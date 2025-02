Apple, Meta, Google, OpenAI mají jasno: Čiň Trumpovi dobře, odměna tě nemine

České přísloví praví: kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti. I tak by se daly přirovnat kroky největších technologických obrů ve spojitosti s tím, kdy se pomalu ale jistě posouval Donald Trump do role favorita předvolebního klání, což se začátkem letošního roku jeho nástupem do Bílého domu potvrdilo.

Podívejme se na to postupně. Jeden z největších boháčů světa Elon Musk, majitel automobilky Tesla či vesmírné SpaceX nebo sociální sítě X, se k Trumpovi přihlásil ještě před zvolením. Po zvolení mu to vyneslo pozici šéfa úřadu pro efektivní vládnutí (DOGE). O finanční podpoře Trumpovy kampaně ze strany Muska asi není třeba mluvit.

Další šéfové technologických firem nehodlali zůstat pozadu s blahopřáním k Trumpovu zvolení. Šéf Amazonu Jeff Bezos, který s prezidentem nevycházel v minulosti úplně dobře, blahopřál ke znovuzvolení mezi prvními. V patách mu byli šéf Dell Technologies Michael Dell, ředitel OpenAI Sam Altman, či Mark Zuckerberg, šéf holdingu Meta.

Make America Great Again

Při slavnostním slibu Trumpa v Kapitolu, kdy se oficiálně ujal funkce, se kromě rodiny a nejbližších spolupracovníků pochopitelně znovu účastnili kapitáni amerického technologického průmyslu. Největší boháči světa, kteří v minulosti s Trumpem nevycházeli vždy zcela přátelsky, se postupně sešikovali u hlav USA, aby více než ochotněji naznačili, že Trumpova představa o vzniku nové skvělé Ameriky je ta správná a hodlají se na ní podílet.

Místo tradičního lobbingu, s jehož pomocí by se snažili ovlivnit politiky v Kongresu, nyní volí přímější cestu přímo k Trumpovi. Dalo by se na to aplikovat další české přísloví: proč chodit ke kovaříčkovi, když můžete přímo ke kováři.

Aktuálně je to patrné i na oznámení jedné z nejhodnotnějších firem světa Apple. Ta uvedla, že během příštích čtyř let (tedy po dobu Trumpovy vlády ) v USA investuje nejméně 500 miliard dolarů a vytvoří 20 tisíc pracovních míst. (Ostatně snaze zalíbit se Trumpovi ze strany technologických obrů si všímá i britský list The Financial Times, pozn. red.).

Jasně, že velké firmy potřebují s politiky vycházet a v tomto případě je v sázce hodně. Ať už jde o míru regulace, které se bojí Zuckerberg nebo Altman. Nebo státních vesmírných zakázek, které zajímají Muska i Bezose. Své zájmy má i šéf Apple Tim Cook, jenž potřebuje „uhrát“ cla na „jablíčkové“ výrobky, které se většinou vyrábějí v Asii.

A Trump si je toho všeho samozřejmě moc dobře vědom. Ostatně už v prosinci prohlásil do médií: „Zatímco v prvním funkčním období se mnou bojovali, teď se mnou všichni chtějí kamarádit.“ Aby také ne: Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění… (a dost bylo přísloví).