Miliony eur pro Flowpay; Němci odbrzdili dluhovou brzdu a české banky mohou být za rok 2024 spokojeny aneb souhrn ekonomických událostí 12. týdne 2025

Milé čtenářky, milí čtenáři,

český básník a historik umění Antonín Bartůšek si v roce 1948 do svého deníku poznamenal: „Řev z amplionu, nad tím hukot letadla, který ještě stále příliš připomíná nedávnou válečnou setbu smrti. Ale už si zase nerozumíme. Abychom si rozuměli, potřebujeme k tomu hokej nebo válku.“ A zdá se, že přesně v tomhle duchu se zčásti odehrál telefonát Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem. Jednou z věcí, která mezi oběma vládci zazněla, byla zmínka o hokeji, resp. o uspořádání zápasů ruských a amerických hokejistů z NHL a KHL. To vše jako součást „mírového procesu“ na Ukrajině. Hokejový svět tato myšlenka poněkud zaskočila a reakce byly spíše velmi neutrální. Všeobecně je známa Putinova náklonost vůči lednímu hokeji, u Donalda Trumpa se nijak výrazněji neprojevovala. I když vlastně možná trochu ano, a to ve smyslu, že občas má člověk pocit, že v tom, o čem Trump mluví, „Xkuje“ (dříve tweetuje) či „Truth Socialuje“ či reálně rozhoduje má občas tak trochu hokej…

Obří investiční injekce pro Flowpay

Český fintech startup Flowpay získal 30 mil.eur od londýnského investičního správce Fasanara Capital. Jedná se o kreditní linku, prostředky jsou určeny k provoznímu financování malých a středních podniků (SME). Díky tomu se Flowpay přibližuje k cíli stát se výrazným hráčem v oblasti embedded finance, kde se chce dále prosadit napříč digitálními platformami. „Díky nové kreditní lince od Fasanara Capital se dostáváme do pozice jednoho z předních poskytovatelů embedded lending řešení v Evropě. Umožňuje nám urychlit růst mimo Českou republiku, Slovensko a Nizozemsko a expandovat požadovaným tempem. Jsme na dobré cestě stát se dalším českým jednorožcem,“ říká William Jalloul, šéf a zakladatel Flowpay.

POSLECHNĚTE SI PODCAST: William Jalloul (Flowpay): Žádné výkazy, půjčujeme firmám na základě každodenních dat

Německý dluhový balík projde

Německá Spolková rada, která zastupuje zájmy šestnácti spolkových zemí, dnes schválila obsáhlý finanční balík, jenž má zajistit stovky miliard eur na obranu a investice do infrastruktury. Opatření navržená stranami pravděpodobné příští vlády už v úterý schválili i poslanci volené parlamentní komory, Spolkového sněmu. Právní úpravu měnící ústavu, která vyžadovala v obou komorách nejméně dvoutřetinový souhlas, už musí podepsat jen prezident Frank-Walter Steinmeier.

Největší akvizice Alphabetu míří do kyberbezpečnosti

Americká společnosti Alphabet, která je majitelem Googlu, koupí za 32 mld. USD (735,4 mld. Kč) firmu zabývající se kybernetickou bezpečností Wiz. Akvizice je zatím největší, jakou kdy Alphabet uskutečnil, a zdvojnásobí podíl firmy na trhu s kybernetickou bezpečností. Alphabet byl podle médií blízko dohodě o převzetí firmy Wiz už loni v červenci, tehdy měla cena činit zhruba 23 miliard USD. Jednání ale nakonec ztroskotala.

Evropa odložila odvetná cla

Evropská komise do poloviny dubna odkládá zavedení odvetných cel vůči USA. Cla mají být reakcí na americká cla na dovoz oceli a hliníku z Evropské unie, která začala platit 12. března. „Všechna (celní) protiopatření Evropské unie oznámená 12. března vstoupí v platnost v polovině dubna. Získáme tím více času na jednání s americkou administrativou,“ citovala agentura AFP mluvčího EK Olofa Gilla.

Primát pro letouny Primoco UAV

Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV jako první na světě dokončil proces vojenské certifikace podle standardu NATO. Pro stroj One 150 navíc získal také civilní oprávnění LUC EASA k provozu nad hustě osídlenou městskou zástavbou. Oba úspěchy, za nimiž stojí pět let náročné práce a stovky pozemních zkoušek i ověřovacích letů, společnosti obchodované na pražské burze dávají výrazný náskok před konkurencí.

