Průlomová obchodní dohoda EU a Indie; Chvaletice nechat, doporučil ČEPS a CSG už je na burze aneb souhrn ekonomických událostí 4. a 5. týdne 2026
Letošní schodek rozpočtu bude 310 miliard korun; v čele Fedu Powella vystřídá Kevin Warsh; česká ekonomika roste; zlato a stříbro na rekordech; Fed na sazby opět nesáhnul; Brusel zahájil vyšetřování sítě X; Škoda Auto světová; Puma míří do čínských rukou; PETky a plechovky se zálohovat nebudou; Letiště Praha už šlape jako před covidem; ČEZ zlevňuje; Fukušima znovu v provozu; Správu železnic povede ex-šéf ČD Cargo Tóth; růst ekonomiky USA zrychlil; Netflix vylepšil nabídku Warner Bros. Discovery a taky příval firemních výsledků (mj. Microsoft, Tesla, Meta, Apple atd.).
Milé čtenářky, milí čtenáři,
dnes si vypůjčím větičku z Vančurova Rozmarného léta, nicméně ji parafrázuji na zimní období. Zkrátka tento způsob zimy, zdá se mi poněkud nešťastným – rozumějte v kontextu dění posledních dnů v české politice. Ve zkratce: Místopředseda vlády a šéf ministr zahraničí Petr Macinka posílá několik SMSek Petru Kolářovi s výzvou, aby prezident republiky Petr Pavel jmenoval Filipa Turka ministrem životního prostředí. (jinak bude tak zle, že to „vejde do učebnic…“) Prezident v reakci posílá na Macinku policii, zdali nejde o vydírání. (A Filip Turek nadále zůstává jen zmocněncem) Opozice vyvolává hlasování o důvěře, představitelé koalice v různé míře hovoří o nešťastném vyjádření (nicméně Macinkovi nic nevytýkají). Premiér Andrej Babiš vyzývá k uklidnění a schůzce u společného stolu. A spolek Milion chvilek chystá shromáždění na Staroměstské náměstí na podporu, přičemž mu předchází podpisová akce „Stojíme za prezidentem,“ kde v době psaní tohoto textu svítilo číslo vyšší než 520 tisíc lidí. Zkrátka a dobře, konec ledna přinesl skutečný politický bizár. Jako bych slyšel dobrého vojáka Švejka: „Vojna s Turkem musí bejt!“
Libor Akrman
šéfredaktor Peak.cz
CSG už je na burze
Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada vstoupila na hlavní trh burzy v Amsterodamu, její akcie v úvodu vykázaly růst přibližně o 30 procent nad 32 eur, ukázaly burzovní statistiky. Po týdnu obchodování se cena pohybuje kolem 30 eur. Firma z prodeje akcií získala zhruba 3,8 miliardy eur (cca 92 miliard Kč). Akcie CSG se obchodují i na neregulovaném trhu pražské burzy Free Market, který není hlavním trhem burzy. CSG se díky IPO stala firmou s největší tržní kapitalizací v ČR.
Chvaletice pojedou dál
Provozovatel přenosové soustavy ČEPS doporučil dočasně zachovat provoz dvou z celkem čtyř bloků uhelné elektrárny Chvaletice. Tu se chystá její majitel – energetická skupina Sev.en – zhruba na přelomu roku odstavit. Podle analýzy ČEPS jsou ale bloky nezbytné pro bezpečný provoz tuzemské elektrizační soustavy. Naopak uzavření elektrárny Počerady a uhelné části teplárny Kladno, které Sev.en rovněž plánuje, provoz sítě neohrozí. Vyplývá to ze zveřejněné analýzy ČEPS. O dalším provozu elektráren rozhodne Energetický regulační úřad (ERÚ), který nyní bude posuzovat ekonomické náklady.
