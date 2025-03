PPF spojí O2 TV a Voyo do Oneplay; ČEZ má u Gazpromu miliardu a evropský dovoz se „dočkal“ amerických cel aneb souhrn ekonomických událostí 10. týdne 2025

Milé čtenářky, milí čtenáři,

jedno arabské přísloví říká: „Prodáš – neprodáš, na tom až tolik nezáleží: slast z obchodu tkví ve smlouvání.“ A skoro jako by odpovídalo současnému dění. Ať už jde o kšeftování se zakázkami v motolské nemocnici, kde ona slast zhořkla po zásahu protikorupční policie. Anebo na světové úrovni, kde se začíná kšeftovat ve velkém. Ukrajina se dohodla s USA na podpisu smlouvy o sdílení svých nerostů s Američany. Do toho si Moskva uvědomila, že se americký jazýček vah od nedávného americko-ruského jednání v Saúdské Arábii zase přiklonil malinko ke Kyjevu. A tak kontruje ve směru za Atlantik s nabídkou rovněž společné těžby a zpracování nerostů, včetně okupovaného území na Ukrajině (a dokonce i dobývání Marsu). Do toho se „slastným výrazem“ pokračuje Donald Trump ve svých celních opatřeních. Každopádně se zdá, že obchodní strategie Trumpovi zatím vychází, aniž by tedy dohlédl její důsledky vyvolávající především velkou nejistotu. Ostatně jeden z Murphyho zákonů to vystihuje jasně: „Chceš-li zbohatnout, dej se na politiku!“…

Z O2 TV a Voyo bude Oneplay

Televize O2 TV se sloučí s internetovou streamovací platformou televize Nova Voyo. Od 10. března bude služba vystupovat pod novým názvem Oneplay. Předplatitelům nabídne filmy, pořady i sportovní obsah. Součástí nabídky budou i sportovní statistiky, možnost zpětného přehrání nebo originální tvorba Voya. Základní předplatné obsahující 55 kanálů a 2000 filmů ve videotéce vyjde na 199 korun měsíčně. Stávajícím předplatitelům Voyo bude jejich uživatelský profil automaticky převeden do Oneplay a migrace poběží postupně. Stejně tak zákazníci O2 získají nově přístup do Oneplay.

Cla na dovoz z EU Trump uvalí

Americký prezident Donald Trump během středečního jednání svého kabinetu v Bílém domě prohlásil, že se rozhodl uvalit 25% clo na dovoz z Evropské unie. Konkrétní termín neuvedl, řekl ale, že se tak stane brzy. Trump přesně nespecifikoval, na jaké produkty se cla zaměří, zmínil ale auta. EU hrozí odvetnými opatřeními a zdůrazňuje, že Spojené státy těží z evropského trhu. Trump varoval, že pokud EU zareaguje odvetnými cly, USA mohou přestat evropské zboží dovážet úplně.

ČEZ vyhrál arbitráž s Gazpromem

Rozhodčí tribunál Mezinárodní obchodní komory (ICC) vyhověl žalobě energetické společnosti ČEZ, která se v mezinárodním rozhodčím řízení domáhala, aby jí ruská plynárenská společnost Gazprom nahradila škodu převyšující miliardu korun. Škoda vznikla tím, že Gazprom během roku 2022 významně krátil dodávky zemního plynu, který si od něj ČEZ objednal ještě před ruskou invazí na Ukrajinu, a ČEZ tento výpadek musel pokrýt plynem nakoupeným za tehdejší vysoké ceny.

Česká spořitelna s rekordním ziskem

Čistý zisk České spořitelny loni stoupl o 40,6 % na 26,16 miliardy korun. Provozní výnosy se zvýšily o 16,8 % na 56,49 miliardy korun a provozní náklady narostly o 5 % na 24,30 miliardy korun. Růst nákladů byl tažen vyššími náklady na zaměstnance (+4,3 %). Spořitelna zaznamenala rovněž růst nákladů na IT a marketing. Spořitelna v loňském roce přistoupila k čistému rozpuštění opravných položek v objemu 261 milionů korun.

