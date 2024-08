Invesco: Proč byla nedávná korekce trhu možná přehnanou reakcí

Nejšťastnější byli možná ti investoři, kteří na dva týdny vypnuli finanční zpravodajství, aby mohli sledovat sportovní přenosy z letní olympiády v Paříži, a teprve nyní znovu naladili finanční zprávy. Minulý týden jsem si říkala, jestli by „tipování budoucích kroků Fedu“ nemohlo být považováno za oficiální sport, když se ho účastní tolik lidí.

Ale vážně, nedávný výprodej na světových trzích bych označila za přehnanou reakci. Zde je několik důvodů, proč se akcie už pravděpodobně stabilizovaly.

Bank of Japan slibuje opatrnost

Japonská centrální banka (BOJ), která před dvěma týdny zvýšením sazeb přispěla k mezinárodnímu výprodeji, uklidnila investorské nervy prohlášením, že v nejbližší době bude velmi opatrná při dalším zvyšování sazeb.

Poměrně překvapivé zvýšení sazeb ze strany BOJ narušilo carry trade – situaci, kdy si investoři půjčují peníze v měně s nízkým úrokem, aby investovali do měny s vyšším úrokem.

Japonský jen byl často využíván jako měna pro financování carry trade, protože sazby jenu byly kvůli ultra nízké měnové politice BOJ po mnoho let nižší než jinde, zejména v USA. Úrokový spread mezi americkým dolarem a japonským jenem byl obzvláště široký od roku 2022, kdy americký Federální rezervní systém (FED) začal zpřísňovat úrokové sazby.

To zvyšovalo potenciální zisk z půjček v jenech na investice v dolarech. Tuto ziskovost však snížila nedávná jestřábí politika BOJ. Minulý týden viceguvernér Bank of Japan Šiniči Učida navrhnul určité uklidnění: „Vzhledem k tomu, že jsme svědky prudké volatility na domácích i zahraničních finančních trzích, je nutné zachovat současnou úroveň uvolňování měnové politiky.“

Údaje z amerického trhu práce

Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA byl nižší, než se očekávalo. Byly to právě údaje z oblasti pracovního trhu – konkrétně červencová zpráva o zaměstnanosti v USA –, které pomohly trhům dostat se do krize tím, že vyvolaly obavy z možné recese v USA.

Je tedy logické, že to zas byly údaje z této oblasti – konkrétně nižší než očekávaný počet počátečních žádostí o podporu v nezaměstnanosti v minulém týdnu –, které pomohly uklidnit trhy.

Obavy z recese samozřejmě nastartuje více než jen jedna zpráva z trhu práce. Takže budeme pozorně sledovat všechna ekonomická data, zda se v americké ekonomice neobjeví další trhliny, které by naznačovaly zvýšenou pravděpodobnost recese.

Mohou být akcie přeprodané?

Indikátor relativní síly – Relative Strength Indicator (RSI) je ukazatel, který měří rychlost a velikost nedávných cenových změn cenného papíru nebo indexu a vyhodnocuje, zda investoři danou investici překoupili nebo přeprodali.

Hodnota RSI 70 nebo vyšší znamená překoupenost. Naopak úroveň 30 nebo nižší značí přeprodaný stav.

Hodnota RSI pro index S&P 500 vzrostla 10. července nad 81, což naznačuje překoupené podmínky. To se ale rychle změnilo; 5. srpna hodnota RSI pro index S&P 500 klesla na 30, což naznačuje přeprodaný stav.

Podobně hodnota RSI pro index MSCI All Country World vzrostla 16. července nad 80. Poté ale 5. srpna klesla na 27, což také naznačuje přeprodaný stav. Od té doby se hodnoty RSI pro oba indexy normalizovaly. V současné době se jejich hodnoty pohybují okolo hodnot 44-45.

Medvědí nálada minulý týden vzrostla

Medvědí sentiment individuálních investorů byl v minulosti považován za indikátor, který potenciálně signalizuje atraktivní nákupní příležitost.

Americká asociace individuálních investorů (AAII) sleduje každý týden náladu na trhu skrze průzkum veřejného mínění. Medvědí sentiment, který se definuje jako očekávání, že ceny akcií v příštích šesti měsících klesnou, se minulý týden zvýšil o neuvěřitelných 12,3 procentního bodu na 37,5 procenta.

To je výrazně nad historickým průměrem 31 procent a jedná se o nejvyšší úroveň v roce 2024.

Podniková očekávání zisků jsou slušná

Máme za sebou solidní výsledkovou sezónu. 91 procent společností z indexu S&P 500 oznámilo výsledky za druhé čtvrtletí a 78 procent z nich překonalo očekávání.

I celkový výhled zisků je poměrně pozitivní. Očekává se, že index S&P 500 dosáhne v kalendářním roce 2024 meziročního růstu výnosů ve výši 10,8 procenta.

Pravděpodobně budeme svědky mírnějšího třetího čtvrtletí. Očekává se totiž meziroční růst zisků ve výši 5,4 procenta. Ale ve čtvrtém čtvrtletí by se měl tento růst výrazně zvýšit.

Růst zisků by měl být silný i v kalendářním roce 2025, a to ve výši 15,2 procenta meziročně. A jak jsem již uvedla, očekává se, že k růstu zisků přispěje více společností, což by mělo podpořit i ceny akcií.

Očekává se, že Fed bude rozvážný

Fed podle mého názoru do zářijového zasedání neprovede mimořádné snížení sazeb – žádná mimořádná situace neexistuje, takže pro to není důvod. Dokonce si myslím, že pokud by snížil sazby před zářím, způsobilo by to na trhu velké rozrušení.

I když si říkám, že bylo chybou, že se Fed v červenci vzdal snížení sazeb, nemyslím si, že by to způsobilo nenapravitelné škody.

Domnívám se, že snižování sazeb Fedu bude zpočátku umírněné. Neočekávám, že by Fed na zářijovém zasedání snížil sazby o více než 25 bazických bodů. A také se domnívám, že snížení o více než 25 bazických bodů v září by způsobilo nervozitu na trhu. Naznačovalo by to, že Fed se začal mnohem více zajímat o zdraví ekonomiky.

Stačí se podívat na modus operandi Fedu, když začal zvyšovat sazby v roce 2022. Věděl, že je pozdě začít zvyšovat sazby, ale začal v březnu se zvýšením sazeb pouze o 25 bazických bodů. To sice brzy zrychlilo na 50 bazických bodů v květnu a 75 bazických bodů na červnovém zasedání, ale zdálo se, že si Fed chce „zachovat tvář“, když začal zpřísňovat.

Myslím, že podobnou situaci zažijeme, až Fed letos v září konečně začne snižovat. Očekávám, že pravděpodobně začne jen s 25 bazickými body.

Výhled do budoucna

Ačkoli se zdá, že se akcie stabilizovaly, domnívám se, že ve vzduchu je cítit nervozita. Ta pravděpodobně povede k vyšší volatilitě a možnostem k přehnaným reakcím na data a vývoj trhu.

Domnívám se, že investorům by mohlo prospět, kdyby svou investiční cestu vnímali spíše jako maraton než jako sprint…