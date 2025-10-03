Mohlo by vás také zajímat
Jednu věc parlamentní volby rozhodně neovlivní: na euro klidně zapomeňme. Nejdříve v roce 2034Dominik Rusinko 29. září 2025
Přijetí eura je evergreenem tuzemských debat již od našeho vstupu do EU v roce 2004. Ani další čtyřletý volební cyklus…
Kdo na to má? A kdo ne? Bude (ne)dostupné bydlení hitem volebních témat?Jan Bureš 29. září 2025
Růst nájmů může v Česku do budoucna ve velkých metropolích v čele Prahou překonávat růst průměrné mzdy. To by vedlo…
Budvar vylepší budějovický areál; Komárkův Alwyn posiluje v USA v herním byznysu a už i Alphabet „za“ tři biliony aneb souhrn ekonomických událostí 38. a 39. týdne 2025Libor Akrman 29. září 2025
Fed (konečně) snížil sazby; po čase zase nová americké cla; ČNB na sazby opět nesáhla; Amazon kývnul na urovnání kauzy…
Obří videoherní koupě Electronic Arts; vláda schválila rozpočet a hlavně volby aneb souhrn ekonomických událostí 40. týdne 2025
Vláda schválila rozpočet; Muskův majetek už je nad 500 mld. USD; potvrzeno: Rosteme o 2,6 %; OpenAI největším start-upem světa; Křetínský vycouvá z ocelářské Thyssenkrupp; americký shutdown; inflace v EU stoupla; zářijový schodek rozpočtu klesl; na EK zamířila žádost o notifikaci Dukovan; druhou část metra D má opět stavět Subterra; ČEZ chystá dvě nové plynové elektrárny; Amazon odkryl nové „chytrolíny“ Echo anebo OpenAI a Samsung spojí síly na AI megaprojektu Stargate.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
stejně jako se jednou za čtyři roky konají významné sportovní akce jako třeba olympiáda či fotbalové šampionáty (pokud periodicitu něco nenaruší), tak se jednou za čtyři roky u nás konají volby. Samozřejmě je otázka, jak dopadnou, nicméně jde jen o jeden dílek skládačky, která povede k dalšímu směřování Česka.
Každopádně si nenechte volbami příliš narušit víkend (i když rovnou dodávám, že volit byste jít měli). Již před několika lety vydali američtí politologové studii, která prokazuje, že sledování voleb může mít silně negativní dopad na naše zdraví. Tak si ho nenechte zkazit, protože jak praví jeden hořký vtip: S každými novými volbami se blížíme naší světlé a nadějné minulosti.
Libor Akrman
šéfredaktor Peak.cz
Obří videoherní kauf
Skupina investorů se dohodla na převzetí amerického vydavatele videoher Electronic Arts (EA) za zhruba 55 mld. USD (přes 1,1 bil. Kč). EA o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Skupina zahrnuje americké investiční společnosti Silver Lake a Affinity Partners a státní investiční fond Saúdské Arábie PIF. Společnost EA je známá například sportovními simulátory a populárními herními sériemi, jako jsou Need for Speed, Medal of Honor, Battlefield a The Sims.
Vláda schválila rozpočet
Vláda jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Příjmy i výdaje proti prvnímu návrhu ministerstva financí (MF) zvýšila zhruba o 28 mld. Kč, plánovaný schodek zůstal 286 mld. Kč. Novinářům to po jednání kabinetu řekl premiér Petr Fiala (ODS). Výdaje ministerstva dopravy, které nejsilněji kritizovalo první návrh, vzrostly o 22 mld. Kč. Rozpočtové příjmy se zvýšily díky dopadu jednotného hlášení zaměstnavatele, které začne platit v příštím roce, řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). V původním návrhu je MF nezahrnulo, protože zákon začal platit až v září. MF podle něj také proti prvnímu návrhu zvýšilo očekávané příjmy z Evropské unie.
