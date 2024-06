Schválená dividenda ČEZ; další snížení sazeb ČNB a hodnota Amazonu poprvé nad 2 biliony dolarů aneb souhrn ekonomických událostí 26. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

všechno jednou někdy skončí. U našich fotbalistů na Euru v Německu jsme tedy asi spíše nečekali, že nepostoupí ze základní skupiny a tím pádem se se šampionátem rozloučí tak brzy. Na rozdíl od školního roku, jehož konec prostě padá s koncem června a pro naše ratolesti začínají dva měsíce prázdnin. Bohužel končí i pravidelný newsletter Peak Week, který jsme pro vás připravovali více než 5 let. Technicko-provozní důvody nás ale přiměly k ukončení jeho rozesílání, nicméně jeho nedílná součást v podobě tohoto souhrnu bude pokračovat. Pokud budete chtít i nadále znát, co nejdůležitějšího se (podle nás) v daném týdnu událo, najdete to na konci týdne na našem webu. Díky za pochopení a zachovejte nám i tak věrnost.

Libor Akrman,

šéfredaktor Peak.cz

Základní úroková sazba už pod 5 procenty

Bankovní rada České národní banky (ČNB) snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 4,75 procenta. Sazba se dostala na nejnižší úroveň od počátku dubna 2022. Analytici před jednáním bankovní rady uváděli, že existují argumenty pro snížení sazeb o půl i jen o čtvrt procentního bodu.

Dividenda ČEZ: 52 Kč na akcii schválena

Valná hromada energetické společnosti ČEZ trvala více než 14 hodin. Schválila dividendu z loňského očištěného zisku 52 Kč na akcii, celkově tak mezi akcionáře firma rozdělí 28 mld. Kč, což odpovídá 80 % ze zisku. Stát z toho dostane kolem 19 mld. Kč. Hromada zároveň doplnila dozorčí radu o libereckého hejtmana Martina Půtu. Do Kongresového centra v Praze dorazilo přibližně 450 akcionářů. ČEZ loni odvedla státu na daních z neočekávaného zisku, takzvané windfall tax, 30,1 mld. Kč.

Dvoubilionový Amazon

Tržní kapitalizace společnosti Amazon ve středu poprvé překonala hranici dvou bilionů dolarů. Stalo se tak, když její akcie zpevnily o 3,9 % na 193,61 USD. Minulý týden tržní kapitalizace výrobce polovodičů NVIDIA překonala dokonce hranici tří bilionů dolarů. Akcie firmy si od začátku roku připsaly zhruba 160 %. Na chvíli tak NVIDIA vystřídala v žebříčku nejhodnotnějších firem podle tohoto kritéria Apple. Po korekci z posledních pěti dnů, kdy odepsala kolem 15 %, se do čela vrátil Apple.

Dánská zelená daň na chov prasat a skotu

Dánsko uvalí zelenou daň na chovy prasat či krav, které jsou významným zdrojem emisí skleníkových plynů. Podle agentury AP to oznámil ministr pro daně Jeppe Bruus. Daň, kterou dánský stát začne vybírat v roce 2030, je součástí dohody mezi vládou a zemědělskými svazy. Faktická výše daně bude činit na začátku 120 dánských korun (400 Kč) za jednu tunu vypuštěného oxidu uhličitého. V roce 2035 se pak daň zvýší na 300 dánských korun (asi 1 000 Kč). Unijní emisní povolenka na jednu tunu CO 2 , kterou například používají průmyslové podniky, stojí v posledních dnech na trhu zhruba 68 eur.

Divize Vista Outdoor vyjde Strnada dráže

Společnost Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada se dohodla na dalším zvýšení částky, kterou zaplatí za převzetí divize sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group americké firmy Vista Outdoor, a to o 40 mil. USD. Společnost Vista Outdoor v pondělí oznámila, že dodatek smlouvy podepsaný v neděli zvyšuje kupní cenu na dvě miliardy dolarů z dřívějších 1,96 mld. USD.

