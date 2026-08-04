Vyšší časová prémie u amerického dluhopisu. Dobrá, nebo špatná zpráva pro trhy?

Časová prémie u výnosu desetiletého amerického dluhopisu se podle posledního měření z minulého týdne pohybuje přibližně tři bazické body pod vrcholem z poloviny letošního května. Z dlouhodobějšího hlediska jde o nejvyšší hodnoty od roku 2011.
GRAF: Dlouhodobý vývoj prémie u 10letého amerického dluhopisu
Od roku 1990 do začátku srpna 2026, v procentech.
Zdroj: Fed
Časová prémie představuje dodatečný výnos, který investoři požadují jako kompenzaci za držení dlouhodobých dluhopisů kvůli nejistotě ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb a inflace.
Pokud tato nejistota poroste, trh bude požadovat vyšší časovou prémii. A to bude tlačit vzhůru výnosy na dlouhém konci americké výnosové křivky. Vyšší časovou prémii může podporovat i menší předvídatelnost měnové politiky Fedu.
Růst časové prémie znamená, že se zpřísňují podmínky financování, aniž by centrální banka sama sazby měnila. Podmínky financování přitom vyjadřují, za jakou cenu a jak snadno si mohou domácnosti, firmy i vlády půjčovat.
Problém pro ekonomiku to není
Je vyšší časová prémie pro trhy dobrá, nebo špatná zpráva? Dlouhé tržní sazby nejsou jediným faktorem, který podmínky financování ovlivňuje, byť patří k těm nejdůležitějším.
Pokud si americká ekonomika udrží robustní růst bez citelnějšího zpomalení a bez výraznějšího nárůstu inflační nejistoty, nemusí být napřímení výnosové křivky samo o sobě zásadním problémem pro trhy ani ekonomiku.
V takovém prostředí by zároveň neměl vznikat výraznější tlak na další růst časové prémie.
Riziko ropného šoku?
Pokud chceme dál sledovat vývoj časové prémie, měli bychom se zaměřit na hlavní rizika jejího růstu. Patří mezi ně menší předvídatelnost měnové politiky Fedu nebo případné ropné šoky zvyšující inflační nejistotu
A také nečekané navýšení emisí dlouhodobých státních dluhopisů ze strany amerického ministerstva financí.
Poslední faktor může být významný v prostředí přetrvávající kladné korelace mezi akciemi a dluhopisy. Bondy totiž neplní obvyklou roli zajištění akciového rizika, a investoři proto požadují vyšší kompenzaci za jejich držení.
Shodou okolností ministerstvo financí představí svůj čtvrtletní emisní plán již tento týden. Významnější změny v něm však v tuto chvíli neočekáváme…