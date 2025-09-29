Mohlo by vás také zajímat
Bude silná koruna faktorem pro ČNB, aby snižovala sazby?Jan Berka 25. září 2025
Silný kurz koruny sice pomáhá cenové tlaky v tuzemské ekonomice tlumit, z pohledu bankovní rady ale tento faktor alespoň prozatím…
Nižší úrokové sazby v USA? Ne tak rychle, říkají trhyJakub Rochlitz 15. září 2025
Americký trh stojí před zásadní změnou. Americká centrální banka (Fed) se po téměř roce chystá poprvé snížit úrokové sazby. Trhy…
Zentivu kupují Američané; Doosan Škoda Pwer dodá nové generátory pro Temelín a největším bohačem světa je šéf firmy Oracle aneb souhrn ekonomických událostí 37. týdne 2025Libor Akrman 12. září 2025
Nová generace iPhonů a spol. je na světě; stát podpoří miliardami posílení sítí; RSBC v problémech, zahájila restrukturalizaci; vládní kšeft…
Budvar vylepší budějovický areál; Komárkův Alwyn posiluje v USA v herním byznysu a už i Alphabet „za“ tři biliony aneb souhrn ekonomických událostí 38. a 39. týdne 2025
Fed (konečně) snížil sazby; po čase zase nová americké cla; ČNB na sazby opět nesáhla; Amazon kývnul na urovnání kauzy Prime, za 2,5 miliardy USD; čipové spojenectví NVIDIA a Intel; motory pro BMW budou z Písku; iPhone 17 už je na pultech; americká ekonomika nečekaně lepší; NVIDIA výrazně prohloubí spolupráci s OpenAI; vlakový most na Výtoni čeká nakonec „jen“ oprava; Carlyle může převzít Adastru; Aero dodá další L-39 LOMu Praha; ČEPS chystá obří investice na 10 let; ČNB: České banky v pololetí +7,4 miliardy Kč; nové chytré brýle od Mety anebo digitální euro bude od roku 2029.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
do parlamentních voleb sice ještě pár dní zbývá, ale v jedné věci již máme jasno. Ani Stačilo! ani SPD nejsou skrytými koalicemi, o čemž tento týden jednomyslně rozhodl Ústavní soud. Ačkoli tedy obě hnutí mají pod sebou několik stran, tak jim pro zisk parlamentních křesel stačí 5 procent voličských hlasů. Ačkoli tedy byla veřejnost v názoru na (ne-)koalice rozpolcená a rozum velí z logiky věci volat po pokračující křivdě, Ústavní soud se rozhodl nenarušovat volební klání. Opřel se přitom o literu zákona, který přesné vymezení pojmu koalice postrádá. I tak ale zůstane pachuť volební neférovosti. Trefně to okomentoval Petra Stupková z advokátní kanceláře Legitas: „Pokud tiše přistoupíme na standard, že je v pořádku ohýbat volební zákon a hledat v něm kličky, v konečném důsledku to podkope důvěru občanů v celý politický systém. Volební zákon je klíčový pro demokratické fungování naší společnosti, a proto by měl být neustále konfrontován s aktuální praxí…“ Výsledky této „praxe“ uvidíme již za pár dní, snad tedy nenaruší naše demokratické fungování…
Budvar vylepší budějovický areál
Pivovar Budějovický Budvar se chystá investovat do rozvoje areálu v Českých Budějovicích přes 800 mil. Kč. Do roku 2030 by mělo vzniknout nové návštěvnické centrum a parkovací dům pro 300 aut. Vyplývá to z architektonické studie, která vzešla z mezinárodní soutěže vyhlášené v roce 2024. Projekt se nazývá Pivovar otevřený a zelený, cílem je zmodernizovat areál a více ho otevřít návštěvníkům, řekl novinářům ředitel národního podniku Petr Dvořák.
Komárkův Alwyn do USA za štěstím
Společnost Allwyn International oznámila akvizici přibližně 62% podílu ve fantasy sports operátorovi PrizePicks. Hodnota obchodu činí 1,6 mld..USD v hotovosti a při splnění výkonových cílů může valuace PrizePicks vzrůst až na 4,15 mld. USD. Allwyn je součástí investiční skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka, který z české firmy vybudoval globálního hráče v loterijním a herním byznysu. Pod jeho vedením Allwyn provozuje loterie ve Velké Británii, Rakousku, Itálii, Řecku, na Kypru a v dalších zemích.
