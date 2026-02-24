peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Další strategie jen „do šuplíku“? Hospodářské plány nové vlády narážejí na jedno „drobné“ úskalí

Česko: Země pro budoucnost 2.0. to je název hospodářské strategie, kterou představila vláda Andreje Babiše. Zaměřuje se na energetiku, vzdělávání, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení nebo dopravu. "I tak se jí bohužel může velmi jednoduše stát, že skončí jako řada předchůdkyň v šuplíku," podotýká však hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš.

Představitelé vlády ČR na Ministerstvu průmyslu a obchodu představili Hospodářskou strategii Česko: Země pro budoucnost 2.0. Na snímku jsou (zleva) ministryně financí Alena Schillerová, premiér Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. Zdroj: MPO ČR

Napsal Jan Bureš
-
naposledy aktualizováno 24. 2. 2026 13:04
Andrej Babiš hospodářská politika Karel Havlíček náklady přidaná hodnota programové prohlášení vlády státní rozpočet strategie veřejné finance výdajové limity

Vláda Andreje Babiše připravila novou hospodářskou strategii, která se v řadě bodů „trefuje do černého“.

Jako řada předešlých hospodářských strategií správně akcentuje potřebu posunout českou ekonomiku dál k výrobám s vyšší přidanou hodnotou. Také správně identifikuje řadu klíčových bolavých bodů domácího hospodářství. V čele s potřebou kvalitnějšího vzdělávacího systému, inovačního ekosystému, efektivnější podpory investic, kultivace kapitálového trhu, redukce byrokracie či dobudování dopravní a energetické infrastruktury.

Úkolů věru není málo. Oproti předešlým strategiím však relativně dobře definuje i jednotlivé potřebné kroky pro její naplnění, měřitelné cíle či termíny. A vcelku slušně popisuje i implementační rámec a zodpovědnost konkrétních ministerstev.

I tak se jí bohužel může velmi jednoduše stát, že skončí jako řada předchůdkyň v šuplíku. Kde je hlavní problém?

Strategie versus  prohlášení

Především v tom, že když strategii porovnáte s programovým prohlášením vlády, hrají každý zcela jinou „písničku“ jiným hudebním stylem. Jako by chtěli společný koncert uspořádat Ozzy Osbourne a Karel Gott.

Programové prohlášení vlády spíše připomíná nesourodý seznam nákladných populistických „dárků“ voličům. Počínaje zrušením televizních poplatků, slevami na jízdném pro seniory nebo zvýšení rodičovského příspěvku. Tím se s prioritami strategie jednoduše zcela míjí.

Stejně tak jako v řadě dílčích, ale důležitých kroků – například podle vládního prohlášení chce vláda draze a neefektivně podporovat investice v ČR snížením daně z příjmu právnických osob. Oproti tomu podle hospodářské strategie správně akcentuje efektivnější zrychlené odpisy.

Realita napjatých financí

Stávající vláda přitom stejně jako ta předešlá bude žít v realitě velmi napjatých veřejných rozpočtů. Bude proto muset velmi pečlivě volit mezi výdajovými prioritami.

Celkové náklady vyčísluje do roku 2030 na tři biliony korun a zapojení soukromého sektoru vypadá spíše nadhodnocené. A jak bude volit mezi prioritami, to zůstává otázkou.

Strategie má sice opticky vysokou prioritu tím, že po britském vzoru zřizuje „Delivery tým,“ který reportuje přímo prvnímu místopředsedovi vlády (a ministrovi průmyslu a obchodu Karlovi Havlíčkovi, pozn. red.). To však nemusí být žádná skutečná záruka úspěchu.

Delivery tým totiž nemá žádné sankční pravomoci. Může koordinovat, monitorovat a eskalovat – ale eskalace vede zpět k ministrům a vládě, kde platí koaliční aritmetika. Pokud koaliční partner nesouhlasí s konkrétním opatřením nebo ho oddaluje, nemá Delivery tým žádný nástroj vynucení.

To je zásadní rozdíl oproti britskému originálu, kde byla „Delivery Unit“ přímo při premiérovi a opírala se o jeho osobní politický kapitál.

Strategie bez „biče“

Strategie zároveň nezakládá žádný zákonný rámec ani usnesení vlády s vynutitelnými termíny – jde o dokument přijatý vládou, nikoli o zákon.

Jakmile se politické priority posunou nebo koalice oslabí, neexistuje mechanismus, který by implementaci udržel na kolejích. A vzhledem k tomu, že vládní prohlášení je naladěno na zcela jinou notu než strategie, může se to stát velmi jednoduše. Strategie pak zůstane sepsaná „v šuplíku“ a v realitě uvidíme klasickou českou „bramboračku“…

Jan Bureš

