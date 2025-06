Česká vesmírná mise bude; Trump chce na EU clo 50 % a Křetínský přikoupil uhelnou elektrárnu v Německu aneb souhrn ekonomických událostí 21. týdne 2025

Milé čtenářky, milí čtenáři,

takže už je to jisté, mise českého astronauta bude. Aleš Svoboda se podívá na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) někdy za dva až tři roky, což státní kasu zatíží dvěma miliardami korun. To je necelá třetina ceny jedné stíhačky F-35, kterých si objednal český stát v USA celkem 24 (v celkové hodnotě necelých 150 miliard korun). Na rozdíl od zmíněných letounů však má vesmírná mise Aleše Svobody přinést několikanásobnou návratnost této investice. Tento multiplikační efekt přinesou inovace, nové technologie a také inspirace pro mladou generaci, jak uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Tak snad se ti mladí skutečně inspirují. Ostatně už italský skladatel Giacomo Puccini tvrdil: „Inspirace je probuzení, zrychlení všech lidských schopností projevující se ve všech uměleckých úspěších.“ A povede-li se to díky českému astronautovi alespoň zčásti, čekají nás skvělé zítřky a úspěchy. Snad nebudou jen ty umělecké…

Trump: clo na EU 50 %

Americký prezident Donald Trump doporučí, aby od 1. června platilo na dovoz z Evropské unie clo 50 procent, napsal to v pátek na své sociální síti Truth Social. Podle něj se s EU jedná velmi obtížně a současná jednání s unií nikam nevedou. Pokud budou produkty vyrobené či sestavené v USA, clo se na ně nebude vztahovat, dodal.

Křetínský rozšiřuje své německé impérium

Společnost EP Energy Transition, která je dceřinou firmou skupiny EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského, koupí padesátiprocentní podíl v hnědouhelné elektrárně Lippendorf v Německu. Vlastnit v ní bude jeden z bloků. Podíl od společnosti Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) převezme na začátku příštího roku, akvizici ještě musí schválit regulační orgány.

Kasační stížnosti k Dukovanům

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), která má na starosti jaderný tendr, podala kasační stížnost proti opatření, kterým Krajský soud v Brně zablokoval podpis finální dohody ke stavbě jaderných bloků v Dukovanech. Soud podle ní nesprávně posoudil veřejný zájem na projektu.

Vastní kasační stížnosti podala i korejská společnost KHNP, chce se tím bránit proti vzniku škod, které mohou firmě vzniknout.

Bitcoin posunul cenový rekord

Cena nejznámější kryptoměny bitcoin v týdnu posouvala hranici rekordu, když překonala hranici 111 tis. USD (přes 2,4 mil. Kč). Podle webu Coin Metrics se bitcoin během čtvrtečního dopoledního obchodování vyšplhal až na 111 886,41 USD. K jejímu růstu podle agentury Bloomberg přispívá stoupající poptávka ze strany institucionálních investorů a vyhlídky na příznivější regulační prostředí ve Spojených státech, jejichž současný prezident Donald Trump je příznivcem kryptoměn.

Nové jaderné palivo je v ČR

Do České republiky dorazily první dodávky nového jaderného paliva od společnosti Westinghouse. Tři desítky palivových souborů dodala americká firma do elektrárny v Temelíně, do reaktoru budou zavedeny v příštím roce. Ještě letos by měl Westinghouse dodat desítky dalších palivových souborů i pro elektrárnu v Dukovanech. V příštím roce začne do Česka dodávat jaderné palivo také francouzský Framatome.

Mise českého astronauta schválena

Vláda schválila misi českého astronauta Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), náklady činící dvě miliardy korun rozloží do tří let. V tiskové zprávě to sdělilo ministerstvo dopravy. Podle úřadu se investice několikanásobně vrátí, protože mise povede k posílení české ekonomiky, vědy a vzdělávání. Již dříve ministerstvo vybralo pro zmíněnou misi 14 výzkumných experimentů.

