Zlato láme rekordy nad magickou hranicí. Do čeho se vyplatí investovat?

V roce 2011 se zlato obchodovalo téměř za 2000 dolarů za unci. Pak se mu nedařilo, v roce 2016 spadla cena až téměř 1100 dolarů za unci. Více než 10 let trvalo, než cena zlata překonala v dubnu 2023 hranici 2000 dolarů za unci. A za necelé dva roky cena vylezla o dalších 1000 dolarů.

GRAF: Vývoj ceny zlata

Za posledních 10 let, v USD za troyskou unci.

Zdroj: tradingeconomics.com

Expert na drahé kovy Dave Morgan říká, že 80 procent pohybu na ceně přichází v posledních 20 procentech času.

Hlídejte inflaci

Zlato v portfoliu mám, ale růst mě nechává chladným. Brzy bude stát určitě nad tři tisíce dolarů. Je to ale jen číslovka. Peníze samy o sobě nic neznamenají, důležité je, co si za ně koupíme z hlediska současné i budoucí inflace.

Proto raději poměřuji cenu jednotlivých investic vůči sobě. To mi dává lepší představu o tom, co je levné a co je drahé.

Proč je zlato na rekordu? Sešlo se několik důvodů k růstu cen zlata. Geopolitická situace je napjatá, což většinou přeje právě zlatu. V USA je menší inflace, než se čekalo. Je dost pravděpodobné, že Fed (americká centrální banka) zmírní měnovou politiku a nižší úroky jsou také příznivé pro zlato.

Dále je velká poptávka centrálních bank po zlatu. Největšími tahouny mezi centrálními bankami jsou Čína, Indie, Bolívie.

Masivně začal hromadit své zlaté rezervy Írán, aby se chránil před možnými americkými sankcemi. Írán dovezl více než 100 tun zlatých slitků, což představuje meziroční nárůst o více než 300 procent. Íránská banka plánuje na zlato převést 20 procent svých devizových rezerv.

Stříbro je stále levné

Více mě ale zajímá stříbro. Jde o strategickou komoditu, která má velké množství využití. Je to průmyslový kov a je to také jediná komodita, která je vhodná k fyzické držbě – ropa se například velmi těžce skladuje.

Stříbro se momentálně pohybuje okolo 34 dolarů za unci. Poměr ceny zlata ke stříbru je teď téměř 90:1. Dlouhodobý průměr je okolo 16:1, což odpovídá poměru výskytu tohoto kovu v zemské kůře.

Zlato se obchoduje na historických maximech, stříbro se nachází hodně daleko od svého historického rekordu 49,5 dolaru v roce 2011. O zlatě se říká, že se s ním dobře utíká, o stříbru se říká, že se na něm bohatne.

GRAF: Vývoj ceny stříbra

Za posledních 50 let, v USD.

Zdroj: TradingView

Předražené jsou také firmy a start-upy. Pražská burza zavřela minulý týden na svém novém maximu, což ale zdaleka neodpovídá výkonu české ekonomiky a výhledům toho, co náš čeká.

Když vidím, kolik stojí zlato, jaké jsou nesmyslné valuace firem a start-upů, říkám si, že stříbro je jednou z mála investic, která v poměru k ostatním vychází velmi levně.

Nepřekvapilo by mě, kdyby stříbro do dvou let stálo trojcifernou částku v dolarech. Má totiž mnohem větší výkyvy než zlato a obvykle roste v porovnání se zlatem později.

Věřím i pozemkům

Jestli se mi něco líbí na drahých kovech, tak je to skutečnost, že jsou zavřené v trezoru a nejsou s nimi starosti. Jen je potřeba nestresovat se většími výkyvy jejich cen. Teď jsou rozkolísané i akciové trhy v souvislosti s tím, co se děje ve světě.

I tak by měly být akcie základem portfolia, stříbro by mělo tvořit jen doplněk. Zastánci drahých kovů tvrdí, že byste jich měli mít v portfoliu takové procento, jaké procentu nedůvěry máte v současný finanční systém.

Obecná poučka zní, že investoři by neměli mít více než 10 procent majetku v drahých kovech. Já přiznávám, že ve zlatě a ve stříbře mám víc.

Klidnou investicí pro radost jsou pro mě stavební pozemky. Jejich cena se nemění každou minutou jako u akcií nebo drahých kovů. Místa přitom ubývá a kvalitních pozemků už více nebude…

Článek, jehož autorem je Vladimír Brůna, investor a podnikatel, původně vyšel na serveru HlídacíPes.org.