Hádka v Bílém domě

Pátek 28. února se zapsal do historie nejotevřenějším konfliktem prezidentů, jaký se kdy před očima veřejnosti v Bílém domě odehrál. Americký prezident Donald Trump a jeho viceprezident J. D. Vance vyčetli ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že není dostatečně vděčný za dosavadní americkou pomoc. Pohrozili mu, že jestli se bude takto chovat dál, Ukrajina přijde o americkou podporu v obraně proti Rusku a Zelenskyj zaviní třetí světovou válku. Tiskovou konferenci, která měla nastat poté, zrušili a Zelenskyj z Bílého domu odjel předčasně.

Bankovní šestka s o pětinu vyšším ziskem

Šestici největších tuzemských bank stoupl v roce 2024 čistý zisk meziročně o 22 % celkem na 86,1 mld. Kč. O rok dříve to bylo 70,6 mld. Kč, vyplývá to z výsledků bank. Předloni jejich zisky klesly, v roce 2022 tyto banky vydělaly 76,2 mld. Kč. Významně se podle expertů na loňském růstu podepsalo snížení úrokových sazeb a aktivita na úvěrovém trhu.

Korupční kauza Motol

Národní centrála proti organizovanému zločinu začátkem týdne odkryla obří korupční kauzu v největší české nemocnici – Fakultní nemocnici Motol. Obviněných je 17 včetně dlouholetého ředitele nemocnice a exministra Miloslava Ludvíka, jeho náměstka Pavla Budinského nebo vlivného advokáta a sportovního bosse Miroslava Jansty. Kauza se týká i miliardových zakázek, podpořených stovkami milionů z Evropské unie. Největším projektem je výstavba motolského onkologického centra za 3,7 mld. Kč.

Nový letecký motor s českou stopou

Společnost Avio Aero oznámila, že turbovrtulový motor Catalyst byl certifikován americkým Federálním úřadem pro letectví (FAA). Catalyst je zbrusu nový, pokročilý turbovrtulový motor 21. století, který byl kompletně vyvinut a vyroben v závodech GE Aerospace a Avio Aero v Itálii, České republice, Polsku a Německu. Certifikace FAR (Federal Aviation Regulation) Part 33 zahrnovala zkoušky více než 23 motorů a 190 komponentů. Motor Catalyst patří k nové generaci motorů společnosti GE Aerospace, které definují budoucí technologické standardy letectví. První letoun Beechcraft Denali s tímto motorem by mohl na trh zamířit ještě letos.

Cla na Mexiko, Kanadu a Čínu od 4. března

Americký prezident Donald Trump oznámil, že od 4. března vstoupí v platnost cla na dovoz z Mexika a Kanady. Ta byla původně pozastavena 3. února na dobu jednoho měsíce, což vyvolalo spekulace o tom, zda budou po vypršení této lhůty skutečně obnovena. Trump však ve na platformě Truth Social potvrdil, že cla budou zavedena podle plánu. „Návykové látky stále proudí do naší země z Mexika a Kanady ve velice vysoké a nepřijatelné míře,“ uvedl Trump a dodal, že cla budou platit, „dokud se tento problém nezastaví nebo dokud nebude vážně omezen“.

Kromě toho Trump oznámil, že na čínské zboží, které již podléhá 10% americkým clům, bude uvaleno další 10% clo se stejným datem účinnosti, tedy 4. března. „Pokud Spojené státy budou trvat na svém, Čína přijme veškerá nezbytná protiopatření na ochranu svých legitimních práv a zájmů,“ uvedl mluvčí ministerstva obchodu v prohlášení přeloženém televizí CNBC. Zároveň vyzval USA, aby neopakovaly své chyby a co nejdříve se vrátily k řešení konfliktů prostřednictvím dialogu na rovnocenné úrovni. I Apple jde na ruku Trumpovi

Apple oznámil rekordní investici ve výši 500 mld USD ve Spojených státech, která zahrnuje výstavbu nové výrobní továrny, zdvojnásobení fondu pokročilé výroby a vytvoření 20 000 pracovních míst. Společnost tak posiluje svůj závazek k americkým inovacím a technologickému pokroku. Oznámení přichází jen několik dní poté, co prezident Donald Trump uvedl, že Cook mu slíbil rozsáhlé investice v USA a přesun výroby z Mexika zpět do USA.

