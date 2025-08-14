peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

V Dukovanech už se kope, rekordní objem zlata v trezorech ČNB a Trumpova cla spuštěna aneb souhrn ekonomických událostí 32. týdne 2025

Libor Akrman 10. srpna 2025

Změny ve vedení Fedu. Kdo bude příštím šéfem americké centrální banky?

Jan Berka 7. srpna 2025

Čtyřbilionový Microsoft, celní dohoda USA a EU a Adastra jde do amerických rukou aneb souhrn ekonomických událostí 30. a 31. týdne 2025

Libor Akrman 3. srpna 2025

Akciové trhy rostou nejrychleji od pandemie. Máme se připravit na korekci?

Červenec byl dalším růstovým měsícem na akciových trzích a uplynulé tři měsíce tak na světové burzy přinesly nejrychlejší růst od oživení během pandemie Covid-19. Co můžeme čekat pro zbytek letošního roku?

Evropské akcie měly v porovnání s americkými během prvních dvou měsíců roku 2025 lepší výkonnost. (Ilustrační foto) Zdroj: Freepik

Napsal Tomáš Ondřej
-
naposledy aktualizováno 13. 8. 2025 16:57
akciové trhy dovozní cla Fed hospodářské výsledky index S&P 500 inflace sazby

Index MSCI All Country World si připsal růst o 2,2 procenta, stejně jako americký S&P 500. Oba tak před koncem měsíce dosáhly nových historických maxim.

Akcie zemí EMU pak rostly méně (+1 %). Naopak nejsilnější růst si mezi vyspělými trhy připsaly britské akcie se zhodnocením o 4,3 procenta. Akcie v Japonsku posílily o 1,4 procenta a globální index MSCI pro rozvíjející se trhy přidal 2 procenta. Rozdíly v regionální výkonnosti nebyly ve srovnání s předchozími měsíci až tak výrazné, větší divergenci jsme naopak viděli mezi  sektory.

Americkému trhu dominoval sektor IT s růstem o 5,2 procenta. Ten podpořily skvělé hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí od největších technologických firem (Microsoft, Meta). Dařilo se i sektoru utilit, těžící z rostoucí poptávky po elektřině a investic do zastaralé infrastruktury (+4,9 %). Na druhé straně spektra byly defenzivní sektory: farmaceutický sektor oslabil o -3,4 procenta a sektor necyklického spotřebního zboží (consumer staples) ztratil -2,5 procenta.

Na akciový trh působily dva vlivy – na jedné straně nepříliš pozitivní makroekonomické údaje (slabší růst HDP, velmi slabá data o tvorbě nových pracovních míst, a naopak opětovné vyšší inflační tlaky). A na druhé straně výborné hospodářské výsledky amerických společností za druhé čtvrtletí, které nakonec převážily. Americké firmy po reportingu více než dvou třetin společností z indexu S&P 500 vykazují meziroční růst zisků o 11,2 procenta. To je 8,3 procenta nad odhady analytiků. Ty ale byly stlačeny výrazně dolů těsně před začátkem výsledkové sezóny.

Míra překonání odhadů je tak téměř dvojnásobná proti dlouhodobému průměru 4,3 procenta. Silně, o 5,6 procenta, rostly v meziročním srovnání i tržby.

Technologičtí giganti táhnou zisky

Znovu jsme byli svědky silné divergence, když šest největších technologických firem zvýšilo meziročně svou ziskovost o 27,5 procenta. Oproti tomu pro zbylých 494 společností se očekává růst o 4,7 procenta.

Firmy zároveň vyjadřovaly silné přesvědčení o svých schopnostech poradit si s vyššími cly. Ať už přenesením vyšších cen na zákazníky, úsporami v jiných oblastech, anebo optimalizací dodavatelských řetězců.

I v Evropě firmy reportují lépe, než se čekalo. Sice jsou celkově zisky meziročně jen mírně vyšší (+3 %), to je ale lepší než pokles očekávaný analytiky o 4,8 procenta. Nejsilněji ale od roku 2005 trh trestá firmy, které nedostojí odhadům analytiků. Například akcie společnosti Renault oslabily po zveřejnění výsledků o 18 procent, akcie Pumy pak o 16 procent.

A akcie dánské farmaceutické firmy Novo Nordisk klesly ihned po snížení odhadů na letošní rok o 23 procent a v poklesu pokračovaly i v dalších dnech. Od svého maxima v červnu 2024 už akcie Novo Nordisk ztratily 70 procent své hodnoty.

Vyhlídky evropských exportně orientovaných firem do druhého pololetí se zkomplikovaly zavedením plošného cla ve výši 15 procent. , Sice je to méně, než činily nejhorší odhady, ale i tak to představuje značnou komplikaci pro exporty do USA.

Na tuto úroveň ale bylo sníženo i původně oznámené 27,5procentní clo pro automobilky. Ocel a hliník nadále zůstávají zatíženy 50procentním clem a na začátku srpna prezident Trump oznámil speciální clo ve výši 39 procent na švýcarský export do USA, což srazilo akcie výrobců luxusního zboží.

Výhled: korekci nelze vyloučit

V dalších měsících by se v americké ekonomice měl začít projevovat zpožděný efekt dosud odložených nových tarifů a cel, což ovlivní růstová data (makro i mikro) a zároveň nelze vyloučit dočasný proinflační efekt, což nadále vede americkou centrální banku Fed k obezřetnosti a rozhodnutí neunáhlit se s dalším kolem snižování úrokových sazeb. Ty by ještě mohly setrvat na stávající úrovni po delší dobu, než si trh v téhle chvíli přeje.

Zklamání z jestřábího postoje centrální banky by mohlo i krátkodobě negativně působit na ceny akcií. Korekci by nahrávala i sezónnost, jelikož třetí čtvrtletí bývá nejslabším kvartálem kalendářního roku. Přitom investoři na začátku srpna započítali do cen úrokových futures první snížení sazeb už v září, a to po zveřejnění dat z trhu práce o výrazně slabší tvorbě nových pracovních míst nejen za červenec, ale po negativní zpětné revizi už publikovaných dat i za červen a květen. Ekonomové a stratégové bank se kloní spíše k prosincovému termínu, kdy by Fed mohl přistoupit k zahájení snižování úroků.

Na druhou stranu inflační efekt z cel by měl být jen dočasný a pokud slabá růstová data v ekonomice budou přetrvávat, vytvoří kombinace klesajících úrokových sazeb spolu s vládními stimuly (Big Beautiful Tax Bill, deregulace) a s nominálně velmi silnými korporátními zisky (čeká se zrychlení růstu EPS v roce 2026 na 14 procent) střednědobě velmi příznivé prostředí pro akciové trhy. To ale investoři vědí a odráží se to ve vysokém ocenění amerického akciového trhu.

Tomáš Ondřej

portfolio manažer Erste Asset Management ČR Více...

