České akcie letos bodují. Proč střední Evropa patří mezi nejvýkonnější trhy roku 2025?

Do konce roku zbývá ještě čtyři měsíce, ale pražská burza si už připsala 36 procent. Řadí se tak mezi nejrychleji rostoucí trhy letošního roku. A není sama. Varšavská burza letos vzrostla o více než třetinu stejně jako ta maďarská.
GRAF: Vývoj indexu pražské burzy PX
Od začátku letošního roku do začátku září 2025, v bodech.
Zdroj: Patria Finance
Tyto země tak aktuálně tvoří tři nejvýnosnější trhy v Evropě. Proč se střední Evropě daří tak dobře navzdory rizikům z obou světových stran?
Dominance financí
Hlavním důvodem je složení burzovních indexů. Finanční sektor tvoří ve všech třech zemích dominantní podíl. V pražském indexu PX dosahuje až 70 procent, v polském WIG a maďarském BUX je to o něco méně, ale finance si stále drží dominantní podíl.
V porovnání s jen 13procentní váhou finančního sektoru v francouzském indexu CAC nebo 22procentní váhou pro německý DAX tak jde o výrazný rozdíl.
Právě finančním společnostem se letos v Evropě daří. Dlouhodobý rozdíl v ocenění mezi evropskými a americkými firmami se začíná zmenšovat, mimo jiné v důsledku nejistoty ohledně obchodní politiky USA a jejích dopadů na ekonomiku.
Evropě se navíc podařilo zkrotit vysokou inflaci bez zásadních šoků pro bankovní sektor. Vyšší úrokové sazby přinesly bankám rekordní zisky, které využily k odkupům akcií a zvyšování dividend. Banky jsou také jedním ze sektorů, který není přímo zasažený obchodní válkou.
Díky za dovozní cla
Apetit investorů po evropských akciích letos rostl díky obavám z dopadů cel na americkou ekonomiku. Do evropských trhů proto proudil nový kapitál.
A zatímco celá eurozóna spíše stagnuje, země střední Evropy dosahují nadprůměrného růstu. Souhra příznivé investiční politiky, ustupující inflace a zlepšujícího se makroekonomického prostředí vede investory k tomu, že více vyhledávají příležitosti než se obávají rizik.
Rizika ovšem přetrvávají, zejména v oblasti obchodní politiky a pokračujícího konfliktu na Ukrajině. Přesto se Česká republika se v roce 2025 podílela na tom, že se střední Evropa zařadila mezi nejvýnosnější regiony na světě.
Rekordní výsledky pražské burzy i okolních trhů je však vhodné přičítat především specifickému složení tamních indexů, a nikoliv „ekonomickému zázraku“…