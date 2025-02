Velký nákup PPF v Srbsku, Češi věří jádru nejvíc v EU a Trumpova cla na ocel a hliník aneb souhrn ekonomických událostí 7. týdne 2025

Milé čtenářky, milí čtenáři,

válka na Ukrajině ani po bezmála třech letech nekončí, ledy se ale začínají hýbat. I když možná ne tak, jak bychom si představovali. Stejně jako všude možně jinde (cla, změny názvů atd.) začal úřadovat i na této půdě staronový americký prezident Donald Trump. Nejprve oznámil, že si telefonoval s vládcem Ruska Vladimirem Putinem. O pár dní později již jeho ústy jednala americká administrativa na mnichovské bezpečnostní konferenci. Nicméně za všech amerických kroků vyplývá jedno, že na USA na Evropu moc nebudou brát ohled a je otázka, nakolik budou při jednání s Ruskem brát ohled na samotnou Ukrajinu. Podle Trumpa musí vše směřovat k ukončení války, jenže tím, kdo z celé Trumpova antiválečné šarády zatím může mít radost, je právě Putin. „Obchodník“ Trump totiž již předčasně ještě před samotnými mírovými jednáními vyklidil vůči Rusku některé pozice aniž by za to získával nějakou protihodnotu. Již nyní se o mírových jednáních hovoří jako o novodobé mnichovské dohodě. Možná by si Trump mohl vzít poučení z učení čínského politika a filozofa: „Nadřazený člověk nejdříve jedná, a teprve potom mluví v souladu se svým jednáním.“ (o tom, že se Trump považuje za nadřazeného moc pochybovat asi nelze…)

Trumpova cla na ocel a hliník

Americký prezident Donald Trump oznámil, že zavede 25procentní clo na dovoz oceli a hliníku do Spojených států. Cla se budou vztahovat na všechny země a vstoupit v platnost by měla 12. března, oznámil Bílý dům. Opatření podle Trumpovy administrativy podpoří produkci oceli a hliníku v USA. Zároveň však zvyšuje riziko širšího obchodního konfliktu. Představitelé zemí, kterých se cla dotknou nejvíce, včetně EU, plánují protiopatření, aby ochránili zájmy svých firem. Současně však dodávají, že jsou připraveni s americkou vládou jednat.

PPF expanduje do Srbska

Společnost e& PPF Telecom z české investiční skupiny PPF kupuje 100procentní podíl v srbském poskytovateli kabelové televize a širokopásmového internetu SBB. Za firmu s více než 700.000 aktivních zákazníků zaplatí 825 milionů eur, v přepočtu 20,7 mld. Kč. O podpisu závazné dohody se společností United Group informovala PPF na webu. Dokončení transakce podléhá souhlasu příslušných regulátorů.

Češi věří jádru nejvíc v EU

Obyvatelé České republiky mají k jaderné energetice největší důvěru v celé Evropské unii. Až 77 % Čechů ji vnímá jako pozitivní zdroj energie pro budoucnost. To je nejvyšší podíl mezi všemi členskými státy. Naopak největší skepsi vůči jaderné energetice vyjadřují obyvatelé sousedního Rakouska. Výše uvedené vyplývá z nového průzkumu veřejného mínění Eurobarometr. Ten byl organizovaný Evropskou komisí a soustředil se na úroveň znalostí a postoje obyvatel různých evropských zemí k vědě a technologii.

USA už chystají s Ruskem mírový summit

Vysoce postavení představitelé Spojených států a Ruska se příští týden sejdou v Saúdské Arábii, aby přichystali půdu pro potenciální summit prezidentů obou zemí, jenž by se mohl konat už koncem února. Jeho tématem má být ukončení ruské války proti Ukrajině. S odvoláním na své zdroje obeznámené se situací to napsala agentura Bloomberg. Zatímco se podle ní očekává také účast ukrajinských představitelů, ti evropští prý byli odříznuti.

Mall. cz se přesune na Allegro

Mall.cz, známý český e-shop, dostává „nový kabát“. Od 31. března 2025 budou zákazníci nakupovat v obchodě Mall na platformě Allegro, což je vyhrazená sekce v rámci online tržiště. Důvodem této změny je konsolidace všech technologických platforem ve skupině Allegro a přechod na společný software. Výrobky z nabídky Mallu budou i nadále zasílány z lokálních skladů v Česku a proces vrácení zůstává stejný. Zákazníci budou mít i nadále přístup k historii svých objednávek z Mall.cz. V případě objednávek z Mall.cz uskutečněných do 31.3. budou veškeré reklamace a vrácení zboží vyřízeny obvyklým způsobem.

