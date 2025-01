Šok v AI jménem DeepSeek: Může zlomit vaz americkým technologiím?

Vyhodnocení investičních nákladů a marží na AI v USA: Vysoké náklady a nízké ocenění by mohly dostat americké lídry v oblasti umělé inteligence pod tlak, zejména pokud se prosadí nákladově efektivní model DeepSeek.

Sledujte čínské technologické tituly: Úspěch DeepSeek by mohl vyvolat obnovený zájem o čínský sektor AI. Ten je v porovnání s americkými technologiemi stále podhodnocený.

Diverzifikace v rámci AI i mimo ni: Přestože AI zůstává rozhodujícím faktorem růstu, investoři by měli zvážit širší diverzifikaci v odvětvích, jako jsou obnovitelné zdroje energie, polovodiče a zdravotnictví – odvětví, kde inovace rovněž vytvářejí příležitosti k vyšším výnosům.

Rozložení napříč regiony: Vzestup DeepSeek podtrhuje význam geografické diverzifikace. Např. alokace kapitálu do Evropy a Asie by mohla pomoci dlouhodobě

vyvážit portfolia, zejména s tím, jak se na trzích mimo USA vytvářejí konkurenceschopné technologické ekosystémy.

Připravte se na změny v politice: Pokud se americkým vývozním kontrolám nepodaří omezit čínské inovace, očekávejte, že tvůrci politiky budou zkoumat nové taktiky – což může způsobit nestabilitu v oblasti polovodičů.