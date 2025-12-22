peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Mohlo by vás také zajímat

KOMENTÁŘ
shares views

AI přinese do energetiky významnou revoluci

Kryštof Míšek 2. prosince 2025

Poslední roky přinesly obrovský boom umělé inteligence, která ovlivnila prakticky všechna tradiční odvětví. Jedno z těch klíčových – energetiku –…

ANALÝZA
shares views

Donedávna obří znečišťovatel planety našel recept na zastavení emisí

Ondřej Ševeček 28. listopadu 2025

Navzdory elektrifikaci a nárůstu spotřeby elektřiny čínské emise stagnují či dokonce klesají. Téměř 90 procent nové poptávky totiž vyřešily obnovitelné…

ČLÁNEK
shares views

Povolenky dopadnou i na ceny nemovitostí. Starší byty čeká propad hodnoty

Redakce 18. listopadu 2025

Účinnost emisních povolenek pro domácnosti se sice posouvá až na rok 2028, jejich dopadu se ale nevyhneme. Kromě toho, že…

  • ANALÝZA

Může za to drát. Vyšetřování červencového blackoutu skončilo, zapomeňte?

Důvodem červencového rozsáhlého výpadku elektřiny v části Česka byl souběh vzájemně nesouvisejících událostí. Hlavní příčinou přitom byl pád kabelu na vedení V411, který způsobila chybná oprava z dřívějška. Na to navázaly další výpadky. Nad tím, jak celý problém zhodnotil provozovatel přenosové soustavy ČEPS, se zamýšlí Jan Palaščák, zakladatel Skupiny Amper.

Nahrazováním fosilních zdrojů energie za obnovitelné se zvyšuje nestabilita a volatilita produkce elektřiny v Evropě. A tím i riziko blackoutu. (Ilustrační foto) Zdroj: Unsplash

Napsal Jan Palaščák
-
naposledy aktualizováno 22. 12. 2025 14:42
blackout ČEPS ČEZ elektrárna elektřina energetika

Před několika dny vydala Česká elektroenergetická přenosová soustava (ČEPS) dlouho očekávaný Rozbor závažné provozní a poruchové události způsobený výpadkem vedení V411. V důsledku této havárie postihl 4. července střední a severní Čechy výpadek dodávek elektřiny pro zhruba milion odběrných míst.

S pádem vodiče, byť páteřního vedení, by si přitom přenosová soustava poradila, kdyby nebylo souběhu celé řady dalších událostí. V čele s výpadkem v elektrárně Ledvice (ELED) jako zdroje, na který se v danou chvíli spoléhalo. V kritických okamžicích totiž nejprve došlo ke strojní poruše v Ledvicích a o pár minut později k vypnutí napěťově-frekvenční ochranou.

Současně dispečeři ČEPS údajně po nějakou dobu pracovali s výkonem, který do sítě ve skutečnosti nepřitékal. Jistě byli pod extrémním tlakem a v nejlepší snaze hledali nějaké řešení. „Vznik takového unikátního provozního stavu elektrárenského bloku nebyl v TRIS (dispečerském systému ČEPS) předpokládán.“

Zatracený drát

Kritickým pohledem zvenčí to tedy vypadá, že ČEZ nezvládl provoz elektrárny a ČEPS nezvládl dispečerské řešení mimořádné situace. Podle zprávy ČEPS ovšem za všechno může onen drát. Respektive chybně provedená instalace tahové spojky v místě jeho opravy v prosinci 2024.

Zatímco Policie ČR věc odložila s tím, že mohlo jít o skrytou vadu, ČEPS se po firmě, která instalaci provedla, chystá vymáhat škodu ve výši půl až celého milionu korun.

A to v kontextu toho, že účelovou hrou s nouzovým stavem za účasti ministra průmyslu Vlčka bylo poškozeným průmyslovým podnikům či obchodníkům a restauratérům znemožněno uplatnit nároky v řádu miliard korun. (Onoho dne nebyl vyhlášen stav předcházející stavu nouze a stav nouze byl vyhlášen, až když krizová situace pominula.)

