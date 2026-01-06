Mohlo by vás také zajímat
- ANALÝZA
Trhy zatím Venezuelu berou střízlivě. Na co připravit do budoucna?
Spojené státy americké na začátku nového roku podnikly vojenské útoky na území Venezuely a zadržely tamního prezidenta Nicolase Madura. Další vývoj jihoamerické země bude klíčový i z pohledu cen ropy, jelikož Venezuela dle dostupných dat disponuje největšími zásobami černého zlata na světě. Jak dále se projeví útok na Venezuelu na trzích?
O prvním lednovém víkendu provedla americká armáda útoky ve Venezuele a zajala prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku, kteří byli předáni do americké vazby. Na tiskové konferenci prezident Trump prohlásil, že Spojené státy budou dočasně „spravovat“/ovládat Venezuelu a upřednostní obnovu a znovuotevření ropného sektoru země, včetně zapojení velkých amerických ropných společností do renovace zchátralé infrastruktury.
Ve Venezuele se viceprezidentka Delcy Rodríguezová stala prozatímní vůdkyní s podporou Nejvyššího soudu. Přitom zpochybňuje americký výklad o správě věcí veřejných a suverenitě, což vytváří nestabilní krátkodobou kombinaci geopolitické nejistoty a narušení ropného trhu.
Jak reagují trhy? Akcie se zotavují z šoku. Ropa se obchoduje na základě novinových titulků, nikoli jasného trendu. Tzv. bezpečné přístavy jsou v kurzu.
1) Ropa a energetický sektor
Základní předpoklad:
- Krátkodobý výhled: Ropa se bude pravděpodobně obchodovat v omezeném rozmezí a cena bude kolísat, protože Venezuela dodává méně než 1 procento světové ropy.
- Střednědobý výhled: Trh může začít oceňovat „budoucí venezuelské barely“, ale rychlost dodávek bude pomalá i při nejlepším politickém scénáři. Obnovení a navýšení produkce vyžaduje kapitál, vybavení a politickou stabilitu po řadu let
Hlavní rizika:
Hlavním rizikem je, že trh přeceňuje rychlost, s jakou se venezuelská produkce může zotavit. Desítky let nedostatečných investic a mimořádně těžká povaha venezuelské ropy ztěžují rychlý nárůst produkce, i kdyby došlo ke politické změně.
Instrumenty:
Ropa: WTI, ropa Brent
Plyn: Zemní plyn Henry Hub, E-mini zemní plyn
Energetické akcie (refs): ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, SLB
- Chevron je jediným významným americkým producentem ropy, který stále působí ve Venezuele na základě zvláštní licence ministerstva financí, která umožňuje omezenou těžbu a vývoz. Společnost má v této zemi desítky let trvající společné podniky. Pokud dojde k uvolnění omezení nebo rozšíření vlivu USA, mohla by společnost Chevron získat širší přístup k venezuelské těžké ropě a potenciálně dodávat více barelů do rafinérií na pobřeží Mexického zálivu.
- Pokud se tok venezuelské těžké ropy normalizuje, přímými beneficienty budou hlavní americké rafinérie – zejména závody na pobřeží Mexického zálivu s významnou produkční kapacitou – protože mohou zpeněžit rozdíly mezi těžkou a lehkou ropou a efektivně zpracovávat těžké druhy ropy. V minulosti se v souvislosti s „komplexním rafinérským pákovým efektem“ objevovaly jména jako Valero Energy, PBF Energy a Phillips 66. (Uvedené příklady jsou ilustrativní, nejedná se o investiční doporučení, pozn. red.)
Energetické ETF: State Street Energy Select Sec SPDR ETF, Vanguard Energy ETF, State Street SPDR S&P Oil & Gas Expl & Prod ETF, VanEck Vectors Oil Services ETF
2) Zlato a stříbro
Základní předpoklad:
- Podle názoru analytiků Saxo Bank bude zlato pravděpodobně jasnějším vítězem celé události, spíše než ropa, protože šok je v první řadě geopolitický. Až v druhé řadě je specifický pro ropu. Zlato navíc má tendenci reagovat na nejistotu, růst rizika důvěryhodnosti a zvyšující se poptávku po zajištění proti extrémním výkyvům.
