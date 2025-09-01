peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Panasonic otevřel nový závod v Plzni; Nvidia se stále překonává a česká ekonomika potěšila aneb souhrn ekonomických událostí 35. týdne 2025

Libor Akrman 29. srpna 2025

Kryštof Míšek 28. srpna 2025

Jan Palaščák 25. srpna 2025

Státní rozpočet na rok 2026? Nové priority přinášejí vyšší deficit

Schodek státního rozpočtu by se měl po růstu v příštím roce na 286 miliard korun v následujících letech snížit. V roce 2027 by měl činit 261 miliard korun, o rok později ale opět vzroste na 271 miliard korun. Svůj pohled na návrh rozpočtu pro příští rok připojuje Pavel Peterka, hlavní ekonom XTB.

Ministr financí Zbyněk Stanjura na tiskové konferenci vlády. Zdroj: Vláda ČR

Napsal Pavel Peterka
naposledy aktualizováno 1. 9. 2025 11:00
česká ekonomika deficit důchodový systém parlamentní volby rozpočet ČR stárnutí populace XTB

Deficit státního rozpočtu má v roce 2026 dle navrženého rozpočtu vzrůst na 286 miliard korun. Důvod? Především růst výdajů na obranu a státní půjčka v souvislosti s projektem elektrárny v Dukovanech.

Bez růstu těchto výdajů by schodek činil zhruba 237 miliard korun, což je o zhruba 4 miliardy méně ve srovnání s předpokládaným schodkem na letošní rok. Nejvíce si polepší ministerstva průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí a obrany. Nejvíce ztratí doprava a školství.

Tempo zadlužení v % na HDP

Při sledování dluhu a tempa jeho růstu je ale vhodnější sledovat procentní ukazatele například ve srovnání s HDP.

Něco jiného je schodek rozpočtu v roce 2020 na úrovni zhruba 367 miliard korun při HDP 5 828 miliard korun a něco jiného je schodek 286 miliard korun při očekávaném HDP 8 832 miliard korun v roce 2026.

Nominálně to vypadá na pokles o 81 miliard, což se nemusí za roky konsolidačního úsilí zdát příliš. Jenže tempo zadlužení v roce 2020 činilo 5,6 procenta HDP. V roce 2026 by se dle plánu rozpočtu mělo pohybovat okolo 2 procent. To je zhruba 2,8krát menší číslo. Zde je konsolidační úsilí patrné.

Stárnutí populace a nové priority

Přesto měla být konsolidace přísnější. Na státní rozpočet se v dalších jednotkách let a dekádách chystá silná výzva hlavně v podobě stárnutí populace. Ta povede ke zvýšenému tlaku na důchodový systém, kdy větší podíl seniorů povede k vyšším výdajům na starobní penze.

Nezapomínejme na zdravotnický systém, kde starší populace bude potřebovat více lékařské péče.

Na rozpočet budou v kratším období vytvářet tlaky také další rozpočtové priority v podobě obrany a dopravní infrastruktury. Ani v jedné oblasti si nemůžeme dovolit zaspat.

Do rozpočtu se odrazí i soustavný tlak EU na ozeleňování ekonomiky. Dlouhodobé financování těchto priorit se v kontextu stárnutí populace pohybuje na hranici možností. Než vstoupíme do nejnáročnějších let potřebujeme rozpočet v nejlepší možné kondici.

Čekání na další vládu

Na plán rozpočtu 2026 musíme nahlížet v kontextu volebního cyklu a to ze dvou zásadních důvodů.

Ten první spočívá v tom, že další složení vlády se bude zřejmě (alespoň částečně) lišit od současného. To povede k jinak postaveným prioritám a rozpočet se  stejně přepracuje, což povede k rozpočtovému provizoriu v prvních měsících. Skladba rozpočtu a výše dluhu se tak pravděpodobně změní.

Druhým důvodem je probíhající ostrá část kampaně, v níž by velké škrty mohly vést k rozčílení části voličů a ztrátě hlasů ve volbách.

Pavel Peterka

hlavní ekonom XTB Více...

