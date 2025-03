ČEZ akcionářem v Rolls-Royce SMR; mediální poplatky vzrostou a Mews hlásí další finanční injekci aneb souhrn ekonomických událostí 10. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

ve světě i u nás se toho děje mnoho, co by stálo na tomto místě za pár řádků, ale dnes zůstaneme u obyčejné slepice. Ostatně ve svém dlouhém (a sebepochvalném) projevu tento týden se o nich zmínil i americký prezident Donald Trump. V USA totiž velmi prudce narůstají ceny vajec. Důvodem je silný rozmach epidemie ptačí chřipky, která USA trápí již několik let. Podle Trumpa je viník jinde – může ze to jeho předchůdce Joe Biden. Těžko říci jak přesně se americký exprezident na šíření ptačí chřipky podílel, ale kdo chce psa bíti, hůl si vždy najde. Ostatně problém řeší nová ministryně zemědělství Brooke Rollinsová, která chce navýšit dovoz vajec z EU (což bude o to pikantnější, uvalí-li i na ně Trump svoje cla). Zároveň ale prohlásila, že jednoduché řešení se nabízí: na každý americký dvorek hejno slepic. „Lidé o tom přemýšlí a říkají si: ‚Páni, možná bych si mohl pořídit na zahradu kuřata‘, a to je úžasné,“ prohlásila Rollinsová v televizním pořadu Fox and Friends. Tak uvidíme…

ČEZ už je akcionářem Rolls-Royce SMR

Skupina ČEZ se stala akcionářem britské společnosti Rolls-Royce SMR. Postupné převzetí zhruba pětinového podílu nyní schválily regulační orgány. Společnosti budou spolupracovat na vývoji modulárních jaderných reaktorů. Oznámil to mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. První tuzemský modulární reaktor by měl vzniknout v první polovině 30. let v jaderné elektrárně v Temelíně. Spolupráce, která je připravována na několik desetiletí, počítá s tím, že ČEZ se bude přímo podílet na vývoji nové technologie modulárních reaktorů i na jejich výrobě v globálním měřítku. Nepůjde tak pouze o nákup nebo dodávku hotových zařízení.

Poplatky za TV i rozhlas vzrostou

Televizní a rozhlasový poplatek zřejmě vzroste a do budoucna se bude zvyšovat v závislosti na míře inflace. Rozšíří se také okruh poplatníků, na něž se bude povinnost úhrady vztahovat. Předpokládá to vládní novela, kterou navzdory odporu opozičních hnutí ANO a SPD schválila s některými úpravami Sněmovna. Patří k nim osvobození spolků a zaměstnavatelů s většinou pracovníků se zdravotním postižením, vypuštění navrhované povinnosti České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) přispívat k postupu proti dezinformacím a omezení obchodních sdělení ve vysílání ČRo. Předlohu nyní dostanou k projednání senátoři.

Mews získal další investiční injekci

Český poskytovatel systému pro správu hotelových rezervací Mews získal investici 75 mil. USD (podle aktuálního kurzu přibližně 1,8 mld. Kč). Poskytla ji americká investiční firma Tiger Global, informoval Mews v tiskové zprávě. Peníze Mews využije mj. na expanzi v USA, Německu, Rakousku a Švýcarsku. Mews je od loňského roku takzvaným startupovým jednorožcem, což znamená, že hodnota společnosti vzrostla nad miliardu amerických dolarů. Získané peníze podle Mews také urychlí inovace či umožní strategické akvizice.

ECB snížila sazby

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) na zasedání podle očekávání snížila základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Depozitní sazbu snížila na 2,50 %, sazbu pro hlavní refinanční operace na 2,65 %a sazbu mezní zápůjční facility na 2,90 %. ECB to uvedla v tiskové zprávě. Snižováním úroků se ECB snaží podpořit hospodářský růst v eurozóně. Nové úrokové sazby vstoupí v platnost 12. března.EC

