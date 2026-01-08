Mohlo by vás také zajímat
- ANALÝZA
Jak moc změní AI nakupování na internetu a celou e-commerce?
Ve světě nakupování se rodí proměna, kterou lze přirovnat k posunu od psacích strojů k počítači. Umělá inteligence (AI) má potenciál změnit samotnou podstatu, jak lidé nakupují, jak značky soutěží, agentury realizují své kampaně a jak budou fungovat e-shopy budoucnosti.
Do roku 2030 by mohla až téměř polovina online nakupujících svěřit své nákupy umělé inteligenci, tvrdí studie Morgan Stanley.
Tyto inteligentní nástroje ale nejsou pouhými chatovacími aplikacemi. Jsou to autonomní digitální asistenti, kteří dokážou analyzovat uživatelské preference, vybírat produkty, porovnávat ceny a v závislosti na nastavení rovnou nakoupit.
„AI agenti, automatizované systémy, které jednají na základě požadavků uživatele, mohou již brzy reálně převzít roli, kterou nyní má uživatel. Zadávat, prohledávat, vybírat, srovnávat a nakupovat,“ popisuje nový trend Adam Rožánek zakladatel Trenýrkárna.cz.
Inteligentní nákupní agenti
Dnes ještě uživatel přijde do svého oblíbeného vyhledávače, zadá klíčová slova, dostane odkazy a vybírá, do kterého e-shopu vstoupí. Z průzkumů vyplývá, že stále více zákazníků používá generativní AI k rešerši produktů, hledání slev nebo sestavování nákupních seznamů.
Podle analýzy Adobe vzrostl jen v červenci 2025 počet návštěv e-shopů pocházejících přímo z generativní AI meziročně o více než 4 700 procent. „Tento trend ukazuje, že lidé začínají měnit své chování. Místo ručního procházení stránek preferují rychlé a personalizované odpovědi od inteligentních systémů,“ říká Michal Španěl, manažer a datový analytik JenPráce.cz.
AI a rozšířená realita zároveň umožní to, co se zatím prosazovalo v e-commerce jen pomalu. Vyzkoušet si produkty, aniž by je měl člověk fyzicky u sebe. Oblečení, nábytek či doplňky bude možné „nasadit“ na svou podobu nebo promítnout přímo do obýváku. Uživatel tak uvidí, jak mu sedí šaty nebo jestli se nový gauč hodí k barvě stěn. To sníží nejistotu při nákupu a může výrazně zmenšit množství vráceného zboží, což je pro e-shopy jedna z největších finančních zátěží.
Proměna se ale netýká jen samotného nákupního procesu. „AI postupně mění i samotný internet. Místo klasického vyhledávání a klikání na odkazy budou lidé častěji zadávat komplexní požadavky agentům, kteří jim rovnou přinesou hotový výsledek. To znamená, že weby a značky už nebudou soupeřit jen o pozici ve výsledcích vyhledávání. Hlavní boj bude o to, aby se jejich data dostala do výstupů AI agentů,“ dodává Rožánek.
Změna modelu
Pro některé firmy to může být výzva. Firmy, které vydělávají na srovnávání služeb a produktů, se musí podle Španěla připravit, že jejich business model čeká změny hned od kořene.
AI mění tento model – agenti mohou dopředu porovnat ceny, dostupnost, recenze, dopravu, vrácení zboží. Zároveň dokážou nabídnout přímo výsledky bez nutnosti manuálního procházení e-shopů.
„Tento posun od vyhledávání na internetu a manuálního procházení webů k inteligentním
agentům je v technických možnostech AI systémů již na dosah. AI už dnes zvládá
vyhodnocovat nabídky v reálném čase, srovnávat ceny i zohlednit uživatelovy preference. Z
uživatele se tak stává spíše zadavatel požadavku než aktivní vyhledávač,“ dodává Rožánek.
Podle zmíněné studie Morgan Stanley by největší využití těchto nástrojů mělo přijít v relativně běžných kategoriích, kde rozhoduje pohodlí a rychlost. Mezi prvními jsou potraviny, následované domácími potřebami, drogerií a módou.
„Právě častá opakovatelnost nákupů v těchto kategoriích dělají z AI agentů atraktivní cestu, pro uživatele i pro obchodníky,“ doplňuje Kamil Brabec, CMO značky Vuch.
Transformace marketingu i prodeje
Taková změna znamená transformaci tradičního marketingu a prodeje. Už by pak nešlo jen o to přitáhnout zákazníka a přimět jej k nákupu. Klíčové je stát se preferovanou volbou pro AI-agenta, který nakupuje jménem uživatele.
Pro obchodníky to znamená mít technicky perfektní e-shop — s aktuálními zásobami, správně označeným zbožím, konkurenceschopnými cenami a vysokou datovou kvalitou.
„Aby za zákazníka ale nakupoval software, k tomu musí mít k dispozici perfektní data na straně eshopů – dostupnost, přehledné velikosti, přesné popisy, jasná cenotvorba. Většina e-shopů ale jak vidíme v praxi pořád řeší základy. Představa, že se zítra probudíme do světa, kde polovina našich tržeb teče přes AI agenty, je ještě minimálně v našich končinách vzdálená. Spíš čekáme postupné nasazování v podobě chytrých doporučení než plně
autonomní nákupy,“ uzavírá Kamil Brabec z Vuch.
AI bez strategie nestačí
Nástup AI zásadně ovlivnil práci marketingových týmů. Rutinní úkoly, jako analýza dat nebo generování prvních návrhů textů, dnes zvládají algoritmy rychle a efektivně. Marketéři a copywriteři se proto stále více posouvají do role strategických partnerů, kteří dokážou propojit výstupy AI s hlubším porozuměním značce a jejím zákazníkům.
„AI je nepostradatelný nástroj, který nám umožňuje pracovat efektivněji a s většími daty. Ale nikdy nenahradí lidského stratéga, který rozumí byznysu klienta a jeho cílové skupině,“ zdůrazňuje Jan Skovajsa, CEO, investor a zakladatel společnosti myTimi.
Moderní agentury nasazují umělou inteligenci především pro automatizaci procesů, prediktivní analýzu a optimalizaci kampaní. AI dokáže odhalovat vzorce v datech, vyhodnocovat výkon obsahu nebo efektivně rozdělovat rozpočty. „Využíváme AI pro optimalizaci kampaní a analýzu dat, ale klíčové strategické rozhodování a tvorba obsahu zůstávají vždy v rukou našich expertů,“ říká Skovajsa.
Hlavním přínosem je zrychlení a zpřesnění rozhodování, díky čemuž mají marketéři více prostoru soustředit se na kreativní a strategické činnosti. Budoucnost marketingu leží v chytré kombinaci umělé inteligence a lidské kreativity. Technologie budou čím dál efektivněji analyzovat data a optimalizovat kampaně, zatímco lidé zůstanou nezastupitelní při tvorbě strategií, příběhů a emocí, které dokážou oslovit zákazníka. Úspěšní budou ti, kteří zvládnou propojit oba světy do harmonického celku.