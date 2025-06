Smlouva na Dukovany II podepsána; finanční sektor v ČR kypí zdravím a Prim má jediného majitele aneb souhrn ekonomických událostí 23. týdne 2025

Milé čtenářky, milí čtenáři,

kdysi jsem si někde přečetl, že na sociálních sítích má člověk lidi bavit, informovat, či nabídnout něco užitečného. A pokud člověk nic takového nemá, má raději mlčet, nebo tam vůbec nechodit. Je dost možné, že jde o vzpomínku z doby dávno minulé, neboť role sociálních sítí – zejména sítě X (exTwitter) – se o dost posunula. Když člověk vidí, co na sebe v posledních hodinách na „socialu“ chrlí bývalí kámoši (jak hrom) americký prezident Donald Trump a podnikatel Elon Musk, tak musí přiznat, že z úvodních funkcí sociálních sítí splňuje jejich přestřelka stěží zábavnost. Spíše jde o – promiňte mi ten výraz – poměřování pindíků dvou mužů se silným egem. Zatímco prezident má moc, šéf Tesly zase peníze. Těžko říci, kdo vyhraje, nebo zdali se tyto výrazné osobnosti dokáží přes svá ega přenést a usmířit. Každopádně dopad jejich hašteření na sociálních sítích potvrzuje jeden z mnoha Murphyho zákonů: Bez ohledu na to, o čem se mluví, vždycky jde o peníze…

Smlouva na Dukovany II s Korejci podepsána

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), která má na starosti jaderný tendr, podepsala ve středu s korejskou firmou KHNP finální smlouvy k výstavbě dvou jaderných bloků v Dukovanech. Firmy tak učinily jen několik hodin po zrušení předběžného opatření soudu, které uzavření dohod blokovalo. Firmy také začaly plánovat další postup. Na léto je například naplánován geologický průzkum lokality, připravovat se také začne povolovací a licenční dokumentace. Finální dohody k novým jaderným blokům v Dukovanech zahrnují kromě samotné výstavby dvou bloků také kontrakt na dodávku jaderného paliva od korejské společnosti KEPCO. Dodávky na téměř deset let provozu by měly stát kolem 15 až 20 mld. Kč. Součástí smluv je také opce na stavbu dalších dvou jaderných bloků v Temelíně.

ČNB: finanční sektor je silný a zdravý

Český finanční sektor je stabilní a zdravý. Banky jsou dobře kapitálově vybavené a mají přebytky kapitálu nad vyžadované rezervy. Sektor jako celek je tak odolný proti nepříznivému vývoji, uvedla Česká národní banka (ČNB) na základě zátěžových testů zkoumajících stabilitu sektoru. Podle testů by pouze jedna banka na českém trhu musela v případě nepříznivého vývoje použít část svých kapitálových rezerv. Banky si v testu udržely silné výnosy díky rostoucímu objemu úvěrů, výnosům z držených státních dluhopisů a vyšším úrokovým maržím.

Primky mají nového majitele

Majitel firmy MPM Quality z Frýdku-Místku Petr Hanko koupil od skupiny CSG Michala Strnada výrobce hodinek značky Prim Elton hodinářská z Nového Města nad Metují na Náchodsku. Hodinky značky Prim vyrábí i společnost MPM Quality. Obě firmy se o značku přely, spory tak nyní končí a Prim má jednoho vlastníka. Firmy to uvedly v tiskové zprávě, nicméně cenu transakce strany nezveřejnily.

OECD zhoršuje ekonomické výhledy

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zhoršila výhled růstu světové ekonomiky, hospodářskou aktivitu podle ní brzdí nejistota kolem vývoje obchodní politiky. OECD to uvedla v aktualizovaném výhledu. Organizace nyní předpokládá, že růst světové ekonomiky v letošním i příštím roce dosáhne 2,9 %. V březnu OECD letošní růst odhadovala na 3,1 %, zatímco na příští rok předpovídala tříprocentní růst.