Víc času na emisní cíle pro automobilky

Evropská komise (EK) navrhne úpravu systému pokut pro výrobce aut, kteří neplní emisní cíle. Automobilky by podle návrhu měly vykazovat plnění cílů za tříleté období, nikoliv za každý rok. Uvedla to předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Změna poskytne automobilkám více času na splnění emisních cílů a umožní jim vyhnout se placení pokut v letošním roce, napsaly agentury DPA a AFP. Později v týdnu EK potvrdila dosavadní cíl, aby nová osobní a lehká užitková auta v Evropské unii byla v roce 2035 s nulovými emisemi CO2. Komise ale zároveň představila opatření na podporu konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu. V tiskové zprávě mimo jiné uvedla, že uvolní 1,8 mld. eur (zhruba 45 mld. Kč) na vytvoření bezpečného a konkurenceschopného dodavatelského řetězce pro suroviny k výrobě baterií.

Trumpova cla se rozjela

USA od 4. března zavedly cla ve výši 25 procent na dovoz z Kanady a Mexika a zároveň o deset procent zvýšily cla Číně. Oznámil to Bílý dům, podle něhož minutu po půlnoci místního času (6:01 SEČ) vstoupil v platnost plán prezidenta Donalda Trumpa. Čína v reakci oznámila, že od 10. března zavádí odvetná cla v rozmezí 10 až 15 procent na některé americké produkty. Kanadský premiér Justin Trudeau o několik hodin dříve uvedl, že jeho země ode dneška zatíží 25 procenty dovoz z USA v hodnotě 155 miliard kanadských dolarů (téměř 2,6 bilionu korun). Kanada rovněž zahájila kvůli clům obchodní spor s USA u WTO.

Automobilky na měsíc dostanou výjimku

Trump se o den později po vyhlášení cel rozhodl poskytnout automobilkám měsíční výjimku z nových cel na dovoz z Mexika a Kanady, pokud budou splňovat podmínky stávající dohody o volném obchodu USMCA). Oznámení přichází poté, co Trump hovořil s představiteli automobilek General Motors, Ford Motor a Stellantis. Poté ještě na měsíc pozastavil cla na zboží z Mexika a z Kanady splňující podmínky USMCA.

OECD: Ekonomika ČR zrychlí

Český hospodářský růst letos zrychlí na 2,1 % po loňském jednom procentu. V příštím roce vzroste hrubý domácí produkt (HDP) o 2,5 %. Uvádí to zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), kterou představili premiér Petr Fiala (ODS) a generální tajemník OECD Mathias Cormann na tiskové konferenci v Praze. Zpráva také předpokládá další slábnutí inflace, která by letos měla činit v průměru 2,3 % a příští rok dosáhnout dvouprocentního cíle České národní banky (ČNB).

Deficit rozpočtu stoupá, ale lépe než loni

Schodek státního rozpočtu ke konci února vzrostl na 68,6 mld. Kč z lednových 11,2 mld. Kč, informovalo ministerstvo financí. Výsledek představuje čtvrtý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) hodnotil výsledek rozpočtu kladně, vyzdvihl meziroční snížení deficitu. Loni stát za první dva měsíce roku hospodařil se schodkem 102,5 miliardy korun.

Průměrná mzda vzrostla

Průměrná mzda v Česku se loni zvýšila meziročně o 7,1 % na 46.165 Kč. Lidem tak v průměru na výplatní pásce přibylo 3044 Kč. Reálně po zohlednění inflace průměrná mzda po předchozích dvou letech poklesu loni vzrostla o 4,6 %. Reálně se zvýšila také za čtvrté čtvrtletí. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil ČSÚ. Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Za 4. čtvrtletí průměrná mzda v ČR stoupla meziročně o 7,2 % na 49.229 Kč. V meziročním srovnání to bylo o 3322 Kč víc. Spotřebitelské ceny se ve stejném období zvýšily o 2,9 %, reálně tak průměrná mzda vzrostla o 4,2 %.

Inflace v eurozóně v únoru klesla

Míra inflace v zemích eurozóny v únoru klesla proti lednu o desetinu procentního bodu na 2,4 procenta. V rychlém odhadu to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. Zvyšují se hlavně ceny služeb, zdražují ale také potraviny. Údaje za celou Evropskou unii odhad neobsahuje, nejsou v něm tedy ani data za Českou republiku. Meziměsíčně ceny v eurozóně v únoru vzrostly o 0,5 procenta.

