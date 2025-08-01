Jak investovat, když jsou trhy na svých historických maximech?

Jedni se obávají, že valuace už zašly příliš daleko. Jiní zase nechtějí prošvihnout další růstovou vlnu. A mnohým zase vyvstává otázka: „Neměl bych již počkat na korekci, než zainvestuji?“. Logická otázka, ale historie napovídá, že špatná.
Teorie mluví jasně – nakupuj levně, prodávej draze – ovšem v praxi to tak jednoduché není. Ve skutečnosti by dlouhodobé výnosy byly často o dost vyšší, pokud byste investovali výhradně ve dnech, kdy S&P 500 dosahoval historického maxima, než kdybyste do trhu vstupovali náhodně.
Důvod? Nová maxima obvykle přicházejí v býčích trzích – a ty mají tendenci trvat déle, než by kdo čekal. Opravdová výzva tak není investici správně načasovat, ale mít strategii, která funguje i při vysokých cenách – a držet se jí.
Jak postupovat při tržních maximech
1. Změny nálady využijte ve svůj prospěch
Ani v růstovém trhu nejsou výjimkou krátkodobé poklesy u jednotlivých titulů nebo sektorů. A právě ty mohou nabídnout zajímavé příležitosti.
- Pokud držíte hotovost, nastavte si cenová upozornění na akcie nebo ETF, které chcete pořídit za výhodnějších podmínek.
- Využijte limitní příkazy – ty vám umožní nakupovat za předem stanovenou cenu, čímž se vyhnete unáhlenému nákupu.
- Udržujte si seznam vybraných investic a průběžně do nich přikupujte při dílčích propadech.
2. Hledejte, co zatím nerostlo
Zatímco technologie a akcie spojené s AI táhnou trhy vzhůru, jiné segmenty stále zaostávají – a právě tam může být prostor pro investice.
Co zvážit:
- Small-cap akcie nebo hodnotové sektory (např. banky, energetika, zdravotnictví) zůstávají pozadu a mohou těžit z lepšího ekonomického výhledu nebo změny investorského zájmu.
- Dividendové akcie nabízejí stabilní výnos a mohly by být atraktivnější, pokud začnou klesat sazby.
- Místo výběru jednotlivých titulů můžete sáhnout po ETF, které nabízejí expozici vůči přehlíženým oblastem a zároveň drží náklady při zemi.
3. Diverzifikujte na základě toho, co hýbe trhy
Dnešní tržní lídři nejsou daní ani tolik geografií nebo sektorem, jako spíš makro silami – úrokovými sazbami, obchodní politikou nebo geopolitickým napětím. Tradiční diverzifikace tak nemusí stačit. Zamyslete se nad tím, jak vaše portfolio reaguje na proměnlivé prostředí.
- Sektory citlivé na cla, jako automobilky nebo polovodiče, mohou profitovat z uvolnění obchodních vztahů – nebo naopak ztrácet, pokud se objeví nové napětí. Naproti tomu utility, zdravotnictví nebo obrana bývají stabilnější vůči výkyvům politiky nebo globální logistiky.
- Služby a nemovitosti mají tendenci růst, když klesají sazby – jejich stabilní výnos je pak atraktivnější než dluhopisy nebo hotovost.
- Obranné akcie, komodity a zlato mohou být užitečnou pojistkou proti geopolitickým šokům nebo zvýšené volatilitě.
- Tematické fondy zaměřené na strukturální trendy jako čistá energie, digitální infrastruktura nebo inovace ve zdravotnictví mohou přinášet růst napříč makrocykly – i když jsou zrovna „v kurzu“, jejich dlouhodobý význam často stále zůstává nedoceněn.
4. Držte se plánu
Čekání na „ten pravý okamžik“ často znamená promeškané příležitosti. I když trhy krátkodobě oslabí, strach nebo nejistota mohou investora paralyzovat – a cíle zůstávají nedosažené. Co tedy funguje lépe:
- Zvažte strategii pravidelného investování – tedy stejná částka ve stejném intervalu bez ohledu na tržní úroveň. Pomáhá to vyhlazovat výkyvy a odstraňuje emoce z rozhodování.
- Naplánujte si v kalendáři pravidelnou kontrolu portfolia stejně jako v případě pravidelných plateb či kontroly pojištění.
- Soustřeďte se na dlouhodobé cíle, ne na denní titulky. Trhy kolísají – ale vytrvalost a disciplína se zpravidla vyplácí.
Zůstat na trhu
Co tedy konstatovat závěrem? Nakupovat na maximech může působit nepřirozeně. Ale historie opakovaně ukazuje, že trpěliví investoři, kteří se drží své strategie, bývají odměněni.
Když diverzifikujete chytře, využijete přehlížené příležitosti a udržíte si investiční disciplínu, nemusíte řešit, jestli už není „pozdě“. Protože bohatství se dlouhodobě nestaví na jednom dokonalém nákupu. Staví se na tom, že zůstáváte v trhu. Znovu a znovu.