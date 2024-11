Průvodce investora prezidentskými volbami v USA

Pokračování v plném zapojení do NATO

Investice do aliancí a partnerství USA s cílem čelit Rusku a Číně.

Platby dodavatelům obranných služeb by se mohly zvýšit; obranný průmysl by z toho mohl mít prospěch. Zaměřit se na vyzbrojování spojenců USA, jako je Ukrajina, municí a technikou a na posílení připravenosti západní Evropy.

Pokračující využívání finančních sankcí k negativnímu ovlivnění zahraničních protivníků. To by mohlo vést k menší závislosti na americkém dolaru jako hlavní světové rezervní měně.