V Bílině skončí těžba asi už v roce 2030

Těžba v hnědouhelném lomu Bílina by mohla skončit do roku 2030, nikoliv v roce 2035, do kterého získal povolení těžby. Skončit s těžbou uhlí do roku 2030 je strategií skupiny ČEZ, Bílina by ale zůstala v provozu až do roku 2035, pokud by nastala nečekaná situace. ČTK to řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Zástupci polostátní firmy na valné hromadě společnosti dále uvedli, že budoucnost energetiky je v obnovitelných zdrojích. Ještě před 20 lety elektřina z uhlí tvořila hlavní část zisku firmy, v současnosti nejvíce elektřiny ČEZ vyrábí jaderné elektrárny.

Čínský Shein míří na burzu v Londýně

Čínský internetový prodejce levné módy Shein začátkem tohoto měsíce předložil britským regulátorům dokumenty k plánovanému uvedení akcií na londýnskou burzu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Upozornila, že vstup firmy Shein na londýnskou burzu by se mohl stát jednou z největších primárních veřejných nabídek akcií (IPO) na světě v letošním roce.

VW sází na konkurenta Tesly

Německá automobilka Volkswagen investuje až pět miliard dolarů (zhruba 116 mld. Kč) do amerického výrobce elektromobilů Rivian. Hodlá s tímto konkurentem Tesly vytvořit společný podnik, který bude sdílet architekturu a software pro elektromobily. Obě firmy to uvedly v úterý svém společném sdělení.

Palác Lucerna mění většinového majitele

Dagmar Havlová prodala většinový podíl v pražském Paláci Lucerna za téměř miliardu korun skupině BTL. Švagrové prezidenta Václava Havla zůstal podíl 25 %. Uvedl to server Forbes na základě vyjádření Havlové a technického ředitele BTL Tomáše Drbala. Peníze z prodeje budou podle Havlové využity na rekonstrukci objektu, který je od roku 2017 národní kulturní památkou.

Microsoft v podezření Evropské komise

Evropská komise podezírá americkou softwarovou společnost Microsoft z porušování antimonopolních zákonů. Nelíbí se jí, že firma svazuje svůj nástroj pro chatování a videohovory Teams se sadou kancelářských programů Office. Komise, která je exekutivním orgánem Evropské unie, o tom informovala v tiskové zprávě. Firma uvedla, že bude hledat řešení, jak obavy komise rozptýlit.

Výroba modelů Fabia, Kamiq a Scala pojede déle

Škoda Auto prodlouží výrobu modelů Fabia, Kamiq a Scala do konce desetiletí. Důvodem je i pomalejší přeměna na elektromobilitu oproti předpokladům a velká poptávka ve světě. Podle původních očekávání automobilky měla být výroba ukončena dříve, ale transformace na elektromobilitu nepostupuje tak rychle. Výroba modelů Kodiaq, Superb a Octavia bude pokračovat i po roce 2030, řekl Seznam Zprávám v rozhovoru šéf Škody Auto Klaus Zellmer.

Budoucnost Stellantisu v UK nejistá

Mezinárodní automobilová skupina Stellantis by mohla zastavit výrobu v Británii, pokud tamní vláda nepřikročí k větší podpoře poptávky po elektromobilech. Uvedla to šéfka britských aktivit podniku Maria Grazia Davinová. Dodala, že rozhodnutí ohledně budoucnosti výroby v Británii pravděpodobně padne dříve než za rok, informovala agentura AP.

Americká ekonomika zpomalila

Hrubý domácí produkt Spojených států se v letošním prvním čtvrtletí v celoročním přepočtu podle zpřesněných údajů zvýšil o 1,4 %, o něco výrazněji, než předpokládal předchozí odhad. Hospodářský růst nicméně i tak prudce zpomalil z 3,4 % v loňském čtvrtém čtvrtletí a byl nejslabší od jara 2022. Ve čtvrtek to uvedlo americké ministerstvo obchodu.

