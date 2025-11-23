Ceny bytů rostou, bitcoin padá a mír pro Ukrajinu aneb souhrn ekonomických událostí 47. týdne

Mohlo by vás také zajímat
Milé čtenářky, milí čtenáři,
máme tu první mrazivé dny i zasněžené hřebeny hor, které ještě umocňují pocity kolem blížících se Vánoc. I když Black Friday letos připadá na pátek 28. listopadu, slevové akce některé řetězce protahují na celý listopad. Vánoční nákupní horečka je tedy v plném proudu a obchodníci se dle odhadů zase mohou těšit na tučnější tržby než byly loňský rok. Nahrává jim k tomu vývoj ekonomiky, která zrychluje svůj růst a jejímž tahounem má letos být i soukromá spotřeba domácností. Tento předpoklad potvrzují i poslední data ohledně spotřebitelské důvěry, která poukazují na to, že Češi jsou ohledně budoucího ekonomického vývoje v naší kotlině optimisté. K tomu podle ekonomů přispívá i očekávání nástupu nové vlády, optimismus ale pramení i z jejich peněženek, jelikož letos se konečně opět začaly zvedat reálné mzdy.
S optimismem by pak k letošním Vánocům mohli vzhlížet i na Ukrajině. Právě v těchto dnech se totiž rozhoduje o tom, zdali tam zavládne po téměř čtyřech letech od zahájení války opět mír. Vyjednávání o něm bude plnit titulky médií v nadcházejícím týdnu a na jeho konci by o osudu Ukrajiny mohlo být zase o něco jasněji. Zdali se mír podaří dojednat, není vůbec jasné, kdy jindy by k němu ale mělo dojít, než v čase vánočním.
Buďme i v tomto optimisté a samozřejmě do nového týdne nezapomeňte vykročit tou správnou nohou.
Francie vyšetřuje AI
Francouzská vláda si chce došlápnout na umělou inteligenci Grok z dílny firmy xAI miliardáře Elona Muska. Proti Groku začala podnikat kroky poté, co chatbot Grok na sociální síti X vytvořil příspěvek ve francouzském jazyce, který zpochybňuje účel plynových komor v koncentračním táboře Osvětim, uvedla agentura AP. Francouzská prokuratura už zahájila vyšetřování.
Není to první prohřešek umělé inteligence Grok, která už v minulosti vygenerovala antisemitské komentáře včetně příspěvku, které vychvalovaly Adolfa Hitlera. Grok po čase uznal svou chybu a příspěvek následně smazal. Francie má jeden z nejpřísnějších zákonů o popírání holokaustu v Evropě. Zpochybňování nacistických zločinů může být trestáno, stejně jako jiné formy podněcování k rasové nenávisti.
Superman za 200 milionů
Když tři bratři ze severní Kalifornie před lety našli na půdě krabici s historickým výtiskem komiksu Supermana s číslem 1 z června 1939, ještě netušili, že brzy budou multimilionáři. Aukční síň Heritage Auctions v sobotu oznámila, že se právě tento výtisk vydražila za 9,12 milionu dolarů, v přepočtu dle aktuálního kurzu 192 milionů korun. Jde tak o vůbec nejdražší komiks v historii. Předchozí rekord držel první výtisk Action Comics z roku 1938, kde se poprvé objevila postava Supermana. Ten se vydražil za šest milionů dolarů.
Miliardy pro Onsemi
Česko v pátek získalo souhlas Evropské komise (EK) k poskytnutí státní pomoci v objemu téměř jedenáct miliard korun na rozšíření výroby americké firmy Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm, kam chtějí Američané investovat 1,64 miliardy eur, v přepočtu dle aktuálního kurzu téměř 40 miliard korun.
Evropská komise ve zprávě uvedla, že zahájení komerčního provozu nového závodu se očekává do roku 2027. Resort ministerstva průmyslu a obchodu vedený ministrem Lukášem Vlčkem následně uvedl, že stát by mohl Onsemi poskytnout investiční pobídku ve výši zhruba dvanácti miliard korun. Tu ale ještě musí posvětit vláda.
