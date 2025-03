Může se Rheinmetall stát evropskou Nvidií v obranném průmyslu?

V posledních pár letech se globální bezpečnostní prostředí dramaticky proměnilo. Ruská invaze na Ukrajinu nejenže vzkřísila geopolitická rizika v Evropě, ale také urychlila dlouho odkládaný proces přezbrojení členských zemí NATO.

Přístup Německa, dlouho známého svým umírněným postojem k výdajům na zbrojení, se v letošním roce změnil na „ať to stojí, co to stojí“. Tamní vláda se zavázal k trvalým investicím výrazně přesahujícím původních 100 miliard eur.

V centru této změny stojí Rheinmetall AG, největší německá zbrojařská firma a jeden z klíčových dodavatelů NATO. Z původně nenápadného průmyslového hráče se vyvinula dynamická společnost strategického významu. Ta navíc rozšiřuje výrobu, získává dlouhodobé kontrakty a expanduje po celé Evropě i za jejími hranicemi.

Dědictví síly: Co dělá Rheinmetall

Společnost Rheinmetall, založená v roce 1889, je německý zbrojní a automobilový výrobce. Postupně si vybudoval a dále si získává pověst jednoho z nejklíčovějších dodavatelů Severoatlantické aliance.

I když dál podniká i v civilním sektoru, za jeho hospodářský růst a vzestup cen akcií může hlavně zbrojařská divize.

Paralely Rheinmetallu s Nvidií I Rheinmetall, stejně jako Nvidia na poli AI:

– Rychlým tempem rozšiřuje výrobu, aby uspokojil rychle rostoucí světovou poptávku.

– Těží z dlouhodobě příznivých strukturálních faktorů (v tomto případě přezbrojování a geopolitické fragmentace).

– Má dominantní podíl na trhu a značnou cenovou sílu.

– Přitahuje zájem analytiků i investičních institucí. Navzdory užitečným paralelám má však analogie s Nvidií své limity, protože:

– Nvidia je technologická firma s vysokým růstovým multiplikátorem; Rheinmetall je vojensko- průmyslový podnik s odlišným rizikovým profilem.

– Nvidia těží ze zájmu soukromého sektoru o technologie, zatímco Rheinmetall závisí na vládních kontraktech.

– Obrana je politicky citlivější oblast a čelí nepříznivým vlivům ve formě ESG.

Rheinmetall dnes v mnoha ohledech zastává na zbrojním trhu pozici, která je srovnávána s dominantním postavením Nvidie v oblasti AI. Obě firmy stojí v samém středu jistých světových megatrendů. Obě se snaží uspokojit poptávku, která zdaleka převyšuje někdejší očekávání. A obě zažívají rychlý nárůst tržeb, vzestup marží a ohromný zájem investorů.

Ale i když to k podobnému srovnání svádí, nesmíme zapomínat na rozdíly – a investoři by neměli zvažovat jen příležitosti, ale i rizika.

Vyhlídky: Zbrojní supercyklus se rozjel naplno

Geopolitické prostředí vyvolalo zásadní přehodnocení akcií zbrojařských firem, a to zejména v Evropě. Rheinmetall tak přímo profituje z hned několika konvergujících trendů.

GRAF: Srovnání normalizované výkonnosti akcií Rheinmettall a Nvidie

Od března 2020 do konce roku 2024.

Zdroj: Saxo Bank; Bloomberg

Geopolitické prostředí vyvolalo zásadní přehodnocení akcií zbrojařských firem, a to zejména v Evropě. Rheinmetall tak přímo profituje z hned několika konvergujících trendů:

Obrovská poptávka a zakázky

Boom poptávky po munici: Roční produkce dělostřeleckých granátů firmy Rheinmetall se zvýšila desetinásobně a lze očekávat, že do roku 2027 dosáhne objemu 1,1 milionu projektilů. Dnes je to 750 000.

Roční produkce dělostřeleckých granátů firmy Rheinmetall se zvýšila desetinásobně a lze očekávat, že do roku 2027 dosáhne objemu 1,1 milionu projektilů. Dnes je to 750 000. Nové podniky: Aby uspokojila regionální poptávku, rozšiřuje firma své výrobní kapacity v Německu, Litvě, Rumunsku i na Ukrajině.

Aby uspokojila regionální poptávku, rozšiřuje firma své výrobní kapacity v Německu, Litvě, Rumunsku i na Ukrajině. Zásadní kontrakty: V roce 2024 získal Rheinmetall od německé vlády kontrakt na dělostřeleckou munici v hodnotě 8,5 miliardy eur, jeden z největších v historii.

V roce 2024 získal Rheinmetall od německé vlády kontrakt na dělostřeleckou munici v hodnotě 8,5 miliardy eur, jeden z největších v historii. Kapacity naplněné na dlouho dopředu: Firma v současnosti eviduje objednávky v hodnotě 30 miliard eur, takže má před sebou roky tučných tržeb.

Rozvoj sortimentní skladby

Kromě tradičního vojenského vybavení investuje Rheinmetall také do:

Dronů a systému na protidronové obrany.

Bojového softwaru s využitím AI.

Mobilních řešení protiletecké obrany.

Může tak těžit z konvenčního přezbrojení i z dlouhodobé transformace obranných technologií.

Čísla hovoří za vše

Slibné provozní vyhlídky slibuje i finanční profil společnosti Rheinmetall. V roce 2024 zbrojní firmě vzrostly tržby o 36 procent a dosáhly 9,75 miliard eur.

V letošním roce pak firma očekává růst tržeb o dalších 25-30 procent. Samotná muniční divize vykazuje provozní marži ve výši 28,4 procent, což výrazně převyšuje průměr odvětí.

Podle nedávné prezentace může Rheinmetall údajně do roku 2030 inkasovat 20-25 procent výdajů evropských členů NATO na vybavení. Zároveň vidí velkou příležitost v opětovném vyzbrojení Ukrajiny po dosažení mírové dohody.

S tím, jak se zvedají výdaje na obranu a roste zájem investorů, poměr P/E firmy Rheinmetall prudce stoupl na 60. Ovšem i P/E Nvidie se v červenci 2023 vyšplhal nad 200+, jak ukazuje níže uvedený graf, a přesto její akcie do července 2024 přinesly roční zisky přes 170 procent. Z toho plyne, že vysoká cena nemusí vždy limitovat budoucí návratnost.

GRAF: Srovnání Rheinmetallu a Nvidie podle ukazatele P/E

Od ledna 2020 do konce roku 2024.

Zdroj: Saxo Bank; Bloomberg

Jsou tu však i rizika. Na rozdíl od Nvidie, která se díky svému růstovému potenciálu obchoduje s prémiovým multiplikátorem, nenabízí Rheinmetall růstové akcie.

Je to spíš cyklický průmyslový hráč, který profituje z trvalejší poptávky po obranných prostředcích. Navíc podniká ve zcela odlišném odvětví, kde výnosy neplynou z inovací soukromého sektoru, ale z vládních kontraktů.

Další rizika ke zvážení

Navzdory silným fundamentům a příznivým vlivům by si měli investoři uvědomit následující rizika: