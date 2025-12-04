peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Mohlo by vás také zajímat

KOMENTÁŘ
shares views

Česká inflace v listopadu překvapila. Klesá nečekaně více

Jan Bureš 5. prosince 2025

Meziroční inflace v Česku je nejnižší od letošního dubna, v listopadu zpomalila na 2,1 procenta z říjnových 2,5 procenta, uvedl…

SOUHRN
shares views

Tykač zavírá uhelné elektrárny; letadla Airbus mají problém a česká ekonomika šlape aneb souhrn ekonomických událostí 48. týdne 2025

Libor Akrman 1. prosince 2025

Za regulovanou část ceny energií si připlatíme jen mírně; ČBA zlepšila ekonomický výhled; optimismus firem mírně roste; Agrofert rozšiřuje dusíkaté…

ANALÝZA
shares views

Nejistota kolem rozpočtu. Další osud klíčové normy nabízí několik scénářů

Michal Skořepa 26. listopadu 2025

Poslaneckou sněmovnu čeká projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Koalice ANO, SPD a Motoristů…

  • ČLÁNEK

Jaký je investiční potenciál stavebních pozemků?

Ceny pozemků dlouhodobě rostou rychleji než inflace a zůstávají jednou z nejoblíbenějších konzervativních investic.

Podle statistik ČSÚ se index cen stavebních pozemků od roku 2015 více než zdvojnásobil. (Ilustrační foto) Zdroj: Pexels

Napsal Vladimír Brůna
-
naposledy aktualizováno 4. 12. 2025 14:42
ceny bydlení ceny nemovitostí česká ekonomika inflace investice J&T pozemky stavební pozemky

Stavební pozemky patří v Česku k nejstabilnějším investicím se zajímavým zhodnocením. Ani pandemie, energetická krize či zpomalení ekonomiky nepřinesly pokles jejich cen. Pozemky dlouhodobě rostou rychleji než inflace a zůstávají jednou z nejoblíbenějších konzervativních investic.

Důvodů je několik: omezená nabídka vhodných parcel, složitá změna územních plánů, rostoucí ceny výstavby a stále vysoké hypoteční sazby. Kombinace těchto faktorů posouvá poptávku i do okrajových regionů, kde se ještě před pár lety téměř nestavělo.

Podle statistik ČSÚ se index cen stavebních pozemků od roku 2015 více než zdvojnásobil. Nejrychlejší růst přišel v letech 2022–2023, kdy trh reagoval na inflaci a nedostatečnou výstavbu.

Celostátní průměr ceny pozemku se nyní uvádí nad 4000 Kč/m², ale rozdíly jsou obrovské. V Praze stavební pozemky stojí klidně přes 15 000 Kč/m², v Brně a krajských městech je to 5000–10 000 Kč/m².

Pozemky v menší obcích stojí výrazně méně, ale ceny zde rostou rychle. Zde velmi záleží na lokalitě. Například na předměstí Uherského Hradiště se nabízí pozemek o velikosti 2000 m² za cenu přes 9 milionů korun, což představuje cenu 4590 Kč/m².

Velikost pozemku hraje zásadní roli: menší parcely do 800 m² jsou prémiové a nejlikvidnější, zatímco velké pozemky nad 3000 m² se prodávají hůř, pokud nejsou v atraktivních lokalitách.

NIMBY: příčina pomalých staveb?

Významnou roli hraje i fenomén NIMBY („not in my backyard“, tedy „ne na mém dvorku“). Lidé často souhlasí s potřebou nové výstavby, ale odmítají ji ve své blízkosti – úspěšně se jim daří komplikovat výstavbu.

Podávají námitky, odvolání a petice, což blokuje změny územních plánů i konkrétní projekty. Tento „nimbyismus“ je jedním z důvodů, proč se v Česku staví málo a pomalu. Důsledkem toho je menší nabídka nových bytů, tím pádem vyšší ceny bydlení a hlavně v Praze a v Brně se díky tomu komplikovaně staví.

Podle J&T Banky patří stavební pozemky dlouhodobě mezi top investice českých dolarových milionářů. Bezmála polovina  (49 procent) z nich je uvádí jako jednu z hlavních investičních příležitostí.

Pozemky vnímají jako bezpečnou, bezúdržbovou investici, která dlouhodobě překonává inflaci. Pro řadu bohatých investorů jde navíc o první krok k rezidenčnímu developmentu – tedy přechod od pasivního držení půdy k aktivní tvorbě hodnoty.

Čím dál více investorů bere pozemky jako investiční komoditu a už je nekupuje jen pro své současné nebo budoucí potřeby.

Politické téma bydlení

Stavební pozemky dlouhodobě považuji za jednu z nejlepších investic. Jsou jednoduché na držení a kvalitních míst v Česku ubývá.

Do dvou let očekávám silnější podporu výstavby od nové vlády – bydlení je politické téma napříč generacemi. Pokud hypoteční sazby zůstanou stabilní nebo mírně klesnou, tlak na růst cen pozemků bude pokračovat, zejména v okolí velkých měst.

Ceny stavebních pozemků v letech 2022–2023 rostly dvouciferným tempem. Trh tehdy reagoval na inflaci a nedostatečnou výstavbu. I teď se málo staví, díky nepovedené digitalizaci klesl počet vydaných stavebních povolení v Česku na rekordně nízkou úroveň. Proto čekám, že budeme opět svědky dvouciferného růstu cen stavebních pozemků…

Článek, jehož autorem je Vladimír Brůna, původně vyšel na serveru Hlídací pes.org. Autor je podnikatel a investor, mj. i do nemovitostí.

Vladimír Brůna

investor a stratég Více...

Další příspěvky od autora:

Státy budou špehovat držitele zlata a stříbra? Cui bono

Uvažuji, že po volbách prodám pozemky, tvrdí investor Brůna

Zlato láme rekordy nad magickou hranicí. Do čeho se vyplatí investovat?

Více k tématu:

Kdo na to má? A kdo ne? Bude (ne)dostupné bydlení hitem volebních témat?

Proč jsou české nemovitosti nadhodnocené méně než před energetickou krizí?

Hypotéky už nejspíš moc nezlevní

Všimli jsme si, že používáte AdBlock. Reklamy jsou však pro náš server důležitým zdrojem příjmů, díky nimž můžeme tvořit bezplatný a kvalitní obsah pro naše čtenáře.

Prosíme, podpořte nás a při návštěvě Peak.cz pozastavte nástroj AdBlock.

Moc děkujeme.
Redakce Peak.cz

Pokračovat na článek Povolit reklamu
redakce
sledujte nás
peak week newsletter Souhrn toho nejdůležitějšího
každý pátek ve vašem e-mailu. Přihlásit odběr
© 2017 PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. zakázáno.