  • KOMENTÁŘ

Kdo na to má? A kdo ne? Bude (ne)dostupné bydlení hitem volebních témat?

Růst nájmů může v Česku do budoucna ve velkých metropolích v čele Prahou překonávat růst průměrné mzdy. To by vedlo k ještě výraznější koncentraci vysokopříjmových skupin v klíčových metropolích, a to zejména na úkor klasické “střední třídy”. Pravděpodobně nic, co by bylo z celospolečenského pohledu žádoucí.

Situace na trhu s bydlením je i nadále ve znamení poklesu či stagnace cen za bydlení. Nejvyšší ceny jsou v hlavním městě. Zdroj: Trigema

Napsal Jan Bureš
-
naposledy aktualizováno 30. 9. 2025 17:33
bydlení bytová politika ceny bydlení česká ekonomika domácnosti nájemné parlamentní volby příjmy

Češi míří k volbám a zdá se, že cenová dostupnost bydlení bude tentokrát jedním z hlavních témat.

A není divu. Na pořízení standardního vlastnického bydlení v Česku podle srovnávací studie Deloitte vynaložíte 13,3 násobek roční mzdy, v Praze je to 15ti násobek. V obou případech jde o globálně jedny z nejhorších výsledků na světě.

GRAF: Srovnání podílu cen nemovitostí k příjmům domácností v Evropě
Jde o data odchylek od dlouhodobého průměru za 1. čtvrtletí 2025, ve směrodatných odchylkách.

Zdroj: Patria/ČSOB s použitím OECD

Problém není jen vlastnické bydlení, ale častokrát i rozumný nájem. Celorepublikově sice nájemné víceméně kopíruje průměrnou mzdu (v posledních letech 6-7procentní růst ročně). Domácnosti v nájmu už si často nemohou dovolit dát za bydlení o moc větší část svých příjmů.

V nejžádanějších lokalitách v čele s Prahou však podle zpráv realitních kanceláří výrazně zhoršuje dostupnost nájemního bydlení – o jeden byt se přetahuje násobně více zájemců než na začátku volebního období ( viz. např. https://www.maxima.cz/blog/ceny-najmu/ ).

Kdo na to má?

Pokud se nic nezmění, může růst nájmů do budoucna ve velkých metropolích v čele Prahou překonávat růst průměrné mzdy. A zároveň vést k přílivu těch “co na to mají” a odlivu “těch co ne”.

To by vedlo k ještě výraznější koncentraci vysokopříjmových skupin v klíčových metropolích, a to zejména na úkor klasické “střední třídy”. Pravděpodobně nic, co by bylo z celospolečenského pohledu žádoucí.

Jak z toho ven? Problém je na první pohled v nedostatečné nabídce. Ať už vlastnického nebo nájemního bydlení v místech, kde lidé chtějí bydlet – zejména větší centra s atraktivními pracovními příležitostmi (Praha, Brno, Hradec Králové).

Většina řešení vedoucích k rozpohybování nabídky (nové výstavby) však bohužel není příliš rychlá a jednoduchá. I proto je politici buď nechávají ležet stranou a nebo si na nich v horším případě “vylámou zuby”…

Ať se jedná o rychlejší stavební řízení, digitalizaci státní správy, kvalitnější územní plánování, rozvoj dopravní infrastruktury nebo reformu daně z nemovitostí.

Méně či více konkrétní doporučení nám v tomto směru opakovaně dávají i mezinárodní instituce – naposledy jen pár týdnů nazpátek OECD.

Politická cesta ke zvyšování zadlužení

Častokrát však při neschopnosti řešit problém na straně “nabídky” politici sklouznou k jednoduché podpoře poptávky. Například skrze dotované půjčky domácnostem (což je vidět i v řadě letošních předvolebních programů). Tato rychlá řešení bohužel mohou nadělat více škody než užitku.

Potíž je v tom, že domácnosti vybavené dotacemi mohou šroubovat ceny bytů i nájmů ještě výše. Jediné, co se po cestě změní nebude “dostupnost bydlení”, ale velikost státního dluhu…

Jan Bureš

