Digitalizace stavebního řízení znovu a lépe; americké indexy i zlato posunuly rekordy a kávu čeká zdražování aneb souhrn ekonomických událostí 42. týdne 2024

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

říká se, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Bohužel to platí velmi často v politice a státní správě, stejně jako nyní. Mám na mysli velkou plánovanou úpravu podmínek pro dohody o provedení práce, které měly dohodáře výrazně zregulovat, neboť měly zpřísnit pravidla pro placení sociálního a zdravotního pojištění. Původní plán ministerstva práce a sociálních věcí byl ale natolik komplikovaným řešením, že nakonec končí v propadlišti dějin. Dobrý úmysl v podobě boje proti daňovým únikům a zlepšení rozpočtových příjmů se v tomto případě zcela minul s účinkem a žádné změny tak víceméně nebudou. Nicméně politická snaha přinesla alespoň jeden pozitivní efekt. Politici totiž díky zavedení evidence dohodářů zjistili, že zaměstnání tohoto typu není zalito černým sluncem ani zlem, proti němuž je potřeba bojovat. (nemluvě o tom, že se potvrdila již předchozí slova podnikatelů, odborů i daňových poradců, že dohody nijak škodlivé nejsou). Naštěstí plány politiků vzaly za své a zůstávají jen změny odpovídající evropské legislativě. A vláda má na kontě po průšvihu se stavebním řízením bohužel další trapnou frašku…

Digitalizace stavebního řízení znovu a lépe

Vláda rozhodla nepokračovat ve vývoji digitalizovaných systémů stavebního řízení spuštěných 1. července. Pracovat bude na vypsání nové zakázky. Podle návrhu novely stavebního zákona systémy ale bude možné dočasně dále využívat souběžně s těmi původními. Nový on-line systém stavebního řízení bude fungovat nejpozději od začátku roku 2028, což ale odporuje cílům Národního plánu obnovy. Kabinet chce ještě během podzimu prosadit takzvaný legislativní bypass, který umožní úředníkům částečný návrat ke starým systémům. Ministr dopravy a dočasně jmenovaný koordinátor vývoje stavebního řízení Martin Kupka (ODS) chce také nechat vypracovat analýzu, co by měl nový systém umět.

Dow Jones a S&P 500 mají nové rekordy

Americké akcie na počátku nového týdne posílily a index Dow Jones poprvé překonal hranici 43.000 bodů. Na rekordu uzavřel i index S&P 500. Investoři před týdnem plným firemních výsledků hospodaření a důležitých statistických údajů nakupovali hlavně technologické akcie, napsala agentura Reuters.

Na rekordní úroveň se na konci týdne dostalo i zlato, jehož cena vyšplhala nad 2 700 USD za trojskou unci. Trh žene vzhůru mimo jiné rostoucí poptávka po bezpečných aktivech a očekávání dalších snížení úrokových sazeb centrálními bankami.

Rekordně drahá káva

Burzovní cena kávy se letos v září dostala nad 2,75 USD za libru, a byla tak nejvyšší za posledních 13 let. I přes mírný pokles v minulých dnech se její cena nyní pohybuje kolem 2,6 USD. V následujících měsících navíc nelze vyloučit další růst a atakování historických maxim. Může za to souhra mnoha faktorů, které tomuto trendu nahrávají do karet. Zvyšování cen na burze pocítí i koncoví zákazníci. Výsledné zdražení v maloobchodu se však projeví až s určitým zpožděním.

Colt CZ chystá nové investice

Jedno z největších českých zbrojařských uskupení Colt CZ Group zahajuje prodej až 3,9 mil. akcií prostřednictvím zrychleného úpisu. To představuje až 6,91 % z celkového počtu akcií společnosti. Krok následuje po schválení zvýšení základního kapitálu představenstvem 4. října 2024. Akcie budou nabídnuty vybraným kvalifikovaným investorům, uvedla firma na svých webových stránkách.

Moneta navrhne mimořádnou dividendu

Představenstvo Monety Money Bank navrhne na valné hromadě vyplacení mimořádné dividendy tři koruny na akcii, uvedla mluvčí banky Lucie Leixnerová. Valná hromada se bude konat 19. listopadu. MONETA vyplatila za loňský rok řádnou dividendu devět korun na akcii, která byla meziročně zvýšena o 12,5 %, a k tomu přidává nyní tři koruny.

