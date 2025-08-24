Mohlo by vás také zajímat
Indové mají zájem o Zentivu; Kellner junior prodal podíl v PPF a dohoda mezi USA a a EU uzavřena aneb souhrn ekonomických událostí 33. a 34. týdne 2025
Prazdroj od října zdraží; USA a EU uzavřely obchodní dohodu; ČBA zlepšila odhad české ekonomiky; Strnad rozšíří výrobní impérium v USA; minimální mzda stoupne; PX posunul rekord nad 2300 bodů; zájem o hypotéky mírně stoupá; podnikatelů přibylo; síť optik Lexum pod nového majitele; aktiva Čechů ve fondech rostou; změní Google Chrome majitele?; Bankovní identitu už využívá 5 milionů lidí; Google a Kairos Power chystají jaderný reaktor a taky další firemní výsledky.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
je to již více než tři měsíce, co vypukla tzv. bitcoinová kauza. Přinesla obměnu postu ministra spravedlnosti, celou řadu různých vysvětlení, mediální přestřelky, nicméně stále zůstává celá řada nejasností. Což ostatně vyneslo vládě i kritiku prezidenta Petra Pavla, který se k podobným věcem vyjadřuje spíše zřídka. Z vývoje celé kauzy je Pavel „rozpačitý, jako většina veřejnosti.“ Osobně se tedy obávám, že většina veřejnosti si při zmínce kauzy spíše ťuká na čelo a dumá nad tím, jak se vládě daří „úspěšně“ protahovat celou kauzu, aniž by se cokoli vysvětlilo. Prezident věří, že do voleb zazní „nějaké jasnější prohlášení k této kauze.“ Což o to, víra i hory přenáší, ale v tomto případě si tím, nejsem osobně vůbec jistý. Ostatně již římský senátor César prohlásil: „Lidé věří rádi tomu, co si přejí, aby bylo pravda.“
Kellner junior v impériu PPF nebude
Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla dnes PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do konce letošního roku. Hodnotu obchodu žádná ze stran nezveřejnila. Hospodářské noviny odhadly hodnotu transakce na zhruba 40 miliard korun.
Prazdroj zdraží
Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdraží od 1. října část svých balených i čepovaných piv o necelá tři procenta, tedy o 68 haléřů na půllitr. Ceny nezvyšuje plošně, ale pouze u některých produktů, například části portfolia značek Velkopopovický Kozel, Radegast, Master nebo Primus. Zdražení se nedotkne ležáků Pilsner Urquell a Proud, čepované „desítky“ Gambrinus, nealkoholického Birellu v lahvích a plechovkách a dalších produktů.
O Zentivu se uchází Indové
Indická farmaceutická společnost Aurobindo Pharma jedná o převzetí českého výrobce léků Zentiva. Cena transakce by mohla dosáhnout až 5,5 mld. USD (více než 115 mld. Kč), což by z ní udělalo dosud největší akvizici učiněnou indickou farmaceutickou firmou. S odkazem na zdroje obeznámené se situací o tom informoval list The Economic Times.
USA a EU uzavřely obchodní dohodu
Spojené státy a Evropská unie uzavřely rámcovou obchodní smlouvu. Ta potvrzuje předběžnou ústní dohodu, na které se obě strany shodly v červenci. Zahrnuje mimo jiné 15procentní strop u cel na na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva. Vyplývá to ze společného prohlášení, jež obě strany zveřejnily. V případě automobilů jde o snížení z aktuální úhrnné sazby 27,5 %, v případě čipů americký prezident Donald Trump hovoří o možnosti uvalit na dovoz z většiny zemí 100procentní clo. Tomu se podle dohody EU vyhne.
Bankovní asociace zlepšila odhad ekonomiky
Česká bankovní asociace (ČBA) zlepšila odhad letošního růstu české ekonomiky na 2,1 %. V předchozí prognóze v květnu očekávala, že se hrubý domácí produkt letos zvýší o 1,7 %. Důvodem zlepšení je silnější výkonnost českého exportu a slabší dopad amerických cel na Evropskou unii, uvedla ČBA v nové makroekonomické prognóze. ČBA zároveň zhoršila výhled letošní průměrné inflace na 2,5 procenta, když v květnu čekala 2,3 %. Inflaci podle ní potáhnou ceny potravin a služeb, ale také zdražování nemovitostí.