Muskův majetek už nad 500 mld. USD
Elon Musk se začátkem října stal prvním člověkem na světě, jehož majetek překonal hranici 500 mld. USD (10,3 bil. Kč), uvedl časopis Forbes. Musk je nyní o 150 mld. USD bohatší než druhý Larry Ellison a je na půlce cesty, aby se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Forbes uvedl, že podle aktuálních dat Forbes Real-Time Billionaires hodnota Muskova majetku překročila 500 miliard USD 1. října ve 21:30 SELČ. Loni v prosinci se Musk stal prvním člověkem s majetkem více než 400 mld. USD.
Potvrzeno: Rosteme o 2,6 %
Česká ekonomika vzrostla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 2,6 %. Oproti předchozímu čtvrtletí hrubý domácí produkt (HDP) v prvních třech měsících roku stoupl o 0,5 %. Zpřesněný odhad zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil údaj z konce srpna.
OpenAI největším start-upem světa
Americká společnost OpenAI dokončila transakci, v jejímž rámci prodali současní a bývalí zaměstnanci akcie firmy v hodnotě zhruba 6,6 mld. USD (přes 136 mld. Kč). Transakce ohodnotila celý podnik na 500 mld. USD (více než 10 bil. Kč). S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informují agentury Reuters a Bloomberg. Společnost OpenAI se tak podle Bloombergu stala nejhodnotnějším start-upem na světě, předstihla vesmírnou firmu SpaceX miliardáře Elona Muska.
Křetínský vycouvá z ocelářské Thyssenkrupp
Český podnikatel Daniel Křetínský už nechce ocelářskou divizi německé společnosti Thyssenkrupp, ve které jeho společnost EP Corporate Group loni nashromáždila zhruba 20% podíl. S německým podnikem se dohodl, že svůj podíl v divizi prodá a vložené peníze dostane zpět. Křetínský měl zájem podíl v divizi Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) zvýšit až na 50 % a založit společný podnik, v němž by zbylých 50 % měl Thyssenkrupp. Německý podnik ale v září dostal nezávaznou nabídku na převzetí TKSE od Jindal Steel.
Zlatá horečka?
Cena zlata pokračuje v lámání rekordů, poprvé v historii tento týden překročila hranici 3800 dolarů (zhruba 78.800 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu). Později v týdnu vystoupala ještě výše a atakuje úroveň 3900 USD a atakovala Poptávku po žlutém kovu nadále podporují vyhlídky na další další snižování úrokových sazeb ve Spojených státech. Od začátku letošního roku již cena zlata vzrostla o zhruba 45 %.
Americký shutdown
Americký Senát neschválil žádný z návrhů, které mohly odvrátit zastavení financování federální vlády v novém fiskálním roce, tzv. shutdown. Dostatečnou podporu nezískal návrh republikánů, který schválila již dříve Sněmovna reprezentantů, ani text demokratů. Pokud federální vláda nemá zajištěné financování, musí omezit velkou část svých služeb, které nemají naléhavý charakter. Naposledy se tak stalo v období na konci roku 2018 a začátku roku 2019, tedy v době prvního prezidentského mandátu Donalda Trumpa.
Liberty Ostrava má již nový vlastník
Zkrachovalou huť Liberty Ostrava převzala od insolvenčního správce Šimona Petáka společnost Nová Huť bývalého ministra Martina Peciny. Její generální ředitel Radek Strouhal dnes řekl, že podnik bude pokračovat ve výrobě. Nevyhne se ale ještě propouštění. V současnosti má huť přes 2350 zaměstnanců. Nevyužitou část areálu chce Nová huť nabídnout developerům.
Inflace v EU stoupla
Míra inflace v eurozóně v září vzrostla na 2,2 % ze srpnových dvou procent. Ve svém rychlém odhadu to uvedl unijní statistický úřad Eurostat. Meziměsíčně spotřebitelské ceny vzrostly o 0,1 %. V září k inflaci nejvíce přispěly služby a potraviny, naopak ceny energií inflaci snížily. Nejvyšší míru inflace Eurostat registruje v Estonsku, a to 5,2 %. Za ním je Chorvatsko a Slovensko s inflací shodně 4,6 %. Nejnižší inflaci pak měl Kypr, a sice nulovou.