ČSOB o čtvrtinu zvýšila zisk

Čistý zisk skupiny ČSOB loni stoupl meziročně o čtvrtinu na 18,9 mld. Kč. Objem aktiv pod její správou se zvýšil o 14 % na 412 mld. Kč. ČSOB, která patří mezi největší tuzemské banky, to uvedla v tiskové zprávě. Meziroční srovnání čistého zisku významně ovlivnila tvorba opravné položky ve výši 2,6 mld. Kč v posledním čtvrtletí roku 2023, uvedla banka. Bez tohoto vlivu by její čistý zisk loni vzrostl o sedm procent.

Fúzí a akvizic loni přibylo

Počet fúzí a akvizic meziročně vzrostl o čtvrtinu. Ve srovnání s rokem 2018 jich je přesto o 40 % méně. Z dat poradenské společnosti RSM vyplývá, že se v tuzemsku v minulém roce uskutečnilo 194 významnějších dealů. Jedná se tak dokonce o čtvrtinu vyšší počet transakcí vůči roku 2023. Obecně je ale nyní pro vlastníky situace o poznání těžší, investoři transakce více promýšlejí a jsou opatrnější než před pandemií a válkou na Ukrajině. A menší je i velikost uskutečněných transakcí. Největší obchod, který se v loňském roce v Česku odehrál, dosáhl hodnoty přibližně 12 mld. Kč. Jednalo se o akvizici portfolia CT Real Estate zahrnující 10 logistických parků na území Česka a Slovenska, které koupila americká investiční společnost Blackstone prostřednictvím firmy United Crystal.

Česká ekonomika v TOP10 v EU

Česká republika se posunula mezi 10 nejrozvinutějších ekonomik EU, když si meziročně polepšila o pět míst a nyní zaujímá devátou příčku. K lepšímu hodnocení přispělo zpomalení inflace, rostoucí podíl národního důchodu na HDP a stabilizace veřejného dluhu. Tuzemská ekonomika tak překonala například Finsko, Belgii či Itálii a vrátila se na úroveň roku 2022. Naopak brzdou dalšího růstu zůstává slabší kupní síla domácností a nízká přidaná hodnota práce. Vyplývá to z Indexu prosperity a finančního zdraví, který sestavila Česká spořitelna ve spolupráci s platformou Evropa v datech.

Čína vrací úder

Od pondělí platí nová čínská cla na americké zboží včetně zkapalněného zemního plynu (LNG), uhlí a zemědělské techniky. Jde o odvetné opatření na nedávné rozhodnutí Donalda Trumpa uvalit dodatečné clo 10 % na veškerý čínský dovoz. Čína krokem dále eskaluje obchodní napětí s USA a snižuje naději na rychlé dosažení dohody.

Spořka už má 200 let, podpoří nadace

U příležitosti 200 let od svého založení se Česká spořitelna rozhodla každoročně darovat 1 % svého čistého zisku na grantové programy své nadace, zaměřené na podporu komunit a vzdělávání. Banka tak zdvojnásobí své dosavadní nadační investice, které se pohybují okolo 150 až 200 mil. Kč ročně. Od roku 2025 se každoroční investice Spořitelny do nadačních programů budou blížit až půl miliardě korun podle výše zisku v daném roce. V rámci výročí Spořitelna také spustila pro veřejnost interaktivní instalaci Živé kořeny v Panteonu Národního muzea, která návštěvníkům umožní zažít prostor Panteonu ve formě takzvané rozšířené reality a zároveň nabídne zcela nový audiovizuální obsah.

Trump podepsal zavedení recipročních cel

Americký prezident Donald Trump podepsal memorandum o zavedení recipročních cel. Ta nicméně nezačnou platit do doby, než bude vypracována podrobná analýza. Zpravodajské agentury uvádějí, že podpis memoranda lze vnímat jako signál zemím, které vůči USA uplatňují cla, aby s Washingtonem začaly jednat o jejich odvolání.

Míra nezaměstnanosti u nás mírně stoupla

Nezaměstnanost v České republice v lednu vzrostla na 4,3 % ze 4,1 % v prosinci. Lidí bez práce bylo 320 516, což je o 14 038 více než v předchozím měsíci. Volných pracovních míst bylo 83 323, tedy o 163 250 méně než v prosinci. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnil Úřad práce ČR.