Nobelovka za výzkum prosperity

Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali ekonomové Daron Acemoglu, Simon Johnson a James Robinson působící ve Spojených státech, a to za výzkum vlivu institucí na prosperitu. Oznámila to švédská Královská akademie věd. Ocenění vědci podle akademie přispěli k pochopení rozdílů v prosperitě mezi národy. „Ukázali důležitost společenských institucí pro prosperitu země. Společnosti se špatným právním systémem a institucemi, které vykořisťují populaci, nevytvářejí růst ani změnu k lepšímu. Výzkum laureátů nám pomáhá pochopit, proč tomu tak je,“ uvedla akademie. Po týdnu tak skončilo vyhlašování letošních nositelů tohoto prestižního ocenění, kdy byli postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír.

Čínský růst zvolnil, ale je nad odhady

Meziroční růst čínské ekonomiky v třetím čtvrtletí zvolnil na 4,6 %, oznámil čínský statistický úřad. Tempo růstu sice mírně překonalo očekávání, bylo však nejslabší za rok a půl a dále zaostávalo za vládním cílem, který pro letošek počítá s růstem hrubého domácího produktu o zhruba pět procent. V druhém čtvrtletí čínská ekonomika meziročně vzrostla o 4,7 %.

Hypomonitor: Objem hypoték v září klesl

Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v září hypoteční úvěry za 24,2 mld. Kč, což je proti mimořádnému srpnu pokles o 8,1 mld. Meziroční růst činil 80 %. Úrokové sazby nových úvěrů klesly na 4,96 % ze srpnových 4,98 %. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Google bude potřebovat malé reaktory

Americký internetový gigant Google uzavřel dohodu o nákupu elektřiny z malých modulárních reaktorů, kterou bude napájet systémy potřebné pro fungování umělé inteligence (AI). Firma o tom informovala na svých internetových stránkách. Finanční podmínky dohody firmy nezveřejnily a neposkytly ani informace o tom, kde v USA se budou reaktory nacházet.

Boeing potřebuje až 35 mld.USD

Americký výrobce letadel Boeing potřebuje až 35 mld. USD. Firma se potýká s výrobními problémy, které v poslední době navíc zhoršuje stávka zaměstnanců v USA. Kromě toho se jí blíží splatnost některých dluhopisů. Firma v dokumentech pro Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) uvedla, že 25 mld. USD si chce zajistit z prodeje akcií a dluhopisů a dalších 10 mld. USD jí formou úvěru poskytnou banky. Zatím není jasné, kdy a jak se prodej akcií uskuteční. Analytici a investoři očekávají, že se tak stane ještě letos.

ECB dle očekávání, sazby jsou níže

Rada guvernérů ECB na říjnovém měnověpolitickém jednání podle očekávání snížila úrokové sazby, depozitní o 25 bazických bodů na 3,25 % a základní o 25 bazických bodů na 3,40 %. Poprvé sazby ECB v současném cyklu snížila v červnu, na zasedání v červenci je nechala beze změny a v září snížila depozitní sazbu o 25 a základní o 60 bazických bodů. Během tiskové konference po jednání šéfka ECB Christine Lagardeová zdůraznila, že měnová autorita se nadále bude v otázce monetární politiky rozhodovat podle příchozích dat, a zopakovala, že neexistuje předem daný harmonogram upravování úrokových sazeb.

Globální dluh míří nad 100 bil. USD

Celosvětový veřejný dluh v letošním roce překročí hranici 100 bilionů dolarů, což odpovídá 93 % globálního hrubého domácího produktu. V úterní zprávě to předpověděl Mezinárodní měnový fond (MMF). Uvedl také, že do roku 2030 by se měl poměr celosvětového veřejného dluhu k HDP vyšplhat ke 100 %. Měnový fond zároveň varoval, že veřejný dluh by mohl růst ještě rychleji, než se nyní předpokládá. Upozornil, že v politice se v posledních desetiletích čím dál více prosazuje vstřícný postoj k vyšším výdajům.

V ekonomické svobodě jsme si pohoršili

Česko je 22. ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 165 sledovaných států světa. Proti loňskému revidovanému žebříčku si pohoršilo o čtyři příčky, ekonomická svoboda se ale zhoršila i v absolutním hodnocení. Vyplývá to z žebříčku Economic Freedom of the World Index kanadského institutu Fraser. Ekonomicky nejsvobodnější zemí světa je Hongkong, žebříček uzavírá Venezuela.

Meta začíná testovat tvorbu videí s AI

Americký internetový gigant Meta Platforms se dohodl s hollywoodskou filmovou společností Blumhouse Productions na spolupráci při testování svého nástroje pro tvorbu videí pomocí generativní umělé inteligence. Informovala o tom agentura Reuters. Meta tento měsíc představila systém Movie Gen, který podle ní dokáže vytvářet realisticky vypadající videa podle pokynů uživatele. Tvrdí, že Movie Gen dokáže konkurovat podobným nástrojům předních podniků působících v oblasti tvorby mediálního obsahu pomocí generativní AI, například firmy OpenAI.

