Česko mezi inflačními premianty. Máme pátou nejnižší inflaci v EU

Ty časy, kdy se česká ekonomika řadila k inflačním ekonomikám unie, protože se příliš nevěnovala cenám energií, skončily. Loni česká inflace dosáhla páté nejnižší hodnoty v rámci celé Evropské unie (EU). Je tedy jasné, že za námi zůstala většina zemí platících eurem.
Pro srovnání, euroizované Slovensko mělo inflaci více než dvojnásobnou ve srovnání s ČR.
TABULKA: Srovnání vývoje harmonizované inflace v EU
|Země
|prosinec 2024
|červenec 2025
|srpen 2025
|září 2025
|říjen 2025
|listopad 2025
|prosinec 2025
|EU
|2,7
|2,4
|2,4
|2,6
|2,5
|2,4
|2,5
|Eurozóna
|2,4
|2,0
|2,0
|2,2
|2,1
|2,1
|1,9
|Belgie
|4,4
|2,6
|2,6
|2,7
|2,5
|2,6
|2,2
|Bulharsko
|2,1
|3,4
|3,5
|4,1
|3,8
|3,7
|3,5
|Česko
|3,3
|2,5
|2,4
|2,0
|2,3
|1,8
|1,8
|Dánsko
|1,8
|2,2
|1,9
|2,2
|2,1
|2,0
|1,9
|Estonsko
|4,1
|5,6
|6,2
|5,3
|4,5
|4,7
|4,0
|Finsko
|1,6
|1,9
|2,2
|2,2
|1,4
|1,5
|1,7
|Francie
|1,8
|0,9
|0,8
|1,1
|0,8
|0,8
|0,7
|Chorvatsko
|4,5
|4,5
|4,6
|4,6
|4,0
|4,3
|3,8
|Irsko
|1,0
|1,6
|1,9
|2,7
|2,8
|3,1
|2,7
|Itálie
|1,4
|1,7
|1,6
|1,8
|1,3
|1,1
|1,2
|Kypr
|3,1
|0,1
|0,0
|0,0
|0,2
|0,1
|0,1
|Litva
|1,9
|3,4
|3,6
|3,7
|3,7
|3,6
|3,2
|Lotyšsko
|3,4
|3,9
|4,2
|4,2
|4,3
|3,8
|3,4
|Lucembursko
|1,6
|2,6
|2,8
|3,1
|3,0
|3,6
|3,3
|Maďarsko
|4,8
|4,2
|4,2
|4,3
|4,2
|3,7
|3,3
|Malta
|1,8
|2,5
|2,7
|2,4
|2,5
|2,5
|2,4
|Německo
|2,8
|1,8
|2,1
|2,4
|2,3
|2,6
|2,0
|Nizozemsko
|3,9
|2,5
|2,4
|3,0
|3,0
|2,6
|2,5
|Polsko
|3,9
|2,9
|2,7
|2,9
|2,9
|2,6
|2,5
|Portugalsko
|3,1
|2,5
|2,5
|1,9
|2,0
|2,1
|2,4
|Rakousko
|2,1
|3,7
|4,1
|3,9
|4,0
|4,0
|3,8
|Rumunsko
|5,5
|6,6
|8,5
|8,6
|8,4
|8,6
|8,6
|Řecko
|2,9
|3,7
|3,1
|1,8
|1,6
|2,8
|2,9
|Slovensko
|3,2
|4,6
|4,4
|4,6
|3,9
|3,9
|4,1
|Slovinsko
|2,0
|2,9
|3,0
|2,7
|3,1
|2,4
|2,6
|Španělsko
|2,8
|2,7
|2,7
|3,0
|3,2
|3,2
|3,0
|Švédsko
|1,6
|3,1
|3,4
|3,2
|3,1
|2,2
|2,1
Zdroj: Eurostat
Pomohl pokles cen energií
V prosinci česká harmonizovaná inflace zůstala stejně jako v listopadu na úrovni 1,8 procenta. Rozdíl mezi známější národní inflací a touto harmonizovanou, která je jediná srovnatelná, tkví především v započítávání cen nemovitostí v rámci tzv. imputovaného nájemného. V harmonizované inflaci není, tudíž je i nižší.
K nízké české inflaci přispělo především zlevňování energií, které tak reagovaly na vývoj cen silové elektřiny a plynu na evropském trhu. Co je pozitivní? Že tento trend může ještě v úvodu letošního roku pokračovat. Zvlášť když u elektřiny odpadly poplatky za OZE.
K nízké inflaci v ČR přispěl především vývoj cen zboží. To celkově zdražilo jen o 0,5 procenta. A to díky posilující koruně zlevňující dovozy do ČR.
Ceny služeb naproti tomu rostly – podobě jako v ostatních středo a východoevropských zemích – o poznání rychleji. Tam probíhá proces dobíhání podporovaný nárůstem reálných mezd a v podstatě tím není ani překvapivý.
Česko mezi inflačními lídry EU
Vývoj inflace byl v posledním roce velmi pozitivní. ČNB se podařilo zkrotit inflaci a dostat ji do cíle za cenu vyšších úrokových sazeb. Ty si ECB navzdory vyšší inflaci ve většině zemí eurozóny nemůže s ohledem na chabý výkon unijní ekonomiky v podstatě dovolit.
Výhled pro letošní rok zůstává velmi příznivý. Je pravděpodobné, že česká inflace bude i nadále patřit mezi nejnižší v unii.