Další Trumpův plán na cla: zemědělský dovoz

Americký prezident Donald Trump plánuje zavedení cel na dovoz zemědělských produktů do Spojených států od 2. dubna. Oznámil to na své sociální síti Truth Social. Podle agentury DPA ale není jasné, zda se cla budou vztahovat na dovoz ze všech zemí světa, či zda budou existovat výjimky pro některé obchodní partnery. Trump totiž pravidelně využívá hrozbu cly jako vyjednávací taktiku, kterou si vynucuje ústupky, dodala DPA.

První část rychlotrati z Brna do Přerova zná zhotovitele

Modernizaci první části železniční trati z Brna do Přerova, úseku mezi Nezamyslicemi a Kojetínem, provedou firmy Strabag Rail, Eurovia CZ a Porr. Podaly nejlepší nabídku ve výši 6,69 mld. Kč. Úsek má být součástí sítě VRT. Stavba by měla začít letos v květnu, dokončení se plánuje koncem roku 2028. Na přibližně 10km úseku přibude druhá kolej, vlaky tu zrychlí ze 100 na 200 km/h. Součástí modernizace úseku jsou i částečné přeložky silnic třetí třídy, které trať křižují. V blízkosti obcí podél trati stavbaři postaví protihlukové stěny o délce téměř 2900 metrů.

Orlen si chce půjčit ropu ze státních rezerv

Provozovatel tuzemských rafinérií Orlen Unipetrol požádal o půjčku ropy ze státních hmotných rezerv. Reagoval tak na zastavení dodávek ropy z ruského ropovodu Družba. V případě dlouhodobého zastavení dodávek z Družby může Česko přejít na dodávky z ropovodu italského TAL+, který je k tomu technicky připravený. Výroba v rafinériích podle mluvčího Orlen Unipetrol Pavla Kaidla nyní pokračuje zatím bez omezení. Půjčku ropy později projednala vláda a rozhodla, že Orlenu Unipetrol půjčí až 330.000 tun ropy z nouzových zásob, což vystačí na více než měsíc provozu rafinerií.

Inflace mírně přibržďuje

Spotřebitelské ceny v Česku v únoru meziročně stouply o 2,7 %, inflace tak zpomalila z lednových 2,8 %. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,2 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Analytici podobný vývoj očekávali. Konečnou hodnotu únorové inflace zveřejní ČSÚ 11. března. Podle dřívějšího vyjádření předsedy úřadu Marka Rojíčka by se měla od předběžného odhadu lišit nanejvýš o 0,1 procentního bodu.

Peníze na obranu se budou zvyšovat

Vláda rozhodla o postupném navýšení výdajů na obranu o 0,2 % hrubého domácího produktu (HDP) ročně až do roku 2030, oznámil premiér Petr Fiala (ODS). V roce 2026 by měl být podle něj obranný rozpočet 2,2 % HDP, v roce 2030 by mělo Česko na obranu vydávat 3 % HDP. Zvýšení prostředků na obranu je podle premiéra nutné a nezbytné, důležité pro bezpečnost Česka. Je ale také příležitostí pro českou ekonomiku, pro výzkum a inovace, dodal.

Kauza RP Invest

Policie obvinila podle HN z podvodu podnikatele Romana Petra, který sliboval výhodné zhodnocení vkladů. Případ se týká skupiny společností RP Invest, škoda je ve stovkách milionů korun. Soud obviněného poslal do vazby, hrozí mu až deset let vězení. „V tomto případě se jedná o vylákání finančních prostředků od nejméně 150 klientů pod záminkou výhodného zhodnocování vkladů. Způsobená škoda podle našich závěrů dosahuje několika stovek milionů korun,“ uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Poslanci schválili novelu zákoníku práce

Zkušební doba pro zaměstnance se zřejmě prodlouží a výpovědní lhůta začne už doručením výpovědi. Změny přinese takzvaná flexibilní novela zákoníku práce, kterou schválila Sněmovna i s úpravou podpor v nezaměstnanosti. Poslanci ODS a TOP 09 však neprosadili doplnění vládní předlohy o výpověď bez udání důvodu s nejméně dvojnásobným odstupným. Novelu, jež má být účinná od druhého měsíce po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, teď dostanou k posouzení senátoři.