Schodek bude 310 miliard
Stát bude letos hospodařit se schodkem 310 mld. Kč. Návrh státního rozpočtu schválila vláda, uvedla na síti X ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Loni skončil rozpočet ve schodku 290,7 mld. Kč. Deficit byl čtvrtý nejhlubší v historii Česka a překročil původně plánovaných 241 mld. Kč. Národní rozpočtová rada (NRR) považuje za nezpochybnitelné, že návrh státního rozpočtu na letošní rok je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. To Schillerová i premiér Andrej Babiš v reakci odmítli.
EU a Indie uzavřely obchodní dohodu
Evropská unie (EU a Indie se dohodly na uzavření průlomové obchodní dohody, oznámila předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová, a potvrdila tak předchozí vyjádření indického premiéra Nárendry Módího. Dohoda podle EK posílí hospodářské a politické vazby mezi druhou a čtvrtou největší ekonomikou světa v době rostoucího geopolitického napětí a globálních ekonomických výzev. Očekává se, že ujednání zdvojnásobí vývoz z EU do Indie. Snížena nebo zrušena totiž budou cla na více než 90 % exportu zboží z EU, z čehož by mohl těžit zejména evropský automobilový průmysl. Kromě toho dohoda zlepší přístup na indický trh služeb, zejména ve finančních službách, námořních službách a dalších klíčových odvětvích, otevře nové obchodní příležitosti a podpoří tvorbu pracovních míst.
V čele Fedu Powella vystřídá Kevin Warsh
Americký prezident Donald Trump oznámil nominaci Kevina Warshe na post předsedy Fedu. Pokud ho Senát schválí, Warsh nahradí Jeromea Powella v čele centrální banky v době, kdy Fed řeší přetrvávající inflaci, zpomalování ekonomiky a sílící politický tlak ze strany Bílého domu. Warsh patří k výrazným postavám americké měnové politiky. V letech 2006 až 2011 působil jako člen Rady guvernérů Fedu a dlouhodobě upozorňoval na podle něj oslabenou důvěryhodnost instituce. Trump při oznámení nominace zdůraznil, že Warsh má respekt finančních trhů a zkušenosti potřebné k vedení centrální banky v náročném období.
Česká ekonomika roste
Česká ekonomika loni stoupla podle předběžného odhadu o 2,5 %, oznámil Český statistický úřad (ČSÚ). Jedná se o skoro dvojnásobný růst ve srovnání s rokem 2024, kdy růst hrubého domácího produktu (HDP) činil 1,3 %. Loňský růst je také nejvyšší od roku 2022. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 vzrostl HDP meziročně o 2,4 % a mezičtvrtletně o 0,5 %.
Zlato a stříbro na rekordech
Ceny drahých kovů během týdne posunuly svoje maxima. Ve čtvrtek cena zlata stoupla až na rekordních 5594,82 dolaru za troyskou unci. Za celý měsíc vykazuje cena zlata růst asi o 15 %. Zájem o zlato podporují hlavně přetrvávající geopolitické i ekonomické nejistoty, které zvyšují poptávku po bezpečných aktivech, mezi něž patří i zlato. I ceny stříbra vystřelily na nová historická maxima – nad 119 USD za unci, což je téměř o 65 % výše od začátku roku. V reakci na očekávanou nominaci Kevina Warsha jako nástupce Jeroma Powella do čela Fedu přineslo cenovou korekci.
Fed na sazby opět nesáhnul
Americká centrální banka (Fed) podle očekávání ponechala svoji základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,50 % až 3,75 %. Své rozhodnutí odůvodnila tím, že inflace stále zůstává vysoká a ekonomika solidně roste. Banka o svém rozhodnutí informovala v tiskové zprávě. Přitom neznačila, kdy by mohly úrokové sazby opět klesnout. Pro ponechání úroků se vyslovilo deset z 12 členů měnového výboru. Dva byli pro snížení úroků o čtvrt procentního bodu.
Brusel zahájil vyšetřování sítě X
Evropská komise (EK) zahájila nové vyšetřování americké internetové platformy X miliardáře Elona Muska, a to podle unijního nařízení o digitálních službách (DSA). Vyšetřování souvisí se skandálem, kdy chatbot s umělou inteligencí (AI) Grok na žádost uživatelů na síti X generoval sexualizované fotografie žen a dětí. Americký podnik je podezřelý, že řádně neposoudil a nezmírnil rizika spojená se zavedením své umělé inteligence na on-line platformě.
Škoda Auto světová
Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala loni celosvětově 1,043.900 vozů, meziročně o 12,7 % víc. V Evropě, kde byla Škoda třetí nejprodávanější značkou, dodala 836.200 vozů, meziročně o 9,9 % víc. Automobilka loni dodala 174.900 elektromobilů a 43.800 plug-in hybridů. Nejprodávanějším modelem zůstala Octavia.
Puma míří do čínských rukou
Čínská společnost Anta Sports oznámila nákup 29% podílu v německém výrobci sportovního oblečení Puma za 1,5 mld. eur, čímž se stane největším akcionářem společnosti. Dohoda přichází v době, kdy se Puma snaží oživit prodeje a naplnit restrukturalizační plán po loňském nástupu generálního ředitele Arthura Hoelda. Společnost již dříve oznámila záměr zúžit produktové portfolio, omezit slevy, posílit marketing a snížit počet administrativních pracovních míst.
PETky a plechovky se zálohovat nebudou
Vláda Andreje Babiše zaujala negativní stanovisko k poslaneckému návrhu bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) a dalších dvou poslanců, kteří chtějí zavést zálohování PET lahví a nápojových plechovek včetně poplatků za reklamní letáky. Ministr zahraničí pověřený vedením ministerstva životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) novinářům řekl, že návrh jde přímo proti programovému prohlášení současné vlády. Systém zálohování PET lahví a plechovek chce vláda podle programového prohlášení zavést jen v případě, že se prokáže jednoznačný ekologický přínos.
Letiště Praha už šlape jako před covidem
Letiště Václava Havla v Praze loni odbavilo přes 17,75 mil. cestujících, což je meziročně o 8,5 % více. Dostalo se tak na téměř stejné číslo jako v rekordním roce 2019 před pandemií covidu-19, kdy odbavilo 17,8 mil. cestujících. V tiskové zprávě o tom informovalo Letiště Praha. Meziroční nárůst 8,5 % je nad evropským průměrem. Průměrný růst byl podle mezinárodního sdružení letišť Airport Council International 4,5 %.
Na mýtném se loni vybrala rekordní částka
Za mýtné na českých dálnicích a vybraných silnicích první třídy zaplatili dopravci v loňském roce 19,1 mld. Kč, meziročně o 11,3 % více. Jen v prosinci činil výběr mýtného 1,35 mld. Kč, meziročně o 15,8 procenta více. ČTK to dnes sdělil Miroslav Beneš, mluvčí společnosti CzechToll, správce mýtného systému. V roce 2024 zaplatili dopravci na mýtném 17,16 miliardy korun.
ČR získala z EU o 80 miliard víc, než odvedla
Česko loni získalo z rozpočtu a fondů EU o 77,9 mld. Kč víc, než do nich odvedlo. Z celkové sumy takzvané čisté pozice země vůči EU tvoří 46,8 mld. Kč příjmy z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU), zbývající část jsou peníze ze strukturálních fondů a ze společné zemědělské politiky unie. V roce 2024 byla čistá pozice Česka vůči unii 84,5 mld. Kč.
ČEZ zlevňuje
Energetická společnost ČEZ ode zlevnila pro nové zákazníky fixované ceny energií. Dodávky plynu se závazkem ČEZ nově nabídl za cenu meziročně nižší až o 40 %, ceny některých fixovaných tarifů elektřiny klesnou meziročně až o desetinu. ČEZ o tom informoval v tiskové zprávě. Energie postupně zlevňují i další dodavatelé, například E.ON nyní zavedl plně digitální tarif.