Hudební průmysl roste

Globální příjmy z nahrané hudby vzrostly v roce 2024 o 4,8 % na 29,6 mld. USD dolarů, a to především díky placeným streamovacím službám. Podle výroční zprávy Mezinárodní federace fonografického průmyslu (IFPI) se počet předplatitelů zvýšil o 10,6 % na 752 milionů. Organizace zároveň vyzvala k lepší ochraně autorských práv hudebníků před umělou inteligencí. Prodej fyzických nosičů klesl o 3,1 % na 4,8 mld. USD po silném roce 2023. Zatímco CD a hudební DVD zaznamenaly pokles, vinylová alba zažila již osmnáctý rok růstu, tentokrát o 4,6 %.

Kellnerová spojuje byznys s Otrubou

ÚOHS posuzuje vstup Renáty Kellnerové ze skupiny PPF do společnosti Nordic Investors Group (NIG) jejího partnera Tomáše Otruby. Úřad transakci posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení a rozhodnutí tak vydá do 20 dnů. Kellnerová s Otrubou v úterý ve společné tiskové zprávě oznámili, že budou společně investovat do nemovitostí. Kellnerová po schválení příslušnými orgány vstoupí do NIG, která je od loňska většinovým vlastníkem hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně a který podnikatelka již spoluvlastní. Otruba se pak v nejbližší době stane spolumajitelem společnosti PPF Hospitality, dceřiné firmy PPF Real Estate, která vlastní největší český hotel Hilton Prague.

Banky za 2024 „v balíku“

Bankám a spořitelnám v Česku v roce 2024 stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 17,7 mld. Kč na 121,7 mld. Kč. Vyplývá to z dat, která zveřejnila ČNB. Bilanční suma bank ke konci loňského roku činila 10,628 bil. Kč, což je meziroční nárůst o 741 mld. Kč. Zisk z finanční a provozní činnosti bankám vzrostl loni meziročně o 9 mld. na 248,1 mld. Kč. Úrokové výnosy se jim snížily o 37 miliard na 527,49 mld. Kč, výnosy z poplatků a provizí jim vzrostly o 8,9 mld. na 65,3 mld. Kč.

Fed se sazbami nepohnul

Americká centrální banka (Fed) podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu v pásmu 4,25 až 4,50 %. Informovala o tom v tiskové zprávě. Fed zvýšil svoji prognózu letošní inflace. Spotřebitelské ceny podle centrálních bankéřů letos vzrostou o 2,7 %, ještě v prosinci očekávali celoroční inflaci 2,5 %. Bankéři naznačili, že letos dvakrát sníží základní úrokovou sazbu, a to pokaždé o čtvrt procentního bodu, uvedla agentura Reuters.

OECD zhoršila výhled růstu

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zhoršila výhled růstu globální ekonomiky – na letošní rok na 3,1 procenta a na příští rok na 3,0 %. Zdůvodňuje to především celní válkou, kterou zahájila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Organizace ve svém aktualizovaném výhledu dnes také uvedla, že napětí v mezinárodním obchodě zvýší inflaci, zejména pak v Kanadě, Mexiku a ve Spojených státech.

České hutnictví v útlumu

Hutě v Česku v roce 2024 vyrobily celkem 2,4 mil. tun surové ocele, což je dosud nejnižší množství. Meziročně klesla výroba o 25 %, informovala Ocelářská unie v tiskové zprávě. Mírně meziročně klesla opět i spotřeba, která se stejně jako v roce 2023 dostala na nejnižší úroveň od vrcholu finanční krize v roce 2009. Snížil se také objem vyvezené oceli do zahraničí, naopak dovoz ocelových výrobků meziročně vzrostl. Vliv na pokles výroby v ČR měla podle unie zejména situace v huti Liberty Ostrava. Situaci ale loni zhoršovala také pokračující nízká poptávka, vysoké ceny energií, geopolitická situace ve světě, tlak levných dodávek ze třetích zemí či obecně špatná makroekonomická situace v ČR a EU.

