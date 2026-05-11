peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Mohlo by vás také zajímat

ČLÁNEK
shares views

Ekonomové varují: Geopolitika může znovu roztočit inflaci

Libor Akrman 11. května 2026

Geopolitické napětí, hrozba nové inflační vlny i zhoršující se dostupnost bydlení patřily mezi hlavní témata panelové diskuze „Makroekonomické trendy očima…

ANALÝZA
shares views

Sporná novela upravující veřejné rozpočty. Jde o budoucnost české fiskální politiky?

Michal Skořepa 7. května 2026

Sněmovnu čeká závěrečné schvalování novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. U novely k veřejným rozpočtům budí kritiku především…

KOMENTÁŘ
shares views

Bitcoinový gambling Aleše Michla pokračuje

Libor Akrman 5. května 2026

Guvernér České národní banky Aleš Michl na konferenci Bitcoin 2026 v Las Vegas otevřeně obhajoval zařazení bitcoinu do devizových rezerv…

  • KOMENTÁŘ

„Jestřábí“ režim v ČNB nehrozí. Alespoň guvernér Michl si ho zatím nepřipouští

ČNB pro nejbližší měsíce nechce „preventivně“ hasit nový inflační požár úrokovými sazbami, když si není jistá „mírou nebezpečí“. Pokud však ropné a energetické napětí v nejbližších několika týdnech nepoleví bude muset k vedení ČNB na situaci reagovat.

Guvernér ČNB Aleš Michl (na snímku) po jednání Bankovní rady ČNB 3. května 2023 řekl, že pokud nevznikne důvěryhodný konsolidační balíček a nebude snaha o zodpovědné rozpočty, bude muset ČNB sazby zvyšovat. Zdroj: ČNB

Napsal Jan Bureš
-
naposledy aktualizováno 11. 5. 2026 11:38
Aleš Michl česká ekonomika ČNB ekonomická prognóza Eva Zamrazilová inflace proinflační riziko úrokové sazby

Centrální bankéři vstupovali do roku 2026 v relativně komfortní pozici a netlačil je žádný vyloženě „ostrý kámen v botě“. Zvýšená jádrová inflace spíše odeznívala a celková inflace díky levnějším energiím a potravinám propadla hluboko pod 2,0 procenta.

Z pohledu bankovní rady šlo zjednodušeně jen o to, kdy a jak moc eventuálně sazby lehce snížit.

Konflikt v Íránu však otočil svět vzhůru nohama. Jak ale ukázalo květnové zasedání ČNB, minimálně guvernér Aleš Michl si to zatím moc nepřipouští. Prudký mentální obrat z úvah nad poklesem sazeb k jejich růstu u něj zatím neproběhl.

Rizika tu jsou, ale prognóza je nezahrnuje

Guvernér Michl sice mluvil o tom, že bankovní rada vnímá rizika plnění inflačního cíle jako pro-inflační a další hlasování bude buď o stabilitě nebo růstu sazeb.

Současně však představil základní scénář prognózy s až překvapivě nízkou trajektorií inflace. Nejde tolik o rok 2026 – odhad ČNB 2,2 procenta versus náš odhad 2,3 procenta a odhad Ministerstva financí na 2,5 procenta – jako spíše o rok příští.

Tam už by se měly projevit vyšší ceny plynu pro domácnosti. A také sekundární efekty dražších pohonných hmot, energií a nedostatku některých vstupů, například v cenách potravin.

Tržní odhady inflace se proto pohybují v blízkosti 3 procent (náš odhad je lehce výše). Oproti tomu ČNB odhaduje inflaci 2,4 procenta.

To vypadá relativně optimisticky. A je to bezesporu jeden z hlavních důvodů (vedle snížení odhadů růstu), proč byla trochu paradoxně revidována trajektorie úrokových sazeb pro příští rok v základním scénáři prognózy směrem dolů.

Budeme určitě zvědaví na detaily hlavního i alternativních scénářů, které na setkání s analytiky představí viceguvernérka Eva Zamrazilová.

Z pohledu „mentálního nastavení“ guvernéra je však zajímavé, že cítil potřebu zvlášť upozornit na jeden scénář, který ukazoval bankéřům dokonce na pokles úrokových sazeb.

To podle nás jen dokresluje, jak „těžce“ se v guvernérových úvahách vrací na stůl možnost eventuálního růstu sazeb. A v debatě s novináři se možná i proto cítil nekomfortně při dotazech na „masivní rozvolňování rozpočtové politiky“ (v souvislosti s vládní reformou rozpočtových pravidel). To by se totiž dalo vnímat jako nové pro-inflační riziko.

Čeká se volání po růstu sazeb

Jak situaci vidíme my? I podle předešlých vyjádření členů bankovní rady je jasné, že ČNB pro nejbližší měsíce nechce „preventivně“ hasit nový inflační požár úrokovými sazbami, když si není jistá „mírou nebezpečí“.

Jedním z „rozumných“ důvodů může být skutečnost, že sazby tentokrát opravdu skončily v o poznání „vyšší letové hladině“ (než například v roce 2022). Pokud však ropné a energetické napětí v nejbližších několika týdnech nepoleví, inflační odhady ČNB budou pravděpodobně výrazně nižší než tržní odhady a nebudou příliš kredibilní.

Pak i uvnitř centrální banky začnou hlasy volající po vyšších sazbách sílit. A to zvlášť, pokud by se během léta nakonec k pohybu sazeb směrem vzhůru odhodlala i Evropská centrální banka.

Jan Bureš

Další příspěvky od autora:

Další strategie jen „do šuplíku“? Hospodářské plány nové vlády narážejí na jedno „drobné“ úskalí

Znamenají soudem zrušená americká cla návrat obchodního chaosu?

Napětí nad Atlantikem. Co zmůže Evropa proti Trumpově eskalaci kole Grónska?

Více k tématu:

Bitcoinový gambling Aleše Michla pokračuje

Bitcoin: společný jmenovatel, který šíří „věhlas“ Česka do světa

Michl chce do ČNB bitcoin. K užitku je centrální bance asi jako zlato

Všimli jsme si, že používáte AdBlock. Reklamy jsou však pro náš server důležitým zdrojem příjmů, díky nimž můžeme tvořit bezplatný a kvalitní obsah pro naše čtenáře.

Prosíme, podpořte nás a při návštěvě Peak.cz pozastavte nástroj AdBlock.

Moc děkujeme.
Redakce Peak.cz

Pokračovat na článek Povolit reklamu
redakce
sledujte nás
peak week newsletter Souhrn toho nejdůležitějšího
každý pátek ve vašem e-mailu. Přihlásit odběr
© 2017 PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. zakázáno.