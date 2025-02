Clům a vysoké ceně navzdory? Akciové trhy za oceánem mají znovu našlápnuto k zisku

Už několik let jsme svědky boomu na amerických akciových trzích. Bude pokračovat? V cestě stojí dalšímu růstu několik překážek, zejména samotná cena akcií a také obávaná cla nové Trumpovy administrativy. I tak by ale statisticky měly akcie v následujících měsících růst. O co se tento předpoklad opírá?