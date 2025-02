Strategické opatření, nebo spekulace? Amerika volá po bitcoinové rezervě

Od zvolení Donalda Trumpa do Bílého domu je americká vláda zřetelně pro-krypto. Mezi první kroky 47. prezidenta USA patřilo jmenování Davida Sackse na pozici „AI and Crypto Czar“. Poté přišel dekret zakazující vytvoření CBDC (Central Bank Digital Currency) a příkaz k prozkoumání možností vytvoření strategické kryptoměnové rezervy.

Proč bitcoinová rezerva?

Strategické rezervy slouží k ochraně ekonomiky před nečekanými nabídkovými či cenovými šoky. USA vytvořilo strategickou rezervu ropy v reakci na ropné šoky v 70. letech minulého století.

Kanada dokonce udržuje strategickou rezervu javorového sirupu. Bitcoin však není úplně tradiční rezervní komoditou. Nemá průmyslové využití a není nezbytný pro fungování ekonomiky jako ropa. Proč by tedy USA mělo vytvořit jeho strategickou rezervu?

Hlavním argumentem pro vytvoření bitcoinové rezervy je jeho omezená zásoba, což z něj v očích zastánců dělá aktivum odolné vůči inflaci.

Bitcoin jako novodobé zlato

Kvůli této vlastnosti je často přirovnáván k digitálnímu zlatu. Jednou z významných zastánkyní vytvoření bitcoinové rezervy je senátorka Cynthia Lummis. Ve svém návrhu Bitcoin ACT of 2025 zdůrazňuje roli bitcoinu jako moderního zlata a tvrdí, že by tak USA mohly získat vedoucí pozici na globálním krypto trhu.

Konkrétně navrhuje průběžný nákup bitcoinů s cílem vybudovat zásobu 1 milionu tokenů. Díky tomu by americká vláda ovládala kolem 5 procent jeho celkové omezené nabídky.

Plán ale čelí výrazné kritice. Předseda Fedu Jerome Powell například tvrdí, že bitcoin svou podstatou nesplňuje základní charakteristiky rezervního aktiva, jako jsou likvidita a stabilita.

Oponenti tohoto návrhu se také obávají, že by vládní bitcoinová rezerva mohla podpořit spekulace na již tak slabě regulovaném trhu, protože by investoři mohli spoléhat na to, že je vláda zachrání v případě problémů.

Rovněž varují, že vzhledem k volatilitě bitcoinu by jeho oficiální adopce mohla vytvořit systémové riziko pro finanční instituce. V případě prudkého poklesu ceny by mohlo dojít k tzv. „nakažení“ finančního systému podobně jako v případě hypotečních cenných papírů v letech 2007–2008.

Tlak na růst ceny

Navzdory kritice již více než 20 amerických států projednává zákony o vytvoření bitcoinové rezervy. Trump sice slíbil vytvoření strategické kryptoměnové zásoby, ale zatím tento slib nenaplnil. Pokud by k tomu skutečně došlo, USA by mohlo vytvářet výraznou poptávku po bitcoinu, čímž by tlačilo na růst jeho ceny.

Pro krypto investory to jsou samozřejmě skvělé zprávy. Tyto kroky signalizují, že adopce bitcoinu ve světě stále posiluje.

Svědčí o tom i nedávný návrh guvernéra Aleše Michla na začlenění bitcoinu do devizových rezerv ČNB. (Co si o tom myslí odborníci jsme s nimi rozebrali v anketě – ZDE)

Vzbuzuje to ale obavy ohledně decentralizace – hlavního pilíře kryptoměn. Velká koncentrace tokenů v rukou vlád, finančních institucí a vlivných společností by mohla efektivně „centralizovat” jeho zásobu, což je přesný opak původního záměru kryptoměn…