Kdo na to má? A kdo ne? Bude (ne)dostupné bydlení hitem volebních témat?

Češi míří k volbám a zdá se, že cenová dostupnost bydlení bude tentokrát jedním z hlavních témat.
A není divu. Na pořízení standardního vlastnického bydlení v Česku podle srovnávací studie Deloitte vynaložíte 13,3 násobek roční mzdy, v Praze je to 15ti násobek. V obou případech jde o globálně jedny z nejhorších výsledků na světě.
GRAF: Srovnání podílu cen nemovitostí k příjmům domácností v Evropě
Jde o data odchylek od dlouhodobého průměru za 1. čtvrtletí 2025, ve směrodatných odchylkách.
Zdroj: Patria/ČSOB s použitím OECD
Problém není jen vlastnické bydlení, ale častokrát i rozumný nájem. Celorepublikově sice nájemné víceméně kopíruje průměrnou mzdu (v posledních letech 6-7procentní růst ročně). Domácnosti v nájmu už si často nemohou dovolit dát za bydlení o moc větší část svých příjmů.
V nejžádanějších lokalitách v čele s Prahou však podle zpráv realitních kanceláří výrazně zhoršuje dostupnost nájemního bydlení – o jeden byt se přetahuje násobně více zájemců než na začátku volebního období ( viz. např. https://www.maxima.cz/blog/ceny-najmu/ ).
Kdo na to má?
Pokud se nic nezmění, může růst nájmů do budoucna ve velkých metropolích v čele Prahou překonávat růst průměrné mzdy. A zároveň vést k přílivu těch “co na to mají” a odlivu “těch co ne”.
To by vedlo k ještě výraznější koncentraci vysokopříjmových skupin v klíčových metropolích, a to zejména na úkor klasické “střední třídy”. Pravděpodobně nic, co by bylo z celospolečenského pohledu žádoucí.
Jak z toho ven? Problém je na první pohled v nedostatečné nabídce. Ať už vlastnického nebo nájemního bydlení v místech, kde lidé chtějí bydlet – zejména větší centra s atraktivními pracovními příležitostmi (Praha, Brno, Hradec Králové).
Většina řešení vedoucích k rozpohybování nabídky (nové výstavby) však bohužel není příliš rychlá a jednoduchá. I proto je politici buď nechávají ležet stranou a nebo si na nich v horším případě “vylámou zuby”…
Ať se jedná o rychlejší stavební řízení, digitalizaci státní správy, kvalitnější územní plánování, rozvoj dopravní infrastruktury nebo reformu daně z nemovitostí.
Méně či více konkrétní doporučení nám v tomto směru opakovaně dávají i mezinárodní instituce – naposledy jen pár týdnů nazpátek OECD.
Politická cesta ke zvyšování zadlužení
Častokrát však při neschopnosti řešit problém na straně “nabídky” politici sklouznou k jednoduché podpoře poptávky. Například skrze dotované půjčky domácnostem (což je vidět i v řadě letošních předvolebních programů). Tato rychlá řešení bohužel mohou nadělat více škody než užitku.
Potíž je v tom, že domácnosti vybavené dotacemi mohou šroubovat ceny bytů i nájmů ještě výše. Jediné, co se po cestě změní nebude “dostupnost bydlení”, ale velikost státního dluhu…