NVidia dál šokuje výkonností

Americký výrobce polovodičových součástek, které se používají mimo jiné v datacentrech pro technologie umělé inteligence, po konci středečního obchodování na Wall Street představil hospodářské výsledky za poslední loňské čtvrtletí. Čísla překonala očekávání analytiků. Tržby firmě vyskočily o 78 % na 39,33 mld. USD, čekal se výsledek 38,05 mld. USD. Upravený zisk na akcii dosáhl 0,89 USD, analytici vyhlíželi 0,84 USD, před rokem byl 0,49 USD. Společnost investory potěšila také výhledem pro aktuální kvartál. Tržby za celý fiskální rok, který skončil 26. ledna, Nvidii narostly o 114 % na rekordních 130,5 miliardy dolarů. Růst tržeb společnosti je nadále silný, postupně ovšem zpomaluje.

Amazon představil novou Alexu

Amazon oznámil dlouho očekávanou revoluci svého digitálního asistenta Alexa, nyní pod názvem Alexa+, který využívá generativní umělou inteligenci. Nová verze umí nejen nakupovat vstupenky a objednávat potraviny, ale také se učí z návyků uživatelů a dokáže proaktivně reagovat na jejich potřeby. Kromě toho umí číst studijní materiály, vytvářet kvízy a dokonce organizovat a pamatovat si informace z ručně psaných dokumentů.

Westinghouse už proti jadernému tendru nic nemá

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) obdržel od společnosti Westinghouse Electric Company takzvané zpětvzetí návrhu i rozkladu ve věci veřejné zakázky zadavatele Elektrárna Dukovany II na výstavbu nového jaderného zdroje, respektive zdrojů. ÚOHS uvedl, že při zpětvzetí návrhu zpravidla následuje zastavení správního řízení, to však musí nejprve odsouhlasit rozkladová komise. Zpětvzetí návrhu společnosti Westinghouse navazuje na lednovou dohodu mezi firmou a korejskou společností KEPCO, která kontroluje KHNP, vítěze tendru.

KARO Leather bude šít i boty

Společnost KARO Leather, zpracovatel kůží pro nábytkářský a obuvní průmysl, rozšiřuje své portfolio produktů o novou prémiovou kategorii. V letošním roce začne dodávat usně zákazníkům ze segmentu taktické obuvi. KARO Leather již nyní jedná o dodávkách s několika výrobci z Polska, Česka a Německa.

Bitcoin propadl pod 80 tis. USD

Hodnota bitcoinu se propadla na téměř tříměsíční minimum, když klesla pod hranici 80 tisíc dolarů. Kryptoměnový trh po předchozím silném růstu nyní stagnuje, což souvisí s očekáváním kroků nové administrativy Donalda Trumpa. Pokles zaznamenalo i ethereum. Tento vývoj však někteří investoři vnímají jako příležitost k rychlým spekulativním nákupům.

Skype končí, jeho roli převezmou Teamsy

Skype skončí 5. května po dvou dekádách fungování, aby se Microsoft mohl plně zaměřit na svou komunikační platformu Teams. Skype, kdysi průkopník v oblasti mezinárodních hovorů, v posledních letech nedokázal držet krok s konkurencí jako Zoom a Slack. Internetová komunikační služba Skype, která byla založena v roce 2003, zásadně změnila způsob komunikace na dálku. Díky levným audio a video hovorům rychle narušil tehdejší monopol pevných linek.

