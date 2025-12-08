Trh práce se nadechuje, s růstem nezaměstnaných přibývá i šance pro firmy sehnat potřebné lidi

Nezaměstnanost v ČR ke konci listopadu zůstala na 4,6 procenta. Lidí bez práce ve srovnání s koncem října přibylo o 802 na 341.311. Počet volných míst se snížil o 3372 na 90.627, vyplývá z aktuálních Úřadu práce ČR.
Loni na konci listopadu byla nezaměstnanost 3,9 procenta, bez práce bylo 209.425 lidí.
„Z pohledu regionů vidíme, že listopad přinesl spíše mírné posuny. Podíl nezaměstnaných
zůstal ve většině krajů stabilní, mírný pokles jsme zaznamenali ve Středočeském a Moravskoslezském kraji, zatímco v Jihočeském naopak nepatrně vzrostl,“ uvedl zastupující generální ředitel Úřadu práce ČR Karel Trpkoš.
V ostatních 11 krajích se podíl nezaměstnaných meziměsíčně nezměnil. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, a to 6,9 procenta. Nejnižší byla i nadále v Praze, kde zůstala na 3,5 procenta. Při srovnání okresů byl nejvyšší podíl nezaměstnaných na Mostecku a Karvinsku, kde dosáhl 9,7, respektive 9,4 procenta.
Na opačném konci byly s nezaměstnaností pod tři procenta tradičně okresy Praha-východ a Praha-západ, ale také Rychnov nad Kněžnou a Pelhřimov.
Trh se začíná nadechovat
Podle manažera a datového analytika pracovního portálu JenPráce.cz Michala Španěla se po dlouhém období personálního sucha karta začíná obracet. „Firmy nyní dostávají do rukou příležitost zkvalitnit své týmy, protože na trhu se objevují i kandidáti, kteří by byli ještě před rokem nedosažitelní. Sezónní výkyv je jedna věc, ale strukturální uvolnění pracovní síly je trend, který bychom neměli ignorovat,“ poukazuje Španěl.
Regionální rozdíly zůstávají výrazné – zatímco Praha se s nezaměstnaností 3,5 procenta stále potýká spíše s nedostatkem lidí, strukturované problémy severních Čech a části
Moravskoslezského kraje jsou nadále viditelné v okresech typu Most a Karviná. Zde se
nezaměstnanost pohybuje okolo 9–10 procent.
„Pro uchazeče to znamená, že možnost mobility – ať už dojíždění, nebo stěhování – může být klíčovým faktorem při hledání práce. Na portálu JenPráce.cz vidíme trvale silnou poptávku po dělnických profesích ve stavebnictví, logistice a výrobě, ale také po řidičích a pracovnících ve službách,“ doplňuje pohled na trh práce.
Poptávka po brigádnících je podle něj ve srovnání s loňskem nižší, což koresponduje s informacemi z firem, že nábory více zvažují. I přes mírný růst nezaměstnanosti však platí, že pro aktivní uchazeče s ochotou učit se novým dovednostem a být flexibilní je nabídka pracovních příležitostí stále relativně široká.