Inflace v EU mírně stoupla
Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v červenci zrychlil na 2,4 % z červnového tempa 2,3 %. Ve své zprávě to oznámil unijní statistický úřad Eurostat. V České republice inflace naopak zpomalila, z červnové hodnoty 2,8 % zvolnila na 2,5 %. Eurostat kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Porucha rafinérky Orlen
Správa státních hmotných rezerv (SSHR) půjčí litvínovské rafinérii Orlen Unipetrol 50.000 metrů krychlových motorové nafty. Rozhodla o tom vláda. Důvodem je podle mluvčího Orlenu Pavla Kaidla poškození etylenové jednotky, které způsobil rozsáhlý výpadek proudu v části Česka na začátku července. Výroba ostatních pohonných hmot je dostatečná, řekl Kaidl. Orlen Unipetrol v Česku provozuje nejhustší síť čerpacích stanic.
Strnad rozšíří výrobní impérium v USA
Společnost MSM North America, která patří do zbrojařského a strojírenského holdingu Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada, získala od americké armády zakázku na výstavbu továrny na plnění velkorážné munice. Hodnota zakázky činí až 632 mil. dolarů (více než 13 mld. Kč). Takzvaný Dělostřelecký komplex budoucnosti (Future Artillery Complex, FAC) bude stát v areálu Armádní muniční továrny v Iowě. Smlouvu firma MSM North America a ministerstvo obrany USA podepsaly v pátek, uvedl mluvčí CSG Andrej Čírtek. Továrna, která umožní plnit 36.000 dělostřeleckých nábojů ráže 155 mm měsíčně, bude plně v provozu od září 2029.
Minimální mzda stoupne
Minimální mzda se příští rok zvýší o 1600 korun na 22.400 korun. České televizi (ČT) to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Částka vychází z nařízení, které vláda schválila loni na podzim a podle kterého má v příštím roce minimální mzda dosáhnout 43,4 % průměrné mzdy. Tu makroekonomická prognóza ministerstva financí podle ČT stanovila na 51.497 Kč.
PX posunul rekord nad 2300 bodů
Pražská burza v půli srpna poprvé uzavřela nad 2300 body, index PX 14. srpna přidal 0,19 procenta na 2303,33 bodu. Rekordní závěr burza posunula výš počtvrté za sebou, třikrát dosavadní maximum vylepšila také v minulém týdnu. Vyplývá to z internetových stránek burzy.
Zájem o hypotéky mírně stoupá
Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v červenci hypotéky za 37,8 mld. Kč, což je proti červnu nárůst o dvě procenta. Nové úvěry bez refinancování vzrostly o tři procenta na 30 mld. Kč. Úrokové sazby nových úvěrů v červenci pokračovaly v mírném poklesu a snížily se v průměru ze 4,56 % na 4,53 %. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.
Podnikatelů přibylo
Počet podnikatelů v Česku, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností, stoupl v letošním prvním pololetí o 19.000 na rekordních 1,174 milionu. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Loni počet podnikatelů, tedy například i soukromých lékařů, umělců či zemědělců, za celý rok vzrostl o 28.000. Ačkoli jsou počty OSVČ rekordní, zástupci podnikatelů i někteří odborníci míní, že současný nárůst není ve skutečnosti odrazem zvýšené podnikatelské aktivity, ale do velké míry jde o takzvaný švarcsystém. V něm pracují na živnostenský list lidé, kteří by mohli být v dané firmě zaměstnaní.
Síť optik Lexum pod nového majitele
Největší světový výrobce brýlí EssilorLuxottica koupí od investiční skupiny MidEuropa zdravotnickou skupinu Optegra, která provozuje v Evropě přes 30 očních klinik včetně české sítě Lexum. Upozornil na to server Seznam Zprávy. Investiční skupina a francouzsko-italská EssilorLuxottica o dohodě na transakci informovaly v květnu s tím, že dokončení obchodu očekávají do konce letošního roku po splnění regulačních podmínek. Cenu nezveřejnily, podle výkonného ředitele Patria Corporate Finance Tomáše Adámka by ale mohla přesáhnout miliardu eur (přes 24,4 mld. Kč).
Aktiva ve fondech rostou
Ve 2. čtvrtletí 2025 vzrostl celkový objem majetku svěřeného správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům v zahraničí na 3,404 bil. Kč. Oproti konci března to znamená nárůst o 138 mld. Kč, tedy o 4,2 %. Investice ve fondech kolektivního investování a fondech kvalifikovaných investorů dosáhly 2,1 bil. Kč.
Změní Google Chrome majitele?
Startup zaměřený na umělou inteligenci Perplexity AI učinil nevyžádanou nabídku na převzetí prohlížeče Google Chrome z holdingu Alphabet v hodnotě 34,5 mld. USD. Částka převyšuje aktuální valuaci Perplexity AI, která v červenci dosáhla 18 mld. USD, ale společnost uvedla, že několik investorů je připraveno akvizici podpořit. Alphabet na žádost o komentář nereagoval.