Kapitalizace nad 3 biliony USD? Už i Alphabet
Technologický konglomerát Alphabet dosáhl tržní kapitalizace tři biliony dolarů. Před ním tříbilionového market capu dosáhly NVIDIA, Microsoft a Apple. Akcie Alphabetu zaznamenaly na začátku září velký vzestup ceny díky rozhodnutí soudce, že firma nemusí odprodat divizi Androidu.
Fed (konečně) snížil sazby
Americká centrální banka (Fed) podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. O svém rozhodnutí informovala v tiskové zprávě. Centrální bankéři připomněli, že zpomalil přírůstek pracovních míst a naopak vzrostla míra nezaměstnanosti. Inflaci označili za mírně zvýšenou.
A po čase zase nová americké cla
Americký prezident Donald Trump oznámil, že USA od 1. října zavedou 100% clo na značkové a patentované farmaceutické produkty dovážené do země. Výjimku získají pouze firmy, které v zemi budují výrobní závody. Clo se nebude vztahovat na produkty firem, které již v Americe zahájily stavby. Trump zároveň představil i další cla na vybrané výrobky. Od října tak začne platit 25% clo na těžké nákladní vozy, 50% clo na kuchyňské linky a koupelnové skříňky a 30% clo na čalouněný nábytek.
ČNB na sazby opět nesáhla
Bankovní rada České národní banky (ČNB) ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 %. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Finanční trh stabilitu sazby očekával, analytici to zdůvodňovali přetrvávajícími inflačními tlaky v ekonomice. Na současné úrovni je základní úroková sazba od počátku května. Podle rady je stále potřeba udržovat relativně přísnou měnovou politiku, aby se podařilo dlouhodobě držet inflaci v blízkosti dvouprocentního cíle ČNB.
Amazon kývnul na urovnání kauzy Prime, za 2,5 miliardy
Americký internetový obchod Amazon zaplatí ve Spojených státech 2,5 ml. USD (zhruba 52 mld. Kč) za urovnání žaloby, podle které uživatele bez souhlasu registroval do své placené služby Amazon Prime a následně jim komplikoval zrušení této registrace. Oznámila to dnes americká Federální obchodní komise (FTC), která žalobu v roce 2023 podala.
Čipové spojenectví
NVIDIA investuje 5 mld. USD do Intelu v rámci dohody o společném vývoji čipů pro datová centra a osobní počítače. Podíl získává za 23,28 USD za akcii. Dohoda má posílit pozici obou firem v éře umělé inteligence narůstající potřeby výpočetního výkonu.
Motory pro BMW budou z Písku
Firma Aisin Europe Manufacturing Czech v Písku bude vyrábět kompletní motor pro elektromobily značky BMW v nové hale, kterou nyní v září otevřela. Náklady na výstavbu a vybavení výrobními technologiemi jsou 4,5 mld. Kč, jde o největší investici do píseckého závodu. Sériová výroba motorů začne v roce 2027, do té doby bude firma celý výrobní proces a výrobky testovat. První zkušební jednotky sjedou z linky letos v říjnu. Firma postupně přijme přes tři stovky lidí.
iPhone 17 už je na pultech
Po celém světě se začal prodávat iPhone 17. Fronty na nový smartphone se tvořily od Pekingu až po Londýn. Nadšení z uvedení novinky na trh ale střídá tlak, pod který se firma Apple dostává. Potýká se s otázkami na využití umělé inteligence a také s rostoucí asijskou konkurencí.
NVIDIA výrazně prohloubí spolupráci s OpenAI
Společnost NVIDIA oznámila, že plánuje investovat až 100 mld. USD do OpenAI, a to v souvislosti s budováním obří infrastruktury datových center. Cílem je vybudovat systémy o výkonu 10 gigawattů, což odpovídá zhruba 4–5 milionům grafických procesorů (GPU). To je objem, který NVIDIA plánuje dodat během letošního roku, což je dvojnásobek oproti loňsku. Generální ředitel Nvidie Jensen Huang označil celý projekt za „obří“.
