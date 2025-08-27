peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Mohlo by vás také zajímat

SOUHRN
shares views

Panasonic otevřel nový závod v Plzni; Nvidia se stále překonává a česká ekonomika potěšila aneb souhrn ekonomických událostí 35. týdne 2025

Libor Akrman 29. srpna 2025

Colt CZ kupuje od Pražáka část Synthesie; PPF vzdala boj o koupi ProSieben; Agrofert musí vrátit dotace; Trump chce odvolat…

SOUHRN
shares views

Indové mají zájem o Zentivu; Kellner junior prodal podíl v PPF a dohoda mezi USA a a EU uzavřena aneb souhrn ekonomických událostí 33. a 34. týdne 2025

Libor Akrman 24. srpna 2025

Prazdroj od října zdraží; USA a EU uzavřely obchodní dohodu; ČBA zlepšila odhad české ekonomiky; Strnad rozšíří výrobní impérium v…

ANALÝZA
shares views

Akciové trhy rostou nejrychleji od pandemie. Máme se připravit na korekci?

Tomáš Ondřej 14. srpna 2025

Červenec byl dalším růstovým měsícem na akciových trzích a uplynulé tři měsíce tak na světové burzy přinesly nejrychlejší růst od…

  • KOMENTÁŘ

Proč Německo ztrácí pozici “exportní mašiny”?

Hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš rozebírá problémy německé ekonomiky, které znamenají také výrazný pokles exportu. V posledních 10 letech se podíl Němců na globálních vývozech snížil z necelých 10 procent na zhruba 7,5 procenta.

Německá automobilka Volkswagen zvažuje, že poprvé ve své 87leté historii přikročí k uzavírání továren v Německu. (Ilustrační foto) Zdroj: Volkswagen

Napsal Jan Bureš
-
naposledy aktualizováno 27. 8. 2025 13:56
autoprůmysl Čína dovozní cla export globální vývozy německá ekonomika Německo obchodní bariéry USA

Německé vývozy jsou v dlouhodobém útlumu. V posledních deseti letech nedokázal německý čistý export přispět pozitivně k dynamice německého HD. To je na ekonomiku s historickou přezdívkou “exportní mašina” dost žalostný výsledek.

Za stejnou dobu se podíl Němců na globálních vývozech snížil z necelých 10 procent na zhruba 7,5 procenta.

GRAF: Vývoj podílu německých vývozů na globálních vývozech
Za posledních 30 let, v procentech.

Zdroj: Patria/Světová banka

Čínský rozmach

Na vině je především rostoucí konkurence ze strany Číny. Ta se projevuje, jak se ukazuje v řadě německých odvětví od specializovaného strojírenství, přes automotive po zdravotní pomůcky, v zásadě dvojím způsobem.

Německé výrobky ztrácejí svoji pozici na důležitém čínském trhu a současně čínští výrobci získávají podíl na řadě zahraničních trhů (zejména v asijských ekonomikách). Podíl Číny na globálních vývozech za poslední dekádu proto vzrostl z přibližně 12 procent na cca 16 procent.

Dalším bolestivým bodem při pohledu do budoucna může být americký trh, na kterém končí okolo 10 procent německých vývozů.

Pokud nakonec bude platit stávající rámcová dohoda, vzroste letos efektivní celní sazba na německé zboží v USA z jednoho procenta lehce nad 15 procent. Zatím sice v číslech nevidíme výraznější dopad do německého průmyslu, pro další dynamiku německých exportů je to však bezesporu komplikace.

Potenciál leží v Evropě

Má tedy Německo šanci ztráty na čínsko-amerických exportních frontách nahradit? Na jedné straně se podobně jako celá EU může snažit více oslovovat jiné zajímavé trhy – od Indie po Jižní Ameriku.

Výrazný skrytý potenciál ovšem leží jinde, a to uvnitř Evropské unie samotné. Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu (MMF) na vnitřním evropském trhu se zbožím stále existují výrazné mimocelní bariéry komplikující obchod, které odpovídají clům zhruba ve velikosti 44 procent. Jejich odstraňování však bohužel častokrát bránily i vybrané německé podnikatelské svazy, které se bojí na domácím trhu výraznější konkurence.

A druhou šancí pro největší evropskou ekonomiku může být volba zcela jiné než exportní cesty – snížení svojí závislosti na vývozech zboží z dílny velkých průmyslových podniků a nechat více “rozkvést” sektor služeb. To však nebude nic jednoduchého a rychlého. A vyžadovalo by to velké změny na trhu práce, na které zdá se německá společnost zatím není úplně připravena…

Jan Bureš

Další příspěvky od autora:

Proč jsou investice v Evropě tak slabé?

Jaké budou dopady obchodní dohody EU s USA?

Trumpovi 10 procent nestačí. Riziko výraznějších ekonomických škod pro Evropu narůstá

Více k tématu:

Německo se „otřepalo“ z Trumpa. Na obzoru roste ale čínské riziko

Deindustrializace v praxi: německý byznys model se vyčerpal. Nastane úpadek země do bezvýznamnosti?

Děravé protiruské sankce. Evropské automobilky vyváží skoro jako před invazí

Všimli jsme si, že používáte AdBlock. Reklamy jsou však pro náš server důležitým zdrojem příjmů, díky nimž můžeme tvořit bezplatný a kvalitní obsah pro naše čtenáře.

Prosíme, podpořte nás a při návštěvě Peak.cz pozastavte nástroj AdBlock.

Moc děkujeme.
Redakce Peak.cz

Pokračovat na článek Povolit reklamu
redakce
sledujte nás
peak week newsletter Souhrn toho nejdůležitějšího
každý pátek ve vašem e-mailu. Přihlásit odběr
© 2017 PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. zakázáno.