V ČR vzniklo rekordní množství firem
V Česku loni vzniklo 34.621 nových firem. Je to nejvyšší počet za 20 let, proti roku 2024 jich bylo o 13 % víc. Celkový počet aktivních firem ke konci roku dosáhl 594.520, meziročně jich přibylo 17.898. Na dvě nově vzniklé firmy připadala jedna zrušená, což odpovídá dlouhodobému vývoji. Vyplývá to z údajů společnosti Dun & Bradstreet
Fukušima znovu v provozu
Japonská společnost Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) navzdory přetrvávajícím obavám veřejnosti znovu uvedla do provozu jaderný reaktor v elektrárně Kašiwazaki-Kariwa, která je největší na světě. Učinila tak poprvé od katastrofy v jaderné elektrárně Fukušima v roce 2011, po které Japonsko jaderné reaktory načas odpojilo.
Do čela Správy železnic jde ex-šéf ČD Cargo
Generálním ředitelem Správy železnic (SŽ) bude od 1. února Tomáš Tóth, bývalý předseda představenstva nákladního dopravce ČD Cargo, o jeho jmenování rozhodla správní rada firmy. SŽ byla od začátku prosince bez generálního ředitele a vedením státní organizace byl pověřen náměstek Mojmír Nejezchleb. Správní rada tehdy odvolala z funkce Jiřího Svobodu v souvislosti s policejním prověřováním některých zakázek SŽ. Podle médií našla policie v jeho domě přes 80 mil. Kč. Podle Svobody peníze pocházely z celoživotních úspor jeho rodiny.
Platy ve veřejném sektoru porostou
Platy pracovníků ve veřejném sektoru, kteří nedostali přidáno na začátku roku, se zvýší od dubna. Nepedagogům, zaměstnancům v kultuře či úředníkům vzrostou tarify o 9 % a zdravotním sestrám či pečujícím v sociálních službách o 5 %. Další procento dostanou pak do odměn. Lékaři a zubaři si polepší o 2 %. Na tiskové konferenci po jednání odborových předáků se zástupci vlády to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) chce na příštím zasedání vlády předložit návrh platového nařízení. Odbory jsou podle předáka Josefa Středuly s výsledkem spokojeny.
Lukoil prodá mezinárodní aktiva Carlyle
Ruský ropný gigant Lukoil podepsal smlouvu o prodeji svých mezinárodních aktiv americké investiční skupině Carlyle. Druhý největší světový producent ropy to oznámil na webu. Součástí transakce nejsou aktiva v Kazachstánu, jejichž vlastnictví si ruská společnost ponechá. Hodnotu transakce zpráva neuvádí.
Růst ekonomiky USA zrychlil
Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států ve třetím čtvrtletí v celoročním přepočtu vzrostl o 4,4 %, růst tak zrychlil z tempa 3,8 % ve druhém čtvrtletí. Vyplývá to z konečné zprávy, kterou zveřejnilo americké ministerstvo práce. V prosincovém odhadu statistici hovořili o růstu o 4,3 %, a i to byl podle analytiků překvapivě silný růst. Závěrečná zpráva také překonala očekávání. Analytici předpokládali, že údaj z prosincového odhadu se nezmění.
Na obranu dá ČR „jen“ 2 % HDP
Vláda ANO, SPD a Motoristů nebude ve státním rozpočtu navyšovat výdaje na obranu, řekl po zasedání koaliční rady novinářům předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu jsou plus minus dostačující, uvedl. Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) se zavázala postupně zvyšovat obranné výdaje do roku 2030 na tři procenta HDP. Loni v červnu se ale státy NATO dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 % HDP a dalších 1,5 % HDP budou tvořit související nevojenské investice.
Netflix vylepšil nabídku Warner Bros.Discovery
Společnost Netflix upravila svou nabídku na převzetí Warner Bros. Discovery v hodnotě 72 miliard dolarů a nově ji strukturovala jako čistě hotovostní transakci. Cílem je zjednodušit celý proces, zvýšit jistotu pro akcionáře a urychlit hlasování o schválení obchodu.
Jeho rival v boji o WB.D společnost Paramount znovu prodloužila období, během něhož mohou akcionáři WB.D nabídnout své akcie v rámci nepřátelského převzetí. Nově mají investoři čas do 20. února, aby prodali své podíly za 30 dolarů za akcii v hotovosti.
