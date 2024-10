V Evropě roste silný hráč ve výrobě tofu s kořeny na Slovensku

Společnost New Originals Company se rychle profiluje jako jeden z předních evropských výrobců tofu.

Červencová akvizice společnosti Inedit od společnosti Dr. Oetker Romania a nedávná koupě podniku a výrobního závodu na výrobu organického tofu Tofutown v německém Wiesbaumu od společnosti Vegan Food Group podtrhují ambiciózní strategii a vizi růstu společnosti.

„Naše nedávné akvizice nejsou jen o zvyšování výrobní kapacity. Představují také náš závazek zachovat myšlenku a odkaz jednotlivých zakladatelů značek – Jána Luntera, Aureliana Eremii a Bernda Drosihna – a zároveň podporovat inovace v oblasti rostlinné výroby,“ říká Matthias Krön, generální ředitel společnosti New Originals Company.

Založením poboček v klíčových lokalitách bude podle něj firma lépe připravena efektivně obsluhovat zákazníky a přispívat k probíhající transformaci potravinářství v Evropě. Byznys původně založila na Slovensku rodina Lunterových v roce 1991. S tím jak se rozrůstal její byznys, tak vznikla letos v únoru společnost New Originals Company, kterou finančně podpořila rakouská investiční banka Raiffeisen Landesbank Oberösterreich a NLT Management Holding.

Akviziční růst

Nejnovějším přírůstkem do rodiny New Originals se stal tradiční výrobní závod Wiesbaum v německém Porýní-Falci. Ten byl získán od společnosti Tofutown, založené průkopníkem tofu Berndem Drosihnem. Prodávajícím výrobního závodu byla britská společnost Vegan Food Group (VFG), která vlastní značky VFC, Meatless Farm and Clive’s

Strategická poloha ve středu Evropy umožní New Originals lépe obsluhovat zákazníky v Německu, zemích Beneluxu, Francii a Velké Británii. Závod bude nadále fungovat pod názvem New Originals Wiesbaum GmbH. Postupně plánuje rozsáhlou modernizaci s cílem optimalizovat výrobní procesy a zvýšit konkurenceschopnost.

Předtím již akvírovala společnost Inedit, stojící za předními rumunskými značkami tofu a rostlinných potravin. Továrna v rumunském Cetateni získá významnou investici, která zvýší výrobní kapacitu tofu a posílí přítomnost společnosti Inedit v Rumunsku i její expanzi na nové trhy.

Tyto akvizice doplňují stávající aktivity společnosti na Slovensku, kde provozuje závod Alfa

Bio. Závod v Banské Bystrici, kde sídlí známá značka Lunter, je i nadále klíčovou součástí činnosti společnosti. A pokračují zde investice do udržitelných a inovativních výrobních technologií.

„Spojením tradičních společností pod hlavičkou společnosti New Originals Company vytváříme síť odborných znalostí, která pokrývá celý kontinent. Každé pracoviště přináší své jedinečné dědictví a know-how, které se snažíme zachovat a rozvíjet.“

Trend zdravé výživy

Expanze společnosti New Originals Company je v souladu s rostoucím trendem evropských spotřebitelů. Ti se stále více přiklánějí k flexitariánské stravě a rostlinným alternativám. Díky nabídce tradičních i inovativních výrobků z tofu, které vycházejí z dlouhé tradice výroby tofu, nikoliv z napodobování masa – odtud název společnosti –, má New Originals Company dobrou pozici k uspokojení této rostoucí poptávky na mnoha trzích.

Díky posílení své přítomnosti v Evropě bude společnost New Originals Company

hrát významnou roli při utváření budoucnosti rostlinné výživy v regionu a zůstane

věrná svým základním zásadám kvality, inovací a respektu ke spotřebitelům i

životnímu prostředí.