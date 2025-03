Za levný benzín v Česku může Rusko

V Česku v uplynulém týdnu klesla cena benzinu pod 35 korun za litr. Natural 95 je tak nejlevnější od října 2021, tedy ještě od doby před ruskou invazí na Ukrajinu. Ve středu stál v průměru 34,89 koruny za litr, před týdnem byl o 53 haléřů dražší. Nafta během týdne zlevnila o 54 haléřů na 34,34 koruny za litr, levnější byla naposledy loni v listopadu.

Klíčový důvod levných pohonných hmot v Česku je Rusko. To je totiž letos stále na prvním místě mezi dovozci ropy a produktu z ní do k nám. Z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) (viz tabulka níže) plyne, že Česko letos v lednu dovezlo ropu z Ruska za 3,1 miliardy korun.

Navíc dovezlo ropné produkty ze Slovenska za 1,7 miliardy korun (viz opět tabulka níže). Přitom Slovensko tyto produkty vyrábí hlavně z ropy opět z Ruska, které zajišťuje zhruba 90 procent slovenského ropného importu.

TABULKA: Pohyb vybraného zboží přes hranice do ČR

Data za leden 2025 v kg a tis. Kč.

Zdroj: ČSÚ

Před invazí jako při invazi

Dohromady tak Česko letos v lednu dovezlo až 4,8 miliardy korun ruské ropy nebo produktů z ruské ropy. Zahrneme-li tedy i nepřímý dovoz, Rusko se stále i letos podle všeho umisťuje na prvním místě mezi dovozci ropy a produktů z ní do Česka.

Podle dat finského institutu CREA se objem českého přímého dovozu ruské potrubní ropy letos v lednu a v únoru příliš nelišil od situace před invazí Ruska na Ukrajinu (viz graf níže).

GRAF: Import ruské ropy skrz ropovody do Česka, Maďarska a na Slovensko

Od 1. ledna 2021 do 24. února 2025, v tis. tunách ropy za den.

Zdroj: CREA

Další dvě země EU, které ruskou potrubní ropu letos v lednu a únoru přímo odebíraly, představují již zmíněné Slovensko a také Maďarsko.

Na rozdíl od nich už Česko prochází procesem odstřižení se od dodávek ruské ropy. Ten by měl být završen letos v první polovině roku. Pokud už se tak tedy z důvodu aktuálního výpadku dodávek Družbou nestalo.

Ruská sleva

To však nic nemění na tom, že v lednu a v únoru pokračující dovoz ruské ropy do Česka, která je kvůli západním sankcím nadále ve slevě, z velké části vysvětluje, proč jsou nyní pohonné hmoty v Česku tak levné.

Sleva ruské ropy proti světové referenční ceně ropy Brent činila letos v lednu průměrně 4,4 dolaru na barel, uvádí zmíněný institut CREA (viz graf níže).

GRAF: Vývoj slevy ruské ropy oproti Brentu

Od roku 2022 do současnosti, v USD za barel.

Zdroj: CREA

Ostatní země EU s výjimkou tedy Česka, Slovenska a Maďarska se už od dodávek ruské potrubní ropy odstřihly zcela. Slovensko přitom pohonné hmoty daňově v souhrnu zatěžuje více než Česko. Maďarsko zase uplatnilo speciální daň ze slevy ruské ropy oproti světové referenční ceně.

Benzín i nafta jsou tak hlavně z těchto důvodů nyní v Česku třetí nejlevnější v EU. Levněji jsou dané pohonné hmoty k dostání pouze na Maltě a v Bulharsku, jak plyne z aktuálních dat Evropské komise.

Například na Slovensku jsou nafta a benzín o sedm až osm procent dražší než v ČR. V Polsku – kde tradičně bývaly ceny paliv zpravidla levnější než v Česku – je benzín o 3,5 procenta dražší než v Česku, nafta pak o bezmála sedm procent.

Důsledky obchodních válek

Ropa navíc ještě v prvních březnových dnech výrazně zlevňovala kvůli obavám investorů z neblahých důsledků obchodních válek pro růst světové ekonomiky, tedy i pro poptávku po ropě. Pak se ale její cena stabilizovala, ba mírně roste.

Velkoobchodní ceny paliv na komoditní burze v Rotterdamu, jež je určující i pro ceny pohonných hmot v ČR, ovšem citelně klesly i v období posledních dvou týdnů. A tento pokles se do cen pohonných hmot v ČR ještě teprve plně promítne…