Google a Kairos Power chystají jaderný reaktor
Technologický gigant Google a energetický start-up Kairos Power plánují do roku 2030 uvést do provozu pokročilý jaderný reaktor Hermes 2 v americkém státě Tennessee. Elektřinu z něj odkoupí federální společnost Tennessee Valley Authority (TVA) a část výkonu má být využita k napájení datových center Googlu. Reaktor Hermes 2 využívá tekutou sůl jako chladivo, což umožňuje provoz při nízkém tlaku a přináší i bezpečnostní výhody. Kairos zároveň počítá s vytvořením standardizovaného designu a výrobní infrastruktury, aby v budoucnu mohl tyto zdroje nasazovat ve větším měřítku.
Podpora sociálního podnikán v ČR
V České republice startuje nový program na podporu podniků se sociálním dopadem. Míří na podnikatele, kteří mají zajímavou podnikatelskou vizi. Jejich ambicí je ale nejen zisk, nýbrž také dopad vašich aktivit na prosperitu okolí a celé společnosti. A zároveň chtějí, aby tento dopad byl co nejširší a dlouhodobě udržitelný. Na podporu právě takových podnikatelů ze zemí střední a východní Evropy byl založen program MARC. Po úspěšném pilotním provozu v Rakousku, Maďarsku a Rumunsku ho do Česka přivádí Česká spořitelna.
Start-upy jdou i na Primu
Které startupy hýbou českou i světovou scénou? Co na trhu aktuálně funguje? A kde jsou příležitosti v době neuvěřitelného technologického rozmachu díky implementaci AI technologií? Na tyto otázky budou každou sobotu ve 13.30 hledat na CNN Prima News odpověď moderátor Petr Suchoň a jeho hosté – zakladatelé úspěšných inovativních firem, investoři i odborníci na různá odvětví byznysu. Na tvorbě pořadu se podílí Česká startupová asociace a StartupJobs a je určený pro nadšence do startupové scény i pro lidi z byznysu.
BankId už využívá 5 milionů lidí
Počet uživatelů bankovní identity vzrostl již na 5 milionů, což představuje tři čtvrtiny Čechů v produktivním věku. Lidé využívají bankovní identitu zejména při komunikaci se státem, v prvním pololetí nejčastěji k přihlašování do datových schránek, dále do klientské zóny Jenda od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a do ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Z nestátních subjektů vedou zdravotní a komerční pojišťovny.
KB „spolkla“ zbytek upvestu
Komerční banka, a.s., se prostřednictvím své dceřiné společnosti KB SmartSolutions s.r.o. stala stoprocentním vlastníkem společnosti upvest, s.r.o. poté, co odkoupila zbývající 4% podíl. Značka Upvest zůstane nadále zachována a služby pro developery a retailové i institucionální investory bude nabízet v nezměněné podobě.
Nejsilnější přenosný laser v Evropě má ČVUT
Student Michal Varšányi postavil v rámci kurzu Jak vyrobit (téměř) cokoli (zkráceně JVC) na FEL ČVUT laser s optickým výkonem 125 wattů. Ten patří mezi nejsilnější přenosné lasery na světě a v rámci Evropy drží prvenství. Jeho výkon je tak vysoký, že by odraz paprsku od stěny mohl způsobit okamžité oslepnutí. I proto je možné ho provozovat pouze v laboratorních podmínkách a jeho prodej by byl nelegální. Přístroj je ukázkou toho, co se studující naučí, když má prostor tvořit bez omezení běžných očekávání.
Prosecco v ČR stále na vzestupu
Trh prosecca je u nás dlouhodobě na vzestupu, o čemž svědčí i fakt, že je Česká republika se 17,5 miliony lahví sedmým největším importérem tohoto italského nápoje na světě. Zajímavostí je, že zatímco ve většině zemí je jedničkou šumivé spumante, v České republice výrazně převažuje obliba perlivého frizzante. A to do té míry, že jsme s více než 11 miliony lahvemi druhým největším odbytištěm tohoto perlivého nápoje hned po Německu.
Příval firemních výsledků nekončí:
Potěšily: Foxconn CZ; Linet; Lesy ČR; Penam; AMC; Circle; eToro; Xiaomi; Foxconn; Klarna; Photon Energy; PopMart; Lowe’s; Walmart; TTC;
Spíše zklamaly: Jablotron; Zetor Tractors; Orlen Unipetrol; Petrof; Sokolovská uhelná; Home Depot; Target;