Mohlo by vás také zajímat
Rok 2026 v české energetice? Na uhlí a na plynJan Palaščák 31. prosince 2025
Výhled dalšího vývoje české energetiky a energetického sektoru v roce 2026 pohledem Jana Palaščáka, zakladatele Skupiny Amper.
Pokud technologiím dojde dech, Trump i ekonomika USA bude mít problémJan Berka 23. prosince 2025
Hlavními tahouny americké ekonomiky mají zůstat spotřeba a investice. Pomoci má i fiskální impuls spojený s Trumpovým „velkým krásným rozpočtovým…
Může za to drát. Vyšetřování červencového blackoutu skončilo, zapomeňte?Jan Palaščák 22. prosince 2025
Důvodem červencového rozsáhlého výpadku elektřiny v části Česka byl souběh vzájemně nesouvisejících událostí. Hlavní příčinou přitom byl pád kabelu na…
- KOMENTÁŘ
Jak vydělat na Trumpovu možném získání Grónska?
Ze stále zřetelnějších nároků, jež si na Grónsko činí Trumpova administrativa, mohou těžit investoři. Jak dál se projeví geopolitické dění na finančních trzích, rozebírá hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Grónská ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtová by ráda jednala s Američany separátně, bez přítomnosti jejího dánského protějšku. Donaldu Trumpovi se tak daří vrážet klín mezi Grónsko a Dánsko, uvedl list Financial Times.
Pravděpodobnost získání Grónska administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa tak dále stoupá, což je v nadcházejícím týdnu patrně projeví i na burzách. Ty však dění kolem Grónska zahrnovaly do cen akcií v uplynulých dnech, zejména po zásahu USA ve Venezuele.
Americký těžař na vzestupu
Ze stále zřetelnějších nároků, jež si na Grónsko Trumpova administrativa činí, těží například akcionáři amerického těžaře kovů vzácných zemin Critical Metals. Ten vlastní naleziště Tanbreez v jižním Grónsku. Jeho akcie se od začátku měsíce zhodnotily již o 116 procent.
Tanbreez patří k největším ložiskům kovů vzácných zemin na světě, s význačným zastoupením těžkých kovů vzácných zemin.
Výrazný letošní nárůst akcií Critical Metals souvisí jak právě se stále zřejmějším plánem Trumpovy administrativy získat Grónsko, tak s omezením vývozů kovů vzácných zemin z Číny do Japonska. Zejména poté, co Japonsko nevyloučilo možný vojenský zásah na obranu Tchaj-wanu.
Čínská nelibost
Peking rovněž dává zřetelně najevo nelibost s zásahem USA ve Venezuele z minulého víkendu. Investorům je to další připomínkou toho, že Čína může celkem svévolně, jako výraz své nelibosti s tím či oním, přiškrcovat vlastní vývoz kovů vzácných zemin, jejichž produkci celosvětově dominuje.
S každým čínským „znepokojením“, „šokem“ z tohoto či tamtoho, ba přímo s pohrůžkou stoupají na ceně naleziště mimo Čínu. Tedy takové zdroj jako je právě grónské Tanbreez. A stoupá rovněž motivace Trumpovy administrativy jej získat a plně vytěžovat.
Z dění kolem Grónska by ovšem mohly profitovat také zejména skandinávské zbrojovky. Třeba norský Kongsberg (letos jeho akcie zatím narůstají o 15 procent) nebo švédský Saab (letos jeho akcie narůstají o 27 procent). Jejich geografická blízkost Grónsku je totiž výhodou navíc oproti dalším evropským zbrojovkám. Přitom akcie „zbytku Evropy“ by letos měly růst na ceně obecně, zejména kvůli zostřené Trumpově rétorice (a brzy možná i činům) vůči Evropě.
Ostatně, toho, že je Trump připojí k USA třeba i vojenskou cestou, se v rostoucí míře obávají také Kanaďané.
Zbrojovky zhodnotí o pětinu
Americká finanční společnost Morningstar prognózuje, že akcie evropských zbrojovek, které analyticky pokrývá, letos zhodnotí průměrně o 20 procent, i přes výrazný růst uplynulých let.
Evropským zbrojovkám totiž může být vodou na mlýn také další Trumpovy kroky. Chce totiž omezit zpětné odkupy vlastních akcií a výplatu dividend amerických zbrojovek. Americký prezident míní, že četné americké zbrojovky vyrábí příliš pomalu, protože málo investují. A až příliš svých volných peněz dávají investorům v podobě dividend nebo jimi planě šponují ceny svých akcií.
Pokud by byly, jak míní, takto liknavé, těžko se bude uskutečňovat jeho plán vytvořit „armádu snů.“ V roce 2027 plánuje navýšit americké veřejné výdaje na zbrojení o více než 50 procent na v přepočtu 31 200 miliard korun. Tedy zhruba 15násobek státního rozpočtu ČR (když přitom už nyní dávají USA na zbrojení více než dalších devět zemí daného pořadí dohromady).
Samozřejmě, takový plán, naplní-li se, jen dále podpoří akcie zbrojovek, zejména amerických, ale zprostředkovaně také evropských. Trumpovo omezení zpětných odkupů a dividend ale na druhou stranu může v očích mezinárodních investorů učinit z amerických zbrojařských akcií méně žádané zboží v porovnání s akciemi evropských, ale také asijských zbrojovek.
Ukousne si i CSG?
Pokud česká Czechoslovak Group (CZG) v nadcházejícím týdnu vskutku vstoupí na amsterodamskou burzu, těžko si mohla přát příhodnější čas pro takový zásadní krok. Primární úpis akcií by mohl tuzemský zbrojař zahájit už příští týden, upřesnění lze čekat v úterý, informovala v týdnu agentura Bloomberg.
Upsání akcií na amsterdamské burze může dát vzniknout největší české burzovně obchodované firmě. Byť se zatím zdá, že tržní ohodnocení zbrojařské skupiny nebude stačit na dosavadní jedničku, elektrárenskou skupinu ČEZ.
ČEZ má nyní tržní hodnotu necelých 732 miliard korun, investoři dle Bloombergu vidí ocenění Czechoslovak Group po vstupu na burzu nejspíše na úrovni zhruba 645 miliard korun.
Překonané dělení portfolia
Pro investory z toho plyne ještě něco. Tradiční rozdělení investičního portfolia na akcie a dluhopisy v poměru 60/40 je podle Morgan Stanley nyní již překonané. Americká banka očekává další citelné znehodnocování kupní síly papírových peněz. Proto jako základní doporučuje dělení 60/20/20; na akcie, dluhopisy a nově i reálná aktiva typu zlata.
Aktiva typu zlata mají v nadcházející době těžit z geopolitického napětí, bobtnajícího zadlužení států – nejen kvůli zbrojení – a z narušení nezávislosti centrálních bank v čele s tou americkou.
Přičemž specificky v případě právě zlata se přidá i faktor jeho pokračujících rozsáhlých nákupů centrálními bankami typu čínské. Ty se v rámci stupňujícího geopolitické napětí snaží snižovat své držení dolarových aktiv a nahrazovat je třeba právě zlatem.
Znehodnocování kupní síly papírových peněz bude v příštích letech pokračovat ve zrychleném tempu. Proto – i kvůli geopolitickému napětí – dále poroste cena zlata a dalších drahých kovů. Alespoň podle nedávného vyjádření největší investiční společnosti světa, BlackRocku. Ještě výrazněji než drahé kovy samotné by měly stoupat akcie jejich těžařů, které jsou podle BlackRocku v současnosti vzhledem k ziskovosti nejlevnější za hodně dlouhou dobu.