Svůj odhad na letošní rok snížila OECD i pro českou ekonomiku na 1,9 %, zatímco dosud předpovídala růst o 2,1 %. Výhled na příští rok pak zhoršila z dosavadních 2,5 % na 2,2 %. Hlavní rizika pro růst české ekonomiky představují nejistota v obchodní politice a cla, zejména v automobilovém sektoru.

Kofola koupila další kávové plantáže

Nápojářská společnost Kofola ČeskoSlovensko rozšiřuje své zemědělské aktivity a oznamuje vstup do dalšího kávového regionu světového významu. Po Kolumbii investuje do farmy v panamském Boquete – oblasti, která se proslavila nejkvalitnějšími kávovými odrůdami, včetně ikonické Geishy. Cílem Kofoly je posílit kontrolu nad surovinami a propojit celý hodnotový řetězec – od pěstování až po balení – pod hlavičkou společnosti LEROS.

Už vyděláváme na sebe

Celých 156 dní letos Češi doma pracovali a podnikali na pokrytí veřejných výdajů. Teprve od pátku 6. června pro letošek vydělávají sami na sebe. „Po koronavirových letech, kdy byl Den daňových poplatníků až na konci června, je pozitivní, že se posouvá směrem k začátku roku, což znamená méně přerozdělování a více peněz v našich kapsách. Sice bychom si přáli rychlejší posun, ale pravdou je, že oproti pandemickým rokům 2020 a 2021 je Den daňových poplatníků o osmnáct dní dříve a přerozdělování o desetinu menší,“ uvedl ředitel Institutu liberálních studií Martin Pánek.

Schodek rozpočtu se prohlubuje

Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170,5 mld. Kč z dubnových 126,1 mld. Kč, informovalo ministerstvo financí. Deficit hospodaření za pět měsíců je pátý nejhlubší od vzniku Česka, loni byl ve stejném období 210,4 mld. Kč. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) připsal meziroční zlepšení vládním opatřením pro rozpočtovou konsolidaci.

Rozjedou se strategické investice státu?

Vláda otevírá cestu strategickým investicím. Schválila model financování rozvoje strategických podnikatelských parků prostřednictvím Státní investiční a rozvojové společnosti (SIRS), který má zajistit efektivnější a flexibilnější přípravu území pro strategické investice domácích i zahraničních investorů. To umožní rychlejší rozvoj a transformaci strukturálně postižených regionů potýkajících se s odlivem obyvatel. Každá tímto způsobem investovaná koruna podle odhadů přinese do veřejných financí až 8,7 korun. Financování bude probíhat víceúrovňově a umožní zapojení soukromého kapitálu, díky čemuž se sníží náročnost pro státní rozpočet.

PPF doprodala čínskou větev Home Credit

Skupina PPF prodala čínskou větev své úvěrové společnosti Home Credit čínskému konsorciu sdruženému kolem skupiny JD.com za 298 mil. eur (7,4 mld. Kč). Vyplývá to z finančních výsledků skupiny zveřejněných na internetu. Na transakci upozornily Seznam Zprávy, podle nich je částka, kterou PPF za čínský Home Credit získala, zklamáním. Podle finančních výsledků si PPF ponechala v čínském Home Creditu dvouprocentní podíl.

ECB snížila sazby na 2 %

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) na svém zasedání podle očekávání rozhodla snížit základní úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu. Depozitní sazba tím klesne na 2 %,informovala banka. Snižováním úroků se snaží podpořit ekonomiku eurozóny, jejíž vyhlídky zastiňuje mimo jiné nejistota kolem celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. ECB rovněž předpověděla, že průměrná inflace v eurozóně v letošním roce dosáhne 2,0 %. V březnovém výhledu letošní inflaci odhadovala na 2,3 %.

USA zvyšují cla na hliník

Americký prezident Donald Trump v úterý 4. června večer místního času podepsal exekutivní příkaz, kterým se od tohoto data zvyšuje clo na dovoz oceli a hliníku do Spojených států na 50 % ze současných 25 %. Opatření platí pro všechny země světa kromě Británie, která v květnu uzavřela s USA obchodní dohodu.

