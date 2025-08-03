Čtyřbilionový Microsoft, celní dohoda USA a EU a Adastra jde do amerických rukou aneb souhrn ekonomických událostí 30. a 31. týdne 2025

Mohlo by vás také zajímat
Milé čtenářky, milí čtenáři,
letní prázdninové měsíce se nám přehouply do své druhé poloviny. Nám prací povinným to ještě tolik nepřijde, ale děti už mi to hlásily. Že už mají jen měsíc volna a že to nějak moc rychle utíká. Ostatně čas utíká i z pohledu blížících se voleb, které nás čekají v říjnu. Navzdory tomu, že se čas krátí, tak zatím nepozorují příliš velké politické aktivity, zejména u hlavních stran. Každou chvíli na nás sice vyskočí nějaký model předvolebních prognóz, ale jinak víceméně po pěšině klid. Ostatně hlavní politická uskupení se ani nepokouší představit své volební programy, s nimiž by voličům ukázala, kam chtějí naši republiku posunout. Uvidíme, zdali bude také platit i jeden z Murphyho zákonů, že „v roce, kdy se konají volby, žádný z politiků nemluví o daních…“
Microsoft poprvé čtyřbilionový
Tržní hodnota americké softwarové společnosti Microsoft poprvé přesáhla čtyři biliony dolarů (více než 86 bil. Kč). Firma se tak stala druhou veřejně obchodovanou společností, která tuto hranici pokořila, píše agentura Reuters. Akcie Microsoftu posílily v reakci na příznivé čtvrtletní výsledky. Jako první hranici čtyř bilionů dolarů nedávno překonal americký výrobce čipů Nvidia.
Adastra do amerických rukou
Americká investiční skupina Carlyle kupuje od zakladatelů většinový podíl v česko-kanadské softwarové a konzultační firmě Adastra. Původně český podnik to dnes oznámil v tiskové zprávě. Výši transakce, která ještě podléhá schválení regulačními orgány v jednotlivých zemích, firmy v oznámení neuvedly. Hospodářské noviny loni napsaly, že podle jejich zdrojů si majitelé firmu cenili přibližně na deset miliard korun.
Celní dohoda USA a Evropy
Spojené státy uzavřely dohodu s Evropskou unií, oznámil americký prezident Donald Trump po jednání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Součástí dohody je uvalení cla ve výši 15 procent na dovoz zboží z EU do USA. Hrozilo přitom, že clo bude třicetiprocentní, jak již dříve napsal Trump v dopise unijním představitelům. Součástí dohody s EU podle Trumpa je, že unie souhlasí s nákupem energií za 750 mld. USD a s vyššími investicemi do amerického vojenského vybavení.
MF: Dohoda EU s USA přibrzdí českou ekonomiku
Obchodní dohoda mezi EU a USA, jejíž součástí jsou patnáctiprocentní plošná cla, podle rychlého hrubého odhadu ministerstva financí (MF) povede ke zpomalení růstu české ekonomiky v letošním roce o 0,2 procentního bodu a v roce 2026 o 0,39 bodu, sdělilo MF s tím, že růst českého HDP ale o tyto odhady automaticky nezpomalí.
Audit: bitcoinový dar neměl Blažek vzít
Ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar. Vědělo totiž o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Před přijetím daru tedy mělo podniknout kroky, které by toto riziko vyloučily. K tomuto závěru dospěla externí auditorská firma Grant Thornton ve shrnutí, které ministerstvo zveřejnilo na síti X. Podle auditora úřad k transakci nepřistupoval s náležitou obezřetností v souladu s principem řádné správy.
Obří vlaková fúze
Americká železniční společnost Union Pacific se dohodla na převzetí menšího konkurenta Norfolk Southern. Transakce v hodnotě 85 mld. USD (zhruba 1,8 bil. Kč) vytvoří první transkontinentální železniční firmu ve Spojených státech. Union Pacific to oznámil v tiskové zprávě. Pokud dohodu schválí regulační orgány, půjde o největší akvizici v historii tohoto odvětví, uvedla agentura Reuters.
Rekordní Škoda Auto
Automobilka Škoda Auto v prvním pololetí zvýšila provozní zisk zhruba o 12 % na téměř 1,29 mld. eur (31,5 mld. Kč). Celkový prodej aut se pak zvýšil na 582.000 z 548.000 před rokem. Ve své výsledkové zprávě o tom informoval mateřský koncern Volkswagen. Pololetní tržby Škoda meziročně zvýšila na 15,07 mld. eur z 13,65 mld. eur ve stejném období loni. Škoda rovněž dosáhla ve čtvrtletí provozní marže 8,5 % a zaznamenala nejlepší čtvrtletní výsledek v historii se zhruba 740 mil. eur (18,2 mld. Kč).
