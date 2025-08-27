Proč Německo ztrácí pozici “exportní mašiny”?

Německé vývozy jsou v dlouhodobém útlumu. V posledních deseti letech nedokázal německý čistý export přispět pozitivně k dynamice německého HD. To je na ekonomiku s historickou přezdívkou “exportní mašina” dost žalostný výsledek.
Za stejnou dobu se podíl Němců na globálních vývozech snížil z necelých 10 procent na zhruba 7,5 procenta.
GRAF: Vývoj podílu německých vývozů na globálních vývozech
Za posledních 30 let, v procentech.
Zdroj: Patria/Světová banka
Čínský rozmach
Na vině je především rostoucí konkurence ze strany Číny. Ta se projevuje, jak se ukazuje v řadě německých odvětví od specializovaného strojírenství, přes automotive po zdravotní pomůcky, v zásadě dvojím způsobem.
Německé výrobky ztrácejí svoji pozici na důležitém čínském trhu a současně čínští výrobci získávají podíl na řadě zahraničních trhů (zejména v asijských ekonomikách). Podíl Číny na globálních vývozech za poslední dekádu proto vzrostl z přibližně 12 procent na cca 16 procent.
Dalším bolestivým bodem při pohledu do budoucna může být americký trh, na kterém končí okolo 10 procent německých vývozů.
Pokud nakonec bude platit stávající rámcová dohoda, vzroste letos efektivní celní sazba na německé zboží v USA z jednoho procenta lehce nad 15 procent. Zatím sice v číslech nevidíme výraznější dopad do německého průmyslu, pro další dynamiku německých exportů je to však bezesporu komplikace.
Potenciál leží v Evropě
Má tedy Německo šanci ztráty na čínsko-amerických exportních frontách nahradit? Na jedné straně se podobně jako celá EU může snažit více oslovovat jiné zajímavé trhy – od Indie po Jižní Ameriku.
Výrazný skrytý potenciál ovšem leží jinde, a to uvnitř Evropské unie samotné. Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu (MMF) na vnitřním evropském trhu se zbožím stále existují výrazné mimocelní bariéry komplikující obchod, které odpovídají clům zhruba ve velikosti 44 procent. Jejich odstraňování však bohužel častokrát bránily i vybrané německé podnikatelské svazy, které se bojí na domácím trhu výraznější konkurence.
A druhou šancí pro největší evropskou ekonomiku může být volba zcela jiné než exportní cesty – snížení svojí závislosti na vývozech zboží z dílny velkých průmyslových podniků a nechat více “rozkvést” sektor služeb. To však nebude nic jednoduchého a rychlého. A vyžadovalo by to velké změny na trhu práce, na které zdá se německá společnost zatím není úplně připravena…