BYD ukázala lepší rychlonabíječky

Čínská automobilka BYD uvedla novou platformu pro elektromobily s 1 000voltovou architekturou, která umožní nabíjení srovnatelné s rychlostí tankování paliva. Společnost plánuje vybudovat více než 4 000 ultra-rychlých nabíjecích stanic po celé Číně, ale zatím nesdělila časový rámec ani výši investic. Podle zakladatele společnosti Wanga Chuanfu dokáže nové řešení nabít vůz na dojezd 400 kilometrů za pouhých pět minut.

EU na „válečné stezce“ proti Alphabetu a Applu

Evropská komise (EK) obvinila americkou internetovou společnost Alphabet ze dvou porušení zákona o digitálních trzích (DMA), jehož cílem je omezovat moc velkých technologických společností. Podle prvního předběžného zjištění některé vlastnosti a funkce vyhledávače Google Search zvýhodňují vlastní služby společnosti Alphabet před konkurenčními službami. Druhé předběžné zjištění se týká trhu s aplikacemi Google Play, kde vývojáři aplikací nemohou volně přesměrovat spotřebitele na jiné kanály, kde by našli lepší nabídky.

Americké firmě Apple zase EK nařídila, aby zpřístupnila svá zařízení ostatním poskytovatelům služeb. Počítače, mobilní telefony a další elektronická zařízení této firmy dosud fungovaly jako takzvaný uzavřený ekosystém, kde byl Apple jak výrobcem zařízení, tak poskytovatelem veškerého softwaru. Komise dodala, že se snaží Applu pomoci podrobným popisem opatření, která po něm chce. V případě nedodržení firmě hrozí pokuty.

Evropa ukázala novou strategii pro příští roky

Posílení obrany: Masivní investice do obrany, společné nákupy, ale i prohloubení celoevropského obranného trhu či větší propojení evropského a ukrajinského obranného průmyslu předpokládá nová strategie k posílení obrany EU do roku 2030. Tzv. Bílou knihu o budoucnosti evropské obrany představila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová spolu s komisařem pro obranu Andriusem Kubiliusem. Materiál reaguje na naléhavé potřeby Ukrajiny bránící se ruské agresi. Jeho cílem je ale také snaha řešit dlouhodobou potřebu posilování bezpečnosti a obrany Evropy.

Lepší přístup na kapitálové trhy: Komisařka pro finanční služby a unii úspor a investic Maria Luís Albuquerqueová představila plán, jehož cílem je zlepšit přístup k investování na kapitálových trzích pro občany. Chce také usnadnit financování podnikům v EU. Unijní exekutiva si od těchto opatření slibuje, že umožní občanům snáze si budovat finanční zázemí. Krok podle EK zároveň podpoří hospodářský růst a konkurenceschopnost unie.

Podpora ocelářství: Nový akční plán na podporu ocelářství a produkce kovů cílí na urychlení dekarbonizace a udržení konkurenceschopnosti evropského ocelářského sektoru a hutnictví, uvedl komisař pro prosperitu a průmyslovou strategii Stéphane Séjourné. EK v letech 2026 až 2027 pošle 150 mil. eur (3,75 mld. Kč) do výzkumného fondu pro uhlí a ocel. Dalších 600 mil. eur prostřednictvím programu Horizont Evropa věnuje na dohodu o čistém průmyslu,

Inflace v EU mírně klesla

Meziroční růst spotřebitelských cen v EU v únoru zpomalil na 2,7 % z lednového tempa 2,8 %, oznámil statistický úřad Eurostat. V Česku se meziroční míra inflace v únoru snížila rovněž o jednu desetinu procentního bodu a sestoupila na 2,8 %.

Škodu Auto bude nadále řídit Zellmer

Předseda představenstva automobilky Škoda Auto Klaus Zellmer (57) zůstane ve funkci další tři roky. Německý list Handelsblatt dnes napsal, že dozorčí rada mu nedávno prodloužila smlouvu do poloviny roku 2028. Zellmer stojí v čele Škody od července 2022. List upozornil, že na rozdíl od většiny dceřiných společností Volkswagenu se Škodě loni dařilo. Automobilka zvýšila provozní zisk o 30 % a obrat měla rekordní.