CSG koupila většinu v ZVI Vsetín
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) vlastněná podnikatelem Michalem Strnadem koupila většinový podíl ve zbrojovce ZVI Vsetín. Jde o tradičního výrobce středorážové munice. Kupní smlouvu uzavřela MSM Group, slovenská dceřiná společnost skupiny CSG, se skupinou MPI Group. CSG plánuje v ZVI modernizaci i rozšíření výroby. Výrobní kapacita ZVI pro středorážovou munici je statisíce kusů ročně.
Výroba aut zpomalila
Výroba osobních aut v tuzemských automobilkách v letošním prvním pololetí meziročně klesla o 3,5 % na 747.428 vozů. V samotném červnu ale již produkce vzrostla o 11,4 %, oznámilo Sdružení automobilového průmyslu (SAP). Výroba elektrických vozidel se zvýšila o 137 % na 146.783 aut a jejich podíl na tuzemské produkci automobilů stoupl na 19,6 %. Celkem bylo vyrobeno 113.931 elektromobilů a 32.852 plug-in hybridních vozidel.
Česká ekonomika: setrvalý růst
Česká ekonomika vzrostla ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně o 2,4 %, tedy stejným tempem jako v prvním čtvrtletí, oznámil Český statistický úřad (ČSÚ) v předběžném odhadu hrubého domácího produktu (HDP). Mezičtvrtletně HDP stoupl o 0,2 %. Růst podpořila hlavně spotřeba domácností. Ve druhém kvartálu rostla meziročně i ve srovnání s předchozím čtvrtletím podle statistiků také zaměstnanost.
Fed odolává tlaku Trumpa
Americká centrální banka (Fed) podle očekávání opět ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 4,25 až 4,50 %. Nadále tak odolává tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby úroky snížila. Banka o svém rozhodnutí informovala v tiskové zprávě. Uvedla, že míra nezaměstnanosti ve Spojených státech zůstává nízká, zatímco inflace je nadále poněkud zvýšená.
Rekordní výkon pražské burzy
Pražská burza koncem července poprvé ve své historii zavřela nad hranicí 2200 bodů. Index PX posílil 24. července o 0,46 % na 2202,81 bodu a zhruba o deset bodů tak vylepšil své dosavadní maximum z 21. května letošního roku. O pár dní později posunula maximum na 2230,79 bodu.
A zase další Trumpova cla
Trump ve čtvrtek 1. srpna podepsal exekutivní příkaz, který zavádí takzvaná reciproční cla v rozmezí od 10 % do 41 % na dovoz do USA z desítek zemí světa. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na Bílý dům. Sazby na dovoz zboží do USA byly stanoveny například na 30 % v případě Jihoafrické republiky, 25 % na dovoz z Indie, 20 % z Tchaj-wanu či 15 % na dovoz z Izraele. Na Švýcarsko se vztahuje sazba 39 %. Agentura AP napsala, že nová cla mají vstoupit v platnost 7. srpna, stejnou informaci přinesla s odkazem na vysoce postaveného představitele i agentura AFP.
Schodek rozpočtu nejníž od covidu
Státní rozpočet za prvních sedm měsíců roku skončil ve schodku 168,2 mld. Kč, informovalo MF. Výsledek hospodaření státu za sedm měsíců je nejlepší od začátku pandemie covidu-19, zároveň je ale schodek šestý nejhlubší od vzniku Česka. Loni v červenci byl deficit 192,3 mld. Kč. Od konce června stoupl o 15,8 mld. Kč.
Universal Music míří na burzu
Největší světová hudební skupina Universal Music Group plánuje zařazení svých akcií na americkou burzu. Firma je již obchodována na trhu Euronext Amsterdam. Universal Music uvedla, že u americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) předložila důvěrnou žádost o registraci. Rozsah plánované nabídky ani cílový objem výnosu nezveřejnila. Potenciální veřejná nabídka podléhá schválení ze strany regulátora. Podle údajů agentury Reuters se tržní kapitalizace Universal Music na burze v Amsterdamu pohybuje kolem 49,65 mld. eur (více než 1,2 bil. Kč). Od začátku roku akcie společnosti posílily přibližně o 10 %.
Potvrzeno: Paramount se může spojit se Skydance
Federální komunikační komise ve čtvrtek povolila fúzi společností Paramount a Skydance Media v hodnotě 8 miliard dolarů. Dohoda schválená před více než rokem se týká Paramount Pictures, televizní sítě CBS a kanálu Nickelodeon.
Samsung dodá čipy Tesle za miliardy USD
Tesla bude v příštích letech odebírat čipy od společnosti Samsung Electronics, se kterou uzavřela smlouvu v hodnotě 16,5 mld. USD. Kontrakt by měl vstoupit v platnost v červenci 2025 a trvat do prosince 2033. Tesla bude zapojena do optimalizace výrobního procesu, a její šéf Elon Musk uvedl, že se osobně zasadí o urychlení technologického pokroku. V současnosti Samsung vyrábí čipy AI4, TSMC bude podle Muska vyrábět generaci AI5.