Tavares skončí za 2 roky v čele Stellantisu

Šéf mezinárodní automobilové skupiny Stellantis Carlos Tavares odejde z funkce, až mu začátkem roku 2026 vyprší kontrakt. Automobilka zároveň představila okamžité změny ve vedení. Akcie podniku jsou v poslední době pod zvýšeným tlakem, zejména kvůli neuspokojivým výsledkům v Severní Americe.

Spustí opět USA vyřazené reaktory?

Energeticky hladové Spojené státy se chystají k mimořádnému kroku. Po dlouhých letech stagnace jaderného průmyslu chtějí znovu zprovoznit některé vyřazené reaktory, aby v době boomu umělé inteligence a velkých datových center uspokojily poptávku technologických firem po elektřině. Uvést do chodu léta zanedbávané bloky však nebude snadné. Zvláštní obavy vzbuzuje plánovaná renesance reaktoru v elektrárně Three Mile Island, kde v roce 1979 došlo k havárii.

DIP už má skoro 80 tis. Čechů

Počet investorů, kteří se rozhodli vložit finanční prostředky sloužící k zajištění na stáří do dlouhodobého investičního produktu (DIP) dosáhl za prvních devět měsíců jeho nabízení již 78 680. Data představují majoritu poskytovatelů DIP z řad členů Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR).

TSMC plánuje další „čiptovárny“ v EU

Tchajwanský výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) plánuje kromě továrny, která vzniká v Drážďanech, postavit v Evropě i další závody. Ve hře by mohla být i Česká republika a širší region Prahy a okolí. S odvoláním na nejmenovaného vládního představitele to uvedl specializovaný německý server ComputerBase. Nová továrna by se mohla zaměřit na polovodiče pro umělou inteligenci (AI).

Škoda Kylaq pro Indii

Automobilka Škoda Auto vyvinula nové malé SUV Kylaq určené pro indický trh. S novým modelem vstoupí značka do oblíbeného segmentu vozů s délkou pod čtyři metry, který tvoří téměř 30 procent indického automobilového trhu a patří k nejrychleji rostoucím. Po modelech Kushaq a Slavia je Kylaq třetím modelem Škody lokálně vyvinutým a vyráběným v Indii. Ta je v současnosti největším mimoevropským trhem značky.

DODO vylepšuje dodávky zásilek

Technologicko-logistická společnost DODO, která se zabývá precizní městskou logistikou, vyvinula univerzální řešení zohledňující rostoucí poptávku zákazníků po doručovaní zásilek v předem zvolený den a čas. Dodání zboží v konkrétním časovém okně, které je již standardem v oblasti potravin, začíná DODO rozšiřovat i do dalších segmentů a klade si za cíl ze slotového doručování postupně vytvořit tržní standard. Fakt, že je o takový posun standardu služeb zájem, potvrzuje i průzkum agentury STEM/MARK. Ten mimo jiné ukazuje, že by 80 % zákazníků dalo přednost e-shopu, který jim zásilku doručí v jimi zvolený čas. DODO ve snaze posunout zaběhlé standardy zakládá i vlastní tržní iniciativu NEČEKEJ. Ta jako první svého druhu mapuje reálné zákaznické preference v oblasti doručení, vyobrazuje frustraci z aktuálního nastavení doručovacích služeb a vyzývá e-commerce k pozitivní změně.

Toyoty hlásí návrat do F1

Automobilka Toyota se po 15 letech vrací do Formule 1 jako partner stáje Haas. Americký tým a japonská značka společně oznámily zahájení dlouhodobé technické spolupráce postavené na sdílení odborných znalostí, zkušeností či zdrojů mezi Haasem a oddělením motorsportu japonského výrobce Toyota Gazoo Racing. Dodavatelem motorů pro tým zůstává Ferrari.

Inflace v EU zvolnila

Míra inflace v zemích EU v září zvolnila na 2,1 % ze srpnového tempa 2,4 %, uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice je inflace naopak znovu na vzestupu a ze srpnových 2,4 % se dostala na 2,8 %. Eurostat používá údaje harmonizované s metodikou výpočtu EU, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ). V zemích eurozóny míra inflace v září zvolnila na 1,7 % ze srpnové hodnoty 2,2 %. Po zpřesnění dat je to nižší hodnota, než uváděl rychlý odhad, v němž Eurostat zářijovou inflaci v zemích platících eurem stanovil na 1,8 %.