- Stříbro a platina mohou také z této situace těžit, ale obvykle se obchodují s vyšším beta koeficientem a mohou se rychleji vrátit k průměru, pokud se situace uklidní. Hlavním rizikem u stříbra a platiny je, že po prudkých pohybech dochází k přeplnění pozic, což může zesílit poklesy, pokud se situace uklidní nebo se rychle vrátí chuť riskovat.
Instrumenty:
Spot: XAUUSD, XAGUSD
Futures: Micro Gold, Micro Silver, Gold, Silver
Platinum futures: Platinum, Palladium
ETFs: SPDR Gold ETF, iShares Silver Trust ETF, Abrdn Physical Platinum Shares ETF Miners: VanEck Vectors Gold Miners ETF, VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
3) Globální akcie
Základní předpoklad:
- Globální akcie budou pravděpodobně i nadále ignorovat geopolitické otřesy, pokud nebude v ohrožení širší dodavatelský řetězec. Nebo pokud nedojde ke zpřísnění finančních podmínek, protože geopolitika se stala spíše trvalým jevem než překvapujícím faktorem.
- Akcie mohou pokračovat v růstu, pokud zůstanou příznivé výhledy zisků, úroveň likvidity a očekávání vývoje úrokových sazeb, zejména v technologickém sektoru. Riziko mediálních titulků má tendenci zvyšovat rozptyl a rotaci pod cenovou hladinou.
Klíčové rizikové signály, které je třeba sledovat:
Pokud se úvěrové spready rozšíří, cena ropy prudce vzroste v důsledku dalších narušení a akcie se mohou společně propadnout. Trh totiž přehodnotí tuto situaci jako systémový šok, nikoli jako dílčí geopolitickou událost.
Instrumenty:
Futures: E-mini S&P 500, E-mini Nasdaq-100, Nikkei 225, Hang Seng Index, Hang Seng TECH Index
CFD: US 500, US Tech 100 Nas, Hong Kong 50, US 30 Wall Street, Germany 40, EU Stocks 50
4) Forex
Základní předpoklad:
- Trumpova administrativa výslovně varovala, že Kolumbie a Mexiko by mohly být dalšími cíli v souvislosti s „bojem“ proti obchodu s drogami, což přiživuje geopolitické riziko hlavně pro vývoj kurzu mexického pesa (MXN).
- MXN může oslabit i při stabilní globální rizikové situaci, pokud trh začne zohledňovat tvrdší postoj USA k bezpečnostním otázkám ve vztahu právě k s Mexiku. Obchodníci to totiž rychle promítnou hrozby uvalení cel, hraničních sporů a rizikových prémií.
- Euro může být pod tlakem, pokud obchodníci zůstanou v pozici silnějšího politického režimu USA a pevnějšího dolaru.
Instrumenty:
USD/MXN spot nebo opce
MXN/JPY
EUR/USD spot nebo opce
Kurzy eura k dalším měnám: EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF
5) Akcie a ETF v sektoru obrany
Základní předpoklad:
- Sektor obrany pravděpodobně bude relativně nejjasněji reflektovat přetrvávající geopolitické riziko, protože klíčovým faktorem je vyšší základní úroveň výdajů do bezpečnosti a obrany, nikoli každodenní vývoj cen ropy.
- Sektor obrany může potichu překonávat ostatní sektory v situaci, kdy „riziko slábne“, ale může mít tendenci se rychle vracet k průměru, pokud trhy získají jistotu, že se geopolitická situace uklidňuje.
Instrumenty:
Americké ETF v sektoru obrany: iShares Trust US Aerospace & Defense ETF, State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, Invesco Aerospace & Defense ETF
Americké akcie v sektoru obrany: Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX, General Dynamics
Evropská akcie zbrojařských firem: Rheinmetall, Leonardo, Germany Mid-Cap 50