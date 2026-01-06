peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

  • KOMENTÁŘ

Proč je víra v levnější benzín kvůli „americké Venezuele“ falešná?

Pokud by se na globální trh celkem dostal jeden či dva miliony barelů venezuelské ropy denně, znamenalo by to tlak na pokles jak cen ropy samotné, tak také cen paliv u českých čerpacích stanic. Nicméně pravděpodobnost poklesu cen pohonných hmot v krátkém časovém horizontu spíše nehrozí.

Ceny pohonných hmot jsou aktuálně nejnižší za poslední čtyři roky. (Ilustrační foto) Zdroj: Pixabay

Napsal Dominik Rusinko
-
naposledy aktualizováno 6. 1. 2026 12:09
Brent ceny dolar inflace pohonné hmoty ropa USA Venezuela

Americká intervence ve Venezuele tak trochu připomíná staré časy. Tentokrát sice Spojené státy nechtějí vyvážet demokracii (o té nepadlo na tiskové konferenci Donalda Trumpa ani slovo), ale o to otevřeněji usilují o kontrolu nad venezuelským ropným průmyslem.

Výrazné zlevnění ropy na světových trzích – a tím i pohonných hmot v Česku – však zatím není na pořadu dne.

Největší zásoby

V případě Venezuely se pravidelně připomíná jeden statistický fakt – země má údajně největší zásoby ropy na světě, přibližně 300 miliard barelů. Nechme nyní stranou, že jde o číslo, se kterým kdysi vyrukoval někdejší venezuelský prezident Hugo Chávez, a je tedy značně nespolehlivé.

Podstatné je, že kvůli zastaralé infrastruktuře, všudypřítomné korupci a hlubokému podfinancování těží Venezuela aktuálně jen asi 950 tisíc barelů denně. To je méně než jedno procento globální nabídky a zhruba třetina objemu z přelomu milénia.

GRAF: Vývoj produkce ropy ve Venezuele
Od roku 1990 do roku 2024, v tis. barelů denně.

Zdroj: Statista/Energy Institute

Představa, že Venezuela nyní – pod taktovkou amerických těžařských firem – zaplaví trh ropou, je mimo realitu. Výrazné navýšení produkce vyžaduje masivní investice s prozatím nejistou návratností.

Venezuelská ropa je navíc těžká a kyselá, což prodražuje její těžbu a při současných cenách ropy je s otazníkem celková profitabilita. A konečně, nutnou podmínkou je i politická stabilita. Bez ní se američtí producenti jen těžko vrátí do země, která jejich aktiva dříve znárodnila.

Nejdříve roky příprav

Významné zvýšení produkce bude tedy během na dlouhou trať. Potvrzuje to i historická zkušenost z jiných zemí, kde Spojené státy intervenovaly.

V Iráku trval návrat na předválečnou úroveň produkce téměř 10 let a její zdvojnásobení přišlo až po dvanácti letech. V Libyi se těžba ani po patnácti letech od války nevrátila na původní úroveň.

Tomuto příběhu zdá se věří i ropný trh. Žádné prudké zlevňování ropy se nekoná – aktuálně cena Brentu naopak vzrostla o zhruba dvě procenta na 62 dolarů za barel.

I tak je ropa relativně levná. Její cena trendově klesá již od roku 2022, kdy se krátce pohybovala nad 120 dolary za barel.

GRaF: Vývoj průměrné roční ceny ropy
V letech 1975 až 2025, v USD za barel.

Zdroj: Statista

Ani tuzemské pohonné hmoty proto nemají důvod na dění ve Venezuele reagovat poklesem.

Kombinace levné ropy a silné koruny vůči dolaru ale zajišťuje, že pohonné hmoty zůstávají levné – cena benzinu je aktuálně nejnižší za poslední čtyři roky…

Dominik Rusinko

