Mohlo by vás také zajímat
Konec prázdninové idyly. Čeká akciové trhy hlubší výprodej?Lukáš Kovanda 3. září 2025
Září tradičně nebývá pro akcie dobrým měsícem. Navíc dluh Británie, Francie, USA ale i Japonska budí obavy, ze kterých těží…
České akcie letos bodují. Proč střední Evropa patří mezi nejvýkonnější trhy roku 2025?Jakub Rochlitz 2. září 2025
Česko, Polsko a Maďarsko aktuálně tvoří tři nejvýnosnější trhy v Evropě. Proč se střední Evropě daří tak dobře navzdory rizikům…
Sázka na krizi, která se nevyplácíJan Berka 27. srpna 2025
Státní dluhopisy jsou nástrojem diverzifikace portfolia. Obvykle je vnímáme jako bezpečné aktivum, které v době tržního propadu vyvažuje pokles rizikových…
Investování podle živlů. Jak na burze ovládnout oheň, vodu, zemi nebo vzduch?
Zatímco různí hrdinové odkrývají záhady a bohatství třeba v katakombách a starých pergamenech, my dnes často hledáme klíč k naplnění svých cílů na burze. A ovládnout čtyři elementy jako součást investičních portfolií je dnes mnohem jednodušší, než by si kdy mysleli největší alchymisté a vědci...
V temných sálech chrámů a v laboratořích hledávali alchymisté tajemství čtyř živlů – ohně, vody, země a vzduchu. Tyto elementy byly klíčem k pochopení světa, ale i cestou k moci a bohatství. Dan Brown by možná dodal: „kdo ovládá živly, ovládá i osud.“
Zatímco hrdinové slavného spisovatele odkrývají záhady a bohatství v katakombách a starých pergamenech, my dnes často hledáme klíč k naplnění svých cílů na burze. A ovládnout čtyři elementy jako součást investičních portfolií je dnes mnohem jednodušší, než by si kdy mysleli největší alchymisté a vědci.
Logický krok
Inspirovat se při investování základními živly není žádný projev ezoterismu či mysticismu, ale poměrně logický krok, jelikož s nimi bývají spojeny i základní lidské potřeby a činnosti. Voda se tak může v portfoliích proměnit v akcie firem, které spravují pitné zdroje.
Oheň žije v energetických společnostech a obnovitelných zdrojích. Země se skrývá v komoditách, drahých kovech či zemědělství. A vzduch? Ten patří letectví, kosmickým technologiím i čisté větrné energii.
Pojďme se na jednotlivé elementy podívat podrobněji.
Voda – modré zlato budoucnosti
Z pohledu investora je voda mnohem víc než každodenní samozřejmost. Je to komodita, která se s rostoucí populací a klimatickými změnami stává „modrým zlatem“.
Zatímco ropu dokážeme nahradit solárními panely nebo elektromobily, k pitné vodě nemáme žádnou alternativu. A to z ní dělá investiční téma, které tu s námi bude vždy. Do vody se dá investovat hned několika způsoby.
Nejznámější jsou akcie společností, které spravují vodní zdroje a infrastrukturu – třeba American Water Works (AWK), největší americký hráč na poli vodohospodářství, nebo Veolia Environnement (VIE), evropská jednička v oblasti úpravy vody a odpadového hospodářství.
Kdo chce širší záběr, může sáhnout po ETF fondech zaměřených na vodu, například Invesco Water Resources ETF (PHO) nebo iShares Global Water ETF (IH2O), které sdružují desítky firem z oboru. A pro ty, kdo nechtějí nakupovat přímo na burze, jsou tu i podílové fondy.
V Česku je dostupný třeba BNP Paribas Aqua, globální fond investující do firem spojených s vodohospodářstvím – od čističek a úpraven vody po technologické firmy zabývající se filtrací. Fond nabízí i korunovou měnově zajištěnou třídu, což je pro českého investora praktické. Jen je třeba počítat s tím, že poplatky jsou vyšší než v případě levnějších ETF.
Voda tak představuje živel, který je praktickou pojistkou do portfolia. Kdo do ní investuje, nevěří na kouzla alchymistů – věří v prostý fakt, že lidé budou vždycky potřebovat pít.
Oheň – energie, která pohání svět
Už odpradávna je oheň symbolem síly, transformace a pokroku. Elektřina, vytápění, pohon aut, výroba v továrnách – vše stojí na ohni, který jsme se naučili krotit a přetvářet. A pro investora to znamená jediné: bez energie se svět nikdy neobejde, a proto jde o sektor, který má v portfoliu své pevné místo.
Investovat lze hned několika cestami. Kdo věří na klasiku, sáhne po akciích velkých ropných a plynárenských firem jako ExxonMobil (XOM) či Chevron (CVX). Pro milovníky evropské scény tu jsou Shell (SHEL) nebo BP (BP). Tyto tituly nabízejí stabilní dividendy a schopnost přežít i turbulentní období.
Na druhé straně spektra stojí firmy spojené s obnovitelnými zdroji – například NextEra Energy (NEE), americký lídr ve větrné a solární energii, nebo španělská Iberdrola (IBE). Pro širší expozici existují tematické ETF. Tradiční energetiku zastupuje například Energy Select Sector SPDR Fund (XLE), který sdružuje americké ropné a plynárenské giganty.
Pokud naopak věříte v přechod na čisté zdroje, sáhnout můžete po iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) nebo Invesco Solar ETF (TAN). Tato odvětví sice přinášejí větší volatilitu, ale zároveň i potenciál vysokého růstu. A stejně jako u vody, i tady najdeme tematické podílové fondy, které investorům nabízejí profesionální správu.