Americká ekonomika lepší
Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se ve druhém čtvrtletí v celoročním přepočtu zvýšil o 3,8 %. V konečné zprávě to uvedlo americké ministerstvo obchodu, které tak výrazně zlepšilo odhad z konce srpna, podle kterého růst činil 3,3 %. V prvním čtvrtletí největší ekonomika světa podle zpřesněných údajů naopak o 0,6 % klesla.
Most na Výtoni čeká nakonec „jen“ oprava
Státní Správa železnic (SŽ) nebude pokračovat v přípravě nahrazení mostu na pražské Výtoni novou konstrukcí. Vypíše novou mezinárodní architektonickou soutěž na jeho rekonstrukci spolu s dostavbou dalšího mostu se třetí kolejí a na řešení nového přestupního uzlu na výtoňské straně řeky. Novinářům to řekli ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a ředitel SŽ Jiří Svoboda. Most bude podle Svobody snesen a rekonstruován na břehu, na pilířích ho v době opravy nahradí provizorní jednokolejná konstrukce.
Carlyle může převzít Adastru
Americká investiční skupina Carlyle může převzít česko-kanadskou softwarovou a konzultační firmu Adastra. Fúzi povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval v tiskové zprávě. „Ke spojení soutěžitelů dochází v oblasti poskytování IT služeb a IT softwaru. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto spojení povolil. Rozhodnutí je pravomocné,“ uvedl úřad.
Aero dodá další L-39 LOMu Praha
Aero Vodochody dodá na základě uplatněné opce státnímu podniku LOM Praha další čtyři letouny L-39 Skyfox. Budou sloužit pro výcvik českých vojenských pilotů včetně budoucích pilotů letounů F-35, ale bude na nich možný i výcvik zahraničních pilotů. Uplatnění opce během Dnů NATO na letišti v Mošnově na Novojičínsku oznámili zástupci obou podniků. Cena čtyř letadel je skoro 1,5 mld. Kč.
Obří investice ČEPS na 10 let
Státní provozovatel přenosové soustavy ČEPS plánuje v příštích 10 letech investovat do rozvoje energetických sítí více než 80 mld. Kč. Zaměřit se chce na zdvojování stávajícího vedení, výstavbu rozvoden a obnovu staršího vedení. Investice mají českou soustavu připravit na velký růst spotřeby a předpokládaný rozvoj obnovitelných zdrojů, elektromobility a útlum výroby z uhlí. Vyplývá to z desetiletého plánu rozvoje soustavy, kterou ČEPS představil novinářům.
ČNB: České banky v pololetí +7,4 miliardy
Bankám a spořitelnám v Česku v letošním 1. pololetí stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 7,4 mld. Kč na 67,38 mld. Kč. Vyplývá to z aktuálních dat, která zveřejnila ČNB. Bilanční suma bank ke konci června činila 11,31 bil. Kč, což je proti stejnému období loni nárůst o 688 mld. Kč. Za růstem zisků stojí podle analytiků zejména úvěrová aktivita a následně vyšší čisté úrokové výnosy. Zisk z finanční a provozní činnosti bankám vzrostl v prvním pololetí meziročně o 8,5 mld. na 133,6 mld. Kč. Úrokové výnosy se jim snížily o 55,4 mld. na 225,4 mld. Kč, naopak výnosy z poplatků a provizí jim vzrostly o tři miliardy na 33,9 mld. Kč.
Nové chytré brýle od Mety
Společnost Meta ve středu uvedla na trh nové chytré brýle Ray-Ban Display za 799 USD. Jde o první model firmy s vestavěným digitálním displejem určeným pro spotřebitele. Brýle umožňují ovládání gesty prostřednictvím náramku Meta Neural Band a kromě sledování videí či zpráv nabízí i propojení s dalšími službami. Podle Marka Zuckerberga jde o první model, který kombinuje umělou inteligenci, displej s vysokým rozlišením a nové možnosti interakce. Meta zároveň představila sportovní brýle Oakley Meta Vanguard, které se začnou prodávat 21. října za 499 USD, a novou generaci Ray-Ban Meta (Gen 2) s cenou 379 USD.
