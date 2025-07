Ufff. Dohoda EU a USA na dovozních clech je na světě a vítězů je celá řada

Spojené státy a Evropská unie se dnes dohodly na nové podobě obchodních vztahů. Vývoz EU do USA bude čelit 15procentnímu clu u většiny exportních položek (výjimku mají představovat zejména farmaceutické přípravky a dále ocel a hliník), a to včetně automobilů a autodílů.

To je dobrá zpráva pro Česko, jehož automobilový průmysl je na vývozu do USA poměrně silně závislý, i když zejména nepřímo, hlavně skrze Německo.

Americký prezident Donald Trump v uplynulých týdnech hrozil nejprve 50procentním, a posléze 30procentním clem. Na první pohled se tedy zdá, že se Evropské unii podařilo dosáhnout významného ústupku ze strany Ameriky. Jenže…

Energetický Art of Deal

Součást dohody představuje i závazek Bruselu nakoupit od USA energetické suroviny za 750 miliard dolarů (v přepočtu takřka 16 bilionů Kč). Dalších 600 miliard dolarů (skoro 13 bilionů Kč) pošle Americe v investicích. A navrch vykoupí americké zbraně na roky dopředu.

Za to vše tedy dostane od Trumpa „jen“ 15procentní clo. Přitom před Trumpovým nástupem do Bílého domu letos v lednu čelila EU průměrnému efektivnímu clu v USA jen 4,8 procenta.

Nová průměrná efektivní celní sazba, které zboží z EU v USA bude čelit, tak bude pořád o výrazných více než deset procentních bodů vyšší, než byla ta z doby před Trumpovým nástupem. Trump se může světu pochlubit – „vidíte, tohle je ten můj Art of the Deal“.

Dobrá zpráva pro trhy

Obchodní dohoda mezi USA a EU je obecně dobrou zprávou i pro akciové trhy. Nenaplňuje se totiž hrozba drakonického, třeba 50procentního cla. Zároveň se na trhy vrací část poztrácené jistoty a předvídatelnosti.

Přestože všechny detaily dohody nejsou známy, a některé dokonce ani dojednány. Již nyní ale lze ukázat na několik možných vítězů celé dohody.

Tím prvním je americký prezident Donald Trump. Z hlediska vidění světa, které zastává on a jeho administrativa, včetně jejích ekonomů, dochází k nápravě dlouhodobě asymetrického obchodního vztahu USA a EU. Spojené státy nyní uplatní na většinu dováženého zboží nové patnáctiprocentní clo, zatímco EU na dovoz z USA uvalí nové clo nulaprocentní. Žádné. Tedy 15:0 pro Trumpa, což Trump prodá svým voličům.

Trump však může prodat i jen své „zásahy“ ve vztahu k EU z prvního zhruba půlroku svého vládnutí:

přiměl drtivou většinu zemí EU navýšit výdaje na obranu na 5 procent HDP

zamezil tomu, aby EU uvalila digitální daň na americké technologické giganty (v návrhu rozpočtu EU na léta 2028 až 2034 o ní není ani zmínka, přestože Brusel výrazně hodlá navýšit okruh a inkaso daní, které vybírá, o více než 1000 bilionů Kč ročně – těmi však zatíží členské státy, resp. jejich firmy a občany)

přiměl EU akceptovat při vývozu do USA třikrát vyšší clo, než jaké měla dosud, aniž by za to EU něco získala

zajistil, že za tyto údajně výhodné celní podmínky (které ovšem jen eurozónu připraví o 1400 miliard Kč ročně; viz graf a kalkulace Bloombergu níže) EU Spojeným státům ještě zaplatí v energetických investicích a nákupech zbraní. A tento závazek může povzbudit zejména akcie amerických zbrojařů a tamních energetických firem.

Čeká se bumerang

Samozřejmě, kritici cel odvětí, že mají inflační dopad a že se Trumpovi oněch 15 procent na dovoz z USA vrátí jako bumerang. Minimálně v podobě vyšší inflace, které bude spotřebitel v USA čelit.

Trump a jeho okolí – a co je nejpodstatnější, jeho voliči – jsou však zjevně přesvědčeni, že inflační dopad bude zanedbatelný. Že je pro eurounijní vývozce do USA americký trh tak důležitý, že si navýšená cla schovají do vlastních marží a nebudou je přenášet na spotřebitele. A pokud je neschovají, pak třeba výrobu rovnou přesunou do USA.

Pokud navíc tito kritici mají být konzistentní, museli by kritizovat třeba i uhlíkové clo, které EU zavádí. Jsou-li jedna cla inflační, pak zřejmě i ta jiná. Clo jako clo.

Navíc EU uvaluje cla třeba na čínské elektromobily. Což je mimochodem trnem v oku Pekingu, takže i proto ztroskotala minulý týden jednání mezi EU a Čínou o možném novém obchodním sblížení.

Po krachu jednání s Pekingem se EU ocitla v ještě složitější situaci, kdy byla „na kordy“ jak s Čínou, tak s USA. A to Trumpovi usnadnilo dojednání dohody s EU, jež je z jeho hlediska bezesporu vítězstvím.

Britská výhra

Dalším vítězem dohody jsou britské firmy. A v tomto ohledu se projevuje další určitá prohra EU. Britští vývozci totiž nově čelí v USA clu jen desetiprocentnímu. Británie si totiž – přestože je mnohem menší trhem než EU – vyjednala výhodnější podmínky než Brusel.

Britští exportéři tak získávají konkurenční výhodu na americkém trhu nad firmami z EU,. Tedy těmi z podstatné části pevninské Evropy i Irska, pro něž bude platit clo nejčastěji o pět procentních bodů vyšší.

Slavit tedy mohou tedy také stoupenci brexitu, protože nebýt vystoupení Británie z EU, i na britské firmy by se vztahovalo 15procentní clo. Tato skutečnost by měla povzbudit i britský akciový trh.

Dohoda je ovšem také vítězstvím autoprůmyslu EU. Ten nyní čelí v USA clu 27,5 procenta, nyní to tedy bude 15 procent. To je jistě dobrá zpráva pro Česko, jehož autoprůmysl je na vývozu do USA citelně závislý, byť zejména nepřímo. I akcie automobilek EU mohou stoupat.