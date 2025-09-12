Mohlo by vás také zajímat
Fed znovu šlápne na plyn. Mračna se stahují nad USATimur Barotov 11. září 2025
Data jasně naznačují, že americký trh práce výrazně slábne. Důvodem je patrně konzervativnější nábor firem vlivem nejistot, ale i slabší…
Obavy investorů ženou ceny drahých kovů vzhůruKryštof Míšek 9. září 2025
Ceny drahých kovů – zlata, stříbra a platiny – v posledních týdnech výrazně rostou. Jaké jsou za tím důvody a…
Toyota bude v ČR vyrábět nový elektromobil; EK směřuje k dohodě s Mercosurem a Google nemusí prodávat Chrome aneb souhrn ekonomických událostí 36. týdne 2025Libor Akrman 8. září 2025
ČEZ kupuje Gas Distribution; zemřela ikona módního designu - Giorgio Armani; Kraft Heinz se zase po 10 letech zase rozdělí;…
Zentivu kupují Američané; Doosan Škoda Pwer dodá nové generátory pro Temelín a největším bohačem světa je šéf firmy Oracle aneb souhrn ekonomických událostí 37. týdne 2025
Nová generace iPhonů a spol. je na světě; stát podpoří miliardami posílení sítí; RSBC v problémech, zahájila restrukturalizaci; vládní kšeft pro Českou zbrojovku; inflace v Česku srpnu zpomalila; nezaměstnanost vzrostla; cena zlata pomalu míří k 3700 USD; Microsoftu pomůže Nebius s rozvojem AI; evropské automobilky proti Číně; šokující revize o trhu práce v USA; soud navzdory Trumpovi: Cooková zůstává ve Fedu; Klarna je na burze; sazby ECB neměnné anebo Amazon představil vlastní robotaxi.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
je to smutné, ale rusko-ukrajinský konflikt se přiblížil už i na polské území, kam se vypravila dvacítka ruských dronů. Tento test Kremlu, jak moc je akční spojenecká obrana NATO, je další smutnou ukázkou neakčnosti, resp. pomalosti Západu v reakci na ruské provokace. Ať už jde o váhavý postoj amerického prezidenta „mírotvůrce“ Donalda Trumpa, který asi nadále sní, že kremelský vládce Vladimir Putin se chytne za hlavu a začne vyjednávat o příměří. (a raději řeší vraždu pravicového aktivisty Charlieho Kirka ve stylu bližší košile než kabát) Ani spojenecká reakce NATO zatím není nijak silná, aliance se shodla, že šlo o cílenou provokaci, ale ještě ne útok na jednoho z členů, což by vyžadovalo aktivaci článku pět o společné obraně. V podstatě se Západu „povedlo“ celou ruskou akci jednomyslně odsoudit, ale do reálné a opravdu tvrdé reakce se nikdo nehrne. Obavy z eskalace konfliktu a dost možná i poklesu politických bodů jsou stále větším strašákem místo tvrdé a jednotné odpovědi. Tu Rusové zatím dostali pouze od Ukrajiny. Přitom by třeba stačilo jen nějaké vojenské cvičení sil NATO poblíž ruských hranic. Jenže podobnou akci zatím chystají jen ruské a běloruské síly nedaleko hranic s Polskem a Litvou…
Zentiva jde do amerických rukou
Americká investiční společnosti GTCR kupuje českého výrobce léků Zentiva. Napsal to list Financial Times (FT) s odkazem na informované zdroje. Podle nich se GTCR s dosavadním vlastníkem, firmou Advent International, dohodla na převzetí za 4,1 mld. eur (100 mld. Kč). Částka podle zdrojů FT zahrnuje i dluhy. Prodejní cena představuje výrazné zhodnocení oproti částce 1,9 mld. eur, za kterou Zentivu Advent International v roce 2018 získal.
Nové generátory pro Temelín budou z Plzně
Doosan Škoda Power zvítězil v tendru na nové generátory pro Jadernou elektrárnu Temelín ze skupiny ČEZ. Hodnotu kontraktu společnosti nezveřejňují, je ale v miliardách korun, uvedl výkonný ředitel plzeňských strojíren Daniel Procházka. Podle uzavřené smlouvy se generátory vymění při odstávkách temelínských bloků v letech 2029 a 2030. Zařízení, které mění energii páry při průchodu turbínou na elektřinu, patří podle vyjádření dodavatele i odběratele k největším v Evropě.
Změna na čele boháčů: Ellison střídá Muska
Spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison vystřídal spoluzakladatele automobilky Tesla a dalších firem Elona Muska na postu nejbohatšího člověka světa. Hodnota Ellisonova majetku díky prudkému posílení ceny akcií Oraclu vykazovala nárůst o více než 100 mld. USD a dosáhla 393 mld. USD (zhruba 8,2 bil. Kč). Hodnota Muskova majetku činila zhruba 385 mld. USD, uvedla agentura Bloomberg.