OPEC+ bude víc těžit

OPEC+ v dubnu zvýší produkci ropy o 138 tisíc barelů denně. Rozhodnutí trh překvapilo a vyvolalo pokles cen suroviny. Rozhodnutí, které přišlo po tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa na snížení cen ropy, by mělo být začátkem postupného obnovení produkce o 2,2 milionu barelů denně do roku 2026.

Evropa má vehikl na peníze do obrany

Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová oznámila dohodu o novém úvěrovém nástroji v objemu 150 mld. eur, který bude určen k financování evropské obrany. EU představila plán ReArm Europe, který umožní členským státům zásadně zvýšit investice do obranných kapacit. Plán zahrnuje pět klíčových opatření – uvolnění veřejných financí na obranu, vytvoření zmíněného nového úvěrového nástroje ve výši 150 mld. eur pro společné investice, využití rozpočtu EU k podpoře obranných projektů, mobilizaci soukromého kapitálu a posílení role Evropské investiční banky. Celkově by ReArm Europe mohl na sebe navázat až 800 mld. eur na posílení evropské bezpečnosti.

Vodafone nabízí set-top box se špičkovým zvukem

Vodafone TV Play, přelomový set-top box, je připravený změnit český trh kombinací prémiového zvuku Dolby Atmos® známého z kinosálů, audiem vyladěným od dánské značky Bang & Olufsen a nejlepšími funkcemi chytré televize. Kromě televize slouží Vodafone TV Play také jako špičkový Bluetooth reproduktor, který umožňuje uživatelům streamovat hudbu přímo z jejich telefonů nebo jiných zařízení. Součástí zařízení je i integrovaný asistent Google, který umožňuje hlasové vyhledávání. Zároveň je v set-top boxu systém Android TV™ a služba Google Play, díky které můžete ve svém set-top boxu vybírat až z tisíce aplikací a stovek her.

Panamu už kontrolují Američané

Konsorcium vedené společností BlackRock koupilo za 22,8 mld. USD podíly v přístavech kolem Panamského průplavu od hongkongského konglomerátu CK Hutchison Holdings. Splnila se tak jedna z priorit amerického prezidenta Donalda Trumpa. Konsorcium získá nákupem přístup k 43 přístavům ve 23 zemích, například Mexiku, Nizozemsku, Egyptě, Austrálii nebo Pákistánu. V Panamě se jedná o přístavy Balboa a Cristobal.

Alibaba spustila svoji AI

Čínská technologická společnost Alibaba zveřejnila svůj model umělé inteligence (AI) Wan2.1 generující obrázky a videa z textu jako takzvaný open-source neboli otevřený software, tedy pod licencí, jež poskytuje uživatelům práva neomezeně používat, studovat, měnit a šířit zdrojový kód za jakýmkoliv účelem. Zveřejnění modelu podle Reuters přichází v době, kdy se na čínském trhu s AI zostřuje konkurence. Společnost DeepSeek v lednu uvedla na trh svůj jazykový model konkurující chatbotům jako ChatGPT, ale s výrazně nižšími náklady.

Průměrná sazba hypoték klesá k 5 %

Průměrná sazba hypoték na začátku března opět mírně klesla, a to o 0,07 procentního bodu na 5,05 %. To je nejnižší úroveň od jara 2022. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který sleduje nabídkové sazby hypoték pro 80 % hodnoty nemovitosti. Jde o důsledek postupného snižování úrokových sazeb jednotlivých bank. Rozdíly mezi nabídkami se přitom zvětšují. Nejvýhodnější podmínky jsou aktuálně u tříleté fixace, která se tak stává nejčastější volbou klientů. V některých akčních nabídkách lze hypotéku sjednat i s úrokem pod čtyřmi procenty.