Ceny novostaveb v Brně nadále rostou

Od července do září se v Brně prodalo 275 nových bytů. Za poslední dva roky se z pohledu počtu prodejů jedná o druhé nejúspěšnější čtvrtletí. Jak vyplývá z nové analýzy společnosti Trikaya, v posledních deseti letech se během žádného třetího kvartálu neprodalo tolik bytů. Průměrná nabídková cena brněnských novostaveb překonala dosavadní historický rekord a vyšplhala se na 131 700 korun za metr čtvereční. Při velmi silné poptávce trvající od začátku roku 2024 je suverénně největší zájem o malometrážní byty.

BMW vyzývá ke zrušení zákazu spalovacích motorů

Pokud chce EU zmírnit závislost na Číně, musí zrušit plán zakázat od roku 2035 nová auta se spalovacím motorem. Na mezinárodním autosalonu v Paříži to řekl šéf německé automobilky BMW Oliver Zipse. Evropské země jsou mimo jiné značně závislé na čínském dodavatelském řetězci u baterií pro elektromobily. Zipse přitom dlouho prosazoval návrh, aby regulační orgány povolily různé technologie včetně alternativních paliv, jako jsou e-paliva nebo biopaliva či auta s vodíkovými palivovými články. Nálada v Evropě teď podle něj směřuje k pesimismu a region potřebuje nový regulatorní rámec, aby zůstal konkurenceschopný. Start-up Igluu rozšiřuje partnerství do USA Český technologický startup Igluu, který stojí za digitalizací realitních služeb v Evropě, oznámil strategické partnerství s americkou společností Stellar MLS. Společně chtějí modernizovat realitní trh pomocí pokročilého systému MLS. Nový krok otevírá dveře modernizaci evropských realitních služeb prostřednictvím systému, který již desítky let úspěšně funguje v Severní Americe. Igluu plánuje rozšířit své know-how na další evropské trhy a usnadnit realitní transakce díky standardizaci dat a digitalizaci procesů. Portu se rozrůstá, vydělalo uživatelům už 5 miliard

Online investiční platformě Portu, umožňující jednoduše investovat, se daří, pokračuje v růstu a překročila několik důležitých milníků. Od uvedení dlouhodobého investičního produktu (DIP) na trh se začátkem letošního roku si Důchodový účet u Portu založilo už přes 15 tisíc investorů. Celková hodnota spravovaného majetku klientů Portu překročila 36 mld. Kč a investoři zde vydělali už více než 5 mld. Kč. Nově Portu přichází také s vylepšeními a službami, které zlepší klientskou zkušenost a bezpečí investorů.

Skoro půlka Čechů se bojí stárnutí

Věk je jen číslo… ale je tomu skutečně tak? Ze studie STADA Health Report 2024 vyplývá, že 43 % Evropanů (47 % Čechů) se bojí stárnutí. Ještě výraznější je tento strach zejména mezi mladšími dospělými ve věku 18 až 34 let – bojuje s ním 46 % dotazovaných Evropanů, v případě mladých Čechů je to dokonce 55 %. Z průzkumu je též zřejmé, že se ženy v tomto ohledu strachují více než muži – vyhlídky na stárnutí se obává téměř každá druhá žena ve věku 18 až 34 let (49 %, ČR 57 %). Ze srovnání jednotlivých států Evropy vyplývá, že strach ze stáří vnímají nejvíce obyvatelé Polska (53 %), Velké Británie (51 %) a Irska (50 %), nejméně pak lidé v Nizozemsku (31 %), Švýcarsku (32 %) a Srbsku (33 %).

Poleno povoleno

V půli října na úvodní tiskové konferenci oznámila svůj vznik Asociace pro ekologické vytápění dřevem (AEVD), která si klade za cíl edukovat nové i stávající uživatele dřevospalujících topidel o tom, jak dosáhnout maximální efektivity vytápění při minimálním dopadu na životní prostředí. Aktuálním úkolem asociace je boj proti dezinformacím. Asociace úzce spolupracuje s výrobci topidel, odborníky v oblasti ekodesignu a vládními institucemi, aby zajistila, že se k zákazníkům dostanou pouze ekologicky šetrná a účinná topidla.

A pár firemních výsledků v kostce na závěr:

Spíše potěšily: Netflix; Ericsson; UnitedHealth Group; Charles Schwab; Walgreens Boots Alliance; Goldman Sachs; Morgan Stanley; Abbott Laboratories; U.S. Bancorp; TSMC; Travelers;

Spíše zklamaly: JP Morgan Chase; Johnson & Johnson; Bank of America; Stallantis.