Sladit notičky

Zatímco nejprve ČEPS a ČEZ neměli „sladěné notičky,“ tak nyní v dobře načasované adventní selance je inspirace zjevná. ČEPS to zaflikoval stejně jako ČEZ v kauze „sváry“ na jádru. Neboli za všechno můžou dva montéři s ručením omezeným.

Zároveň si všimněme, že zpráva ČEPS vyšla ve stejný den jako dlouho dopředu avizovaný předběžný report Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav elektřiny (ENTSO-E).

V Evropě  ale nemají o příčinách výpadku zdaleka tak křišťálově jasno. Naopak si vyžádali bližší informace k roli Ledvic v rámci incidentu a k příčině výpadku distribuovaných zdrojů.

Oba dva problémy paradoxně v Česku známe již od začátku kauzy. V první fázi ČEPS obvinil ČEZ (Ledvice) a vzápětí ČEZ pojmenoval chyby ČEPS, v zásadě v oblasti (re-)dispečinku.

S odhalením nakonec pomůže Evropě

Finální zpráva, kterou mezinárodní panel vyšetřovatelů vydá v červnu příštího roku, tak může obsahovat poměrně závažnou kritiku týkající se provozu ledvické elektrárny i selhání na straně ČEPS.

Což je pro Česko zřejmě jediná šance, jak zjistit, co se doopravdy stalo, vzít si z výpadku ponaučení. A také zjistit, jak investovat chystané stovky miliardy do elektrizačních sítí účelně. Jsou to peníze, které platíme všichni na účtech za elektřinu. Peníze, které jdou omezenému počtu firem v ne zcela transparentním prostředí, kde se občas ztratí materiál ze skladu nebo rovnou celá firma.

Do července jsme si mysleli, že sítě za ty peníze alespoň fyzicky robustně a moderně někdo řídí. Tím už si tak jisti být nemůžeme. Výrok o pravděpodobnosti „jedna ku třem milionům“ ukazuje, kromě jisté arogance v PR na straně ČEPS, také na možnou dosud nevyřčenou podstatu selhání dispečinku.

Možná pracujeme se zastaralým modelem sítí, který vznikl v jiné době, kdy elektřina „tekla pouze z kopce a ne do kopce,“ neboli před nástupem OZE. Jinak by patrně re-dispečink dopadl lépe. A hlavně by nemohl ČEPS dojít ke zjevnému nepochopení moderní Thalebovské statistiky a dopustit se výroku, kde jim to vyšlo přesně „jedna ku třem milionům a přitom jsme všechno udělali správně…

Jan Palaščák

Další příspěvky od autora:

Jan Palaščák: Závod s časem prohráváme. Klimatická konference COP nepřinesla přelom

Má stát ovládnout celý ČEZ – nebo jen klíčové části?

Čínské technologie jsou hrozbou pro energetiku

Více k tématu:

Masivní blackout na Pyrenejském poloostrově; Ukrajina podepsala nerostnou dohodu s USA a Revolut útočí na mobilní operátory aneb souhrn ekonomických událostí 18. týdne 2025

Německý jaderný „šlus“ výrazně zvyšuje šanci na blackout

Americká elektrická síť je málo odolná. Blackoutů přibývá

Všimli jsme si, že používáte AdBlock. Reklamy jsou však pro náš server důležitým zdrojem příjmů, díky nimž můžeme tvořit bezplatný a kvalitní obsah pro naše čtenáře.

Prosíme, podpořte nás a při návštěvě Peak.cz pozastavte nástroj AdBlock.

Moc děkujeme.
Redakce Peak.cz

Pokračovat na článek Povolit reklamu
redakce
sledujte nás
peak week newsletter Souhrn toho nejdůležitějšího
každý pátek ve vašem e-mailu. Přihlásit odběr
© 2017 PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. zakázáno.