Česká digitalizace prodej aut expanduje

Mezinárodní skupina European Automotive Group (EAG) se sídlem v Praze oznámila, že do svojí inovativní digitální platformy Omnetic nově zařadí dvě přední německé značky Dotzilla a CarObserver. Celková hodnota obou akvizic přesáhla jednu miliardu korun. Skupina tak ke stávajícím značkám softwarových a analytických nástrojů jako Cebia, Fastback, Teas, JBR a Softvig nebo online službě Carvago přidala za posledních devět měsíců pět dalších, z toho čtyři v Německu.

Novinky od Apple

Společnost Apple uvedla tento týden několik novinek. V úterý si premiéru odbyly dva nové „jablečné“ tablety – iPad Air a iPad s 11palcovou obrazovkou. Ve středu pak americký technologický gigant ukázal novou generaci MacBooku Air. Vedle zcela nové barvy sky blue (nebesky modrá) přináší novinka také vylepšený hardware, mj. výkonný čip M4.

Český CertiCon mění majitele

Globální technologická společnost HTEC se sídlem v Silicon Valley koupila přední českou hi-tech firmu CertiCon, která se specializuje na vývoj pokročilých digitálních řešení pro zdravotnictví, průmyslovou výrobu a automotive. HTEC koupil stoprocentní podíl ve skupině SynergyCon, pod kterou spadá CertiCon i jeho dceřiné společnosti v Česku a na Slovensku. Celá skupina, již vybudoval profesor Vladimír Mařík, zaměstnává skoro 400 odborníků, především softwarových architektů, vývojářů, testerů a systémových inženýrů.

Český železniční průmysl roste

Asociace podniků českého železničního průmyslu zveřejnila souhrnné výsledky za rok 2024, které potvrzují další růst odvětví. Celkový obrat dosáhl 133 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 2,3 %. Export nadále zůstává klíčovým pilířem sektoru a tvoří 50 % celkového obratu, stejně jako v předchozím roce. Tempo růstu českého železničního průmyslu ve výši 2,3 % převýšilo celkový růst HDP České republiky v roce 2024.

Skip Pay míří na Slovensko

Skip Pay, fintech od ČSOB, rozšiřuje své služby na Slovensko. Zákazníkům přináší svůj nejoblíbenější produkt, který v loňském roce v Česku dosáhl růstu objemu plateb o 407 % – nákup na Třetinu. Služba umožňuje rozložit platbu až 100 000 Kč do tří bezúročných splátek. Skip Pay jim nyní nabízí možnost oslovit zákazníky komfortnějšími platebními možnostmi, aby nemuseli konkurovat jen cenou.

Czech Founders do nové éry

Pomoci českým technologickým firmám prosadit klíčové legislativní změny, zjednodušit podnikání, přitáhnout kapitál a inspirovat talenty k založení vlastních projektů – to jsou hlavní cíle neziskové organizace Czech Founders, která od roku 2019 aktivně podporuje české startupy. K dosažení cílů přispěje i nová správní rada organizace složená z elitních osobností tuzemské technologické scény. I díky novým způsobům financování plánuje Czech Founders v nadcházejících letech rozšířit své aktivity a zapojit do nich širší spektrum českých inovativních firem.

Úspěch českého vědce v grantu NATO

Profesor Jan Holub z FEL ČVUT dosáhl významného mezinárodního úspěchu. V rámci 1. ročníku programu NATO Chief Scientist Grants byl jeho projekt vybrán mezi devět nejlepších z celkem 231 přihlášených žádostí. Jeho výzkum se zaměřuje na genderové aspekty bezpečné hlasové komunikace s nízkou přenosovou rychlostí. Holub odhalil, že některé komunikační technologie přenášejí ženské hlasy hůře než mužské. Výsledky jeho práce vedly k technickým doporučením pro Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI) a mají zásadní význam pro vývoj bezpečných a inkluzivních komunikačních systémů. Výběr jeho projektu v rámci NATO potvrzuje důležitost této problematiky v oblasti obrany a bezpečnosti.

A ještě nějaké firmy reportovaly výsledky:

Potěšily: Continental; Foot Locker; Campbell’s Co.; Abercrombie & Fitch; Detsche Lufthansa; Zalando; DODO; VGP; Luigi’s Box; Saxo Bank;

Spíše zklamaly: Saudi Aramco; Adidas; Bayer; Air France-KLM