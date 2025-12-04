Jaký je investiční potenciál stavebních pozemků?

Stavební pozemky patří v Česku k nejstabilnějším investicím se zajímavým zhodnocením. Ani pandemie, energetická krize či zpomalení ekonomiky nepřinesly pokles jejich cen. Pozemky dlouhodobě rostou rychleji než inflace a zůstávají jednou z nejoblíbenějších konzervativních investic.
Důvodů je několik: omezená nabídka vhodných parcel, složitá změna územních plánů, rostoucí ceny výstavby a stále vysoké hypoteční sazby. Kombinace těchto faktorů posouvá poptávku i do okrajových regionů, kde se ještě před pár lety téměř nestavělo.
Podle statistik ČSÚ se index cen stavebních pozemků od roku 2015 více než zdvojnásobil. Nejrychlejší růst přišel v letech 2022–2023, kdy trh reagoval na inflaci a nedostatečnou výstavbu.
Celostátní průměr ceny pozemku se nyní uvádí nad 4000 Kč/m², ale rozdíly jsou obrovské. V Praze stavební pozemky stojí klidně přes 15 000 Kč/m², v Brně a krajských městech je to 5000–10 000 Kč/m².
Pozemky v menší obcích stojí výrazně méně, ale ceny zde rostou rychle. Zde velmi záleží na lokalitě. Například na předměstí Uherského Hradiště se nabízí pozemek o velikosti 2000 m² za cenu přes 9 milionů korun, což představuje cenu 4590 Kč/m².
Velikost pozemku hraje zásadní roli: menší parcely do 800 m² jsou prémiové a nejlikvidnější, zatímco velké pozemky nad 3000 m² se prodávají hůř, pokud nejsou v atraktivních lokalitách.
NIMBY: příčina pomalých staveb?
Významnou roli hraje i fenomén NIMBY („not in my backyard“, tedy „ne na mém dvorku“). Lidé často souhlasí s potřebou nové výstavby, ale odmítají ji ve své blízkosti – úspěšně se jim daří komplikovat výstavbu.
Podávají námitky, odvolání a petice, což blokuje změny územních plánů i konkrétní projekty. Tento „nimbyismus“ je jedním z důvodů, proč se v Česku staví málo a pomalu. Důsledkem toho je menší nabídka nových bytů, tím pádem vyšší ceny bydlení a hlavně v Praze a v Brně se díky tomu komplikovaně staví.
Podle J&T Banky patří stavební pozemky dlouhodobě mezi top investice českých dolarových milionářů. Bezmála polovina (49 procent) z nich je uvádí jako jednu z hlavních investičních příležitostí.
Pozemky vnímají jako bezpečnou, bezúdržbovou investici, která dlouhodobě překonává inflaci. Pro řadu bohatých investorů jde navíc o první krok k rezidenčnímu developmentu – tedy přechod od pasivního držení půdy k aktivní tvorbě hodnoty.
Čím dál více investorů bere pozemky jako investiční komoditu a už je nekupuje jen pro své současné nebo budoucí potřeby.
Politické téma bydlení
Stavební pozemky dlouhodobě považuji za jednu z nejlepších investic. Jsou jednoduché na držení a kvalitních míst v Česku ubývá.
Do dvou let očekávám silnější podporu výstavby od nové vlády – bydlení je politické téma napříč generacemi. Pokud hypoteční sazby zůstanou stabilní nebo mírně klesnou, tlak na růst cen pozemků bude pokračovat, zejména v okolí velkých měst.
Ceny stavebních pozemků v letech 2022–2023 rostly dvouciferným tempem. Trh tehdy reagoval na inflaci a nedostatečnou výstavbu. I teď se málo staví, díky nepovedené digitalizaci klesl počet vydaných stavebních povolení v Česku na rekordně nízkou úroveň. Proto čekám, že budeme opět svědky dvouciferného růstu cen stavebních pozemků…
Článek, jehož autorem je Vladimír Brůna, původně vyšel na serveru Hlídací pes.org. Autor je podnikatel a investor, mj. i do nemovitostí.