Ceny bytů stále rostou
Trh s bydlením stále nenachází svůj cenový strop. Za metr čtvereční dle Development Indexu poradenské společnosti Deloitte už v Praze dáte v průměru přes 171 tisíc korun. Nejvíce ceny v české metropoli vzrostly na Praze 7. Tam vzrostly ceny nových bytů o 4,5 procenta na 223 400 korun za metr čtvereční. Nejdražší nemovitosti se ale nachází v samém centru v Praze 1. Čtyři části Prahy ale zaznamenaly pokles cen, nejvýrazněji pak na Praze 2.
Penta koupila centrálu ČS
Budova centrály České spořitelny (ČS) u metra Budějovická změnila majitele. Novým vlastníkem se stala společnost Penta Real Estate z investiční skupiny Penta. Ta zároveň koupila i firmu MAT Corporation, které patří pražská obchodní centra DBK a Europark. Informoval o tom na svém webu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který nyní celou transakci posuzuje. Česká spořitelna plánuje svou centrálu přesunout z Budějovické do nového kampusu vznikajícího poblíž bývalého smíchovského nákladového nádraží v Praze.
Miliardář Lukačovič žaluje Babiše
Majitel české internetové jedničky Seznam.cz Ivo Lukačovič se obrátí na soud, kde se chce ohradit proti tvrzení šéfa Hnutí ANO Andreje Babiše. Ten uvedl, že Lukačovič nebo jeho firma dluží na srážkové dani z dividend devět set milionů korun. Požaduje za to omluvu a náhradu škody, kterou hodlá věnovat na charitativní účely. Lukačovič to oznámil sám na svém profilu na sociální síti Lidé.cz, kterou nedávno transformoval.
„Musím reagovat na vyjádření pana poslance Andreje Babiše, který ve videích na sociálních sítích v posledních dnech opakovaně hovoří o tom, že jsem já (respektive společnost Seznam) státu neodvedl devět set milionů korun na srážkové dani z dividend. Je to jednoznačná lež,“ napsal ve čtvrtek Lukačovič. Babiš ho dříve ve svém videu, které sdílel na sociálních sítích, vyzval, ať občanům vysvětlí, proč jeho firmy mají sídlo na Kypru a ne v Česku. “Je jasné, že to je kvůli tomu, aby jeho firma Seznam nemusela platit patnáctiprocentní srážkovou daň při výplatě dividend,” uvedl mimo jiné ve videu Babiš.
Bitcoin padá
Nejhorší měsíc za posledních pět let zažívá nejoblíbenější kryptoměna Bitcoin. Ten se nyní obchoduje za necelých 87 tisíc dolarů. Od října tak ztratil více než čtvrtinu své hodnoty.
„Kaskádový výprodej je umocněn tím, že kotované společnosti a instituce opouštějí své pozice poté, co se během vzestupu trhu nahromadily, což zvyšuje riziko nákazy na celém trhu,“ řekl agentuře Reuters Joshua Chu z hongkongské asociace Web3. Negativní sentiment je cítit na celém světovém trhu s digitálními měnami, který na hodnotě letos ztratil více než bilion dolarů.
Česko zrychlí růst
Česká republika je v dobré ekonomické kondici a podle Evropské komise letos HDP Česka poroste o 2,4 procenta, i když v příštím roce by měl růst zpomalit na 1,9 procenta. Hlavním tahounem růstu bude soukromá spotřeba. To potvrzují i poslední data o spotřebitelské náladě, která poskočila směrem vzhůru. I občané tak hledí na budoucnost české ekonomiky pozitivně.
„Celková inflace by měla v roce 2025 klesnout na 2,3 procenta v důsledku zpomalení inflace služeb a poklesu cen energií a navzdory zrychlení inflace potravin a v letech 2026 a 2027 by měla dále zpomalit,“ uvádí zpráva komise, která se týká České republiky.
Mírový plán pro Ukrajinu
Dění kolem války na Ukrajině se dostává možná do své rozhodující fáze. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dokonce vystoupil s projevem před národ. V něm sdělil, že Ukrajinu bude zřejmě čekat těžká volba. Na stole je totiž tzv. 28 bodový mírový plán, který předložil americký prezident Donald Trump. Ruský prezident Vladimír Putin jej přitom považuje za základ mírové dohody. Donald Trump ale zároveň uvedl, že jeho plán není poslední nabídkou směrem k Ukrajině a že se ještě může změnit.
“Válka musí skončit tak či tak,” řekl v sobotu Trump novinářům. Hlavními body plánu jsou ty, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu na maximálně 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.