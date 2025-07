O odkladu recipročních cel, překrásných daních, dolaru a Fedu

Skončila původně stanovená lhůta, do kdy měli jednotliví obchodní partneři Spojených států čas vyjednat si dohodu, aby se vyhnuli vysokým dovozním clům, která americký prezident Donald Trump označuje za reciproční. Bílý dům ale již avizoval, že cla nezačnou platit dříve než 1. srpna. Co to znamená, přibližuje analytik ČSOB Jan Čermák.