Některé velké investiční domy v Česku nabízejí fondy zaměřené na obnovitelné zdroje nebo širší energetický sektor. Opět ale platí, že pohodlí něco stojí – poplatky bývají vyšší než u ETF.
Oheň v podobě energie je tedy v portfoliu dynamickým živlem. Přináší růst, volatilitu i silné emoce. Ale bez něj se žádná civilizace – a žádné portfolio – dlouhodobě neobejde.
Země – pevný základ a poklady pod povrchem
Země je symbolem stability a hojnosti. Dává nám potravu, poskytuje suroviny a ukrývá bohatství v podobě nerostů a kovů. Pro investory je země živel, který představuje to nejhmotnější, co v portfoliu můžeme mít – skutečné komodity, těžební firmy, půdu nebo zemědělské plodiny. A i když se svět digitalizuje, chleba z cloudu zatím neupečeme.
Možností, jak investovat do „země“, je celá řada. Tradičně se nabízí drahé kovy, které fungují jako bezpečný přístav v dobách krize – zejména zlato (ETF SPDR Gold Shares –GLD) nebo stříbro (iShares Silver Trust – SLV). Do popředí se ale dostávají i strategické kovy a vzácné zeminy nezbytné pro výrobu baterií a moderních technologií.
Zde může investor sáhnout třeba po VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Další cestou je zemědělství a potraviny. Ať už mluvíme o akciích velkých potravinářských firem (např. Archer-Daniels-Midland – ADM) nebo o ETF, které sledují ceny plodin (Invesco DB Agriculture Fund – DBA), jde o sázku na sektor, který bude lidstvo vždy potřebovat. Ostatně bez zemědělství by žádný jiný živel dlouho nepřežil. Pro ty, kdo se nechtějí pouštět do komodit napřímo, existují i tematické podílové fondy.
V Česku se dají najít fondy zaměřené na těžební společnosti nebo na zemědělství, byť často přes globální správce. Investoři si tak mohou pořídit kousek „pole“ či „dolů“ prostřednictvím diverzifikovaného fondu.
Země tak v portfoliu funguje jako stabilizační prvek – pevná základna, která poskytuje úrodu i poklady ukryté hluboko pod povrchem. V kombinaci s ostatními živly dodává portfoliu hmatatelnost a jistotu, že i když se svět kolem mění, chléb a zlato nezmizí.
Vzduch – lehkost, svoboda i technologie budoucnosti
Vzduch je živel, který na první pohled vypadá nejméně hmotně. Nedá se uchopit ani spočítat na váhu, přesto je nepostradatelný. Symbolizuje lehkost, volnost a nekonečný prostor.
V moderním světě se vzduch stal také synonymem pro letectví, kosmický průmysl a větrnou energii – tedy odvětví, která spojují technologii, inovace a velké sny lidstva. Pro investora to znamená možnost vsadit na sektory s obrovským růstovým potenciálem.
V oblasti letectví jde například o akcie společností jako Boeing (BA) nebo evropský Airbus (AIR). Kdo se nechce rozhodovat mezi jednotlivými tituly, může využít US Global Jets ETF (JETS), které sdružuje aerolinky i výrobce letadel z celého světa. Pokud jde o vesmír, veřejně obchodované akcie SpaceX zatím nenajdeme, ale do segmentu kosmických technologií se dá investovat přes fond ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Ten zahrnuje firmy vyvíjející satelity, technologie pro komunikaci nebo budoucí kosmické mise.
A protože i vítr je součástí vzduchu, nelze zapomenout na větrnou energii – zde se nabízí třeba First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Stejně jako u ostatních živlů, i v případě vzduchu se najdou podílové fondy zaměřené na obnovitelné zdroje či technologické inovace.
V Česku se dají přes velké správce pořídit fondy s expozicí na čistou energii a moderní technologie, které větrné turbíny a satelity do portfolia zahrnují.
Vzduch otevírá investorům cestu do nebe i do vesmíru. Vnáší do portfolia prvek inovace, rychlosti a možností, které si ještě před pár desetiletími nikdo neuměl představit.
Co mohou investoři na základě posledních 5 až 10 let očekávat?
- Vyšší růst za cenu většího rizika. ETF v tematických sektorech (voda, oheň, čistá energie) často porazí index v obdobích růstu, ale jsou citlivější na korekce – změny cen energetických komodit, regulace, geopolitika atd.
- Index jako zlatý standard. Široké indexy typu S&P 500 jsou mixem stovek firem z různých odvětví. Díky tomu jejich výkonnost nebývá tak rozkolísaná jako u jednotlivých „živlů“ či tematických ETF a v dlouhém horizontu mají výhodu v nižším riziku a často i vyšším průměrném výnosu. Proto dává smysl brát je jako základní měřítko, se kterým jednotlivé živly porovnáváme.
- Diverzifikace (nejen) živlů pomáhá. Nebýt závislý jen na jednom živlu – např. oheň (energie) – může znamenat vyrovnání pro výkonnost ve špatných letech pro jedno odvětví.
Ani tentokrát si na závěr neodpustím investiční poučku, která je jen „o něco“ mladší než samotné živly – mějte své investice rozložené – mezi jednotlivé třídy aktiv, sektory i regiony.
Investovat podle živlů neznamená hledat kouzla alchymistů, ale obyčejnou logiku. Svět potřebuje vodu, energii, suroviny i technologie – a proto stojí za to mít v portfoliu z každého živlu kousek a dosáhnout tak vyrovnanosti a stabilního růstu jako příroda sama…