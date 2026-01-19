peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

  • GLOSA

Česko mezi inflačními premianty. Máme pátou nejnižší inflaci v EU

Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v prosinci zpomalil na 2,3 procenta. V České republice míra inflace zůstala na 1,8 procenta, a byla tak pátá nejnižší v EU.

Ilustrační foto: Česká republika. Zdroj: Pixabay

Napsal Petr Dufek
-
naposledy aktualizováno 19. 1. 2026 15:50
ceny elektřiny česká ekonomika ČNB ECB euro harmonizovaná inflace inflace úrokové sazby

Ty časy, kdy se česká ekonomika řadila k inflačním ekonomikám unie, protože se příliš nevěnovala cenám energií, skončily. Loni česká inflace dosáhla páté nejnižší hodnoty v rámci celé Evropské unie (EU). Je tedy jasné, že za námi zůstala většina zemí platících eurem.

Pro srovnání, euroizované Slovensko mělo inflaci více než dvojnásobnou ve srovnání s ČR.

TABULKA: Srovnání vývoje harmonizované inflace v EU

Země prosinec 2024 červenec 2025 srpen 2025 září 2025 říjen 2025 listopad 2025 prosinec 2025
EU 2,7 2,4 2,4 2,6 2,5 2,4 2,5
Eurozóna 2,4 2,0 2,0 2,2 2,1 2,1 1,9
Belgie 4,4 2,6 2,6 2,7 2,5 2,6 2,2
Bulharsko 2,1 3,4 3,5 4,1 3,8 3,7 3,5
Česko 3,3 2,5 2,4 2,0 2,3 1,8 1,8
Dánsko 1,8 2,2 1,9 2,2 2,1 2,0 1,9
Estonsko 4,1 5,6 6,2 5,3 4,5 4,7 4,0
Finsko 1,6 1,9 2,2 2,2 1,4 1,5 1,7
Francie 1,8 0,9 0,8 1,1 0,8 0,8 0,7
Chorvatsko 4,5 4,5 4,6 4,6 4,0 4,3 3,8
Irsko 1,0 1,6 1,9 2,7 2,8 3,1 2,7
Itálie 1,4 1,7 1,6 1,8 1,3 1,1 1,2
Kypr 3,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1
Litva 1,9 3,4 3,6 3,7 3,7 3,6 3,2
Lotyšsko 3,4 3,9 4,2 4,2 4,3 3,8 3,4
Lucembursko 1,6 2,6 2,8 3,1 3,0 3,6 3,3
Maďarsko 4,8 4,2 4,2 4,3 4,2 3,7 3,3
Malta 1,8 2,5 2,7 2,4 2,5 2,5 2,4
Německo 2,8 1,8 2,1 2,4 2,3 2,6 2,0
Nizozemsko 3,9 2,5 2,4 3,0 3,0 2,6 2,5
Polsko 3,9 2,9 2,7 2,9 2,9 2,6 2,5
Portugalsko 3,1 2,5 2,5 1,9 2,0 2,1 2,4
Rakousko 2,1 3,7 4,1 3,9 4,0 4,0 3,8
Rumunsko 5,5 6,6 8,5 8,6 8,4 8,6 8,6
Řecko 2,9 3,7 3,1 1,8 1,6 2,8 2,9
Slovensko 3,2 4,6 4,4 4,6 3,9 3,9 4,1
Slovinsko 2,0 2,9 3,0 2,7 3,1 2,4 2,6
Španělsko 2,8 2,7 2,7 3,0 3,2 3,2 3,0
Švédsko 1,6 3,1 3,4 3,2 3,1 2,2 2,1

Zdroj: Eurostat

Pomohl pokles cen energií

V prosinci česká harmonizovaná inflace zůstala stejně jako v listopadu na úrovni 1,8 procenta. Rozdíl mezi známější národní inflací a touto harmonizovanou, která je jediná srovnatelná, tkví především v započítávání cen nemovitostí v rámci tzv. imputovaného nájemného. V harmonizované inflaci není, tudíž je i nižší.

K nízké české inflaci přispělo především zlevňování energií, které tak reagovaly na vývoj cen silové elektřiny a plynu na evropském trhu. Co je pozitivní? Že tento trend může ještě v úvodu letošního roku pokračovat. Zvlášť když u elektřiny odpadly poplatky za OZE.

K nízké inflaci v ČR přispěl především vývoj cen zboží. To celkově zdražilo jen o 0,5 procenta. A to díky posilující koruně zlevňující dovozy do ČR.

Ceny služeb naproti tomu rostly – podobě jako v ostatních středo a východoevropských zemích – o poznání rychleji. Tam probíhá proces dobíhání podporovaný nárůstem reálných mezd a v podstatě tím není ani překvapivý.

Česko mezi inflačními lídry EU

Vývoj inflace byl v posledním roce velmi pozitivní. ČNB se podařilo zkrotit inflaci a dostat ji do cíle za cenu vyšších úrokových sazeb. Ty si ECB navzdory vyšší inflaci ve většině zemí eurozóny nemůže s ohledem na chabý výkon unijní ekonomiky v podstatě dovolit.

Výhled pro letošní rok zůstává velmi příznivý. Je pravděpodobné, že česká inflace bude i nadále patřit mezi nejnižší v unii.

Petr Dufek

SPOLUPRACOVNÍCI REDAKCE
Působí jako hlavní ekonom v Bance Creditas. Donedávna pracoval jako analytik Finančních trhů ČSOB, kde působil od roku 1997. Vedle svého působení v ČSOB přednáší na VŠE v Praze na Katedře měnové teorie a politiky. Více...