Průmyslové nemovitosti v ČR se zase rozrostou

Ani čtvrté čtvrtletí 2024 nepřineslo trhu průmyslových a logistických nemovitostí žádnou výraznou změnu. Poptávka se sice téměř vrátila na objemy z doby před pandemií, množství nově dostavěných budov ale zůstalo nízké. Dodáno bylo jen 106 700 metrů čtverečních nových prostor, nejméně za tři roky. Míra neobsazenosti se zvýšila o 3 bazické body na 3,13 % a nejvyšší dosahované nájemné se stabilizovalo kolem 7,50 eura za metr čtvereční. Vzhledem k tomu, že mnoho plánovaných projektů bylo odloženo na letošní rok, je výhled na rok 2025 výrazně pozitivnější, dokončeno by mělo být 870 300 metrů čtverečních nových prostor. Vyplývá to z pravidelného kvartálního průzkumu společnosti Colliers.

Nová budova filharmonie spolkne 16,5 miliardy

Plánovaná stavba Vltavské filharmonie u stanice metra C Vltavská i se souvisejícími úpravami okolí vyjde Prahu podle aktuálních odhadů na 16,53 miliardy korun bez DPH. Vyplývá to z dokumentu, kterým dnes městští radní schválili založení příslušných investičních akcí. Odsouhlasili také vznik nadačního fondu pro výběr příspěvků na samotnou stavbu filharmonie, která má vyjít na 11,65 miliardy korun. Její budování by podle harmonogramu mělo začít v roce 2027 a skončit o pět let později.

Air Bank v plusu

Skupině Air Bank, kterou tvoří stejnojmenná banka zahrnující i značku Zonky a český a slovenský Home Credit, v roce 2024 stoupl čistý zisk o 23 % na 3,141 mld. Kč. Aktiva skupiny Air Bank vzrostla loni o 23 % na 198,2 mld. Kč. Počet jejích klientů se zvýšil o 16 % na 1,81 mil. Air Bank a Home Credit ČR a Slovensko jsou součásti společnosti PPF Financial Holdings, patřící do skupiny PPF.

Technogiganti investují masivně do AI

Technologické firmy jako Microsoft, Amazon a Meta letos výrazně zvýší své výdaje na umělou inteligenci. Podle analýzy Bloomberg Intelligence dosáhnou investice do AI infrastruktury 371 mld. USD v roce 2025 a do roku 2032 vzrostou na 525 mld. USD. Nové modely, včetně těch od DeepSeek a OpenAI, mění priority firem – stále více peněz teď půjde na inference, tedy samotné využívání AI v praxi. Dosud šla většina prostředků na trénování AI modelů. Teď se ale firmy zaměřují na inference – tedy proces, kdy se modely reálně využívají.

Michl „nejcentrálnější“ bankéř světa

Prestižní mezinárodní ocenění pro nejlepšího guvernéra světa putuje poprvé v historii do České republiky. Získal jej guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl. Mezinárodní porota vyzdvihla jeho mimořádné odhodlání snížit inflaci, a ochránit tak hodnotu peněz v ČR. Ocenila také guvernérův prozíravý a inovativní přístup k tématům, která aktuálně hýbou finančním světem. Ocenění pro nejlepšího guvernéra světa se udělují v mezinárodní soutěži Central Banking Awards 2025 pod záštitou renomovaného magazínu Central Banking.

Platforma Skoala pomůže s výukou finanční gramotnosti

Podpora finančního vzdělávání a rozvoj kompetencí mladé generace patří mezi hlavní cíle Nadace České spořitelny. Jak ale děti učit tak, aby problematice rozuměly a učení je bavilo, a zároveň to bylo snadno použitelné i pro učitele? Odpovědí je nová platforma Skoala z dílny české vývojářské společnosti Applifting. S její pomocí se mohou děti učit hospodařit s penězi, chápat jejich hodnotu a zvládat základní finanční operace, včetně reklamací nebo sestavování rozpočtu. Na vývoji se podílela i inovativní agentura HAZE, která zajistila kreativní část projektu.

NVIDIA odtajnila novinky

Společnost NVIDIA na své každoroční konferenci GTC 2025 představila nové čipy a technologie, které mají posunout hranice vývoje a nasazování umělé inteligence. Generální ředitel firmy Jensen Huang oznámil dvě zásadní novinky – Blackwell Ultra, vylepšenou generaci výkonných AI čipů, a Vera Rubin, novou architekturu GPU a CPU, která přijde na trh v roce 2026. Kromě výpočetních čipů NVIDIA představila i nové počítače pro AI nazvané DGX Spark a DGX Station, schopné spouštět velké jazykové modely jako Llama nebo DeepSeek. Zároveň výrobce čipů oznámil strategické partnerství s General Motors, jehož cílem je využít pokročilé technologie a umělou inteligenci k modernizaci výroby vozidel, rozšíření autonomních funkcí a zefektivnění provozu továren.