České pivovary zvýšily odbyt

České pivovary loni pro český i zahraniční trh uvařily téměř 20,9 milionu hektolitrů piva, což je o 4,2 %více než v roce 2023. Hlavními důvody nárůstu byly větší vývoz piva a zvyšující se obliba nealkoholického piva, která se promítla do tuzemských prodejů. Naopak opět klesla průměrná spotřeba alkoholického piva na obyvatele, loni činila 126 litrů, tedy o dva litry méně než v roce 2023. V porovnání s posledním předcovidovým rokem 2019 byla spotřeba o 16 litrů nižší, informoval Český svaz pivovarů a sladoven. Výsledky podle něj ale ukazují, že české pivovarnictví po letech ekonomického útlumu začíná mírně ožívat.

USA chystají obří protiraketový deštník

Americký prezident Donald Trump oznámil, že USA vybudují vlastní vesmírný protiraketový štít Golden Dome (Zlatá kopule) v celkové hodnotě 175 mld. USD (zhruba 3,9 bil. Kč). Jeho součástí mají být také zbraňové systémy ve vesmíru, schopné sestřelit útočící rakety ve všech fázích letu. Všechny komponenty programu, který má být podle Trumpa hotov do konce jeho funkčního období, tedy do ledna 2029, mají být vyrobeny v USA. Na systému se chce podílet také Kanada, dodal Trump při oznámení programu v Oválné pracovně Bílého domu.

OpenAI kupuje start-up exšéfa designu Applu

Americká společnost OpenAI kupuje start-up s názvem io Products, který založil Jony Ive stojící za úspěchem výrobků iPhone či iPod od společnosti Apple. Z bývalého šéfa designu Applu nyní OpenAI udělá kreativního ředitele. Ive má pomoct vytvářet zařízení přizpůsobená éře generativní umělé inteligence (AI), oznámila OpenAI na svém webu. Cena transakce podle informovaného zdroje činí 6,5 mld. USD (bezmála 143 mld. Kč), uvedla agentura Reuters.

Část stavby D11 stojí vůli radioaktivitě

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zastavilo stavbu asi na 300 metrů dlouhém úseku dálnice D11 z Trutnova na státní hranici s Polskem. Na třech haldách v trase stavby je zvýšená koncentrace přírodní radioaktivity. Mohla by ohrozit zdraví lidí na stavbě. Na síti X to uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Případ ŘSD ohlásilo Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) k odbornému posouzení.

Horší výhledy pro ekonomiku ČR

Evropská komise (EK) zhoršila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle ní zvýší o 1,9 %, uvedla ve své jarní ekonomické prognóze. V předchozím výhledu, zveřejněném loni na podzim, komise počítala na letošek s růstem o 2,4 %. Na příští rok počítá komise jen s mírným zrychlením tempa růstu HDP, a to na 2,1 %.

Svůj odhad růstu zhoršila i Česká bankovní asociace (ČBA), když HDP v ČR podle ní vzroste o 1,7 %. Příští rok by měl růst zrychlit na dvě procenta. Do horšího výhledu se výrazně propsal negativní dopad obchodních válek a nejistota s nimi spojená, uvedla dnes asociace ve své prognóze. V únoru očekávala pro letošek růst ekonomiky o 2,1 % a pro příští rok o 2,4 %.

V Hyundai v Nošovicích vzrostou mzdy

Zaměstnancům nošovické automobilky Hyundai vzrostou od května základní mzdy v průměru o 4,8 %. Spolu s navýšením dalších trvalých složek výdělku, jako jsou individuální prémie a příplatky, jde celkem o 8,2 %. Vyplývá to z nové podoby kolektivní smlouvy, na které se dohodly odbory a vedení závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC). Zažehnaly tak hrozbu stávky.

V Mělníku vyroste paroplynová elektrárna a teplárna

Energotrans podepsal smlouvu na stavbu paroplynové elektrárny a teplárny v elektrárně Mělník téměř za 14 mld. Kč. Provoz spustí od roku 2029. Přípravné práce už začaly, budování se naplno rozjede příští rok, řekli předseda představenstva Energotrans Miroslav Krpec a člen představenstva společnosti ČEZ Jan Kalina. Energotrans patří do skupiny ČEZ.

