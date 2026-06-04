MOVA v Praze předvedla show z budoucnosti. Doma už uklidí jen roboti

V Národním domě na pražských Vinohradech se na konci května odehrála show hodná světových technologických veletrhů. Novináři nejdříve zhlédli video o tom, co všechno hi-tech výrobky MOVA umí.
Následně zástupci značky vysvětlili, jak nad technologiemi přemýšlí a co pro světový trh chystají nového. MOVA do Národního domu přivezla vysavače robotické i tyčové, a to pro suchý i mokrý úklid, a také mnoho dalšího.
Robot na okna
Pravým trhákem byl ale robot na mytí oken MOVA N1. Dvě velikosti mycí jednotky zhruba o velikosti notebooku umyjí okna za vás, vy už se budete jen dívat.
Na skle je drží podtlak, který zajistí středová část robota, a jeho krajní plochy jsou opatřeny mopovou podložkou, která absorbuje špínu. O navlhčení části okna, kam se robot teprve chystá, se stará rozprašovač. Takže v momentě, kdy na místo robot vjede, je špína rozpuštěná a mop si s ní snadno poradí.
K jednotce nemusí vést žádný kabel ani hadice, ty připojíte, jen pokud chcete – bez něj vydrží voda v robotovi na zhruba tři metry čtvereční, a funguje i na vlastní baterii. Posuďte sami z následujícího videa.
VIDEO: Čistič oken MOVA N1
Bydlete chytře
MOVA Launch Event představil své nejnovější prémiové inovace v oblasti chytrého bydlení a ukázal, že to s expanzí značky ve střední a východní Evropě myslí vážně.
To potvrzuje i Evan Lyu, regionální obchodní manažer pro střední a východní Evropu: „MOVA velmi rychle roste v Německu, Polsku a Francii. V České republice chceme uspořádat více podobných akcí, protože si myslíme, že nám to pomůže růst – jakmile zákazníci naše produkty uvidí na vlastní oči a vyzkouší si je, budou se jim určitě líbit.“
A dodává, že značka MOVA byla vybudována na základě přesvědčení, aby technologie zjednodušovaly a zlepšovaly každodenní život. „S naší pokračující expanzí ve střední a východní Evropě jsme i nadále odhodláni nabízet prémiové inovace, posilovat lokální partnerství a budovat dlouhodobou důvěru se spotřebiteli v celém regionu,“ říká Evan Lyu.
Nová generace robo-vysavačů
MOVA se v Česku do prémiového segmentu uvedla hlavně díky modelu robotického vysavače MOVA V70 Ultra Complete. Vlajková loď nové generace těchto domácích pomocníků poskytuje inteligentnější a plně autonomní úklid.
Vysavač má systémem se 17 cm prodlužovacím nástavcem mopu MaxiReachX™ a 12 cm prodlužovacím bočním kartáčem MaxiReachX™. Takže na hospodyňky už opravdu moc práce nezbyde.
Vysavač MOVA V70 Ultra Complete
Vysavač se dostane s výjimečnou přesností do hlubokých koutů a rohů, hran i na těžko dostupná místa. Disponuje kombinací sacího tlaku 42 000 Pa „na úrovni hurikánu“ a schopnosti překonávat překážky až do výšky 9 cm.
Naproti tomu model S70 Ultra Roller s péči o podlahy systémem HydroForce™ čistí vodou o tlaku 4100 Pa.
Nejen na úklid
Další MOVA chytrý výrobek, který na prezentaci zaujal, je fén. Samozřejmě to není běžný fén na vlasy, ale jakýsi otevřený válec, který pramen vlasů vcucne a vysuší – jak poznamenala jedna přítomná novinářka – s pečlivostí profesionálního kadeřníka.
MOVA nabízí i fén v běžném designu, ale přítomné zaujal hlavně tento – už jen proto, že našel novou cestu k péči o vlasy. Novou technologii vyfoukání vlasů si užije každý.
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- Vysoušeč vlasů MOVA Aero C
MOVA během své show předvedla i novinku, která se na prodejní pulty dostane až v srpnu, a to je 3D tiskárna. Opět, jiná než 3D tiskárny, jak je lidé znají. MOVA Palette 300 používá 12 samostatných trysek, které se automaticky střídají pomocí rotačního mechanismu nazývaného OmniElement.
Každá tryska může mít vlastní materiál nebo barvu. To přináší několik výhod: vzniká mnohem méně odpadu při změně barev, rychle přepíná mezi materiály a barvami. A snižuje riziko míchání barev v trysce, zároveň umožňuje kombinovat různé materiály v jednom výtisku.
Podporuje až 36 barev (s externími zásobníky filamentů), přičemž současně může být připraveno až 12 různých trysek. A to při rychlosti kolem 800 mm/s, což ji řadí mezi velmi rychlé tiskárny. Nesmí chybět více než 50 senzorů a AI kamery pro dohled nad tiskem.
Řešení je to doslova revoluční, většina dnešních vícebarevných tiskáren řeší barvy přepínáním filamentů do jedné trysky. MOVA jde jinou cestou – má fyzicky více trysek připravených k použití.
Značka MOVA se rychle zabydluje na českém trhu místo a ukazuje, že její doménou je maximální využití smart technologií a hitech kvalita zpracování. Všechny výrobky MOVA a informace o nich najdete na ZDE.