Do DIPu už investovalo 170 tisíc lidí
Dlouhodobý investiční produkt (DIP) si ke konci června 2025 sjednalo již 170 731 investorů. Objem prostředků v rámci DIP ve druhém čtvrtletí dosáhl 4,5 mld. Kč. V rámci investic prostřednictvím DIP převažují investiční fondy, které tvoří 87,5 % objemu. Dalších 6,5 % připadá na ostatní investice a 6 % na depozita.
Další umění na obrazovky Samsung
Samsung Electronics navazuje spolupráci s ikonickou britskou designérskou firmou Liberty, díky níž se do Samsung Art Store dostane kurátorská kolekce nejslavnějších kousků právě této značky. Spolupráci, která zahrnuje 20 designů z bohatého archivu nadčasového umění a vzorů Liberty, si teď můžou uživatelé Samsung Art TV po celém světě vychutnat v pohodlí svých domovů.
Nápoje Ready to drink táhnou
Míchané drinky v plechovkách tzv. ready to drink (RTD) nápoje zaznamenaly extrémní zájem ze strany spotřebitelů. Plzeňský STOCK, který je lídrem trhu v České republice, nyní dosáhl 96procentního meziročního růstu této kategorie. Podle aktuálních dat ze zahraničí se nejedná o přechodný trend. Růst zájmu o nízkoalkoholické a nealkoholické RTD produkty se očekává v ČR i v Evropě minimálně až do roku 2028. Na zvýšenou poptávku po nápojích s nižším obsahem alkoholu firma zareagovala vybudováním vlastní RTD linky v Plzni, rozšířením portfolia produktů o nové alkoholické i nealkoholické varianty a vytvořením nových balení (20l kegů) určených pro restaurace, sezónní podniky či letní festivaly.
ČSOB Nemovitostní fond už má miliardu
Před třemi měsíci rozšířila Skupina ČSOB svou nabídku investičních produktů pro retailové klienty o investování do nemovitostí. Nově otevřený ČSOB Nemovitostní fond nabídl možnost podílet se na výnosech z komerčních nemovitostí v Česku a na Slovensku. A zdá se, že investování do „cihel a betonu“ Čechy baví. Do fondu už nainvestovali první miliardu. Aktuálně jsou ve fondu výrobně-logistické areály v Chomutově a Piešťanech a retailové parky v Humpolci, Lipníku nad Bečvou, Zvolenu a Bytči v celkové hodnotě 137 mil. eur. Do budoucna se počítá s rozšiřováním portfolia také o kancelářské a rezidenční nemovitosti v rámci EU.
Brněnské byty už v průměru za 140 tisíc za metr čtvereční
Brněnský rezidenční trh pokračuje v nastoleném trendu rostoucích cen novostaveb a silné poptávky, která odolává i pomalu klesajícím hypotečním sazbám. Za první pololetí letošního roku se v Brně prodalo 777 novostaveb, o 26 % více než ve stejném období v roce 2024. Průměrná cena nových bytů v Brně poprvé dosáhla hranice 140 tis. Kč za metr čtvereční a stanovila nový cenový rekord. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti Trikaya, která vývoj brněnského rezidenčního trhu dlouhodobě sleduje.
Revolut spustil v Česku spořící účty
Revolut, globální finanční aplikace, kterou po celém světě používá více než 60 milionů zákazníků, zpřístupnila spořicí účty Instant Access Savings více než 1 milionu zákazníků v České republice. Účty Instant Access Savings představují nový a lepší způsob, jak mohou čeští zákazníci spořit své peníze. Klienti získají denní úrok až 2,75 % ročně (variabilní efektivní sazba) na své vklady, a to během několika málo kliknutí.
Výsledky, výsledky, výsledky (v kostce):
Potěšily: Budějovický Budvar; UniCredit Bank ČR a SR; Pražská teplárenská; Moravia Steel; Moneta Money Bank; Škoda Auto; Excalibur Army; Vinci Construction CS; Raiffeisenbank; Komerční banka; Microsoft; Skupina TV Nova; Česká spořitelna; Erste Group; Sellier & Bellot; Toyota; Verizon Communications; Coca-Cola; D.R. Horton; Halliburton; Tenet Healthcare; RTX; AT&T; Alphabet; SK Hynix; Keurig Dr Pepper; Union Pacific; IBM; Intel; LVHM; Phillips 66; Barclays; Boeing; PayPal; Procter & Gamble; UBS; Hershey; AEP; Kraft Heinz; Meta; Shell; eBay; CVS Health; Bristol Meyers; Comcast; Amazon; Apple; Nintendo; Moderna; XTB;
Spíše zklamaly: Tesla; Volkswagen; Domino´s Pizza; Lockheed Martin; General Motors; Philip Morris International; Dassault Systemes; Stellantis; Samsung; Budweiser; BMW; Ferrari; Chevron; ExxonMobil.