Zářijový schodek rozpočtu klesl
Schodek státního rozpočtu v září klesl na 153,9 mld. Kč ze srpnových 165,4 mld. Kč, informovalo MF. Zářijový deficit je nejnižší za posledních šest let, zároveň je ale šestý nejhlubší od vzniku Česka. Loni byl rozpočtový schodek za tři čtvrtletí 181,7 mld. Kč. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) vyjádřil přesvědčení, že se podaří dodržet plánovaný celoroční schodek 241 mld. Kč.
Na EK zamířila žádost o notifikaci Dukovan
Česká republika oficiálně požádala Evropskou komisi (EK) o odsouhlasení plánované veřejné podpory pro chystanou výstavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech. Financování stavby chce stát zajistit formou státní půjčky firmě Elektrárna Dukovany II, v níž od letoška drží majoritní podíl, informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Rozhodnutí o notifikaci, která je nezbytná pro zajištění financování projektu, ministerstvo očekává do konce příštího roku.
Odbyt Tesly nečekaně vysoký
Americký výrobce elektromobilů Tesla ve 3. čtvrtletí zvýšil odbyt meziročně o 7,4 % na rekordních 497.099 vozů. Zájem o auta podpořil blížící se konec daňových úlev na nákup elektromobilů ve USA, který kompenzovat slabší poptávku v Evropě. Tesla to uvedla v tiskové zprávě. Odbyt výrazně překonal odhady analytiků. Ti v anketě společnosti Visible Alpha v průměru očekávali, že Tesla dodá 443.919 vozů, uvedla agentura Reuters.
Druhou část metra D má opět stavět Subterra
Pražský dopravní podnik (DPP) znovu vyhodnotil tendr na stavbu druhé část metra D a už potřetí vybral sdružení vedené firmou Subterra s cenou zhruba 30 mld.č bez DPH, informoval server Seznam Zprávy s odkazem na dosud nezveřejněný dokument. Zakázka se týká úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory, který naváže na část mezi Pankrácí a Olbrachtovou, budovanou od roku 2022. DPP stejného dodavatele vybral v roce 2023, výběr však po nepravomocném rozhodnutí antimonopolního úřadu (ÚOHS) sám zrušil. Následně ho loni zopakoval, letos ho však opět zrušil ÚOHS, nyní již pravomocně.
ČEZ chystá dvě nové plynové elektrárny
Ekonomický deník upozornil, že energetická skupina ČEZ poodhalila plán na stavbu dvou paroplynových elektráren v Počeradech. Mají mít výkon 250 a 750 MW. Záměr je prozatím na počátku, když ČEZ předložil oznámení, na jehož základě dojde k posouzení dopadu na životní prostředí. Menší elektrárna by se měla začít stavět v lednu 2028 a do provozu by měla být uvedena v polovině 2031. Větší by se měla začít stavět na jaře 2029 a spustit by se měla na podzim 2032.
Amazon odkryl nové „chytrolíny“ Echo
Amazon představil novou řadu chytrých reproduktorů a displejů Echo. Tyto přístroje fungují jako domácí asistent – stačí na ně promluvit a umí pustit hudbu, přečíst zprávy, ukázat recept, připomenout úkoly nebo ovládat světla a spotřebiče. Nová verze Alexa+ využívá generativní umělou inteligenci, takže odpovědi zní přirozeněji a rozumí složitějším požadavkům.
Firma rovněž představila novou privátní značku Amazon Grocery, která nabídne přes tisíc potravin od mléka a pečiva po maso a mořské plody. Většina výrobků bude dostupná za méně než 5 dolarů a prodávat se budou online i v obchodech Amazon Fresh.
OpenAI a Samsung spojí síly na AI megaprojektu Stargate
Společnost OpenAI uzavřela partnerství s jihokorejskými giganty Samsung a SK Hynix, kteří mají zajistit čipy a technologie pro projekt Stargate. Cílem je masivní rozšíření výpočetní infrastruktury pro rozvoj umělé inteligence. Součástí spolupráce je i možnost vybudovat datové centrum „Stargate Korea“. Součástí plánů je i vývoj plovoucích datových center, které mají oproti pozemním variantám výhodu v nižší spotřebě energie na chlazení, menší uhlíkové stopě a řešení problému nedostatku volné půdy.
Poslední velký deal Warrena Buffetta?