Musk postaví v Dubaji síť Dubai Loop

Společnost The Boring Company Elona Muska a dubajský dopravní úřad RTA podepsaly předběžnou dohodu o vybudování vysokorychlostní podzemní sítě Dubai Loop. První fáze počítá s 11 stanicemi na trase dlouhé 17 km, kde budou cestující přepravováni elektromobily rychlostí až 160 km/h. Dubai Loop má pomoci ulevit nejvytíženějším oblastem města a v první fázi přepravit více než 20 000 lidí za hodinu.

Inflace v ČR stále v mezích

Spotřebitelské ceny v České republice v lednu meziročně vzrostly o 2,8 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v prosinci. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o 1,3 %. Vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin a nealkoholických i alkoholických nápojů a tabáku. Finální údaje odpovídají očekávání analytiků i předběžným odhadům Českého statistického úřadu (ČSÚ). Přestože meziroční inflace v lednu klesla, struktura zdražování podle analytiků naznačuje, že boj s inflací není u konce.

EU posílí investice v AI

EU plánuje podpořit rozvoj umělé inteligence (AI). Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na summitu o AI v Paříži oznámila, že EU přispěje 50 mld. eur a dalších 150 mld. eur zajistí investoři a soukromý sektor. Cílem je posílit inovace a konkurovat USA a Číně v rychle se rozvíjejícím sektoru AI. Von der Leyenová uvedla, že součástí investičního balíčku bude 20 miliard eur určených na vybudování čtyř takzvaných gigatováren na AI, které umožní otevřený a kolaborativní vývoj nejpokročilejších modelů umělé inteligence. Počáteční financování EU bude čerpáno z již existujících digitálních programů.

I Francie posílí investice v AI

Rovněž francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že umělá inteligence ve Francii v následujících letech získá soukromé investice v obejmu 109 mld. eur. Financování má pocházet od Spojených arabských emirátů, amerických a kanadských investičních fondů i francouzských firem, jako jsou Iliad, Orange a Thales.

Bratři Kasovi končí v „boardu“ Pilulky

Zakladatelé společnosti Pilulka Lékárny Petr a Martin Kasovi podle informací uvedených v pozvánce na valnou hromadu společnosti opustí její představenstvo. Petr Kasa k tomu pro deník e15 uvedl, že odchod z představenstva navrhli s bratrem sami. Podle vyjádření krok nemá právní vazbu na oddělený proces odchodu z akcionářské struktury. V čele firmy loni Kasovi vystřídal Peter Klekner, který zároveň vede společnost TCF Capital Tomáše Čupra. Ta poskytla loni Pilulce úvěr 80 mil. Kč a získala opci na nákup většinového podílu.

Slunce předčilo uhlí ve výrobě elektřiny v EU

V Evropské unii loni výroba elektřiny ze slunce poprvé překonala výrobu elektřiny z uhlí, ze kterého se tím stal nejméně významný zdroj. Díky nárůstu zelené energie ušetřily evropské země za pět let téměř 60 miliard eur na dovozu fosilních paliv. Podíl obnovitelných zdrojů dosáhl 47 %, což je nový rekord, zatímco podíl fosilních paliv klesl na 29 %.

GRAF: Vývoj výroby elektřiny podle jednotlivých zdrojů

Od roku 1990 do konce roku 2024, v TWh.

Zdroj: Ember/CarbonBrief

Knihobot otevře další pobočky v Levných knihách

Knižní secondhand Knihobot otvírá tři nové pobočky, které vznikly v knihkupectví Levných knih. Konkrétně jde o pobočky v Praze na Andělu, v Olomouci a v Nákupním centru Královo Pole v Brně. Jde u unikátní spolupráci, kdy zákazníci dostanou doslova dva v jednom – od 13. února mohou využít na zmíněných pobočkách veškeré služby Knihobotu – mohou přinést knihy k prodeji, vyzvednout si objednávky z e-shopu i nakoupit knihy z druhé knihy přímo na prodejně. Stále jim ale zůstávají zachované veškeré služby a nabídka Levných knih.

Výsledková sezóna pokračuje:

Potěšily: ČSOB; Kering; UniCredit; Coca-Cola; Marriot International; Humana; Shopify; Heineken; Siemens Energy; ABN Amro; CVS Health; Kraft Heinz; Tenet Healthcare; Unilever; KBC Group; Commerzbank; Siemens; Barclays; Duke Energy; AppLovin; Hermès; NatWest; Moderna; SGEF; MoroSystems; Freedom Holding Corp.; Airbnb;

Spíše zklamaly: BP; McDonald’s; ON Semiconductor; Softbank; Koninklijke Ahold Delhaize; Deere & Company; Trade Desk; Umicore.