Digitální euro od roku 2029
Evropská centrální banka oznámila, že v roce 2026 provede další testy digitálního eura. Projekt považuje za klíčový pro zachování finanční autonomie eurozóny vůči Spojeným státům. Člen výkonné rady ECB Piero Cipollone již dříve uvedl, že realistickým termínem pro zavedení digitálního eura je rok 2029. Legislativa by podle něj mohla být připravena už příští rok a samotné spuštění by následovalo po zhruba tříleté přípravě.
Hypomonitor: sazby drží u 4,5 %
Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v srpnu hypotéky za 33,1 mld. Kč, což je proti červenci pokles o 14 %. Nové úvěry bez refinancování klesly o 11 % na 25,9 mld. Kč, přesto byly letos druhé nejvyšší. Úrokové sazby nových úvěrů pokračovaly v mírném poklesu a snížily se v průměru ze 4,53 % na 4,52 %. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.
Nový prsten od Niceboy a mBank umí i zdraví
Společnosti Niceboy, mBank a Mastercard společně představily prsten Niceboy ONE Ultra
– první Smart Ring na světě, který propojuje bezkontaktní placení a sledování sportovních a zdravotních údajů. Unikátní prsten nabízí elegantní řešení pro každého, kdo chce mít jak
své finance, tak zdraví pod kontrolou na jednom místě, na dosah ruky. Prsten sleduje osm zdravotních ukazatelů – srdeční tep, okysličení krve, krevní tlak, spánek, tělesnou teplotu, kroky, kalorie i stres a podporuje více než 150 typů sportovních aktivit.
Microsoft zvýší dividendu
Microsoft oznámil navýšení své čtvrtletní dividendy o osm centů na 0,91 dolaru na akcii, což odpovídá 3,64 USD v ročním přepočtu. Dividendový výnos se tak zvýšil na 0,7 % z předchozích 0,6 %. Podle Morgan Stanley tento krok zapadá do dlouhodobé strategie firmy a podporuje očekávaný dvouciferný růst zisku na akcii.
Jindřichohradeckou úzkokolejku získá Gepard Express
Jindřichohradecké místní dráhy získá společnost Gepard Express, věřitelský výbor na schůzi souhlasil s prominutím zmeškání lhůty k uhrazení 83 mil. Kč. Majitel Gepard Expressu, Albert Fikáček, by tak mohl podnik převzít na začátku října, uvedl insolvenční správce David Jánošík.
Globální dluh je zase větší
Institut mezinárodních financí uvedl, že světový dluh ve druhém čtvrtletí vzrostl o více než 21 bil. USD na rekordních 337,7 bilionu. Růst podporovalo uvolnění finančních podmínek, slabší dolar a méně přísná politika centrálních bank. Největší nárůsty zaznamenaly USA, Čína, Francie, Německo, Británie a Japonsko.
Těžba uhlí u nás vzrostla
Těžba uhlí v České republice letos i přes budoucí plánovaný útlum roste. V první polovině roku firmy vytěžily téměř 13,2 mil. tun hnědého a černého uhlí, což je oproti stejnému období loni o desetinu více. Produkci táhla tradičně zejména těžba hnědého uhlí, které tvořilo přes 95 % vytěženého nerostu. Vyplývá to ze statistik ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). V předchozích letech těžba naopak prudce klesala.
Povinné pojistné OSVČ poroste
OSVČ vykonávající hlavní činnost musejí platit sociální pojištění a zdravotní pojištění alespoň v minimální výši. Během posledních let právě toto minimální pojistné hodně narostlo a v roce 2026 se zvýší znovu. Souhrnné minimální měsíční odvody budou od ledna už 9 026 Kč, tedy o 1 124 Kč více než letos.
Hotelové impérium PPF se rozrůstá
Společnost PPF Real Estate kupuje hotel Diplomat v pražských Dejvicích od thajské firmy Rabbit Holdings. Zaplatí 73 mil. eur (zhruba 1,8 mld. Kč). S odkazem na regulatorní oznámení Rabbit Holdings pro thajskou burzu to napsal server Seznam Zprávy. PPF už v hlavním městě vlastní hotel Hilton a většinově také hotel Four Seasons.