Další vesmírný „super deal“ pro SpaceX

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) poskytne společnosti SpaceX 843 milionů dolarů na vybudování zařízení, které bude schopné posunout Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) do zemské atmosféry a zajistit její plánované zničení po roce 2030. „Zatímco SpaceX bude vyvíjet deorbitální kosmickou loď, NASA ji po dokončení vývoje převezme do vlastnictví a bude ji provozovat po celou dobu její mise. Očekává se, že se spolu s vesmírnou stanicí v rámci procesu návratu do atmosféry destruktivně rozpadne,“ uvedla NASA.

Obří rezidenční akvizice

Developer Central Group dokončil největší letošní transakci na bytovém trhu. U stanice metra Invalidovna v Karlíně v Praze 8 kupuje více než pět hektarů pozemků i se stávajícím hotelem Čechie. Na pozemcích plánuje postavit více než tisíc nových bytů a řadu komerčních prostorů pro drobné služby, obchody, restaurace a kavárny. Vzniknou zde také ordinace a kanceláře pro Městskou část Praha 8 a kvalitní veřejný prostor s rozsáhlou zelení.

Green Future získal finanční injekci

Český start-up Green Future získal svoji první investici ve výši 100 mil. Kč. Finance, které představují desetinu z celkové částky 999 mil. Kč, na kterou start-up míří, použije na další rozvoj a expanzi do zahraničí. Technologie Green Future zvládne v komerčním provozu jako první na světě zpracovat většinu druhů plastového odpadu a promění ho v pyrolýzní olej. Ten má stejné vlastnosti jako ropa k výrobě plastů a dokáže ji tak ve výrobě plně nahradit.

Scott.Weber Workspace v Česku expanduje

Společnost Scott.Weber Workspace pokračuje v expanzi a upevňuje svou pozici lídra na trhu flexibilních pracovních prostor a coworkingu. Společnost vstoupí do nových budov v Praze, Ostravě a Brně a otevře 16.500 m2 nových kanceláří pro více než 2 000 lidí. Letos na podzim rozšíří své prostory na stávající lokalitě Churchill u pražského hlavního nádraží, přičemž využije prostory společnosti Deloitte, a na začátku roku 2025 na lokalitě DOCK v Praze 8. Příští rok také otevře nové servisované kanceláře a coworking v prémiové novostavbě PernerKa v pražském Karlíně a v inteligentní budově ORGANICA v Ostravě, v roce 2027 pak v exkluzivní lokalitě Dornych u brněnského hlavního nádraží. Scott.Weber Workspace tak bude provozovat již 17 center.

Nový česko-izraelský akcelerátor

Expertní mentoring, napojení na americký a izraelský byznysový ekosystém, síť mezinárodních investorů a zejména praktické kroky ke škálování za hranice – to vše letos v rámci akcelerátoru pod taktovkou Czech Israeli Technology & Innovation Forum (CITIF), investiční společnosti Arieli Capital a Tachles VC může získat až 10 českých start-upů. Program se zaměří především na pomoc českým start-upům a propojí je s jedním z předních světových technologických ekosystémů v Tel Avivu. Vstupní branou do programu je vedle přísného výběrového řízení i poplatek 12 000 USD. Na ten mohou dostat start-upy, které úspěšně projdou kvalifikací, podporu od CzechInvestu v rámci Národního plánu obnovy, žádost však musejí podat do 7. 7. 2024.

Injekce pro nadějný start-up SprayVision

Ostravský start-up SprayVision zakladatelů Petra Jahna a Vojtěcha Roula se stal první investicí amerických Momenta Ventures ve střední Evropě. Ve spolupráci s českým fondem J&T Ventures investují 2 mil. eur s cílem podpořit expanzi firmy v USA. SprayVision se specializuje na vývoj a výrobu pokročilých systémů pro robotické lakování. Kombinací hardwaru a softwaru pomáhá svým zákazníkům významně snižovat náklady, zlepšovat kvalitu a šetřit značné množství času.

Pár výsledků firem by se ještě našlo, jak tedy v kostce dopadly?

Potěšily: OKD; MTX Group; innogy; Livesport; Prazdroj; Budvar; Carnival; General Mills; McCormik & Co.

Spíše zklamaly: Třinecké železárny; Micron Technology; Walgreens Boots Alliance.