Nová generace iPhonů a spol. je na světě
Apple v úterý představil hardwarové novinky v čele s iPhonem 17, včetně očekávané velmi tenké verze Air, jež představuje první významnou změnu v designu tohoto produktu za několik let. Přístroj stojí na nových třínanometrových čipech A19, uvedla agentura Reuters. Kromě toho Apple představil novou verzi svých bezdrátových sluchátek AirPods Pro a jedenáctou sérii chytrých hodinek Apple Watch. Sluchátka AirPods Pro 3 budou disponovat funkcí překladu jazyků v reálném čase. Chytré hodinky pak budou sledovat krevní tlak svého uživatele.
Stát podpoří posílení sítí
Stát dá formou dotací až 15 mld. Kč na posílení přenosových a distribučních soustav v Česku. Peníze budou moci čerpat provozovatelé sítí na připravované projekty. V případě maximálního využití peněz by se výkon tuzemských sítí mohl zvýšit až o devět gigawattů (GW), uvedl na tiskové konferenci ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Dotace budou moci čerpat čtyři tuzemské energetické firmy, tedy státní provozovatel přenosové soustavy ČEPS a provozovatelé distribučních sítí ČEZ, EG.D a PRE. Firmy mají na žádosti skoro rok a půl.
RSBC v problémech, zahájila restrukturalizaci
Investiční skupina RSBC se dostala do potíží s hotovostí a není schopná splácet všechny své splatné závazky. Vyplývá to z dopisu zakladatele a majitele skupiny Roberta Schönfelda klientům a investorům. V tiskové zprávě RSBC uvedla, že kvůli svému ozdravení zahajuje restrukturalizaci vybraných divizí, jejímž cílem je stabilizace strategických částí. Současně jedná o vstupu nového investora. Aktiva fondů podle ní zůstávají nedotčena.
Vládní kšeft pro Českou zbrojovku
Ministerstvo obrany uzavřelo smlouvu na dodávky ručních zbraní se společností Česká zbrojovka v hodnotě až 4,26 mld. Kč bez DPH. Pořídí pušky CZ BREN 2, podvěsné granátomety i pistole, a to včetně příslušenství. Ministerstvo o tom informovalo na svém webu. Nákup na začátku září projednala vláda. Zakázka je zadána formou rámcové dohody, zbraně se tak budou pořizovat podle skutečné potřeby a finančních možností resortu. Dohodu obrana s českým výrobcem uzavřela na roky 2025 až 2031.
Inflace v srpnu zpomalila
Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku letos v srpnu zpomalil z červencových 2,7 % na 2,5 %, oznámil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil svůj předchozí předběžný odhad srpnové inflace. Růst cen ovlivnilo hlavně zdražení potravin, kdy třeba ceny vajec stouply oproti loňsku skoro o třetinu a ceny mléka a másla o desetinu. Některé potraviny – například cukr či brambory – ale naopak výrazně zlevnily.
Nezaměstnanost vzrostla
Nezaměstnanost v Česku v srpnu vzrostla na 4,5 % z červencových 4,4 %. Podle Úřadu práce (ÚP ČR) je to běžný vývoj, firmy v létě méně nabírají. Bez práce bylo na konci prázdnin 333.624 lidí, meziměsíčně zhruba o 4000 více. Firmy nabízely 95.117 volných míst, což byl proti červenci nepatrný pokles, uvedl ÚP ČR. Loni v srpnu byla nezaměstnanost nižší o 0,7 procentního bodu.
Cena zlata pomalu míří k 3700 USD
Cena zlata k okamžitému dodání začátkem týdne poprvé překonala 3600 dolarů (74.835 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Cenu podle agentury Reuters podporují rostoucí očekávání, že americká centrální banka (Fed) na svém měnovém zasedání za dva týdny sníží úrokové sazby v návaznosti na slabé údaje o americké zaměstnanosti z minulého týdne. V průběhu týdne pak cena zlata dočasně překonala 3655 USD.
Průmysl zrychlil růst
Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 % po červnovém zvýšení o 0,2 %. Stoupla pošesté po sobě. Meziroční růst táhl automobilový a gumárenský průmysl. Hodnota nových zakázek po červnovém poklesu v červenci meziročně vzrostla. Proti červnu se průmyslová výroba v Česku zvýšila o 0,8 %, uvedl ČSÚ.