Průměrná mzda v Česku vzrostla

Průměrná mzda v Česku stoupla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 6,7 % na 46.924 Kč. Ve srovnání s loňským prvním kvartálem přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 2943 Kč. Při zohlednění inflace, která činila 2,7 procenta, mzda reálně vzrostla o 3,9 %. Na 38.385 korun se meziročně zvýšil i medián, tedy střední hodnota mezd. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Odbory ve Smartwings jsou ve stávkové pohotovosti

Čtyři odborová sdružení letecké společnosti Smartwings vyhlásila stávkovou pohotovost. Aerolinkám vyčítají zejména dlouhodobý nedostatek pilotů a jejich přetěžování, dále například nahodilé změny v plánování letů, nedodržování pravidel či nedostatečnou komunikaci vedení. Žádají proto okamžité kroky k nápravě, po deseti dnech chtějí stávkou pohotovost vyhodnotit s možností případného vyhlášení stávky. Vyplývá to ze společného prohlášení odborových organizací.

Evropská pokuta pro Delivery Hero

Evropská komise uložila německé společnosti pro rozvoj jídla Delivery Hero a její španělské divizi Glovo pokutu v celkové výši 329 mil. eur (asi 8,2 mld. Kč) za účast v kartelové dohodě. Firmy tak porušily pravidla Evropské unie pro hospodářskou soutěž. Informovala o tom místopředsedkyně Evropské komise Teresa Riberaová.

Direct expanduje do Rakouska

Česká skupina Direct a rakouský telekomunikační operátor A1 oznámili podpis dohody o akvizici A1 Bank. Akvizice je podmíněna regulatorním schválením. Akvizice umožní Directu významně rozšířit portfolio produktů a posílit svoji pozici v oblasti finančních služeb. Banku hodlá transformovat na digitální banku zaměřenou na malé a střední podniky (SME) v Rakousku a výhledově ve střední Evropě. Zároveň bude A1 Bank sloužit jako infrastrukturní banka pro potřeby celé skupiny Direct.

Česká makrodata za duben:

Průmyslová produkce v Česku v dubnu zrychlila růst na 2,0 % z březnových revidovaných 1,5 %. Meziměsíčně se zvýšila o 0,9 %. Hodnota nových průmyslových zakázek byla meziročně vyšší o 7,7 %. Důvodem byly růst zakázek ze zahraničí, tuzemské naopak klesly. Vyplývá to z údajů ČSÚ.

Stavební výroba v dubnu meziročně stoupla o 1,9 %, a zaznamenala tak šestý růst v řadě. V porovnání s letošním březnem byla stavební produkce o 5 % nižší, informoval ČSÚ.

Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v dubnu zrychlily meziroční růst na 5,8 %. V březnu rostly po revizi o 3,9 %, vyplývá z údajů ČSÚ. Meziměsíčně tržby obchodníků stouply o 1,2 %.

Spotřebitelské ceny v Česku v květnu meziročně stouply o 2,4 %. Inflace tak zrychlila z 1,8 % v dubnu, kdy byla nejnižší za 7 let. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,5 %. Vyplývá to z předběžného odhadu ČSÚ. Konečnou hodnotu zveřejní statistici v úterý 10. června, v předchozích měsících pokaždé potvrdil svůj předběžný odhad.

Zahraniční obchod v dubnu skončil přebytkem 23,2 mld. Kč, meziročně byl o 6,9 mld. Kč nižší. Vývoz ve srovnání s loňským dubnem klesl o 1,1 % na 408,5 mld. Kč, zatímco dovoz se zvýšil o 0,6 % na 385,3 mld. Kč. Na celkovou bilanci měl nepříznivý vliv především vyšší schodek obchodu s ropou a zemním plynem, vyplývá z předběžných údajů ČSÚ.

Výsledky v kostce:

Potěšily: Škoda Group; Mero; Aero Vodochody;

Spíše zklamaly: MND; Lululemon.