Konglomerát Warrena Buffetta uzavřel dohodu o převzetí petrochemické divize společnosti Occidental Petroleum OxyChem za 9,7 mld. USD, což je petrochemická divize společnosti Occidental Petroleum. Jde o největší akvizici Berkshire od roku 2022 a současně o transakci, která Occidental umožní snížit dluh a znovu spustit zpětný odkup akcií.
I EU zvažuje vyšší clo na ocel
Podle návrhu Evropská komise plánuje zvýšit dovozní cla na ocel na 50 %, čímž by sladila evropskou sazbu s USA. Cílem je chránit ocelárny před levným dovozem z Číny a dalších asijských zemí a zabránit přesměrování obchodu na evropský trh.
Škoda Auto představí koncepční studii Vision O
Škoda Auto se v letošním roce na pražské přehlídce designu a módy Designblok 2025 prezentuje osobitou expozicí. Akce, jejímž ústředním motivem je odvaha, se uskuteční ve dnech 8. až 12. října na výstavišti v Praze-Holešovicích. Vedle dynamického elektrického modelu Elroq RS vystaveného jako součást venkovní instalace Škoda & Marcantonio mohou návštěvníci vůbec poprvé obdivovat i jedinečnou studii Škoda Vision O uvnitř Křižíkova pavilonu B.
Nový program pro pečující Opora Diakonie
Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE) zahájila plný provoz celostátního programu pro ty, kteří doma pečují o své blízké. Program Opora Diakonie zahrnuje průvodce péčí, ověřenou databázi služeb, společné sdílení zkušeností i terénní a telefonické poradenství zdarma. Počet neformálních pečujících 1 se v posledních letech znatelně zvyšuje – dle nejnovějších odhadů má až 40 % dospělých, tedy přibližně 2,5 milionu lidí, v posledních pěti letech zkušenosti s péčí o blízkého. Podpořit pečující mohou i zaměstnavatelé, kteří jeho prostřednictvím mohou cíleně podpořit své pečující zaměstnance. Odpovědní zaměstnavatelé tak sníží riziko vyhoření zaměstnanců, posílí jejich loajalitu a udrží si jejich know-how.
Platforma pro efektivnější chod firem
Efektivnější týmová spolupráce mezi vývojáři, produktovými manažery a designéry s využitím vibe-codingu, to nabízí nová generace platformy českého startupu Supernova. Supernova Portal, jak se novinka jmenuje, firmám pomůže efektivněji a rychleji přinášet na trh digitální produkty. Růst Supernovy, která jako první česká firma prošla americkým Y Combinatorem, nyní podpořila investice Series A ve výši 9,2 mil. USD vedená fondem Taiwania Capital.
Mews kupuje slovinský Flexkeeping
Český startupový jednorožec Mews oznamuje svou třináctou akvizici, kupuje slovinskou společnost Flexkeeping. Technologie této společnosti nabízí automatizaci pobytu hotelových hostů od rezervace po check-out a snižování nákladů. Hotely, které řešení třetího tuzemského jednorožce využívají, tak budou moci nově používat i tuto platformu. Ta zjednodušuje práci personálu tím, že automaticky přiděluje pokoje hostům, plánuje úklidové směny nebo odstraňuje jazykové bariéry v komunikaci mezi zaměstnanci. Podle dat Flexkeeping dosáhly hotely, které její řešení využívají, nárůstu produktivity až o 40 % a snížení počtu stížností ze strany hostů o 45 %.
Český kapitál do Španělska
ORKA Ventures a Insta Global Ventures (IGV) oznamují založení společného podniku. Prvním trhem bude od 1. října 2025 Španělsko, následovat bude expanze na trhy Latinské Ameriky. ORKA Ventures do partnerství přináší své pokročilé fintech know-how a více než desetiletou zkušenost s poskytováním spotřebitelských úvěrů v Evropě. IGV, CVC divize společnosti Instacredit, zajišťuje vstupní kapitál a zkušenosti z více než 25 let působení v oblasti úvěrových produktů v regionu Střední Ameriky. V prvotní fázi bude investice ORKA Ventures činit 30 mil. Kč, IGV/CVC 32,5 mil. Kč. Ve třech letech bude celková investice přesáhne 250 mil. Kč.