  • KOMENTÁŘ

Napětí nad Atlantikem. Co zmůže Evropa proti Trumpově eskalaci kole Grónska?

Napětí kolem Grónska eskaluje kvůli Trumpovým výrokům o nutnosti získat pro Spojené státy tento ostrov, který je poloautonomním územím Dánska. Nevyloučil ani využití síly. O víkendu rovněž oznámil, že hodlá uvalit dodatečné desetiprocentní clo na některé evropské země, které se podle něj postavily proti jeho přání získat Grónsko. Evropa však není vůči Trumpovým výhrůžkám bezbranná.

Pro svou touhu připojit Grónsko k USA použil americký prezident Donald Trump už několik zdůvodnění - od národní bezpečnosti až po těžební zájmy. (Ilustrační foto) Zdroj: Pixabay

Napsal Jan Bureš
-
naposledy aktualizováno 19. 1. 2026 16:05
Dánsko Donald Trump dovozní cla Evropská unie Grónsko obchod s EU USA

Transatlantické napětí o víkendu opět výrazně vzrostlo poté, co Donald Trump těžce „kousal“ pohled na posilování obranyschopnosti Grónska z řad vybraných evropských spojenců NATO.

Následovalo oznámení dodatečných 10procentních cel na dovoz veškerého zboží do USA pro Dánsko a sedm klíčových spojenců (Norsko, Švédsko, Francie, Německo, Británie, Nizozemsko a Finsko). Situace zůstává značně nejistá, ale riziko výraznější transatlantické obchodní eskalace prudce vzrostlo.

Evropa má své zbraně

EU si je dobře vědoma strategické důležitosti Grónska. V tuto chvíli se zdá pravděpodobné, že velké členské země v čele s EU budou za Dánskem stát. Je pravděpodobné, že minimálně „opráší“ připravený balík cel v hodnotě 93 miliard eur.

A budou se také zamýšlet nad aktivací „ACI“ nástroje (na ochranu před ekonomickým nátlakem). Ten umožňuje například navíc i omezit přístup amerických společností na trh služeb nebo kapitálový trh.

K aktivaci nástroje je potřeba pouze kvalifikovaná většina (15/27), která by se v případě bezprecedentního postupu USA asi mohla najít…

Manévrovací prostor USA není velký

Takové vyhrocení obchodních vztahů bezesporu může ohrozit naše jinak relativně příznivé vyhlídky pro evropskou ekonomiku − stále viditelně citlivější na výkyvy v globálním obchodu než USA.

Bylo by tedy logické, aby eskalace napětí spíše podpořila americký dolar na úkor eura − to se však zatím příliš neděje. Možná proto, že manévrovací prostor pro eskalaci konfliktu ze strany USA se zdá být omezenější, a to minimálně třemi faktory.

Za prvé, „okno grónské příležitosti“ se pro Donalda Trumpa může rychle přivírat. Blíží se volby do Kongresu − angažmá USA v Grónsku podporuje navíc jen čtvrtina amerických voličů.

Za druhé, další použití plošných cel pod „bezpečnostním“ zákonem z roku 1977 je hrou s ohněm. Zvlášť pokud ho Trump nasadí vůči svým „spojencům“ z NATO. Nejvyšší soud by měl totiž v první polovině rozhodnout, zda dosavadní plošná cla (reciproční) nejsou protiprávní.

Za třetí, Evropa není tak bezbranná, jak se zdá. Samozřejmě ne vojensky. Pokud bychom si však odmysleli extrémní scénář americké vojenské invaze do Grónska, má Evropa v obchodní a finanční rovině také silné páky.

Mohlo by jít například o omezení vývozů farmaceutického průmyslu (klíčového pro dodávky do USA), tvrdší přístup k americkým poskytovatelům služeb na evropském trhu nebo omezení prostoru pro nákup amerických dluhopisů do bilancí evropských správců aktiv.

Samozřejmě, že každé z těchto opatření bude současně bolehlavem pro evropský byznys. To by byl spolu s nejednotou a opatrností danou probíhajícím konfliktem na Ukrajině hlavní důvod, proč Evropa Spojeným Státům v obchodních přestřelkách zatím spíše jen ustupovala. To se však může v budoucnu změnit…

Jan Bureš

