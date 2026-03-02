peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Jaké dopady bude mít dění v Íránu? Čeká se růst cen ropy a plynu, větší inflační dopad ale ne

Pavel Peterka 2. března 2026

Izrael a Spojené státy zahájily vojenskou operaci proti Íránu v sobotu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je důvodem snaha zabránit…

KARO Leather jde na burze do vyšší ligy; Warner Bros půjde pod Paramount a Babišova vláda naplno úřaduje aneb souhrn ekonomických událostí 8. a 9. týdne 2026

Libor Akrman 28. února 2026

Netflix vycouval z boje o Warner Bros; Zelená úsporám se vrátí; nejvyšší soud v USA zatrhl Trumpovi cla, ten zavedl…

Proč nemůžeme čekat pokles hypotečních sazeb?

Kryštof Míšek 25. února 2026

Česká ekonomika by letos měla být v dobré kondici. Růst HDP může letos dosáhnout téměř tří procent shodují se odhady…

Krize okolo Íránu dopadne na Česko hlavně růstem cen pohonných hmot, shodují se odborníci

Izrael a USA v sobotu zahájily útok na Írán kvůli obavám z jeho jaderného programu. Teherán podniká odvetné údery pomocí raket a dronů na americké a izraelské cíle v regionu. Výbuchy byly hlášeny mimo jiné z Dubaje, Dauhá či Manámy. Konflikt má už nyní širší dopady – výrazně omezená je lodní doprava v Hormuzském průlivu a narušena byla i letecká doprava, když se uzavřel vzdušný prostor nad Perským zálivem. Jaký dopad by mohl mít na Česko?

Ceny pohonných hmot v posledních týdnech výrazně rostou. (Ilustrační foto) Zdroj: Eric Mclean / Unsplash

Napsal Libor Akrman
-
2. 3. 2026
Projeví se  podle vás úder USA a Izraele na Írán nějak výrazněji v české ekonomice?

Kryštof Míšek (Argos Capital)

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že bombardování Íránu bude pokračovat až do dosažení stanovených cílů. Těmi je úplný konec tamního režimu. Íránský režim nyní „kope kolem sebe“, omezuje možnosti přepravy v Hormuzském průlivu a hrozí raketovými útoky na Spojené arabské emiráty, Katar a další státy regionu. Za této situace přirozeně roste riziko širšího konfliktu na Blízkém východě, což se odráží v růstu cen „černého zlata“, které je pro tuto oblast klíčovým exportním artiklem.

Ceny ropy se nyní nacházejí v rostoucím trendu, cena středomořské ropy Brent překročila 78 dolarů za barel. Pokud se bude konflikt prodlužovat, má solidně nakročeno i k dlouho nevídaným úrovním okolo 100 dolarů.

Pro českou ekonomiku je geopolitika nejčastěji „vidět“ právě skrze ceny ropy, resp. skrze zdražení pohonných hmot. Při skoku cen ropy Brent ze zhruba 73 dolarů na 100 dolarů za barel lze realisticky očekávat růst ceny benzínu o čtyři až pět a půl koruny na litr, a to během několika dnů až dvou týdnů. Pokud by zároveň oslabila koruna vůči dolaru, dopad by byl ještě silnější.

Pavel Peterka (XTB)

Jednoznačný kanál číslo jedna, kterým eskalace geopolitického napětí v Íránu ovlivní světovou ekonomiku, je ropa. Na trzích už byla nervozita znát v posledních týdnech, takže cena ropy rostla pod tlakem zvýšených rizik zásahu. Přesto lze předpokládat, že cena ropy minimálně krátkodobě poroste.

Růst cen ropy je běžně obratem reflektován v cenách pohonných hmot. Cena benzinu i nafty v České republice tak bude zdražovat. Lze čekat růst průměrných cen benzinu nad 34,5 Kč za litr a u nafty nad 34 korun za litr.

S růstem cen ropy přijde pravděpodobně i růst cen dalších energetických komodit. Vyšší ceny ropy a dalších komodit se propíše i do silnějších inflačních tlaků. Nepřímé dopady v podobě růstu přepravních nákladů se postupně propíší i do růstu cen přepravovaného zboží. Na výraznější růst inflace v ČR by ale došlo jen v případě výrazné eskalace konfliktu.

Lukáš Kovanda (Trinity Bank)

Íránský režim čelí po útoku USA a Izraele a smrti nejvyššího duchovního vůdce Alího Chámenejího existenciálnímu ohrožení. A za takové situace, když už nemá tolik, co ztratit, stoupá pravděpodobnost, že se pokusí podniknout extrémní kroky, jichž by se jinak ještě vystříhal. Patří mezi ně položení tisíců námořních min v Hormuzském průlivu, které představuje nejúčinnější formu jeho blokády. Odminování by mohlo trvat týdny až měsíce a vyvolalo by prudký růst cen ropy na světových trzích a razantní nárůst cen pohonných hmot i u českých čerpacích stanic.

Každopádně růst ceny ropy na úroveň nad 90 dolary za barel, který vyhlíží společnost Rystad Energy už pro nejbližší dny, i bez blokády, by výrazněji zdražil pohonné hmoty v Česku, pokud by byl trvalejšího rázu. Lze totiž současně počítat s oslabením koruny, což by znamenalo vzestup korunové ceny barelu ropy Brent z páteční uzavírací hodnoty necelých 1500 korun minimálně do okolí cenové úrovně 2000 Kč. Když se kolem této úrovně ropa naposledy obchodovala, v dubnu 2024, stál benzín v Česku až 40,40 Kč/l a nafta pak až 39,30 Kč/l, plyne z dat společnosti CCS. Pohonné hmoty v Česku tak během několika dní mohou i bez blokády Hormuzského průlivu zdražit z nynější úrovně 33,60 Kč/l za benzín a rovných 33 Kč/l za naftu o nějakých šest až sedm korun na litr. Pokud na blokádu dojde, zamíří rychle výrazněji nad 40 Kč/l, potenciálně, při déle trvající blokádě, až k úrovni 50 Kč/l.

 