Philip Morris zvýší investice v Kutné Hoře
Tabáková společnost Philip Morris International zdvojnásobí svou investici do kutnohorského závodu určenou na zahájení výroby nikotinových sáčků na více než dvě miliardy korun. Původně plánovaná výrobní kapacita nikotinových sáčků se víc než zdvojnásobí a vznikne dalších až 150 pracovních míst. Nikotinové sáčky by se měly pro komerční účely začít v Kutné Hoře vyrábět začátkem příštího roku. Jejich výroba poběží paralelně se současnou produkcí tabákových výrobků.
OECD vylepšil globální výhled
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zlepšila výhled růstu světové ekonomiky pro letošní rok o 0,3 procentního bodu na 3,2 %. Globální růst v první polovině roku se ukázal odolnější, než se očekávalo, a průmyslovou výrobu a obchod podpořily předběžné nákupy před zvýšením cel, uvedla organizace ve svém aktualizovaném výhledu. Upozornila ale, že plný dopad šoku z amerických cel ještě nenastal. Výhled pro rok 2026 však OECD nechala beze změny na 2,9 %. Loni hrubý domácí produkt (HDP) stoupl o 3,3 %.
Schváleno: důchody vzrostou
Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se od ledna zvýší o 240 Kč a k tomu se u většiny zvedne i zásluhová procentní část ještě o 2,6 %. Průměrný starobní důchod tak vzroste o 668 Kč na 21.786 Kč. Zavedou se také minimální důchody. Ten starobní nesmí být nižší než 9800 Kč. Nařízení o valorizaci důchodů schválila vláda. Na tiskové konferenci po jejím jednání to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kabinet rozhodl i o zvýšení příplatků k důchodu pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich. Zvednou se od ledna o 2,6 procenta.
KATEMO buduje obří bateriové úložiště
V Modlanech na Ústecku vzniká aktuálně největší bateriové úložiště v Česku. Energetický park v hodnotě 1,2 mld. Kč bude v provozu do konce letošního roku a jeho součástí je také energetický hi-tech showroom. Za projektem stojí společnost KATEMO GROUP. Ve fázi dokončení je výstavba první etapy bateriového úložiště o kapacitě 42 MWh s výkonem 35 MW. Konečná plánovaná kapacita bateriového úložiště v příštím roce dosáhne až 130 MWh.
D3 a D55 se postaví jako PPP projekty
Středočeský úsek dálnice D3 a jihomoravský úsek dálnice D55 se budou stavět jako PPP projekty, tedy v partnerství soukromého a veřejného sektoru, rozhodla vláda. Ministerstvo dopravy nyní začne připravovat tendr na výběr koncesionáře. Po jednání kabinetu to novinářům řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Zároveň uvedl, že pro severní úsek Pražského okruhu se forma PPP projektu nehodí.
Brusel prověří SAP
Evropská komise zahájila vyšetřování německého softwarového giganta SAP. Bruselské orgány mají podezření, že firma mohla omezovat konkurenci v oblasti podpory a údržby svého podnikového softwaru. SAP tvrdí, že jeho postupy jsou v souladu s pravidly EU a spolupracuje s vyšetřovateli.
I Pfizer sází na léky proti obezitě
Farmaceutický gigant Pfizer oznámil dohodu o převzetí americké společnosti Metsera za zhruba 7,3 mld. USD. Akvizice má posílit jeho pozici na rychle rostoucím trhu s léky na hubnutí, kde dominují konkurenti Novo Nordisk a Eli Lilly. Akcie Metsery po zprávě zdražily o více než 60 %, Pfizer přidal zhruba 1,5 %.
Orchesty hlásí zisk investice
Tvůrce open-source nástroje pro datové integrace Orchesty získal významného partnera. Do firmy investuje Pavel Hendrich, který má dlouholeté zkušenosti s řízením IT v korporátním i startupovém prostředí. Výši investice se obě strany dohodly nezveřejňovat. Orchesty plánuje peníze využít zejména na rozvoj auditování datových toků s využitím AI a rozšíření enterprise funkcí platformy.
A pár firemních výsledků na závěr v kostce:
Potěšily: Penny Market; EPH; Colt CZ; Rohlik Group; Heureka; CE Industries; General Mills; Micron; Doosan Škoda Power; H&M.
Spíše zklamaly: České dráhy; Manchester United; Lennar.