PPF koupila pražský Hilton

Skupina PPF Renáty Kellnerové koupila společnost Quinn Hotels Praha, majitele hotelu Hilton Prague. Podle CBRE šlo o největší prodej hotelové nemovitosti ve střední a východní Evropě. Cena transakce nebyla zveřejněna, podle HN se pohybovala v miliardách korun. Akvizicí, která podléhá schválení příslušnými regulátory, posiluje nemovitostní divize skupiny PPF v oboru cestovního ruchu, zejména kongresové turistiky. Hilton Prague se svými 800 pokoji je největším hotelem v ČR. Jeho kongresová část nabízí zhruba 5 000 m2 pro pořádání konferencí.

Německá ekonomika klesá

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa ve čtvrtém čtvrtletí klesl proti předchozím třem měsícům o 0,2 procenta po růstu o 0,1 procenta ve třetím čtvrtletí. Meziročně německá ekonomika klesla o 0,2 %. V úterý to v konečné zprávě oznámil Spolkový statistický úřad. Potvrdil tím předběžné údaje z konce ledna.

Kvantový čip ukázal i Amazon

Amazon představil svůj první kvantový čip s názvem Ocelot, který má posunout hranice výpočetní techniky a přinést vysoce efektivní hardware pro budoucí systémy. Tento krok přichází jen týden poté, co konkurenční Microsoft oznámil svůj první kvantový čip, čímž se mezi oběma technologickými giganty rozhořel boj o prvenství v tomto rychle rostoucím odvětví. Čip Ocelot je navržen tak, aby umožnil vývoj vysoce výkonných kvantových počítačů, které by mohly řešit problémy, s nimiž si klasické počítače nedokážou poradit. Zatímco tradiční počítače pracují s bity, které mohou nabývat hodnoty 0 nebo 1, kvantové počítače využívají kvantové bity neboli qubity, které mohou být současně ve stavu 0 i 1.

Česká ekonomika loni rostla o 1 %

HDP České republiky podle zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) loni stoupl o procento. V posledním čtvrtletí loňského roku se mezičtvrtletně zvýšil o 0,7 %, první odhad udával 0,5 %, a meziročně o 1,8 % namísto původně zveřejněných 1,6 %. Celoroční růst HDP podpořily zejména vyšší výdaje na konečnou spotřebu domácností a vládních institucí. Naopak negativní vliv měla především tvorba hrubého kapitálu. Vývoj hrubé přidané hodnoty podpořila hlavně skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a dařilo se i ostatním službám. Pokles zaznamenal zpracovatelský průmysl.

Škoda Auto jde dobývat Omán

Automobilka Škoda Auto oficiálně vstoupila na ománský trh a učinila tak další posun ve své strategické expanzi na Blízkém východě. Značka tímto krokem posiluje záměr rozšířit svou působnost i mimo domácí evropský trh. Se slavnostním zahájením činnosti byl otevřen i moderní, plně digitální showroom v Maskatu, který vznikl ve spolupráci se společností Premium Motors, členem skupiny Alfardan Group.

Warner Bros si ve streamingu věří

Warner Bros Discovery očekává, že její streamovací služba dosáhne do roku 2026 minimálně 150 mil. předplatitelů. K výraznému nárůstu uživatelské základny přispělo přejmenování HBO Max na Max a její mezinárodní expanze na nové trhy. V listopadu společnost spustila Max v zemích jihovýchodní Asie, na Tchaj-wanu a v Hongkongu, přičemž v březnu plánuje další rozšíření do Austrálie.Analytici původně očekávali, že počet předplatitelů streamovací služby společnosti dosáhne do konce roku 2026 přibližně 135,8 mil. Firma však ve 4. čtvrtletí překonala odhady přidáním 6,4 mil. přímých předplatitelů, zatímco očekávání byla na úrovni 4,89 mil.