Microsoftu pomůže Nebius s rozvojem AI
Společnost Nebius uzavřela s Microsoftem kontrakt v hodnotě až 19,4 mld. USD na dodávky infrastruktury pro umělou inteligence (AI). Firma oznámila, že podepsala s Microsoftem pětiletou smlouvu ve zmíněné hodnotě na poskytování výpočetních kapacit pro trénování modelů umělé inteligence. Nebius, se sídlem v Amsterdamu, bude dodávat Microsoftu zdroje prostřednictvím datového centra v New Jersey. Společnost loni změnila název z Yandex NV poté, co ruští investoři odkoupili aktiva spojená s ruským vyhledávačem.
Evropské automobilky proti Číně
Na autosalonu IAA Mobility v Mnichově představily evropské automobilky nové modely, aby posílily svou pozici na domácím trhu a čelily rostoucí konkurenci čínských výrobců elektromobilů. Volkswagen odhalil koncept menšího elektromobilu ID.Cross, který má upevnit jeho postavení v evropské elektromobilitě. BMW uvedlo světovou premiéru SUV iX3 s architekturou „superbrain“, jež nahrazuje část hardwaru centralizovaným počítačovým systémem. Renault zase ukázal šestou generaci modelu Clio a elektrický Renault 5 Turbo 3E, označovaný za první „mini supersport“.
Šokující revize o trhu práce v USA
Americká ekonomika vytvořila za 12 měsíců do března 2025 o 911 tisíc pracovních míst méně, než se původně uvádělo. Jde o největší revizi dolů minimálně od roku 2000, jak vyplývá z dat Úřadu pro statistiku práce (BLS). Před rokem byl počet vzniklých pozic revidován níže o 818 tisíc. Téměř všechny sektory vytvořily méně pracovních míst, než se původně odhadovalo. Největší pokles zaznamenaly ubytování a stravování (–176 tisíc), profesionální a obchodní služby (–158 tisíc), maloobchod (–126,2 tisíce) a velkoobchod (–110,3 tisíce). Naopak v dopravě a skladování došlo k mírnému zvýšení (+6,6 tisíce), stejně jako v energetice (+3,7 tisíce).
Soud navzdory Trumpovi: Cooková zůstává ve Fedu
Federální soudkyně Jia Cobbová v úterý rozhodla, že Lisa Cooková prozatím zůstane ve funkci guvernérky Fedu, a tedy členky rady guvernérů centrální banky USA. Tento verdikt znamená, že se pravděpodobně bude moci zúčastnit nadcházejícího zasedání FOMC (16.–17. září), na kterém se bude rozhodovat o úrokových sazbách. Rozhodnutí je neúspěchem pro prezidenta Donalda Trumpa, který usiloval o její odvolání kvůli obvinění z údajného hypotečního podvodu.
BMW s Qualcommem spouštějí systém bez řidiče
Americký výrobce čipů Qualcomm a německá automobilka BMW společně vyvinuly systém automatizovaného řízení Snapdragon Ride Pilot. Poprvé se objeví v novém modelu BMW iX3 a podle vedení Qualcommu by mohl vyvolat „domino efekt“ mezi dalšími automobilkami, které budou mít zájem o jeho licenci. Systém Snapdragon Ride Pilot umožní hands-free jízdu na vybraných silnicích a automatickou změnu jízdního pruhu, nejedná se však o plně autonomní řízení. První nasazení v modelu BMW iX3 se plánuje ve více než 60 zemích, do roku 2026 by měl být dostupný ve 100 zemích.
Klarna je na burze
Švédská fintech společnost Klarna a její investoři získali při IPO 1,37 mld. USD. Nabídka byla více než 20krát přeupsaná, akcie byly prodány za 40 USD a valuace firmy dosáhla zhruba 15,1 mld. USD. Klarna a její investoři prodali celkem 34,3 mil. akcií, z toho 5 mil. samotná společnost. Mezi prodávajícími byli spoluzakladatel Victor Jacobsson, investiční fond Sequoia Capital a dánský miliardář Anders Holch Povlsen prostřednictvím Heartland A/S.
Sazby ECB neměnné
Evropská centrální banka (ECB) podle očekávání ani na zářijovém jednání úrokové sazby nezměnila. Před červencovým jednáním na osmi po sobě jdoucích sazby snížila. Základní sazba je teď 2,15 %, depozitní 2,00 %, úroky jsou tak nejnižší od listopadu 2022.
Robotaxi má už i Amazon
Pět let po akvizici startupu Zoox za 1,3 mld. USD uvedl Amazon své první robotaxi do ostrého provozu v Las Vegas. Vozidla bez volantu a pedálů nabízejí bezplatné jízdy z vybraných míst, s plánem postupné expanze a komerčního zpoplatnění po schválení regulátory. Robotaxi Zoox se odlišuje od konkurence designem bez volantu a pedálů, s kapacitou pro čtyři cestující sedící naproti sobě a schopností pohybu v obou směrech bez otáčení. Vozidla vydrží až 16 hodin provozu na jedno nabití a nabízí panoramatická okna pro jedinečný zážitek z cestování po Las Vegas.