BYD v Evropě předběhla Teslu

Čínský výrobce elektromobilů BYD poprvé překonal Teslu v prodejích čistě elektrických vozů na evropském trhu, přestože jeho vozy čelí výrazně vyšším evropským clům. Odborníci tento moment označují za přelomový, který naznačuje zásadní změnu v rozložení sil mezi automobilkami na starém kontinentu.

Trumpův návrh daňových a výdajových změn prošel

Americká Sněmovna reprezentantů po vleklých debatách schválila návrh zákona o daních a výdajích. Podle agentury Reuters jde o politické vítězství prezidenta Donalda Trumpa, který návrh prosazoval. Trumpovi republikáni se totiž měsíce přeli o podobu výdajových škrtů a daňovou politiku. Po schválení ve Sněmovně reprezentantů teď návrh zamíří do Senátu.

Index prosperity: zdraví a bezpečnost nám jde

Česko si v evropském srovnání výborně vede v oblasti zdraví a bezpečnosti, především díky dostupnosti péče a zvládání kybernetické bezpečnosti. Naopak tristní je v tuzemsku situace v oblasti dostupnosti bydlení. Lidi sužují vysoké ceny novostaveb, délka stavebního řízení nebo vysoké výdaje na chod domácnosti, vyplývá z Indexu prosperity Česka, jehož výsledky za loňský rok byly zveřejněny. Celkově si ČR loni mezi evropskými zeměmi pohoršila o jedno místo a skončila šestnáctá. Ačkoli pokles nevypadá na první pohled problematicky, ještě v roce 2022 ČR patřilo 13. místo.

Čechy začíná investování bavit

Češi svěřili správcům aktiv další peníze. Ke konci března se celkový objem majetku vyšplhal na 3,266 bil. Kč a jen od začátku roku narostl (nové vklady i zhodnocení) o 104 mld.Kč. Majetek ve fondech kolektivního investování se zvýšil o 37 mld. Kč na 1,231 bil. Kč. Dařilo se zejména fondům dluhopisovým, smíšeným a nemovitostním.

Erste vyplatí dividendu 3 eura

Valná hromada Erste Group Bank schválila všechny body programu včetně dividendy ze zisku za loňský rok ve výši 3 eura na akcii (4,1% hrubý dividendový výnos). Akcie se budou naposledy obchodovat s nárokem na tuto dividendu v pátek.

Vodafone spouští vlastní kanály

Vodafone TV spouští jako první v České republice speciálně vytvořené filmové programy bez reklam v průběhu filmu. Tři nové filmové programy speciálně vytvořené pod značkou Vodafone, a to Vodafone Family, Vodafone Comedy a Vodafone CZ/SK, budou dostupné v základní programové nabídce Vodafone TV a Vodafone TV+. Kanály nabídnou celodenní program vybraných filmů, zároveň je tu však možné využívat všechny funkce streamovacích platforem. Filmy navíc nejsou přerušované reklamními pauzami. Diváci a divačky zhlédnou pouze reklamní spot na začátku filmu a následně se mohou dívat na vybraný film bez přerušení reklamou.

Britské noviny The Telegraph mění majitele

Konsorcium vedené americkou investiční společností RedBird Capital Partners dosáhlo předběžné dohody o převzetí vlivných britských novin The Telegraph. Zaplatí za ně 500 mil. liber (14,8 mld. Kč), oznámil vlastník novin, společnost Telegraph Media Group. Skončí tak dva roky nejistoty ohledně budoucího vlastnictví jejích titulů.

A ještě pár firemních výsledků ve zkratce:

Potěšily: Lesy ČR; Colt CZ; Photon Energy; Lowe; Kofola ČeskoSlovensko; Ralph Lauren; Allegro; Investown

Spíše zklamaly: Klarna; Vodafone Group; easyJet;