Inflaci jsme zkrotili, cla ale mohou zamíchat kartami

Navzdory prudkému růstu inflace od pandemie Covid-19 si Češi udrželi svou kupní sílu. Od roku 2021 vzrostly ceny o více než třetinu, ale růst reálných mezd si udržel téměř stejné tempo. Peněženky sice pocítily zdražení, ale nevypálilo to do nich to tak hlubokou díru, jak by se mohlo zdát.

Od loňského roku se růst cen stabilizoval. Česká národní banka (ČNB) se do boje s inflací pustila razantně a nakonec ji zkrotila. Inflace je teď pevně pod kontrolou, ale na obzoru se rýsuje nová hrozba – celní válka, kterou chce rozpoutat Donald Trump. A i když se to může zdát vzdálené, dopady by mohly zasáhnout i české spotřebitele.

Inflace je (zatím) v klidu

Podle posledních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostly spotřebitelské ceny v únoru meziměsíčně o 0,2 %. Meziročně platíme za zboží a služby o 2,7 % více než loni. Nejvíc rostly ceny potravin, jako jsou vejce (24,7 %), máslo (40,5 %), nebo také čokoláda (27,8 %).

GRAF: Vývoj inflace v Česku

Za poslední 3 roky, meziměsíční data v procentech.

Zdroj: tradingeconomics.com

Inflace se drží v relativním klidu, ale v blízké době může čelit novým inflačním tlakům. ČNB proto letos nehodlá uspěchat snižování úrokových sazeb, i když jsou v Česku o více než 1 procento vyšší než v eurozóně. Důvodem opatrnosti je nejistota ohledně Trumpových cel.

Rizikem nejsou jen cla zavedená ze strany USA, ale také ta reciproční, která chce EU zavést jako odezvu na eskalaci Trumpovy obchodní války. Ceny by tak rostly pro všechny.

Důležitý trh pro Česko

Ačkoliv Spojené státy nejsou pro Česko klíčovým obchodním partnerem (v žebříčku vývozu jsou až na 11. místě), jsou naším největším trhem mimo Evropu. Ročně tam exportujeme zboží v hodnotě přes 112 miliard korun.

Naopak z USA dovážíme zboží v hodnotě až 147 miliard korun, jako např. stroje, zdravotnické pomůcky a elektroniku. Naši obchodní partneři, jako například Německo, však s USA obchodují mnohem více. Inflaci bychom si tedy mohli dovézt.

USA již zavedly 25procentní cla na všechny dovozy hliníku a oceli. Pokud Trump splní své hrozby a zavede např. 25procentní clo na evropská auta, mohlo by to být tvrdou ranou zejména pro německé automobilky. Ty už nyní bojují s čínskou konkurencí a klesajícími zisky.

Pro Českou republiku by to znamenalo problém, protože velká část našeho průmyslu se podílí na výrobě částí motorů, převodovek a jiných součástek, jež proudí do zahraničí a nakonec končí i v USA.

Nejistota zůstává

Otázkou zůstává, jak moc vážně Trump svá slova myslí. Už několikrát využil cla spíše jako nástroj nátlaku. Například při vyjednávání s Kanadou a Mexikem, kdy zrušil většinu cel během několika dní.

Opravdu tedy přijde celní válka, nebo jde jen o další politickou hru? To je nejistota, se kterou se musí trh i ČNB vypořádat. Zatímco inflace je pod kontrolou a ČNB postupně uvolňuje svůj sevřený stisk na ekonomiku, zůstáváme v nejistotě.

Jestli Trumpova cla dopadnou na Evropu a tím i na Česko, teprve uvidíme. Ale jak historie ukázala – podcenit inflační hrozby by se nemuselo vyplatit…