Palantir posílí spolupráci s Hyundai
Americká softwarová společnost Palantir uzavřela víceletou smlouvu s jihokorejským průmyslovým konglomerátem HD Hyundai, jejíž hodnota se pohybuje ve stovkách milionů dolarů. Dohoda rozšiřuje spolupráci zahájenou v roce 2021 a posiluje pozici Palantiru v oblasti těžkého průmyslu a lodního stavitelství v Jižní Koreji. Nová smlouva má podobu podnikového nasazení softwaru Palantir napříč aktivitami HD Hyundai poté, co předchozí spolupráce byla omezena jen na vybrané segmenty, například stavební techniku či energetiku.
Investice do komerčních nemovitostí na rekordu
Celkový objem investic v roce 2025 dosáhl 4,2 mld. eur. Byl to více než dvojnásobek oproti roku 2024 a nejvyšší hodnota v historii. V samotném čtvrtém kvartálu proběhly transakce za 1,8 mld. eur, což je také rekordní číslo. Domácí kapitál realizoval 86 % celoročního objemu investic, ve čtvrtém čtvrtletí pak jeho podíl dosáhl rekordních 97 %. To potvrzuje nejen dominantní pozici českých fondů na domácím trhu, ale i jejich ambici stát se významnými hráči na evropské scéně. Vysoká aktivita domácích investorů se v roce 2025 projevila také v jejich zvýšeném zájmu o zahraniční trhy. Český kapitál ve větší míře rovněž směřoval do zemí střední a východní Evropy, Rakouska, Německa nebo USA.
Kofola dále expanduje v Jižní Americe
Kofola ČeskoSlovensko získala 49% podíl ve společnosti Alta Fermentación, která působí v Panamě, Kolumbii a Ekvádoru a vlastní tři minipivovary, pražírnu kávy a rumovou destilérku. Spolu s tím provozuje síť hospod, restaurací a kaváren. Kofola si zároveň zajistila opci na získání většinového podílu. Alta Fermentación za rok 2025 očekává tržby přes 20 mil. USD (asi 4 % tržeb Kofoly) a EBITDA přes 4 mil. USD. Kofola od akvizice očekává byznysové synergie a zvýšení efektivity.
Amazon propustí 16 tisíc lidí
Amazon oznámil, že plánuje zrušit přibližně 16 000 pracovních míst.V příspěvku na blogu společnost uvedla, že propouštění je součástí pokračujícího úsilí o „posílení organizace zvýšením odpovědnosti a odstraněním byrokracie“. To se shoduje s tlakem na masivní investice do AI. K této události dochází jen několik měsíců po říjnovém propouštění, kdy firmu opustilo 14 000 zaměstnanců. A společnost tehdy naznačila, že propouštění bude pokračovat i v roce 2026, protože našla „další místa, kde může zjednodušit hierarchizaci řízení“.
Brno loni zažilo stavební boom
Rok 2025 se zařadil mezi nejúspěšnější v historii brněnského realitního trhu. Podle dat společnosti Trikaya, která trh dlouhodobě sleduje, se v průběhu roku v moravské metropoli prodalo 1 405 nových bytů, což představuje nejvyšší roční objem prodejů za posledních téměř deset let. Zároveň výrazně vzrostly ceny – průměrná nabídková cena novostaveb ve čtvrtém čtvrtletí překročila hranici 145 tis. Kč za m2, což představuje meziroční nárůst o 11 %.
Výsledková sezóna v plném proudu:
Potěšily: Kaufland; Boeing; Raiffeisenbank ČR; ASM International; Netflix; General Motors; UnitedHealth; Northrop Grumman; ASML; AT&T; General Dynamics; Starbucks; Norský státní investiční fond; Mastercard; Caterpillar; Apple; Microsoft; ExxonMobil; American Express; Verizon; Colgate-Palmolive; Charter Communications; Meta Platforms;
Spíše zklamaly: Tesla; Ryanair; American Airlines; LVHM; Chevron.