Studie: Lidl je součástí české ekonomiky
Lidl Česká republika představuje závěry analýzy o svém ekonomickém a sociálním dopadu, kterou vypracovala společnost PwC. Výsledky studie potvrzují, že největší maloobchodní řetězec v Česku v roce 2024 svou aktivitou v ekonomice přispěl k HDP částkou bezmála 50 mld. Kč, na daních zaplatil přes 10 mld. Kč, spolupracoval s více než 400 tuzemskými dodavateli a producenty. Pomohl díky své činnosti k existenci 46 579 pracovních míst. Význam společnosti v ekonomice potvrzuje i fakt, že se řadí mezi deset největších zaměstnavatelů v zemi.
Microsoft oddělí Teams od Office
Americká softwarová společnost Microsoft se vyhnula pokutě od Evropské komise za zneužívání svého dominantního postavení na trhu v souvislosti s aplikací Teams. S komisí se dohodla na závazcích, které slíbila splnit. Unijní exekutivě se nelíbilo, že firma svazuje svůj nástroj pro chatování a videohovory Teams se sadou kancelářských programů Office. Microsoft nyní slíbil jasné oddělení aplikace od kancelářských nástrojů, jako jsou Word, Excel a Outlook, informovala Evropská komise ve svém prohlášení.
ČNB pokutuje Nordbridge Investments
Česká národní banka uložila pokutu 15 milionů korun pražské společnosti Nordbridge Investments, která bez bankovní licence přijímala vklady od veřejnosti. Společnost ještě pod starým názvem Michal Motl investment services přijala v letech 2020 až 2023 celkem 182,4 milionu korun od 293 osob. Pravomocné rozhodnutí o pokutě zveřejnila centrální banka na svých internetových stránkách.
Creditas posiluje v zahraničí
Banka CREDITAS úspěšně dokončila akvizici bank MeDirect, které působí na Maltě a v Belgii. Nákupu předcházelo schválení všech národních regulátorů a Evropské centrální banky. Tento krok představuje historický milník pro českou banku, která tímto posiluje své postavení na západoevropském bankovním trhu. Cenu transakce společnosti nekomentovaly.
Seyfor získává zprostředkovaně společnost Radium
Společnost Commander Services, s. r. o., která je součástí skupiny Seyfor, uzavřela akvizici 100% podílu ve firmě Radium s.r.o., vývojáři systému Fleetware pro GPS monitoring vozidel, správu flotil a integrované IoT scénáře. Transakce významně rozšiřuje působnost Commanderu na českém trhu a posiluje jeho vývojové kapacity v oblasti softwaru i hardwaru. Rovněž otevírá nové příležitosti pro nasazení pokročilých telematických řešení ve specifických odvětvích od municipálních a technických služeb až po logistiku či bezpečnostní složky.
Obrana jako investiční trend
Investičního potenciálu obranného průmyslu se rozhodla využít J&T Investiční společnost. S podporou investiční skupiny WOOD & Company představuje novou investiční příležitost v podobě J&T WOOD Defense OPF. Tento fond zaměřený na společnosti schopné dlouhodobě profitovat z růstu obranného sektoru – oblasti kritické infrastruktury suverénních států, která byla dlouhodobě zanedbávána. Staví na globálně diverzifikované expozici vůči hlavním vládním kontraktorům, dodavatelům subsystémů, materiálů, softwarů, kyberbezpečnosti a menším podílem dluhopisů obranných firem, doplněné o privátní VC/PE fondy třetích stran.
Bohemia Sekt už sklízí hrozny
Společnost BOHEMIA SEKT, největší zpracovatel moravských hroznů a jeden z nejvýznamnějších pěstitelů révy v České republice, zahájila letošní vinobraní. První hrozny začali vinaři sklízet minulé pondělí, nyní už se sklizeň rozbíhá naplno. Vzhledem k tomu, že poslední dvě sklizně byly spíše podprůměrné, očekávají vinaři letos příznivější výsledek. Pokud zůstane počasí nadále stabilní, jako je tomu nyní, měl by být výnos z dlouhodobého hlediska průměrný až lehce nadprůměrný.
SkyLimit posiluje v automatizaci
Private equity fond SkyLimit Industry SICAV, který vlastní a rozvíjí české strojírenské firmy, koupil společnost Prozax, s. r. o., zavedeného výrobce automatizovaných a robotizovaných strojů. Akvizice je dalším krokem vedoucím k posílení tržní pozice skupiny SkyLimit v oblasti průmyslové automatizace.
A pár firemních výsledků ve zkratce na závěr:
Potěšily: KARO Leather; Footshop; SAB Finance.