Potvrzeno: Ekonomika USA na konci roku zpevnila

Americký HDP se v posledním loňském čtvrtletí anualizovaně zvýšil o 2,3 %. Potvrdil to zpřesněný odhad amerického ministerstva obchodu. Růst ekonomiky výrazně zpomalil z 3,1 % v třetím čtvrtletí. Expanzi HDP v závěru loňského roku podpořily vyšší spotřebitelské a vládní výdaje, ty více než kompenzovaly pokles investic.

Zemětřesení v Pilulce

Na valné hromadě společnosti Pilulka Lékárny byli z představenstva firmy odvoláni zakladatelé Petr a Martin Kasovi. Nahrazeni byli Peterem Kleknerem z TCF Capital Tomáše Čupra, který již od loňska působí jako generální ředitel společnosti, a finančním ředitelem Tomášem Hospůdkou. V dozorčí radě skončili Martin Buchta a Marek Krajčovič, který během ledna prodával na trhu akcie společnosti, a byli nahrazeni Barborou Malinovou a Adamem Juřicou, rovněž z TCF Capital.

Český dluh se prohloubil

Český státní dluh loni vzrostl o 254,3 mld. Kč na 3,365 bil. Kč. Výši dluhu potvrdilo ministerstvo financí, předběžně ji na stejné úrovni zveřejnilo už počátkem ledna. Na každého Čecha tak teoreticky připadal dluh 308.812 Kč. Míra zadlužení ke konci loňského roku vzrostla na 42 % HDP proti 40,8 % HDP na konci roku 2023.

ČSOB přestaví okolí své centrály a metra Radlická

Skupina ČSOB zahajuje další etapu dlouhodobé proměny pražského Radlického údolí. Ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a městskou částí Praha 5 spouští výstavbu nového vstupu do metra Radlická, která přinese nový, plně bezbariérový přístup k metru a tramvaji z celého území jižně od Radlické ulice a výrazně zlepší bezpečnost v této lokalitě. Výstavba proběhne bez omezení provozu metra Radlická.

Webový nástroj Leady s propojí se Seeky

Společnost Imper oznámila akvizici Seeky, druhého největšího nástroje v oblasti trackování návštěv webu v Česku. Podíl získala od společnosti Alsenta, která nástroj vyvíjela a provozovala. Touto strategickou akvizicí posiluje Imper svoji vedoucí pozici na trhu B2B společností využívajících chytrá data pro růst svých klientů. Pro Imper je tak akvizice strategická hlavně z pohledu rozšíření klientského portfolia. Společnost získala stovky nových klientů, kteří představují cca 10 % celkového trhu v Česku. Seeky jako aplikace i značka postupně skončí a její klienti přejdou pod křídla nástroje Leady od Imper.

Na průzkum lokalit chytře

Společnosti Mastercard, T-Mobile a CleverMaps společně představují nový produkt MarketSpot, který přináší revoluci na trhu v hodnocení lokalit. Tento inovativní nástroj, využívající pokročilé technologie a prostorová data, umožní podnikatelům všech velikostí efektivně porovnat lokality a vybrat tu nejvhodnější pro jejich podnikání. MarketSpot je postaven na technologii CleverMaps, české IT společnosti zabývající se Location Intelligence, a využívá otevřená data spolu s anonymizovanými a agregovanými daty poskytovanými společnostmi T-Mobile a Mastercard.

Popeyes míří do regionů

Popeyes začíná s expanzí v regionech, první na řadě jsou České Budějovice. Nová restaurace otevře během několika týdnů v IGY centru, největším nákupním centru v Českých Budějovicích i v celých jižních Čechách, přitom v dochozí vzdálenosti od historického centra města. Zároveň je to poprvé, co řetězec otevírá pobočku v nákupním centru.

A reportující firmy s výsledky:

Potěšily: NVidia; Home Depot; Anheuser-Busch InBev; Lowe’s; CTP; Coinmate; Rolls-Royce; Novavax; Erste Group Bank; Česká spořitelna; Allianz; IAG;

Spíše zklamaly: Stellantis; BASF;