peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Mohlo by vás také zajímat

VIDEO
shares views
shares views

Saúdové staví nový div světa, architektonický symbol nové éry

Libor Akrman 11. listopadu 2024

Saúdská Arábie rozjíždí v Rijádu projekt New Murabba, který slibuje stát se jedním z největších stavebních počinů na světě. Jeho…

SOUHRN
shares views

Trump do Bílého domu; Rohlík v Německu pomůže Amazonu a ČNB i Fed posílají sazby níže aneb souhrn ekonomických událostí 45. týdne 2024

Libor Akrman 9. listopadu 2024

Škody po povodních dosáhnou až 50 mld. Kč; Toyota otevřela v Kolíně obří hub; softwarové společnosti Y Soft pomůže EIB;…

KOMENTÁŘ
shares views

Schizofrenní Německo: Stop pomoci Ukrajině chce nahradit ruskými rezervami, což ale dříve odmítalo

Lukáš Kovanda 19. srpna 2024

Kvůli napnutým jednáním o rozpočtu už německá vláda nebude financovat novou pomoc Ukrajině, jelikož vládou nově schválené limity pro pomoc…

Pořádně vykopané bohatství: Ronaldo se stal historicky prvním dolarovým miliardářem

Podle agentury Bloomberg, která sestavuje a průběžně aktualizuje mezinárodní žebříček dolarových miliardářů, Ronaldovo jmění nyní poskočilo na 1,4 miliardy dolarů. To je v přepočtu 29 miliard korun.

Podobizna fotbalisty Cristiana Ronalda. Zdroj: Pixabay

Napsal Lukáš Kovanda
-
naposledy aktualizováno 8. 10. 2025 16:19
fotbal Ronaldo Saúdská Arábie sport

Portugalská fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo se stala historicky prvním miliardářem mezi fotbalisty.

Podle agentury Bloomberg, která sestavuje a průběžně aktualizuje mezinárodní žebříček dolarových miliardářů, Ronaldovo jmění nyní poskočilo na 1,4 miliardy dolarů. To je v přepočtu 29 miliard korun.

Penězotok ze Saúdské Arábie

Čtyřicetiletý Ronaldo je přitom stále aktivním fotbalistou. Od roku 2023 nastupuje v barvách saúdskoarabského klubu Al Nassr.

Právě letošní prodloužení Ronaldovy smlouvy s rijádským klubem jej nyní podle Bloombergu katapultuje mezi dolarové miliardáře, jako vůbec prvního aktivního fotbalistu.

Ronaldův majetek je nyní tak rozsáhlý, že jen šestnáct Čechů se může pochlubit ještě větším jměním. Vyjdeme-li tedy z žebříčku českých miliardářů, jak jej pro letošek sestavil časopis Forbes.

Zmíněný nový kontrakt s klubem Al Nassr by podle Bloombergu měl Ronaldovi zajistit roční příjem přes 400 milionů dolarů, tedy zhruba 8,5 miliardy korun. To z něj činí vůbec nejlépe placeného sportovce světa.

Nejlépe placeným českým sportovcem je podle letošního vydání Forbesu hokejista Bostonu Bruins David Pastrňák. Jeho kontrakt zní na 12,5 milionu dolarů ročně, což je zhruba 263 milionů korun. Ronaldův příjem je tedy přibližně 32krát vyšší než ten Pastrňákův.

Portugalské hvězda má navíc tu podstatnou výhodu, že nyní vydělává v Saúdské Arábii, takže je jeho příjem osvobozen od daně. Oproti tomu Pastrňák čelí efektivní daňové sazbě 45,3 procenta. Jeho čistý příjem se tak scvrkává z 12,5 na 6,8 milionů dolarů, plyne z online kalkulačky společnosti Cardinal Point, která se zaměřuje na finanční poradenství určené hráčům NHL.

V čistém vyjádření tak tedy Ronaldo pobírá dokonce zhruba 60krát více než nejlépe placený český sportovec. Ronaldo však navíc měl v rámci prodloužení kontraktu podle Bloombergu získat ke zmíněnému honoráři také patnáctiprocentní spoluvlastnický podíl v klubu Al Nassr. A k tomu může na účet klubu volně využívat soukromý letoun.

Nejen kopaná vydělává

Ronaldovo jmění ovšem na rekordní úroveň rozhojnily nejen lukrativní smlouvy s kluby, zejména tedy právě s Al Nassrem. Velký podíl na něm nesou také velké reklamní kontrakty se společnostmi jako Nike, Armani nebo Castrol.

V závratné výši Ronaldova fotbalového výdělku, oněch více než 400 milionů dolarů, se zrcadlí nejen fakt, že gáže sportovců neustále a citelně narůstá i v reálném vyjádření, ale zčásti také fenomén inflace.

Vždyť třeba jeden z nejproslulejších basketbalistů historie Michael Jordan si samotnou košíkovou vydělal celkově „jen“ ani ne 100 milionů dolarů. Za celou svoji kariéru, rozprostírající se mezi lety 1984 a 2003, tedy za zhruba dvacet let, si nominálně (tedy bez zohlednění inflace) přišel jen na necelou čtvrtinu toho, co Ronaldo vydělá za jediný rok….

Lukáš Kovanda

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍK REDAKCE
Lukáš Kovanda, Ph.D., v současnosti působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Více...

Další příspěvky od autora:

Konec po 160 letech: „Ukončí“ emisní povolenky české ocelářství?

Rozpočtový zločin? České veřejné rozpočty lze vyrovnat jedním tahem pera

Maďarský „plynový ručník do ringu“ dá vydělat Česku

Více k tématu:

Může fotbalové Euro pomoci německé ekonomice?

Německý fotbal si pozval soukromý kapitál, aby zvýšil hodnotu značky

Ronaldo i Neymar. Proč Saúdská Arábie utrácí miliardy za fotbalové hvězdy?

Všimli jsme si, že používáte AdBlock. Reklamy jsou však pro náš server důležitým zdrojem příjmů, díky nimž můžeme tvořit bezplatný a kvalitní obsah pro naše čtenáře.

Prosíme, podpořte nás a při návštěvě Peak.cz pozastavte nástroj AdBlock.

Moc děkujeme.
Redakce Peak.cz

Pokračovat na článek Povolit reklamu
redakce
sledujte nás
peak week newsletter Souhrn toho nejdůležitějšího
každý pátek ve vašem e-mailu. Přihlásit odběr
© 2017 PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. zakázáno.