Kofola posiluje na Slovensku

Nápojářská skupina Kofola ČeskoSlovensko kupuje firmu VENDING se sídlem v Banské Bystrici, která řídí a spravuje společnost ASO VENDING. Jde o rodinnou společnost s více než 30letou historií. ASO VENDING provozuje na Slovensku zhruba osm tisíc automatů, z toho více než polovinu tvoří automaty na kávu. Kromě nápojových automatů nabízí i automaty na jídlo a moderní stravovací a občerstvovací řešení pro firmy. Zaměstnává zhruba 180 lidí a využívá více než 600 externích pomocníků na obsluhu automatů. Denně obslouží více než 152 tisíc zákazníků. V roce 2024 dosáhla obratu přes 18 mil. eur a EBITDA přes dva miliony eur.

Česká konkurence Bookingu?

Tři úspěšné portály pro on-line rezervace ubytování se slučují pod značku Hotely.cz. Ta od března nabízí všechny dosavadní služby pod jednou střechou a s vylepšeným komfortem pro uživatele z řad cestovatelů i ubytovatelů. A neskrývá velké ambice – chce být silnou konkurencí pro globální hráče a propracovat se na pozici jedničky tuzemského rezervačního trhu. Na webu Hotely.cz najdou lidé nabídku na více než 83 000 ubytování nejen v Česku, ale i v dalších zemích střední Evropy jako je Maďarsko, Polsko, Slovensko nebo Chorvatsko. Stojí za ní největší středoevropský hráč v oboru, maďarská Szallas Group. Zároveň ale nabízí hostům i ubytovatelům podporu lokálního českého týmu.

Dotace v Česku za rok 2023: vyplaceno 758 miliard

Portál Hlídač státu zveřejnil unikátní přehled, který mapuje evropské, státní i krajské dotace za rok 2023. Celkem bylo vyplaceno více než 758 mld. Kč, přičemž největší část směřovala do oblasti vzdělávání, školství a mládeže. Největším příjemcem za soukromý sektor bylo zájmové sdružení právnických osob CESNET (přes 1 mld. Kč), Fotbalová asociace České republiky (téměř 565 mil. Kč) a Člověk v tísni (zhruba 478 mil. Kč). Ze státních firem obdržel nejvyšší částku Operátor trhu s elektřinou (přes 83 mld. Kč), za úřady pak Státní fond dopravní infrastruktury (kolem 88,3 mld. Kč). Přehledy za rok 2024 Hlídač státu aktuálně připravuje.

Unilever zřizuje samostatnou zmrzlinovou společnost

Společnost Unilever oznamuje vznik The Magnum Ice Cream Company. Generální ředitelkou pro Českou republiku a Slovensko se stala Eva Kadlecová. Samostatně řízená společnost The Magnum Ice Cream Company v České republice a na Slovensku zahrnuje značky Algida, Magnum, Ben & Jerry´s, Carte D´Or, Cornetto a lokální značky Míša, Eskymo nebo Ledňáček. Globální zmrzlinový byznys s obratem 8,3 miliardy eur bude řízen z Amsterdamu. Nově vzniklá zmrzlinová společnost je řízena samostatně od ostatních divizí Unileveru, nadnárodního výrobce potravin, kosmetiky a produktů péče o domácnost.

Módní značka Queens se vrací s prodejnou v Praze

Módní značka Queens otevírá kamennou prodejnu v centru Prahy. Na celkové prodejní ploše 300 metrů čtverečních ve dvou patrech v ulici 28. října najdou příznivci módy širokou nabídku trendových tenisek, oblečení a doplňků od světových značek i z vlastní produkce. Česká značka s více než dvacetiletou historií prošla po akvizici skupinou Footshop v roce 2021 významnou transformací. Po období optimalizace, kdy došlo k uzavření původních kamenných prodejen, rebrandingu a posílení integrity do portfolia Footshop, se nyní Queens vrací do fyzického retailu s novým konceptem.